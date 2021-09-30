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Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Краснодар-2
 
Позже
Торпедо Москва

История личных встреч

Краснодар-2
Торпедо Москва

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ФПД
4:2
ФПД
0:3
ФПД
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар-2
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутовой Максим 3 0.19
Апеков Руслан 3 0.19
Исаенко Олег 2 0.13
Манелов Ираклий 2 0.13
Литвинов Вячеслав 1 0.06
Корнюшин Даниил 1 0.06
Олусегун Олакунле 1 0.06
Иванов Дмитрий III 1 0.06
Кривцов Никита 1 0.06
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калмыков Амур 11 0.69
Султонов Мухаммад 7 0.44
Лебеденко Игорь 5 0.31
Енин Иван 2 0.13
Рязанцев Александр 1 0.06
Шумских Алексей 1 0.06
Померко Алексей 1 0.06
Адаев Владислав 1 0.06
Евдокимов Андрей 1 0.06
Маркин Михаил 1 (1) 0.06

Карточки

Краснодар-2
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манелов Ираклий 5 1
Апеков Руслан 3 1
Мацукатов Алекс 4 0
Якимов Вячеслав 4 0
Бородин Сергей Алексеевич 3 0
Назаров Евгений Николаевич 3 0
Олусегун Олакунле 1 1
Исаенко Олег 2 0
Берснев Михаил 2 0
Самко Владислав 2 0
Стрельник Михаил 2 0
Иванов Дмитрий III 2 0
Жигулёв Илья 1 0
Кутовой Максим 1 0
Ещенко Сергей 1 0
Воротников Илья Владимирович 1 0
Литвинов Вячеслав 1 0
Волков Сергей Евгеньевич 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Темников Иван 7 1
Померко Алексей 5 1
Шумских Алексей 5 0
Самсонов Артём Владимирович 4 0
Енин Иван 4 0
Нетфуллин Равиль 3 0
Кожемякин Олег 1 1
Калмыков Амур 1 1
Евдокимов Андрей 2 0
Рязанцев Александр 1 0
Лебеденко Игорь 1 0
Султонов Мухаммад 1 0
Полубояринов Данил 1 0
Седько Павел 1 0
Ботнарь Виталий 1 0
Кравчук Андрей 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
6
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
5
50%
1
17%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
2
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90

Забито

5
25
3 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 7
2
40%
3
12%
1-15
1
20%
3
12%
16-30
0
0%
4
16%
31-45
2
40%
4
16%
46-60
0
0%
5
20%
61-75
0
0%
6
24%
76-90

Пропущено

15
10
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
7%
2
20%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
4
27%
2
20%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
4
27%
2
20%
76-90

Забито

15
31
9 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
2
13%
3
10%
1-15
2
13%
5
16%
16-30
5
33%
5
16%
31-45
3
20%
5
16%
46-60
1
7%
6
19%
61-75
2
13%
7
23%
76-90

