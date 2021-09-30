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Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Акрон
 
Позже
Алания

История личных встреч

Акрон
Алания

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ФПД
1:2
ФПД
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Базелюк Константин 5 (1) 0.31
Делькин Артём 2 0.13
Бабаев Владлен 2 0.13
Сагуткин Даниил 2 0.13
Песегов Евгений 1 0.06
Чудин Иван 1 0.06
Савичев Константин 1 0.06
Палиенко Максим 1 0.06
Vladimir Marukhin 1 0.06
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гурциев Батраз 6 0.38
Машуков Ислам 5 0.31
Гиоргобиани Николай 4 0.25
Хабалов Алан 3 0.19
Эльдарушев Абу-Саид 3 0.19
Кобесов Давид 3 0.19
Багаев Алан 2 0.13
Засеев Азамат 1 0.06
Татаев Алексей II 1 0.06
Магомедов Бутта 1 0.06
Хубулов Владимир 1 0.06
Бутаев Аллон 1 0.06
Шавлохов Давид 1 0.06
Хосонов Хетаг 1 (1) 0.06

Карточки

Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivan Rogac 5 1
Сагуткин Даниил 3 2
Савичев Константин 4 0
Азаров Владимир 4 0
Делькин Артём 3 0
Палиенко Максим 3 0
Бабаев Владлен 3 0
Килин Антон 3 0
Босов Александр 3 0
Волков Сергей 1 1
Песегов Евгений 2 0
Чудин Иван 2 0
Базелюк Константин 2 0
Ефремов Дмитрий 2 0
Нестеров Александр 2 0
Geo Ekra 2 0
Зуев Илья 1 0
Майрович Максим 1 0
Гираев Карим 1 0
Потапов Андрей 1 0
Чистяков Никита 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Багаев Алан 6 0
Хосонов Хетаг 6 0
Шавлохов Давид 6 0
Хубулов Владимир 4 1
Кочиев Хетаг 4 1
Цараев Алан 5 0
Магомедов Бутта 4 0
Татаев Алексей II 2 1
Хабалов Алан 3 0
Хугаев Алан 3 0
Кобесов Давид 3 0
Солдатенко Ростислав 2 0
Гурциев Батраз 2 0
Гиоргобиани Николай 2 0
Эльдарушев Абу-Саид 2 0
Засеев Азамат 1 0
Качмазов Сослан 1 0
Кокоев Батрадз 1 0
Машуков Ислам 1 0
Сосранов Рустам 1 0
Бутаев Аллон 1 0
Кобесов Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
17
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
3
30%
2
12%
1-15
1
10%
5
29%
29%
16-30
1
10%
2
12%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
3
30%
3
18%
76-90

Пропущено

5
15
4 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 7
2 Не пропускали 9
0
0%
7
47%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
80%
1
7%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
20%
5
33%
76-90

Забито

7
16
6 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
14%
4
25%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
4
57%
1
6%
31-45
1
14%
1
6%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
6
38%
76-90

Пропущено

10
4
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
20%
2
50%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

17
33
11 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 8
5 Не забивали 1
4
24%
6
18%
1-15
2
12%
7
21%
16-30
5
29%
29%
3
9%
31-45
1
6%
5
15%
46-60
2
12%
3
9%
61-75
3
18%
9
27%
76-90

