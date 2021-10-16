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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Уотфорд
0:4
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Ливерпуль
0'
0:1
9' Гол
Мане Садио
0:2
37' Гол
Фирмино Роберто
0:3
52' Гол
Фирмино Роберто
0:4
54' Гол
Салах Мохамед
90'+1
1
Фостер
Бен
21
Фемения
Кико
15
Каткарт
Крейг
5
Трост-Эконг
Виллиам
3
Роуз
Дэнни
25
Деннис
Эммануэль
33
Куцка
Юрай
19
Сиссоко
Мусса
11
Масина
Адам
23
Сарр
Исмаила
29
Эрнандес
Хуан
62
Келлехер
Каомхин
66
Александер-Арнольд
Трент
32
Матип
Жоэль
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
7
Милнер
Джеймс
14
Хендерсон
Джордан
8
Кейта
Наби
11
Салах
Мохамед
9
Фирмино
Роберто
10
Мане
Садио
Уотфорд
4-4-2
Ливерпуль
4-3-3

Ход матча

9'
0:1
Мане Садио
(Салах Мохамед)
37'
0:2
Фирмино Роберто
(Милнер Джеймс)
46'
Клеверли Том
Масина Адам
 
52'
0:3
Фирмино Роберто
54'
0:4
Салах Мохамед
(Фирмино Роберто)
56'
Нгакиа Джереми
Фемения Кико
 
64'
 
Цимикас Костас
Робертсон Эндрю
65'
 
Окслейд-Чемберлен Алекс
Александер-Арнольд Трент
69'
Педро Жоао
Деннис Эммануэль
 
83'
 
Уильямс Неко
Милнер Джеймс

Статистика матча

  • 0 Голы 5
  • 3 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 8
  • 1 Угловые 9
  • 8 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 23 Владение мячом, % 77

Владение мячом

История личных встреч

Уотфорд
Ливерпуль

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

10 матчей

20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:3
ПЛ
5:0
ПЛ
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
6:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарр Исмаила 4 0.5
Деннис Эммануэль 2 0.25
Эрнандес Хуан 1 0.13
Кинг Джошуа 0 0
Клеверли Том 0 0
Фемения Кико 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 7 (1) 0.88
Мане Садио 5 0.63
Фирмино Роберто 3 0.38
Жота Диогу 3 0.38
Фабиньо Энрике 1 0.13
Джонс Кёртис 1 0.13
Кейта Наби 1 0.13
Александер-Арнольд Трент 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Хендерсон Джордан 0 0
Алькантара Тьяго 0 0
Ван Дейк Виргил 0 0
Робертсон Эндрю 0 0
Цимикас Костас 0 0

Карточки

Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деннис Эммануэль 4 0
Этебо Огенекаро 3 0
Каткарт Крейг 2 0
Роуз Дэнни 2 0
Куцка Юрай 1 0
Сиссоко Мусса 1 0
Фемения Кико 1 0
Трост-Эконг Виллиам 1 0
Сема Кен 1 0
Сарр Исмаила 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милнер Джеймс 2 0
Фабиньо Энрике 2 0
Хендерсон Джордан 1 0
Салах Мохамед 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Жота Диогу 1 0
Цимикас Костас 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
60%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
1
33%
3
38%
76-90

Пропущено

5
3
5 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

8
17
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
18%
16-30
1
13%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
4
50%
4
24%
61-75
1
13%
4
24%
76-90

