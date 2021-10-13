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Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Краснодар-2
1:1
Перерыв
Торпедо Москва
0'
13' Желтая карточка
Каплиенко Александр
14' Желтая карточка
Рязанцев Александр
0:1
19' Гол
Самсонов Артём
1:1
30' Гол
Манелов Ираклий
Краснодар-2
Торпедо Москва

История личных встреч

Краснодар-2
Торпедо Москва

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ФПД
4:2
ФПД
0:3
ФПД
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар-2
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутовой Максим 3 0.18
Апеков Руслан 3 0.18
Манелов Ираклий 3 0.18
Исаенко Олег 2 0.12
Литвинов Вячеслав 1 0.06
Корнюшин Даниил 1 0.06
Олусегун Олакунле 1 0.06
Иванов Дмитрий III 1 0.06
Кривцов Никита 1 0.06
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калмыков Амур 11 0.65
Султонов Мухаммад 7 0.41
Лебеденко Игорь 5 0.29
Енин Иван 2 0.12
Рязанцев Александр 1 0.06
Шумских Алексей 1 0.06
Самсонов Артём Владимирович 1 0.06
Померко Алексей 1 0.06
Адаев Владислав 1 0.06
Евдокимов Андрей 1 0.06
Маркин Михаил 1 (1) 0.06

Карточки

Краснодар-2
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манелов Ираклий 5 1
Апеков Руслан 3 1
Мацукатов Алекс 4 0
Якимов Вячеслав 4 0
Бородин Сергей Алексеевич 3 0
Назаров Евгений Николаевич 3 0
Олусегун Олакунле 1 1
Исаенко Олег 2 0
Берснев Михаил 2 0
Самко Владислав 2 0
Стрельник Михаил 2 0
Иванов Дмитрий III 2 0
Жигулёв Илья 1 0
Кутовой Максим 1 0
Ещенко Сергей 1 0
Воротников Илья Владимирович 1 0
Литвинов Вячеслав 1 0
Волков Сергей Евгеньевич 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Темников Иван 7 1
Померко Алексей 5 1
Шумских Алексей 5 0
Самсонов Артём Владимирович 4 0
Енин Иван 4 0
Нетфуллин Равиль 3 0
Кожемякин Олег 1 1
Калмыков Амур 1 1
Рязанцев Александр 2 0
Евдокимов Андрей 2 0
Лебеденко Игорь 1 0
Султонов Мухаммад 1 0
Каплиенко Александр 1 0
Полубояринов Данил 1 0
Седько Павел 1 0
Ботнарь Виталий 1 0
Кравчук Андрей 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
6
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
5
50%
1
17%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
2
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90

Забито

5
25
3 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 7
2
40%
3
12%
1-15
1
20%
3
12%
16-30
0
0%
4
16%
31-45
2
40%
4
16%
46-60
0
0%
5
20%
61-75
0
0%
6
24%
76-90

Пропущено

15
10
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
7%
2
20%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
4
27%
2
20%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
4
27%
2
20%
76-90

Забито

15
31
9 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
2
13%
3
10%
1-15
2
13%
5
16%
16-30
5
33%
5
16%
31-45
3
20%
5
16%
46-60
1
7%
6
19%
61-75
2
13%
7
23%
76-90

