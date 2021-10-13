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LiveResult.Ru

Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный порталприветствует всех, кто неравнодушен к лучшей лиге мира. В рамках очередного поединка ФНЛ сойдутся лицом к лицу футболисты "Оренбурга" и "Текстильщика".Для вас текстовую трансляцию поединка проведет. Добро пожаловать на матч!