Пропущено

9
6
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
33%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Уотфорд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лидс - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Уотфорд - Сток Сити 1:3 Норвич - Уотфорд 1:3
Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Стивенэйдж - Уотфорд 1:1 Уотфорд - Вест Бромвич 0:0 Уотфорд - Суонси 2:0 Брентфорд - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Миллуолл 1:0 Норвич - Уотфорд 0:1 Лутон Таун - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Рединг 2:0 Мидлсбро - Уотфорд 1:1 Уотфорд - Шеффилд Уэнсдей 1:0
Ливерпуль
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 Порту - Ливерпуль 1:5 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Норвич - Ливерпуль 0:3
Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Ливерпуль - Милан 3:2 Лидс - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Челси 1:1 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Осасуна 3:1 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1 Ливерпуль - Болонья 1:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Герта - Ливерпуль 4:3 Майнц - Ливерпуль 0:1 Штуттгарт - Ливерпуль 1:1 Ваккер Инсбрук - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Бёрнли - Ливерпуль 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 4:0 Заявка 8 5 3 0 21 - 6 18
2. Челси Заявка 7 5 1 1 15 - 3 16
3. Манчестер Сити Заявка 7 4 2 1 14 - 3 14
4. Эвертон Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
5. Манчестер Юнайтед Заявка 7 4 2 1 14 - 6 14
6. Брайтон Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
7. Тоттенхэм Заявка 7 4 0 3 6 - 10 12
8. Брентфорд Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 14 - 10 11
10. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
11. Арсенал Заявка 7 3 1 3 5 - 10 10
12. Вулверхэмптон Заявка 7 3 0 4 5 - 6 9
13. Лестер Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
14. Кристал Пэлас Заявка 7 1 4 2 8 - 11 7
15. Уотфорд 0:4 Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
16. Лидс Заявка 7 1 3 3 7 - 14 6
17. Саутгемптон Заявка 7 0 4 3 5 - 10 4
18. Бёрнли Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
19. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 8 - 16 3
20. Норвич Заявка 7 0 1 6 2 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Челси Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
3. Тоттенхэм Заявка 4 3 0 1 4 - 4 9
4. Ливерпуль 4:0 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
5. Манчестер Сити Заявка 3 2 1 0 10 - 0 7
6. Астон Вилла Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
7. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 10 - 4 7
8. Брайтон Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Арсенал Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
10. Кристал Пэлас Заявка 4 1 3 0 6 - 3 6
11. Брентфорд Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
12. Вест Хэм Заявка 4 1 1 2 8 - 7 4
13. Лестер Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Лидс Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15. Уотфорд 0:4 Заявка 4 1 1 2 4 - 9 4
16. Вулверхэмптон Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
17. Саутгемптон Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
18. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 5 - 7 2
19. Бёрнли Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Норвич Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 4:0 Заявка 4 3 1 0 13 - 3 10
2. Брентфорд Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
3. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Вест Хэм Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
6. Брайтон Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7. Манчестер Сити Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Вулверхэмптон Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
9. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
10. Лестер Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
11. Арсенал Заявка 4 1 1 2 1 - 7 4
12. Тоттенхэм Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
13. Уотфорд 0:4 Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
14. Астон Вилла Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15. Лидс Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
