Игорь Лебеденко принял мяч в штрафной площадке, а вот пробить в очередной раз не сумел, был накрыт оппонентами.

Приближается концовка первого тайма, который получился весьма насыщенным. И голы нам подарил, и жёлтые карточки были показаны, да и стандартных положений, мягко говоря, хватает.

Рязанцев сыграл в пас с Лебеденко и нанёс удар из пределов штрафной площадки, но направить мяч в створ не сумел.

Манелов смещается с фланга ближе к центру и пробивает с линии штрафной, отправляя мяч рядом со штангой.

Ничего не добавляет арбитр к первому тайму, при счёте 1-1 уходим на перерыв.

42' Манелов использует высокий прессинг, пытаясь отобрать мяч у Самсонова - делает это, но при помощи нарушения правил.

41' Угловой в исполнении Руслана Апекова адресата не нашёл, гости выиграли воздух и разрядили обстановку.

40' Владислав Самко завершил позиционное наступление ударом, после которого игровой снаряд попал в футболиста "Торпедо" и отправился за лицевую линию.

39' Артём Самсонов получает передачу от Александра Рязанцева на левом фланге, а потом выполняет безадресную подачу в штрафную площадь.

38' Руслан Апеков смещается в штрафную площадку с левого фланга и пробивает по воротам низом - Виталий Ботнарь на месте.

37' Александр Каплиенко получает мяч на левом фланге, идёт в дриблинг и обрезается. Вячеслав Литвинов безупречен в отборе.

36' Интересно, как дальше будет складываться поединок. Продолжат ли хозяева и дальше оказывать давление, или же будут действовать более спокойно.

35' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! МАНЕЛОВ!!! Как мы и говорили, этого следовало ожидать. Манелов зажигает вторую единицу на табло, поражая ворота после ошибки Ботнаря в передаче и паса Апекова.

34' Такое ощущение, что гол в ворота "Торпедо" это дело времени. Слишком сильно гости прижимаются к своим воротам, а хозяева постепенно усиливают давление.

33' ОПАСНО! Олусегун получает мяч в штрафной площадке и пробивает по воротам низом - игровой снаряд разминается со створом, проходя рядом со штангой.

32' Руслан Апеков выполнил подачу со штрафного, отправив мяч во вратарскую, где совсем немного не добрался до круглого Олусегун.

30' Александр Каплиенко нарушает правила, слишком агрессивно вступая в отбор мяча у Сергея Волкова.

29' Александр Каплиенко вернулся на поле и сообщает, что готов продолжать поединок. Тем временем болезненный удар по ногам получает Манелов, Самсонов постарался.

28' В идеальном для себе положении оказались "торпедовцы". И в счёте повели, и на контратаках могут действовать. Но пока без опасных моментов обходятся.

27' Владислав Адаев напоминает о себе, пробивая по воротам с правого угла штрафной площадки, но в створ не попадает.

26' Наш поединок ставится на паузу, так как в медицинской помощи нуждается Александр Каплиенко, столкнувшийся головой с Сергеем Волковым.

25' Манелов не сумел обыграть Каплиенко один в один на правом фланге, выпустив мяч за лицевую линию.

23' Очень неожиданное развитие событий. "Краснодар-2" действовал лучше, чаще атакуя, но "Торпедо" сполна пользуется очередным корнером.

22' АВТОГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! БОРОДИН!!! Самсонов принимает мяч в штрафной площадке и пробивает по воротам - Бородин пробует прервать удар, но лишь переправляет игровой снаряд в сетку.

21' Каплиенко исполнил уже четвёртый угловой, но снова угроза владениям Кокарева отсутствовала - мяч в воздухе покинул пределы поля.

20' Команды продолжают активно использовать фланговую игру, что привело уже к семи угловым на двоих, 4 против 3 соотношение.

19' Богдан Рейхмен взялся за исполнение штрафного и сделал это не лучшим образом - проверил на прочность стенку из игроков "Торпедо".

18' Тут же и Александр Рязанцев садится на жёлтую, прерывая дальний удар соперника рукой.

17' Александр Каплиенко грубо встречает Владислава Самко, за что и получает карточку жёлтого цвета.

16' Теперь и "Краснодар-2" выполняет два угловых удара, но тоже без остроты - "Торпедо" снимает воздух, отправляя мяч в центр поля.

14' Два корнера кряду исполнили гости, но ни один из них к точному удару по воротам не привёл.

13' Сергей Бородин выигрывает воздух в чужой вратарской и пробивает головой после ошибки Виталия Ботнаря, но не попадает в створ.

12' Мог сейчас состояться первый удар по воротам хозяев, но Игорь Лебеденко передержал мяч перед штрафной площадкой и позволил себя обокрасть.

11' Пока особо нет работы у Кокарева, зато его коллега по амплуа вынужден трудиться больше, сейчас Виталий Ботнарь забирает мяч после первого точного удара по его владениям.

10' Александр Каплиенко выполняет подачу со штрафного - Никита Кокарев выходит из ворот и выбивает мяч кулаками.

9' Богдан Рейхмен подключился к атаке левым флангом и попытался выполнить подачу, но соперники успели накрыть, отобрав мяч.

7' Гости продолжают действовать через фланги, но пока создать остроту не получается. Даже до штрафной площадки далеко не всего удаётся добраться.

6' Алексей Шумских попробовал прорваться по правому флангу, но без проблем был остановлен Богданом Рейхменом.

5' "Торпедо" пока действует вторым номером, выжидая возможность для проведения контратаки. Хозяева же решительно берутся за дело и стремятся забить быстрый гол.

4' Олакунле становится автором первого удара по воротам, но попасть в створ не получается, немного выше перекладины проходит круглый.

3' В высоком темпе начинают команды поединок, хозяева уже зарабатывают штрафной удар, но далеко от ворот, в районе центра поля.

2' Артём Самсонов попытался начать атаку длинной передачей в сторону штрафной площадки, но партнёров не нашёл.