Пропущено

21
14
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
2
10%
4
29%
1-15
3
14%
2
14%
16-30
5
24%
2
14%
31-45
4
19%
1
7%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
5
24%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар-2
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Велес Москва - Краснодар-2 3:1 КАМАЗ - Краснодар-2 2:0 Краснодар-2 - Ротор 1:1 Нефтехимик - Краснодар-2 4:1
Краснодар-2 - Акрон 2:0 Оренбург - Краснодар-2 2:0 Краснодар-2 - Томь 2:1 Факел - Краснодар-2 0:0 Балтика - Краснодар-2 2:1 Металлург Липецк - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Олимп-Долгопрудный 2:0 Краснодар-2 - Текстильщик 1:1 Краснодар-2 - Алания 1:3 Спартак-2 - Краснодар-2 0:0 Сочи - Краснодар-2 2:3 Краснодар-2 - Волгарь 1:0 Крылья Советов - Краснодар-2 6:0 Краснодар-2 - Текстильщик 0:1
Торпедо Москва
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Торпедо Москва - КАМАЗ 1:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 1:1 Акрон - Торпедо Москва 1:0
Торпедо Москва - Оренбург 2:1 Торпедо Москва - Томь 3:3 Торпедо Москва - Факел 2:2 Балтика - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Металлург Липецк 7:1 Чайка - Торпедо Москва 1:0 Волгарь - Торпедо Москва 0:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Торпедо Москва - Текстильщик 0:0 Торпедо Москва - Алания 3:1 Торпедо Москва - Спартак-2 5:0 ПФК Кубань - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Шинник 0:1 Факел - Торпедо Москва 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 16 11 1 4 27 - 12 34
2. Алания Заявка 16 9 5 2 35 - 17 32
3. Торпедо Москва Заявка 16 8 7 1 31 - 14 31
4. Факел Заявка 16 9 3 4 26 - 14 30
5. СКА-Хабаровск Заявка 16 8 4 4 19 - 14 28
6. Нефтехимик Заявка 16 8 3 5 25 - 13 27
7. Велес Москва Заявка 16 8 3 5 20 - 14 27
8. Спартак-2 Заявка 16 8 1 7 18 - 23 25
9. КАМАЗ Заявка 16 6 5 5 15 - 14 23
10. Акрон Заявка 16 6 4 6 16 - 16 22
11. Балтика Заявка 16 4 9 3 17 - 15 21
12. Ротор Заявка 16 4 9 3 17 - 14 21
13. Олимп-Долгопрудный Заявка 16 5 5 6 13 - 15 20
14. Краснодар-2 Заявка 16 5 4 7 15 - 21 19
15. Томь Заявка 16 5 3 8 21 - 27 18
16. Енисей Заявка 16 5 3 8 21 - 29 18
17. Текстильщик Заявка 16 3 5 8 12 - 22 14
18. Металлург Липецк Заявка 16 3 3 10 13 - 37 12
19. Волгарь Заявка 16 2 3 11 7 - 21 9
20. ПФК Кубань Заявка 16 2 2 12 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 10 8 0 2 18 - 7 24
2. Факел Заявка 9 7 2 0 17 - 4 23
3. Торпедо Москва Заявка 10 5 5 0 25 - 10 20
4. Алания Заявка 6 6 0 0 17 - 3 18
5. КАМАЗ Заявка 10 5 1 4 12 - 11 16
6. СКА-Хабаровск Заявка 8 5 0 3 9 - 7 15
7. Велес Москва Заявка 8 4 3 1 12 - 7 15
8. Краснодар-2 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
9. Акрон Заявка 8 4 2 2 9 - 6 14
10. Нефтехимик Заявка 8 4 1 3 16 - 8 13
11. Спартак-2 Заявка 9 4 1 4 10 - 11 13
12. Олимп-Долгопрудный Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
13. Томь Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
14. Текстильщик Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
15. Енисей Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
16. Балтика Заявка 7 1 6 0 6 - 5 9
17. Ротор Заявка 8 1 6 1 6 - 6 9
18. Металлург Липецк Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
19. Волгарь Заявка 8 1 1 6 2 - 9 4
20. ПФК Кубань Заявка 8 1 0 7 3 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нефтехимик Заявка 8 4 2 2 9 - 5 14
2. Алания Заявка 10 3 5 2 18 - 14 14
3. СКА-Хабаровск Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
4. Велес Москва Заявка 8 4 0 4 8 - 7 12
5. Балтика Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
6. Спартак-2 Заявка 7 4 0 3 8 - 12 12
7. Ротор Заявка 8 3 3 2 11 - 8 12
8. Торпедо Москва Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
9. Оренбург Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
10. Енисей Заявка 9 3 0 6 12 - 18 9
11. Олимп-Долгопрудный Заявка 9 2 2 5 6 - 10 8
12. Томь Заявка 10 2 2 6 13 - 19 8
13. Акрон Заявка 8 2 2 4 7 - 10 8
14. КАМАЗ Заявка 6 1 4 1 3 - 3 7
15. Факел Заявка 7 2 1 4 9 - 10 7
16. Металлург Липецк Заявка 8 2 0 6 6 - 25 6
17. ПФК Кубань Заявка 8 1 2 5 7 - 10 5
18. Краснодар-2 Заявка 9 1 2 6 5 - 15 5
19. Волгарь Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
20. Текстильщик Заявка 8 0 4 4 1 - 10 4
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Торпедо Москва Калмыков Амур 11 0 0
2. СКА-Хабаровск Караев Давид 11 6 0
3. Оренбург Фамейе Джоэль 9 3 0
4. Нефтехимик Юшин Александр 8 0 0
5. Торпедо Москва Султонов Мухаммад 7 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Балтика Кашчелан Младен 9 0
2. Торпедо Москва Темников Иван 7 1
3. КАМАЗ Калугин Олег 7 1
4. Олимп-Долгопрудный Николас Лоуренс Анвон 7 1
5. КАМАЗ Свежов Виктор 6 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар-2 - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 октября 2021, осталось 2 дня 15 часов 19 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 32
    Краснодар-2 6.3% (2)
    X 15.6% (5)
    Торпедо Москва 78.1% (25)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Краснодар-2 - Торпедо Москва онлайн


    Прогнозы на матч Краснодар-2 - Торпедо Москва

    Исход игры
    Краснодар-2
    6.3% (2)
    Ничья
    15.6% (5)
    Торпедо Москва
    78.1% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.13% (17)
    Меньше
    46.88% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    68.75% (22)
    Нет
    31.25% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Торпедо Москва
    43.8% (14)
    1:1 Ничья
    15.6% (5)
    0:1 Торпедо Москва
    15.6% (5)
    0:2 Торпедо Москва
    9.4% (3)
    1:3 Торпедо Москва
    9.4% (3)
    1:0 Краснодар-2
    6.3% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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