16. Саутгемптон Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
17. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Кристал Пэлас Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
19. Ньюкасл Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
20. Норвич Заявка 4 0 1 3 0 - 8 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ливерпуль Салах Мохамед 7 1 4
2. Лестер Варди Джейми 6 0 1
3. Вест Хэм Антонио Майкл 5 0 3
4. Ливерпуль Мане Садио 5 0 0
5. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уотфорд Деннис Эммануэль 4 0
2. Тоттенхэм Скипп Оливер 4 0
3. Вест Хэм Антонио Майкл 2 1
4. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
5. Лидс Купер Лиам 3 0
Весь список
  • Второй тайм
  • 89'
    Нгакиа с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Сарр головой сбросил мяч к левому углу вратарской, Педро попытался в касание пробить по воротам, но в итоге Жоао махнул мимо мяча. 
  • 88'
    Эрнандес с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Матипа и улетел в аут. 
  • Штанга
    87'
    Педро выиграл борьбу за мяч на левом фланге у штрафной площади "Ливерпуля", затем Жоао вошёл в штрафную площадь и выполнил передачу немного назад от лицевой линии, Сарр пробил в ближний угол ворот с левого угла штрафной, Келлехер в прыжке перевёл мяч штангу, затем отскок был в пользу Педро, но Жоао уже был в офсайде. 
  • Замена
    86'
    В составе "Ливерпуля" произошла замена. Вместо Джеймса Милнера на поле вышел Неко Уильямс. 
  • Фол, нарушение
    85'
    Цимикас на половине поля "Уотфорда" огрел по ногам Куцку. 
  • Офсайд
    84'
    Провёл "Уотфорд" ответную атаку, но при передаче к правому углу штрафной площади из центра поля Педро оказался в офсайде. 
  • 83'
    Милнер с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Мане головой пробил в правый угол ворот, мяч полетел слабо, Фостер выловил его без всякого труда. 
  • 82'
    Эрнандес попытался пройти вперёд по левому флангу, Кейта грамотно накрыл соперника и перехватил мяч. 
  • Угловой
    81'
    Угловой у ворот "Ливерпуля". Клеверли выполнил подачу в центр к линии вратарской, Мане головой выбил мяч к линии штрафной площади, Сарр в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • 80'
    В центр поля у нас пока перешла игра, сегодня "Уотфорд" даже на один забитый мяч пока толком не наиграл. 
  • 79'
    Роуз со стандарта с левого фланга выполнил подачу в центр к линии штрафной площади, Милнер головой выбил мяч к центру поля. 
  • 78'
    Кейта пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Уотфорда". 
  • Опасный момент
    77'
    Сиссоко прошёл вперёд по левой половине поля и затем Мусса выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Эрнандес пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Опасный момент
    76'
    Фирмино перехватил мяч в центре поля, затем Роберто убежал вперёд по правому флангу и выполнил передачу в центр штрафной площади, Мане в касание пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 75'
    Окслейд-Чемберлен после прохода вперёд по левой половине поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Цимикас выполнил подачу во вратарскую, Фостер налетел на Роуза, но со второй попытки Бен всё же забрал мяч в руки. 
  • Замена
    74'
    В составе "Уотфорда" произошла последняя замена. Вместо Эммануэля Денниса на поле вышел Жоао Педро. 
  • Опасный момент
    73'
    Салах с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Кейта пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 72'
    Цимикас с левого фланга выполнил передачу на ход Окслейду-Чемберлену по левой половине поля, Алекс в борьбе с Куцкой не смог зацепиться за мяч. 
  • Замена
    71'
    В составе "Уотфорда" произошла замена. Вместо Кико Фемении на поле вышел Джереми Нгакиа. 
  • Офсайд
    70'
    Роуз со стандарта выполнил подачу к линии штрафной площади, Трост-Эконг оказался в офсайде. 
  • Фол, нарушение
    69'
    Милнер в центре поля нарушил правила против Сарра. "Уотфорд" очень долго разыгрывал стандарт. 
  • Замена
    68'
    Юрген Клопп провёл ещё одну замену. Вместо Трента Александера-Арнольдна на поле вышел Алекс Окслейд-Чемберлен. 
  • 67'
    Фирмино попытался войти в штрафную площадь по левой половине поля, Трост-Эконг накрыл Роберто и перехватил мяч. 
  • Замена
    66'
