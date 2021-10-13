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Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция матча 17-го тура Футбольной национальной лиги, в котором тольяттинский "Акрон" сыграет дома с владикавказской "Аланией".

Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!