Пропущено

21
14
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
2
10%
4
29%
1-15
3
14%
2
14%
16-30
5
24%
2
14%
31-45
4
19%
1
7%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
5
24%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар-2
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Велес Москва - Краснодар-2 3:1 КАМАЗ - Краснодар-2 2:0 Краснодар-2 - Ротор 1:1 Нефтехимик - Краснодар-2 4:1
Краснодар-2 - Акрон 2:0 Оренбург - Краснодар-2 2:0 Краснодар-2 - Томь 2:1 Факел - Краснодар-2 0:0 Балтика - Краснодар-2 2:1 Металлург Липецк - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Олимп-Долгопрудный 2:0 Краснодар-2 - Текстильщик 1:1 Краснодар-2 - Алания 1:3 Спартак-2 - Краснодар-2 0:0 Сочи - Краснодар-2 2:3 Краснодар-2 - Волгарь 1:0 Крылья Советов - Краснодар-2 6:0 Краснодар-2 - Текстильщик 0:1
Торпедо Москва
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Торпедо Москва - КАМАЗ 1:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 1:1 Акрон - Торпедо Москва 1:0
Торпедо Москва - Оренбург 2:1 Торпедо Москва - Томь 3:3 Торпедо Москва - Факел 2:2 Балтика - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Металлург Липецк 7:1 Чайка - Торпедо Москва 1:0 Волгарь - Торпедо Москва 0:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Торпедо Москва - Текстильщик 0:0 Торпедо Москва - Алания 3:1 Торпедо Москва - Спартак-2 5:0 ПФК Кубань - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Шинник 0:1 Факел - Торпедо Москва 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 16 11 1 4 27 - 12 34
2. Торпедо Москва 1:1 Заявка 17 8 8 1 32 - 15 32
3. Алания Заявка 16 9 5 2 35 - 17 32
4. Факел Заявка 16 9 3 4 26 - 14 30
5. СКА-Хабаровск Заявка 16 8 4 4 19 - 14 28
6. Нефтехимик Заявка 16 8 3 5 25 - 13 27
7. Велес Москва Заявка 16 8 3 5 20 - 14 27
8. Спартак-2 Заявка 16 8 1 7 18 - 23 25
9. КАМАЗ Заявка 16 6 5 5 15 - 14 23
10. Акрон Заявка 16 6 4 6 16 - 16 22
11. Олимп-Долгопрудный 1:1 Заявка 17 5 6 6 14 - 16 21
12. Балтика Заявка 16 4 9 3 17 - 15 21
13. Ротор Заявка 16 4 9 3 17 - 14 21
14. Краснодар-2 1:1 Заявка 17 5 5 7 16 - 22 20
15. Томь 1:1 Заявка 17 5 4 8 22 - 28 19
16. Енисей Заявка 16 5 3 8 21 - 29 18
17. Текстильщик Заявка 16 3 5 8 12 - 22 14
18. Металлург Липецк Заявка 16 3 3 10 13 - 37 12
19. Волгарь Заявка 16 2 3 11 7 - 21 9
20. ПФК Кубань Заявка 16 2 2 12 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 10 8 0 2 18 - 7 24
2. Факел Заявка 9 7 2 0 17 - 4 23
3. Торпедо Москва 1:1 Заявка 10 5 5 0 25 - 10 20
4. Алания Заявка 6 6 0 0 17 - 3 18
5. КАМАЗ Заявка 10 5 1 4 12 - 11 16
6. СКА-Хабаровск Заявка 8 5 0 3 9 - 7 15
7. Велес Москва Заявка 8 4 3 1 12 - 7 15
8. Краснодар-2 1:1 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
9. Акрон Заявка 8 4 2 2 9 - 6 14
10. Нефтехимик Заявка 8 4 1 3 16 - 8 13
11. Спартак-2 Заявка 9 4 1 4 10 - 11 13
12. Олимп-Долгопрудный 1:1 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
13. Томь 1:1 Заявка 7 3 2 2 9 - 9 11
14. Текстильщик Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
15. Ротор Заявка 8 1 6 1 6 - 6 9
16. Енисей Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
17. Балтика Заявка 7 1 6 0 6 - 5 9
18. Металлург Липецк Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
19. Волгарь Заявка 8 1 1 6 2 - 9 4
20. ПФК Кубань Заявка 8 1 0 7 3 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нефтехимик Заявка 8 4 2 2 9 - 5 14
2. Алания Заявка 10 3 5 2 18 - 14 14
3. СКА-Хабаровск Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
4. Торпедо Москва 1:1 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
5. Велес Москва Заявка 8 4 0 4 8 - 7 12
6. Балтика Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
7. Спартак-2 Заявка 7 4 0 3 8 - 12 12
8. Ротор Заявка 8 3 3 2 11 - 8 12
9. Оренбург Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
10. Енисей Заявка 9 3 0 6 12 - 18 9
11. Олимп-Долгопрудный 1:1 Заявка 10 2 3 5 7 - 11 9
12. Томь 1:1 Заявка 10 2 2 6 13 - 19 8
13. Акрон Заявка 8 2 2 4 7 - 10 8
14. КАМАЗ Заявка 6 1 4 1 3 - 3 7