    В составе "Ливерпуля" произошла замена. Вместо Эндрю Робертсона на поле вышел Костас Цимикас. 
  • Угловой
    65'
    Александер-Арнольд с углового выполнил подачу к ближнему углу вратарской, Сиссоко оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
  • Опасный момент
    64'
    Александер-Арнольд пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в ногу Роуза, затем пролетел рядом с левой штангой и ушёл на угловой. 
  • 63'
    Пытается "Уотфорд" временами хоть как-то закрепиться на половине поля "Ливерпуля", но по-прежнему у команды Раньери мало что получается. 
  • 62'
    Александер-Арнольд с правого фланга выполнил заброс в центр к линии штрафной площади, Фирмино грудью сбросил мяч на Мане, Садио в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • 61'
    Очень слабо выглядит "Уотфорд" на данный момент, Клаудио Раньери предстоит очень непростая работа. 
  • 60'
    Робертсон с левого фланга выполнил прострел в штрафную площадь, Сиссоко накрыл Эндрю и перехватил мяч. 
  • 59'
    Эрнандес с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел слишком высоко для Куцки. 
  • 58'
    Куцка пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел практически точно по центру, Келлехер поймал его без всякого труда. 
  • Описание гола
    57'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 0:4!!! Салах!!! Салах попытался войти в штрафную площадь по правой половине поля, Каткарт остановил Мохамеда, но далее Фирмино накрыл Эрнандеса и выполнил передачу на Салаха, Мохамед на этот раз собрал вокруг себя нескольких соперников, удачно Салах сместился к правому углу вратарской, при этом были оставлены в дураках несколько соперников, а Каткарт в этот раз улетел в сторону на ложном замахе, после этого египтянин уже спокойно пробил в левый угол ворот, Фостер даже не прыгнул за мячом. 
  • 56'
    Салах в момент передачи Робертсона был в явном офсайде, так что Каткарт очень сильно помог "Ливерпулю" в голевой атаке. 
  • 2 гола - дубль!
    55'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:3!!! Фирмино!!! Мане из центра поля выполнил передачу на ход Робертсону по левой половине поля, Эндрю выполнил прострел в центр штрафной площади на Салаха, Каткарт прерывая передачу в подкате направил мяч в собственные ворота, Фостер смог спасти "Уотфорд", но первым на добивании оказался Фирмино, который уже не простил соперника. 
  • 54'
    Эрнандес с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Сарру, защитники "Ливерпуля" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • Фол, нарушение
    53'
    Матип в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Сарра, Джонатан Мосс почему-то не дал свистка в пользу "Уотфорда". 
  • Угловой
    52'
    Александер-Арнольд с углового выполнил подачу в центр вратарской, мяч полетел точно в руки Фостеру. 
  • Опасный момент
    51'
    Александер-Арнольд выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Салах подработал мяч и пробил под левый угол ворот под перекладину, Фостер в прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • 50'
    Робертсон с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Каткарт накрыл Эндрю и выбил мяч к угловому флажку. 
  • Фол, нарушение
    49'
    Клеверли сейчас как раз перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Ливерпуля", правила были нарушены против Мане. 
  • Замена
    48'
    В составе "Уотфорда" после перерыва произошла замена. Вместо Адама Масины на поле вышел Том Клеверли. 
  • 47'
    Фирмино с левого фланга выполнил передачу на правую половину поля, Александер-Арнольд подработал мяч и затем пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, как будет сейчас складываться игра, не будем забывать, что у "Ливерпуля" довольно плотный график, а поэтому наверняка Юрген Клопп даст отдохнуть кому-то из лидеров и произведёт замены. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Ливерпуль" на выезде уверенно переигрывает "Уотфорд" 2:0. Пока команда Клаудио Раньери ничего не может противопоставить своему сопернику. Будем надеяться, что во второй половине матча "Уотфорд" как-то сможет добавить и забить на своём поле хотя бы один гол. 
  • Травма, повреждение
    45'
    Небольшое повреждение в борьбе за верховой мяч в прошлом эпизоде получил Матип. Вышли на поле врачи "Ливерпуля", после небольшой паузы Жоэль показал, что с ним всё нормально. 
