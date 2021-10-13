Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
Оренбург
Позже
Текстильщик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Малых АндрейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бреев СергейПолузащитник
-
17 Ковалёв ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Личка Марцел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
62 Карпов ВадимЗащитник
- Защитник
-
73 Пруцев ЕгорПолузащитник
-
96 Шведюк ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Павлов Сергей
История личных встреч
Оренбург
Текстильщик
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фамейе Джоэль
|9 (3)
|0.56
|Миронов Алексей
|3
|0.19
|Сиваков Михаил
|2
|0.13
|Ковалёв Юрий
|2
|0.13
|Корян Аршак
|2
|0.13
|Прудников Николай
|2
|0.13
|Бреев Сергей
|1
|0.06
|Малых Андрей
|1
|0.06
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0.06
|Гойкович Ренато
|1
|0.06
|Эктов Александр
|1
|0.06
|Капленко Кирилл
|1
|0.06
|Титков Николай
|1
|0.06
Текстильщик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гогричиани Гоча
|4
|0.25
|Сергеев Виктор
|2
|0.13
|Н'Диай Лассана
|2
|0.13
|Стеклов Вадим
|1
|0.06
|Горюшкин Алексей
|1
|0.06
|Бачинский Максим
|1
|0.06
|Мосейчук Илья
|1
|0.06
Карточки
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малых Андрей
|6
|1
|Миронов Алексей
|6
|0
|Сиваков Михаил
|4
|1
|Эктов Александр
|3
|1
|Гойкович Ренато
|4
|0
|Фамейе Джоэль
|4
|0
|Капленко Кирилл
|4
|0
|Аюпов Тимур
|3
|0
|Титков Николай
|3
|0
|Шаболин Артём
|3
|0
|Бреев Сергей
|2
|0
|Ковалёв Юрий
|2
|0
|Бидловский Давид
|2
|0
|Полуяхтов Владимир
|1
|0
|Корян Аршак
|1
|0
|Прудников Николай
|1
|0
|Дьялло Абдулай
|1
|0
|Кеняйкин Алексей
|1
|0
|Стаматов Матео
|1
|0
|Сычевой Владимир
|1
|0
Текстильщик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шведюк Илья
|5
|1
|Стеклов Вадим
|3
|0
|Сергеев Виктор
|3
|0
|Макушкин Алексей
|3
|0
|Горюшкин Алексей
|3
|0
|Губочкин Алексей
|3
|0
|Пруцев Егор
|3
|0
|Хрипков Андрей
|2
|0
|Машуков Хачим
|2
|0
|Гогричиани Гоча
|2
|0
|Карпов Вадим
|1
|0
|Обивалин Сергей
|1
|0
|Косицин Сергей
|1
|0
|Бачинский Максим
|1
|0
|Мосейчук Илья
|1
|0
|Смирнов Алексей Сергеевич
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
2
13 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
8 Забивали первыми 1
8 Не забивали 14
4
22%
0
0%
1-15
6
33%
1
50%
16-30
3
17%
1
50%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
11%
0
0%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
3
43%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
0
0%
1
9%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
3
33%
3
27%
76-90
Пропущено
5
12
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
2
40%
2
17%
76-90
Забито
27
13
17 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 4
3 Не забивали 8
4
15%
1
8%
1-15
8
30%
30%
3
23%
16-30
5
19%
3
23%
31-45
3
11%
1
8%
46-60
2
7%
2
15%
61-75
5
19%
3
23%
76-90
Пропущено
12
21
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
1
8%
1
5%
1-15
2
17%
5
24%
16-30
3
25%
3
14%
31-45
1
8%
5
24%
46-60
2
17%
3
14%
61-75
3
25%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Оренбург
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Алания - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак-2 2:1 ПФК Кубань - Оренбург 0:1 Оренбург - Енисей 2:0
Торпедо Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Оренбург 0:4 Оренбург - Ротор 0:3 Оренбург - Нефтехимик 1:0 Динамо Ставрополь - Оренбург 1:3 Оренбург - Акрон 1:0 Оренбург - Велес Москва 2:1 Томь - Оренбург 1:2 Оренбург - Факел 0:2 Балтика - Оренбург 1:1 Оренбург - Металлург Липецк 4:0 Оренбург - Волгарь 4:0 Оренбург - Динамо Брянск 3:2 Иртыш Омск - Оренбург 0:4 Оренбург - Томь 2:0
Текстильщик
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Текстильщик - Томь 1:1 Факел - Текстильщик 3:0 Текстильщик - Балтика 3:2 Металлург Липецк - Текстильщик 0:0
Текстильщик - Волгарь 1:2 Текстильщик - СКА-Хабаровск 0:3 Текстильщик - Олимп-Долгопрудный 3:1 Текстильщик - Велес Москва 2:0 Алания - Текстильщик 4:0 Текстильщик - Спартак-2 1:2 ПФК Кубань - Текстильщик 1:0 Текстильщик - Енисей 0:1 Металлург Липецк - Текстильщик 1:0 Торпедо Москва - Текстильщик 0:0 Краснодар-2 - Текстильщик 1:1 КАМАЗ - Текстильщик 1:0 Ротор - Текстильщик 0:0 Велес Москва - Текстильщик 2:1 Балтика - Текстильщик 3:1 Краснодар-2 - Текстильщик 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|27 - 12
|34
|2.