15. Факел Заявка 7 2 1 4 9 - 10 7
16. Металлург Липецк Заявка 8 2 0 6 6 - 25 6
17. ПФК Кубань Заявка 8 1 2 5 7 - 10 5
18. Краснодар-2 1:1 Заявка 9 1 2 6 5 - 15 5
19. Волгарь Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
20. Текстильщик Заявка 8 0 4 4 1 - 10 4
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Торпедо Москва Калмыков Амур 11 0 0
2. СКА-Хабаровск Караев Давид 11 6 0
3. Оренбург Фамейе Джоэль 9 3 0
4. Нефтехимик Юшин Александр 8 0 0
5. Томь Ставпец Александр 8 6 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Балтика Кашчелан Младен 9 0
2. Торпедо Москва Темников Иван 7 1
3. КАМАЗ Калугин Олег 7 1
4. Олимп-Долгопрудный Николас Лоуренс Анвон 7 1
5. КАМАЗ Свежов Виктор 6 1
Весь список
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Ничего не добавляет арбитр к первому тайму, при счёте 1-1 уходим на перерыв. 
  • Опасный момент
    45'
    Манелов смещается с фланга ближе к центру и пробивает с линии штрафной, отправляя мяч рядом со штангой. 
  • 45'
    Рязанцев сыграл в пас с Лебеденко и нанёс удар из пределов штрафной площадки, но направить мяч в створ не сумел. 
  • 44'
    Приближается концовка первого тайма, который получился весьма насыщенным. И голы нам подарил, и жёлтые карточки были показаны, да и стандартных положений, мягко говоря, хватает. 
  • 43'
    Игорь Лебеденко принял мяч в штрафной площадке, а вот пробить в очередной раз не сумел, был накрыт оппонентами. 
  • Фол, нарушение
    42'
    Манелов использует высокий прессинг, пытаясь отобрать мяч у Самсонова - делает это, но при помощи нарушения правил. 
  • 41'
    Угловой в исполнении Руслана Апекова адресата не нашёл, гости выиграли воздух и разрядили обстановку. 
  • Угловой
    40'
    Владислав Самко завершил позиционное наступление ударом, после которого игровой снаряд попал в футболиста "Торпедо" и отправился за лицевую линию. 
  • 39'
    Артём Самсонов получает передачу от Александра Рязанцева на левом фланге, а потом выполняет безадресную подачу в штрафную площадь. 
  • 38'
    Руслан Апеков смещается в штрафную площадку с левого фланга и пробивает по воротам низом - Виталий Ботнарь на месте. 
  • 37'
    Александр Каплиенко получает мяч на левом фланге, идёт в дриблинг и обрезается. Вячеслав Литвинов безупречен в отборе. 
  • 36'
    Интересно, как дальше будет складываться поединок. Продолжат ли хозяева и дальше оказывать давление, или же будут действовать более спокойно. 
  • Описание гола
    35'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! МАНЕЛОВ!!! Как мы и говорили, этого следовало ожидать. Манелов зажигает вторую единицу на табло, поражая ворота после ошибки Ботнаря в передаче и паса Апекова. 
  • 34'
    Такое ощущение, что гол в ворота "Торпедо" это дело времени. Слишком сильно гости прижимаются к своим воротам, а хозяева постепенно усиливают давление. 
  • Опасный момент
    33'
    ОПАСНО! Олусегун получает мяч в штрафной площадке и пробивает по воротам низом - игровой снаряд разминается со створом, проходя рядом со штангой. 
  • 32'
    Руслан Апеков выполнил подачу со штрафного, отправив мяч во вратарскую, где совсем немного не добрался до круглого Олусегун. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Александр Каплиенко нарушает правила, слишком агрессивно вступая в отбор мяча у Сергея Волкова. 
  • Фол, нарушение
    29'
    Александр Каплиенко вернулся на поле и сообщает, что готов продолжать поединок. Тем временем болезненный удар по ногам получает Манелов, Самсонов постарался. 
  • 28'
    В идеальном для себе положении оказались "торпедовцы". И в счёте повели, и на контратаках могут действовать. Но пока без опасных моментов обходятся. 
  • 27'
    Владислав Адаев напоминает о себе, пробивая по воротам с правого угла штрафной площадки, но в створ не попадает. 
  • Травма, повреждение
    26'
    Наш поединок ставится на паузу, так как в медицинской помощи нуждается Александр Каплиенко, столкнувшийся головой с Сергеем Волковым. 
  • 25'
