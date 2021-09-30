Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
Краснодар-2
Позже
Торпедо Москва
История личных встреч
Краснодар-2
Торпедо Москва
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар-2
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутовой Максим
|3
|0.19
|Апеков Руслан
|3
|0.19
|Исаенко Олег
|2
|0.13
|Манелов Ираклий
|2
|0.13
|Литвинов Вячеслав
|1
|0.06
|Корнюшин Даниил
|1
|0.06
|Олусегун Олакунле
|1
|0.06
|Иванов Дмитрий III
|1
|0.06
|Кривцов Никита
|1
|0.06
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калмыков Амур
|11
|0.69
|Султонов Мухаммад
|7
|0.44
|Лебеденко Игорь
|5
|0.31
|Енин Иван
|2
|0.13
|Рязанцев Александр
|1
|0.06
|Шумских Алексей
|1
|0.06
|Померко Алексей
|1
|0.06
|Адаев Владислав
|1
|0.06
|Евдокимов Андрей
|1
|0.06
|Маркин Михаил
|1 (1)
|0.06
Карточки
Краснодар-2
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манелов Ираклий
|5
|1
|Апеков Руслан
|3
|1
|Мацукатов Алекс
|4
|0
|Якимов Вячеслав
|4
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|3
|0
|Назаров Евгений Николаевич
|3
|0
|Олусегун Олакунле
|1
|1
|Исаенко Олег
|2
|0
|Берснев Михаил
|2
|0
|Самко Владислав
|2
|0
|Стрельник Михаил
|2
|0
|Иванов Дмитрий III
|2
|0
|Жигулёв Илья
|1
|0
|Кутовой Максим
|1
|0
|Ещенко Сергей
|1
|0
|Воротников Илья Владимирович
|1
|0
|Литвинов Вячеслав
|1
|0
|Волков Сергей Евгеньевич
|1
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Темников Иван
|7
|1
|Померко Алексей
|5
|1
|Шумских Алексей
|5
|0
|Самсонов Артём Владимирович
|4
|0
|Енин Иван
|4
|0
|Нетфуллин Равиль
|3
|0
|Кожемякин Олег
|1
|1
|Калмыков Амур
|1
|1
|Евдокимов Андрей
|2
|0
|Рязанцев Александр
|1
|0
|Лебеденко Игорь
|1
|0
|Султонов Мухаммад
|1
|0
|Полубояринов Данил
|1
|0
|Седько Павел
|1
|0
|Ботнарь Виталий
|1
|0
|Кравчук Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
6
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
5
50%
1
17%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
2
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90
Забито
5
25
3 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 7
2
40%
3
12%
1-15
1
20%
3
12%
16-30
0
0%
4
16%
31-45
2
40%
4
16%
46-60
0
0%
5
20%
61-75
0
0%
6
24%
76-90
Пропущено
15
10
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
7%
2
20%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
4
27%
2
20%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
4
27%
2
20%
76-90
Забито
15
31
9 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
2
13%
3
10%
1-15
2
13%
5
16%
16-30
5
33%
5
16%
31-45
3
20%
5
16%
46-60
1
7%
6
19%
61-75
2
13%
7
23%
76-90
Пропущено
21
14
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
2
10%
4
29%
1-15
3
14%
2
14%
16-30
5
24%
2
14%
31-45
4
19%
1
7%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
5
24%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар-2
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Велес Москва - Краснодар-2 3:1 КАМАЗ - Краснодар-2 2:0 Краснодар-2 - Ротор 1:1 Нефтехимик - Краснодар-2 4:1
Краснодар-2 - Акрон 2:0 Оренбург - Краснодар-2 2:0 Краснодар-2 - Томь 2:1 Факел - Краснодар-2 0:0 Балтика - Краснодар-2 2:1 Металлург Липецк - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Олимп-Долгопрудный 2:0 Краснодар-2 - Текстильщик 1:1 Краснодар-2 - Алания 1:3 Спартак-2 - Краснодар-2 0:0 Сочи - Краснодар-2 2:3 Краснодар-2 - Волгарь 1:0 Крылья Советов - Краснодар-2 6:0 Краснодар-2 - Текстильщик 0:1
Торпедо Москва
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Торпедо Москва - КАМАЗ 1:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 1:1 Акрон - Торпедо Москва 1:0
Торпедо Москва - Оренбург 2:1 Торпедо Москва - Томь 3:3 Торпедо Москва - Факел 2:2 Балтика - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Металлург Липецк 7:1 Чайка - Торпедо Москва 1:0 Волгарь - Торпедо Москва 0:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Торпедо Москва - Текстильщик 0:0 Торпедо Москва - Алания 3:1 Торпедо Москва - Спартак-2 5:0 ПФК Кубань - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Шинник 0:1 Факел - Торпедо Москва 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|27 - 12
|34
|2.