|Торпедо Москва
|1:1 Заявка
|17
|8
|8
|1
|32 - 15
|32
|3.
|Алания
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|35 - 17
|32
|4.
|Факел
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 14
|30
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|19 - 14
|28
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 13
|27
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|20 - 14
|27
|8.
|Спартак-2
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|18 - 23
|25
|9.
|КАМАЗ
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|15 - 14
|23
|10.
|Акрон
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|16 - 16
|22
|11.
|Олимп-Долгопрудный
|1:1 Заявка
|17
|5
|6
|6
|14 - 16
|21
|12.
|Балтика
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|17 - 15
|21
|13.
|Ротор
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|17 - 14
|21
|14.
|Краснодар-2
|1:1 Заявка
|17
|5
|5
|7
|16 - 22
|20
|15.
|Томь
|1:1 Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 28
|19
|16.
|Енисей
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 29
|18
|17.
|Текстильщик
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 22
|14
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|13 - 37
|12
|19.
|Волгарь
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|7 - 21
|9
|20.
|ПФК Кубань
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|10 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|18 - 7
|24
|2.
|Факел
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|17 - 4
|23
|3.
|Торпедо Москва
|1:1 Заявка
|10
|5
|5
|0
|25 - 10
|20
|4.
|Алания
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 3
|18
|5.
|КАМАЗ
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 11
|16
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|9 - 7
|15
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|8.
|Краснодар-2
|1:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|9.
|Акрон
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 8
|13
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|12.
|Олимп-Долгопрудный
|1:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|13.
|Томь
|1:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|15.
|Ротор
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|6 - 6
|9
|16.
|Енисей
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|17.
|Балтика
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|6 - 5
|9
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|19.
|Волгарь
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|2 - 9
|4
|20.
|ПФК Кубань
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|3 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нефтехимик
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 5
|14
|2.
|Алания
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|18 - 14
|14
|3.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|4.
|Торпедо Москва
|1:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|8 - 7
|12
|6.
|Балтика
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|7.
|Спартак-2
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 12
|12
|8.
|Ротор
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|9.
|Оренбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|10.
|Енисей
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|12 - 18
|9
|11.
|Олимп-Долгопрудный
|1:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 11
|9
|12.
|Томь
|1:1 Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 19
|8
|13.
|Акрон
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|14.
|КАМАЗ
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|3 - 3
|7
|15.
|Факел
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 10
|7
|16.
|Металлург Липецк
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 25
|6
|17.
|ПФК Кубань
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 10
|5
|18.
|Краснодар-2
|1:1 Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 15
|5
|19.
|Волгарь
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|1 - 10
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
- — Вылет в ПФЛ
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Торпедо Москва
|Калмыков Амур
|11
|0
|0
|2.
|СКА-Хабаровск
|Караев Давид
|11
|6
|0
|3.
|Оренбург
|Фамейе Джоэль
|9
|3
|0
|4.
|Нефтехимик
|Юшин Александр
|8
|0
|0
|5.
|Томь
|Ставпец Александр
|8
|6
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Балтика
|Кашчелан Младен
|9
|0
|2.
|Торпедо Москва
|Темников Иван
|7
|1
|3.
|КАМАЗ
|Калугин Олег
|7
|1
|4.
|Олимп-Долгопрудный
|Николас Лоуренс Анвон
|7
|1
|5.
|КАМАЗ
|Свежов Виктор
|6
|1
Прогнозы на матч Оренбург - Текстильщик
Исход игры
Оренбург
97% (129)
Ничья
2.3% (3)
Текстильщик
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
26.32% (35)
Меньше
73.68% (98)
Обе команды забьют
Да
16.54% (22)
Нет
83.46% (111)
Популярный счёт
2:0 Оренбург
52.6% (70)
1:0 Оренбург
18.8% (25)
3:0 Оренбург
11.3% (15)
2:1 Оренбург
9% (12)
3:1 Оренбург
3.8% (5)
1:1 Ничья
2.3% (3)
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