    Манелов не сумел обыграть Каплиенко один в один на правом фланге, выпустив мяч за лицевую линию. 
  • 23'
    Очень неожиданное развитие событий. "Краснодар-2" действовал лучше, чаще атакуя, но "Торпедо" сполна пользуется очередным корнером. 
  • Гол в свои ворота
    22'
    АВТОГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! БОРОДИН!!! Самсонов принимает мяч в штрафной площадке и пробивает по воротам - Бородин пробует прервать удар, но лишь переправляет игровой снаряд в сетку. 
  • Угловой
    21'
    Каплиенко исполнил уже четвёртый угловой, но снова угроза владениям Кокарева отсутствовала - мяч в воздухе покинул пределы поля. 
  • 20'
    Команды продолжают активно использовать фланговую игру, что привело уже к семи угловым на двоих, 4 против 3 соотношение. 
  • 19'
    Богдан Рейхмен взялся за исполнение штрафного и сделал это не лучшим образом - проверил на прочность стенку из игроков "Торпедо". 
  • Желтая карточка
    18'
    Тут же и Александр Рязанцев садится на жёлтую, прерывая дальний удар соперника рукой. 
  • Желтая карточка
    17'
    Александр Каплиенко грубо встречает Владислава Самко, за что и получает карточку жёлтого цвета. 
  • Угловой
    16'
    Теперь и "Краснодар-2" выполняет два угловых удара, но тоже без остроты - "Торпедо" снимает воздух, отправляя мяч в центр поля. 
  • Угловой
    14'
    Два корнера кряду исполнили гости, но ни один из них к точному удару по воротам не привёл. 
  • Опасный момент
    13'
    Сергей Бородин выигрывает воздух в чужой вратарской и пробивает головой после ошибки Виталия Ботнаря, но не попадает в створ. 
  • 12'
    Мог сейчас состояться первый удар по воротам хозяев, но Игорь Лебеденко передержал мяч перед штрафной площадкой и позволил себя обокрасть. 
  • 11'
    Пока особо нет работы у Кокарева, зато его коллега по амплуа вынужден трудиться больше, сейчас Виталий Ботнарь забирает мяч после первого точного удара по его владениям. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Александр Каплиенко выполняет подачу со штрафного - Никита Кокарев выходит из ворот и выбивает мяч кулаками. 
  • 9'
    Богдан Рейхмен подключился к атаке левым флангом и попытался выполнить подачу, но соперники успели накрыть, отобрав мяч. 
  • 7'
    Гости продолжают действовать через фланги, но пока создать остроту не получается. Даже до штрафной площадки далеко не всего удаётся добраться. 
  • 6'
    Алексей Шумских попробовал прорваться по правому флангу, но без проблем был остановлен Богданом Рейхменом. 
  • 5'
    "Торпедо" пока действует вторым номером, выжидая возможность для проведения контратаки. Хозяева же решительно берутся за дело и стремятся забить быстрый гол. 
  • 4'
    Олакунле становится автором первого удара по воротам, но попасть в створ не получается, немного выше перекладины проходит круглый. 
  • Фол, нарушение
    3'
    В высоком темпе начинают команды поединок, хозяева уже зарабатывают штрафной удар, но далеко от ворот, в районе центра поля. 
  • 2'
    Артём Самсонов попытался начать атаку длинной передачей в сторону штрафной площадки, но партнёров не нашёл. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! 
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча "Краснодар-2" - "Торпедо" Москва, которую проведу я - Кирилл Дудник. 
Прогнозы 137
Краснодар-2 3.6% (5)
X 14.6% (20)
Торпедо Москва 81.8% (112)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Краснодар-2
Ничья
Торпедо Москва
3.15
3.24
2.52
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Краснодар-2 1:1 Торпедо Москва онлайн


Прогнозы на матч Краснодар-2 1:1 Торпедо Москва

Исход игры
Краснодар-2
3.6% (5)
Ничья
14.6% (20)
Торпедо Москва
81.8% (112)
Тотал 2.5
Больше
50.38% (66)
Меньше
49.62% (65)
Обе команды забьют
Да
64.12% (84)
Нет
35.88% (47)
Популярный счёт
1:2 Торпедо Москва
39.4% (54)
0:1 Торпедо Москва
20.4% (28)
1:1 Ничья
13.1% (18)
0:2 Торпедо Москва
10.9% (15)
1:3 Торпедо Москва
7.3% (10)
1:0 Краснодар-2
2.2% (3)
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