Пропущено

15
19
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
0
0%
8
42%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
6
40%
1
5%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
3
20%
1
5%
61-75
2
13%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Акрон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Спартак-2 - Акрон 0:1 Акрон - ПФК Кубань 1:0 Акрон - Енисей 4:1 Акрон - Торпедо Москва 1:0
Краснодар-2 - Акрон 2:0 Акрон - КАМАЗ 0:0 Ротор - Акрон 1:2 Акрон - Нефтехимик 1:3 Велес Москва - Акрон 1:1 Оренбург - Акрон 1:0 Томь - Акрон 2:1 Факел - Акрон 1:0 Енисей - Акрон 2:1 Акрон - Балтика 0:0 Металлург Липецк - Акрон 2:2 Акрон - Волгарь 1:0 Акрон - СКА-Хабаровск 1:2 Акрон - Факел 0:2 Волгарь - Акрон 1:1 Акрон - Крылья Советов 1:2
Алания
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Алания - Оренбург 1:0 Томь - Алания 1:3 Алания - Факел 1:0 Балтика - Алания 1:1
Алания - Металлург Липецк 5:0 Волгарь - Алания 1:1 Алания - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Алания 1:1 Алания - Текстильщик 4:0 Легион-Динамо - Алания 2:3 Велес Москва - Алания 2:2 Спартак-2 - Алания 3:2 Алания - ПФК Кубань 3:2 Енисей - Алания 0:3 Торпедо Москва - Алания 3:1 Краснодар-2 - Алания 1:3 КАМАЗ - Алания 1:1 СКА-Хабаровск - Алания 1:2 Алания - Велес Москва 0:0 Балтика - Алания 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 16 11 1 4 27 - 12 34
2. Алания Заявка 16 9 5 2 35 - 17 32
3. Торпедо Москва Заявка 16 8 7 1 31 - 14 31
4. Факел Заявка 16 9 3 4 26 - 14 30
5. СКА-Хабаровск Заявка 16 8 4 4 19 - 14 28
6. Нефтехимик Заявка 16 8 3 5 25 - 13 27
7. Велес Москва Заявка 16 8 3 5 20 - 14 27
8. Спартак-2 Заявка 16 8 1 7 18 - 23 25
9. КАМАЗ Заявка 16 6 5 5 15 - 14 23
10. Акрон Заявка 16 6 4 6 16 - 16 22
11. Балтика Заявка 16 4 9 3 17 - 15 21
12. Ротор Заявка 16 4 9 3 17 - 14 21
13. Олимп-Долгопрудный Заявка 16 5 5 6 13 - 15 20
14. Краснодар-2 Заявка 16 5 4 7 15 - 21 19
15. Томь Заявка 16 5 3 8 21 - 27 18
16. Енисей Заявка 16 5 3 8 21 - 29 18
17. Текстильщик Заявка 16 3 5 8 12 - 22 14
18. Металлург Липецк Заявка 16 3 3 10 13 - 37 12
19. Волгарь Заявка 16 2 3 11 7 - 21 9
20. ПФК Кубань Заявка 16 2 2 12 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 10 8 0 2 18 - 7 24
2. Факел Заявка 9 7 2 0 17 - 4 23
3. Торпедо Москва Заявка 10 5 5 0 25 - 10 20
4. Алания Заявка 6 6 0 0 17 - 3 18
5. КАМАЗ Заявка 10 5 1 4 12 - 11 16
6. СКА-Хабаровск Заявка 8 5 0 3 9 - 7 15
7. Велес Москва Заявка 8 4 3 1 12 - 7 15
8. Краснодар-2 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
9. Акрон Заявка 8 4 2 2 9 - 6 14
10. Нефтехимик Заявка 8 4 1 3 16 - 8 13
11. Спартак-2 Заявка 9 4 1 4 10 - 11 13
12. Олимп-Долгопрудный Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
13. Томь Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
14. Текстильщик Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
15. Енисей Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
16. Балтика Заявка 7 1 6 0 6 - 5 9
17. Ротор Заявка 8 1 6 1 6 - 6 9
18. Металлург Липецк Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
19. Волгарь Заявка 8 1 1 6 2 - 9 4
20. ПФК Кубань Заявка 8 1 0 7 3 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нефтехимик Заявка 8 4 2 2 9 - 5 14
2. Алания Заявка 10 3 5 2 18 - 14 14
3. СКА-Хабаровск Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
4. Велес Москва Заявка 8 4 0 4 8 - 7 12
5. Балтика Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
6. Спартак-2 Заявка 7 4 0 3 8 - 12 12
7. Ротор Заявка 8 3 3 2 11 - 8 12
8. Торпедо Москва Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
9. Оренбург Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
10. Енисей Заявка 9 3 0 6 12 - 18 9
11. Олимп-Долгопрудный Заявка 9 2 2 5 6 - 10 8
12. Томь Заявка 10 2 2 6 13 - 19 8
13. Акрон Заявка 8 2 2 4 7 - 10 8
14. КАМАЗ Заявка 6 1 4 1 3 - 3 7
15. Факел Заявка 7 2 1 4 9 - 10 7
16. Металлург Липецк Заявка 8 2 0 6 6 - 25 6
17. ПФК Кубань Заявка 8 1 2 5 7 - 10 5
18. Краснодар-2 Заявка 9 1 2 6 5 - 15 5
19. Волгарь Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
20. Текстильщик Заявка 8 0 4 4 1 - 10 4
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Торпедо Москва Калмыков Амур 11 0 0
2. СКА-Хабаровск Караев Давид 11 6 0
3. Оренбург Фамейе Джоэль 9 3 0
4. Нефтехимик Юшин Александр 8 0 0
5. Торпедо Москва Султонов Мухаммад 7 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Балтика Кашчелан Младен 9 0
2. Торпедо Москва Темников Иван 7 1
3. КАМАЗ Калугин Олег 7 1
4. Олимп-Долгопрудный Николас Лоуренс Анвон 7 1
5. КАМАЗ Свежов Виктор 6 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Акрон - Алания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 октября 2021, осталось 2 дня 15 часов 19 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 34
    Акрон 8.8% (3)
    X 32.4% (11)
    Алания 58.8% (20)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Акрон - Алания онлайн


    Прогнозы на матч Акрон - Алания

    Исход игры
    Акрон
    8.8% (3)
    Ничья
    32.4% (11)
    Алания
    58.8% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.48% (16)
    Меньше
    51.52% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    78.79% (26)
    Нет
    21.21% (7)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.4% (10)
    1:2 Алания
    29.4% (10)
    0:1 Алания
    14.7% (5)
    1:3 Алания
    11.8% (4)
    1:0 Акрон
    5.9% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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