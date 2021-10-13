Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Килин АнтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Чудин ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
58 Зуев ИльяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жэпэлэу Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Бутаев АллонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Кочиев ХетагЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Хабалов АланНападающий
-
Главный тренер: Гогниев Спартак
История личных встреч
Акрон
Алания
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Базелюк Константин
|5 (1)
|0.31
|Делькин Артём
|2
|0.13
|Бабаев Владлен
|2
|0.13
|Сагуткин Даниил
|2
|0.13
|Песегов Евгений
|1
|0.06
|Чудин Иван
|1
|0.06
|Савичев Константин
|1
|0.06
|Палиенко Максим
|1
|0.06
|Vladimir Marukhin
|1
|0.06
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гурциев Батраз
|6
|0.38
|Машуков Ислам
|5
|0.31
|Гиоргобиани Николай
|4
|0.25
|Хабалов Алан
|3
|0.19
|Эльдарушев Абу-Саид
|3
|0.19
|Кобесов Давид
|3
|0.19
|Багаев Алан
|2
|0.13
|Засеев Азамат
|1
|0.06
|Татаев Алексей II
|1
|0.06
|Магомедов Бутта
|1
|0.06
|Хубулов Владимир
|1
|0.06
|Бутаев Аллон
|1
|0.06
|Шавлохов Давид
|1
|0.06
|Хосонов Хетаг
|1 (1)
|0.06
Карточки
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рогач Иван
|5
|1
|Сагуткин Даниил
|3
|2
|Савичев Константин
|4
|0
|Азаров Владимир
|4
|0
|Делькин Артём
|3
|0
|Палиенко Максим
|3
|0
|Бабаев Владлен
|3
|0
|Килин Антон
|3
|0
|Босов Александр
|3
|0
|Волков Сергей
|1
|1
|Песегов Евгений
|2
|0
|Чудин Иван
|2
|0
|Базелюк Константин
|2
|0
|Ефремов Дмитрий
|2
|0
|Нестеров Александр
|2
|0
|Geo Ekra
|2
|0
|Зуев Илья
|1
|0
|Майрович Максим
|1
|0
|Гираев Карим
|1
|0
|Потапов Андрей
|1
|0
|Чистяков Никита
|1
|0
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Багаев Алан
|6
|0
|Хосонов Хетаг
|6
|0
|Шавлохов Давид
|6
|0
|Хубулов Владимир
|4
|1
|Кочиев Хетаг
|4
|1
|Цараев Алан
|5
|0
|Магомедов Бутта
|4
|0
|Татаев Алексей II
|2
|1
|Хабалов Алан
|3
|0
|Хугаев Алан
|3
|0
|Кобесов Давид
|3
|0
|Солдатенко Ростислав
|2
|0
|Гурциев Батраз
|2
|0
|Гиоргобиани Николай
|2
|0
|Эльдарушев Абу-Саид
|2
|0
|Засеев Азамат
|1
|0
|Качмазов Сослан
|1
|0
|Кокоев Батрадз
|1
|0
|Машуков Ислам
|1
|0
|Сосранов Рустам
|1
|0
|Бутаев Аллон
|1
|0
|Кобесов Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
17
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
3
30%
2
12%
1-15
1
10%
5
29%
29%
16-30
1
10%
2
12%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
3
30%
3
18%
76-90
Пропущено
5
15
4 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 7
2 Не пропускали 9
0
0%
7
47%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
80%
1
7%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
20%
5
33%
76-90
Забито
7
16
6 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
14%
4
25%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
4
57%
1
6%
31-45
1
14%
1
6%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
6
38%
76-90
Пропущено
10
4
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
20%
2
50%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
17
33
11 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 8
5 Не забивали 1
4
24%
6
18%
1-15
2
12%
7
21%
16-30
5
29%
29%
3
9%
31-45
1
6%
5
15%
46-60
2
12%
3
9%
61-75
3
18%
9
27%
76-90
Пропущено
15
19
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
0
0%
8
42%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
6
40%
1
5%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
3
20%
1
5%
61-75
2
13%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Акрон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Спартак-2 - Акрон 0:1 Акрон - ПФК Кубань 1:0 Акрон - Енисей 4:1 Акрон - Торпедо Москва 1:0
Краснодар-2 - Акрон 2:0 Акрон - КАМАЗ 0:0 Ротор - Акрон 1:2 Акрон - Нефтехимик 1:3 Велес Москва - Акрон 1:1 Оренбург - Акрон 1:0 Томь - Акрон 2:1 Факел - Акрон 1:0 Енисей - Акрон 2:1 Акрон - Балтика 0:0 Металлург Липецк - Акрон 2:2 Акрон - Волгарь 1:0 Акрон - СКА-Хабаровск 1:2 Акрон - Факел 0:2 Волгарь - Акрон 1:1 Акрон - Крылья Советов 1:2
Алания
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Алания - Оренбург 1:0 Томь - Алания 1:3 Алания - Факел 1:0 Балтика - Алания 1:1
Алания - Металлург Липецк 5:0 Волгарь - Алания 1:1 Алания - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Алания 1:1 Алания - Текстильщик 4:0 Легион-Динамо - Алания 2:3 Велес Москва - Алания 2:2 Спартак-2 - Алания 3:2 Алания - ПФК Кубань 3:2 Енисей - Алания 0:3 Торпедо Москва - Алания 3:1 Краснодар-2 - Алания 1:3 КАМАЗ - Алания 1:1 СКА-Хабаровск - Алания 1:2 Алания - Велес Москва 0:0 Балтика - Алания 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|17
|12
|1
|4
|29 - 12
|37
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|17
|8
|8
|1
|32 - 15
|32
|3.