  • Угловой
    45'
    Угловой у ворот "Уотфорда". Александер-Арнольд выполнил подачу в центр штрафной площади, Матип в борьбе с Каткартом головой сбросил мяч к линии вратарской, но там был только Трост-Эконг. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Джонатан Мосс к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    Салах с правой половины поля выполнил заброс в центр штрафной площади на Мане, Садио ждал немного другой передачи, за мяч в итоге он не смог зацепиться. 
  • Угловой
    43'
    Угловой у ворот "Уотфорда". Александер-Арнольд выполнил подачу в центр штрафной площади, ван Дейк в борьбе с соперником не смог головой пробить по воротам. 
  • Штанга
    42'
    Кейта пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел перекладину и затем ушёл за лицевую линию поля. 
  • 41'
    Фемения выполнил заброс на ход Деннису по правому флангу, ван Дейк за счёт более грамотной позиции остановил развитие атаки "Уотфорда". 
  • Фол, нарушение
    40'
    Хендерсон на своей половине поля зацепил Сарра. "Уотфорд" не стал торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 39'
    Салах с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Уотфорда" сыграли внимательно и довольно легко перехватили мяч. 
  • 38'
    Деннис попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но в борьбе с Робертсоном Эммануэль упустил мяч за лицеву линию поля. 
  • Описание гола
    37'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:2!!! Фирмино!!! Милнер, Мане и Фирмино разыграли между собой отличную комбинацию на половине поля "Уотфорда", которая завершилась точной передачей от Милнера с левого угла штрафной площади в центр вратарской, Фирмино оставалось уже только подставить ногу. 
  • 36'
    Заканчивается у нас постепенно первый тайм, как-то и игра сама по себе у нас вдруг успокоилась. 
  • 35'
    Из глубины поля последовал заброс к правому углу штрафной площади "Ливерпуля", ван Дейк головой удачно выбил мяч на Мане. 
  • 34'
    Робертсон прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Уотфорда" сыграли внимательно и без особого труда перехватили мяч. 
  • 33'
    Салах с правого фланга вошёл в штрафную площадь, Сиссоко грамотно отработал в обороне и вернул мяч своей команде. 
  • 32'
    Александер-Арнольд попытался пройти вперёд по правому флангу, Деннис грамотно накрыл флангового защитника "Ливерпуля" и выбил мяч в аут. 
  • Угловой
    31'
    Робертсон с углового вновь выполнил подачу в центр штрафной площади, Масина головой на этот раз выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Угловой
    30'
    Угловой у ворот "Уотфорда". Робертсон выполнил подачу в центр штрафной площади, Куцка не стал рисковать и головой выбил мяч на повторный корнер. 
  • Судья
    29'
    Теперь уже Эрнандес в борьбе с несколькими игроками "Ливерпуля" у правого угла штрафной площади оказался на газоне, Джонатан Мосс показал, что нужно играть дальше. 
  • 28'
    Из центра поля последовал заброс на ход Фемении по правому флангу, Кико в борьбе с соперниками не смог зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    27'
    Мане в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Трост-Эконга. 
  • 26'
    Начинает "Уотфорд" с середины тайма постепенно прибавлять в игре, а поэтому всё же есть надежда, что команда Клаудио Раньери ещё даст бой "Ливерпулю". 
  • 25'
    Сарр разогнал атаку по центру и затем выполнил проникающую передачу в центр штрафной площади на ход Эрнандесу, Хуан слишком долго подбирал ногу для удара по воротам, в итоге в подкате его накрыл Александер-Арнольд. 
  • 24'
    Трост-Эконг попал под прессинг у своей штрафной площади на правом фланге, но Виллиам грамотно пробил мячом в Кейта, аут будет в пользу "Уотфорда". 
  • Офсайд
    23'
    Деннис из центра поля выполнил заброс на ход Сарру по правой половине поля, форвард "Уотфорда" оказался в офсайде. 
  • 22'
    Теперь уже Деннис попытался пройти вперёд по правому флангу, Робертсон и его не пропустил. 
  • 21'
    Фемения попытался пройти вперёд по правому флангу, Робертсон накрыл своего соперника и выбил мяч в аут. 
  • 20'
    Деннис из центра поля выполнил неудачную передачу на ход Сарру, пока мячи до форварда "Уотфорда" совсем не доходят. 