|Алания
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|35 - 17
|32
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|31 - 14
|31
|4.
|Факел
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|26 - 14
|30
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|19 - 14
|28
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 13
|27
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|20 - 14
|27
|8.
|Спартак-2
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|18 - 23
|25
|9.
|КАМАЗ
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|15 - 14
|23
|10.
|Акрон
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|16 - 16
|22
|11.
|Балтика
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|17 - 15
|21
|12.
|Ротор
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|17 - 14
|21
|13.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|13 - 15
|20
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 21
|19
|15.
|Томь
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 27
|18
|16.
|Енисей
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 29
|18
|17.
|Текстильщик
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 22
|14
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|13 - 37
|12
|19.
|Волгарь
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|7 - 21
|9
|20.
|ПФК Кубань
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|10 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|18 - 7
|24
|2.
|Факел
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|17 - 4
|23
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|25 - 10
|20
|4.
|Алания
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 3
|18
|5.
|КАМАЗ
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 11
|16
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|9 - 7
|15
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|8.
|Краснодар-2
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|9.
|Акрон
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 8
|13
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|12.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|13.
|Томь
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|15.
|Енисей
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|16.
|Балтика
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|6 - 5
|9
|17.
|Ротор
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|6 - 6
|9
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|19.
|Волгарь
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|2 - 9
|4
|20.
|ПФК Кубань
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|3 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нефтехимик
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 5
|14
|2.
|Алания
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|18 - 14
|14
|3.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|4.
|Велес Москва
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|8 - 7
|12
|5.
|Балтика
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|6.
|Спартак-2
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 12
|12
|7.
|Ротор
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|8.
|Торпедо Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|9.
|Оренбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|10.
|Енисей
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|12 - 18
|9
|11.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 10
|8
|12.
|Томь
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 19
|8
|13.
|Акрон
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|14.
|КАМАЗ
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|3 - 3
|7
|15.
|Факел
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 10
|7
|16.
|Металлург Липецк
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 25
|6
|17.
|ПФК Кубань
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 10
|5
|18.
|Краснодар-2
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 15
|5
|19.
|Волгарь
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|1 - 10
|4
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Торпедо Москва
|Калмыков Амур
|11
|0
|0
|2.
|СКА-Хабаровск
|Караев Давид
|11
|6
|0
|3.
|Оренбург
|Фамейе Джоэль
|9
|3
|0
|4.
|Нефтехимик
|Юшин Александр
|8
|0
|0
|5.
|Торпедо Москва
|Султонов Мухаммад
|7
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Балтика
|Кашчелан Младен
|9
|0
|2.
|Торпедо Москва
|Темников Иван
|7
|1
|3.
|КАМАЗ
|Калугин Олег
|7
|1
|4.
|Олимп-Долгопрудный
|Николас Лоуренс Анвон
|7
|1
|5.
|КАМАЗ
|Свежов Виктор
|6
|1
Прогнозы на матч Краснодар-2 - Торпедо Москва
Исход игры
Краснодар-2
6.3% (2)
Ничья
15.6% (5)
Торпедо Москва
78.1% (25)
Тотал 2.5
Больше
53.13% (17)
Меньше
46.88% (15)
Обе команды забьют
Да
68.75% (22)
Нет
31.25% (10)
Популярный счёт
1:2 Торпедо Москва
43.8% (14)
1:1 Ничья
15.6% (5)
0:1 Торпедо Москва
15.6% (5)
0:2 Торпедо Москва
9.4% (3)
1:3 Торпедо Москва
9.4% (3)
1:0 Краснодар-2
6.3% (2)
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