|Алания
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|35 - 17
|32
|4.
|СКА-Хабаровск
|1:0 Заявка
|17
|9
|4
|4
|20 - 14
|31
|5.
|Факел
|0:1 Заявка
|17
|9
|3
|5
|26 - 15
|30
|6.
|Велес Москва
|0:0 Заявка
|17
|8
|4
|5
|20 - 14
|28
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 13
|27
|8.
|Спартак-2
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|18 - 23
|25
|9.
|КАМАЗ
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|15 - 14
|23
|10.
|Акрон
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|16 - 16
|22
|11.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|14 - 16
|21
|12.
|Балтика
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|17 - 15
|21
|13.
|Ротор
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|17 - 14
|21
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|16 - 22
|20
|15.
|Томь
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 28
|19
|16.
|Енисей
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 29
|18
|17.
|Текстильщик
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|12 - 24
|14
|18.
|Металлург Липецк
|0:0 Заявка
|17
|3
|4
|10
|13 - 37
|13
|19.
|Волгарь
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|7 - 21
|9
|20.
|ПФК Кубань
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|10 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|11
|9
|0
|2
|20 - 7
|27
|2.
|Факел
|0:1 Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 5
|23
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|25 - 10
|20
|4.
|Алания
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 3
|18
|5.
|КАМАЗ
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 11
|16
|6.
|СКА-Хабаровск
|1:0 Заявка
|8
|5
|0
|3
|9 - 7
|15
|7.
|Велес Москва
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|8.
|Краснодар-2
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|9.
|Акрон
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 8
|13
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|12.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|13.
|Томь
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|15.
|Ротор
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|6 - 6
|9
|16.
|Енисей
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|17.
|Балтика
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|6 - 5
|9
|18.
|Металлург Липецк
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 12
|7
|19.
|Волгарь
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|2 - 9
|4
|20.
|ПФК Кубань
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|3 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СКА-Хабаровск
|1:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 7
|16
|2.
|Нефтехимик
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 5
|14
|3.
|Алания
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|18 - 14
|14
|4.
|Велес Москва
|0:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 7
|13
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|6.
|Балтика
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|7.
|Спартак-2
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 12
|12
|8.
|Ротор
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|9.
|Оренбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|10.
|Енисей
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|12 - 18
|9
|11.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 11
|9
|12.
|Томь
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 19
|8
|13.
|Акрон
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|14.
|КАМАЗ
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|3 - 3
|7
|15.
|Факел
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 10
|7
|16.
|Металлург Липецк
|0:0 Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 25
|6
|17.
|ПФК Кубань
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 10
|5
|18.
|Краснодар-2
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 15
|5
|19.
|Волгарь
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|1 - 12
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
- — Вылет в ПФЛ
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Торпедо Москва
|Калмыков Амур
|11
|0
|0
|2.
|СКА-Хабаровск
|Караев Давид
|11
|6
|0
|3.
|Оренбург
|Фамейе Джоэль
|9
|3
|0
|4.
|Нефтехимик
|Юшин Александр
|8
|0
|0
|5.
|Томь
|Ставпец Александр
|8
|6
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Балтика
|Кашчелан Младен
|9
|0
|2.
|Торпедо Москва
|Темников Иван
|7
|1
|3.
|КАМАЗ
|Калугин Олег
|7
|1
|4.
|Олимп-Долгопрудный
|Николас Лоуренс Анвон
|7
|1
|5.
|КАМАЗ
|Свежов Виктор
|6
|1
Прогнозы на матч Акрон - Алания
Исход игры
Акрон
8.6% (12)
Ничья
19.3% (27)
Алания
72.1% (101)
Тотал 2.5
Больше
58.21% (78)
Меньше
41.79% (56)
Обе команды забьют
Да
74.63% (100)
Нет
25.37% (34)
Популярный счёт
1:2 Алания
40.7% (57)
0:1 Алания
19.3% (27)
1:1 Ничья
15.7% (22)
2:1 Акрон
5% (7)
1:3 Алания
4.3% (6)
1:0 Акрон
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
2:3 Алания
2.1% (3)
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