  • Опасный момент
    19'
    Александер-Арнольд из центра поля выполнил хорошую передачу на правый угол штрафной площади, защитники "Уотфорда" ошиблись при создании искусственного офсайда, Фостеру пришлось играть на выходе, Бен смог ногами выбить мяч за пределы штрафной площади. 
  • 18'
    Последовал заброс на ход Сарру по левому флангу, мяч полетел довольно сильно, в борьбе с ван Дейком у Исмаила не было шансов зацепиться за него. 
  • Судья
    17'
    Матип из центра поля выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Фирмино вновь не смог зацепиться за мяч, при этом показалось, что мяч задел Сиссоко, а поэтому должен быть угловой, но Джонатан Мосс назначил удар от ворот. 
  • 16'
    Кейта выполнил передачу на ход Фирмино к правому углу штрафной площади, в борьбе с Роузом Роберто не смог зацепиться за мяч. 
  • 15'
    Никак "Уотфорд" не хочет менять свою игру, такими темпами "Ливерпуль" забьёт второй гол ещё до перерыва. 
  • 14'
    Александер-Арнольд с правого фланга выполнил передачу в центр на Милнера, Джеймс в касание отдал не самую лучшую передачу на ход Кейта, Наби в итоге не смог обработать мяч. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Против Милнера были нарушены правила в центре поля. Игроки "Ливерпуля" достаточно быстро разыграли стандарт. 
  • 12'
    А вот угловой футболисты "Ливерпуля" разыграли в очередной раз неудачно, быстро игроки "Уотфорда" перехватили мяч. 
  • Опасный момент
    11'
    Салах после очередного прохода вперёд по правому флангу сместился в центр и пробил в левый угол ворот от линии штрафной площади, Фостер в красивом прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • 10'
    Очень быстро "Ливерпулю" удалось открыть счёт в матче, "Уотфорд" пока играет исключительно от обороны и ничего не может противопоставить более статусному сопернику. 
  • Описание гола
    9'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Мане!!! Салах разогнал атаку по правому флангу и затем выполнил передачу в центр радиуса штрафной площади, Мане оторвался от защитников "Уотфорда" и грамотно пробил в левый угол ворот, Фостер был бессилен. 
  • 8'
    Милнер с правого фланга от лицевой линии выполнил подачу в штрафную площадь, Трост-Эконг удачно подставился под мяч и в итоге "Уотфорд" даже избежал углового. 
  • 7'
    Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади "Уотфорда", Фостер грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Угловой
    6'
    Ещё один угловой заработал "Ливерпуль". Александер-Арнольд вновь выполнил подачу в центр штрафной площади, хозяева поля и тут без особого труда отвели угрозу от своих ворот при стандарте. 
  • Угловой
    5'
    Александер-Арнольд с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 4'
    Ван Дейк из глубины поля выполнил хороший заброс на правый угол штрафной площади, Салах зацепился за мяч, затем Мохамед немного сместился в центр и пробил по воротам, мяч попал в ногу Роузу и ушёл на угловой. 
  • Офсайд
    3'
    Робертсон с левой половины поля выполнил заброс к линии штрафной площади, Мане забрался в небольшой офсайд. 
  • 2'
    Александер-Арнольд с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади на Милнера, Каткарк оказался первым на мяче и головой выбил его подальше от своих ворот. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт интересный матч, Клаудио Раньери не так давно принял "Уотфорд", а поэтому будет интересно посмотреть, что успел изменить итальянский специалист в скромном клубе.  "Ливерпуль" после отборочных матчей на чемпионат мира имеет определённые проблемы, нет игроков, которые играли в Южной Америке, в частности Юргену Клоппу придётся обойтись без Фабиньо и Алиссона. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vicarage Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Уотфорд 0:4 Ливерпуль онлайн


Прогнозы на матч Уотфорд 0:4 Ливерпуль

Исход игры
Уотфорд
2% (3)
Ничья
3.9% (6)
Ливерпуль
94.1% (144)
Тотал 2.5
Больше
47.48% (66)
Меньше
52.52% (73)
Обе команды забьют
Да
43.88% (61)
Нет
56.12% (78)
Популярный счёт
0:2 Ливерпуль
37.9% (58)
1:2 Ливерпуль
21.6% (33)
1:3 Ливерпуль
12.4% (19)
0:1 Ливерпуль
7.2% (11)
0:3 Ливерпуль
3.9% (6)
1:1 Ничья
2.6% (4)
0:4 Ливерпуль
1.3% (2)
2:1 Уотфорд
1.3% (2)
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