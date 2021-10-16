Англия: Премьер-лига 2021-2022
Уотфорд
0:4
Второй тайм: 90+'
Стадион: Викарадж Роад
Ливерпуль
0:1
9' ГолМане Садио
0:2
37' ГолФирмино Роберто
0:3
52' ГолФирмино Роберто
0:4
54' ГолСалах Мохамед
21
Фемения
Кико
33
Куцка
Юрай
11
Масина
Адам
23
Сарр
Исмаила
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Масина АдамПолузащитник
-
23 Сарр ИсмаилаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Сема КенПолузащитник
-
16 Гослинг ДэнПолузащитник
-
18 Туфан ОзанПолузащитник
-
10 Педро ЖоаоНападающий
-
17 Флетчер ЭшлиНападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Матип ЖоэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Мане СадиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Гомес ДжоЗащитник
- Защитник
-
76 Уильямс НекоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Жота ДиогуНападающий
-
27 Ориги ДивокНападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
Ход матча
9'
0:1
37'
0:2
52'
0:3
54'
0:4
Статистика матча
-
0 Голы 5
-
3 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 8
-
1 Угловые 9
-
8 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
23 Владение мячом, % 77
Владение мячом
История личных встреч
Уотфорд
Ливерпуль
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
10 матчей
20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед
Первый тайм
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Уотфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарр Исмаила
|4
|0.5
|Деннис Эммануэль
|2
|0.25
|Эрнандес Хуан
|1
|0.13
|Кинг Джошуа
|0
|0
|Клеверли Том
|0
|0
|Фемения Кико
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|7 (1)
|0.88
|Мане Садио
|5
|0.63
|Фирмино Роберто
|3
|0.38
|Жота Диогу
|3
|0.38
|Фабиньо Энрике
|1
|0.13
|Джонс Кёртис
|1
|0.13
|Кейта Наби
|1
|0.13
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Хендерсон Джордан
|0
|0
|Алькантара Тьяго
|0
|0
|Ван Дейк Виргил
|0
|0
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|Цимикас Костас
|0
|0
Карточки
Уотфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Деннис Эммануэль
|4
|0
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|Каткарт Крейг
|2
|0
|Роуз Дэнни
|2
|0
|Куцка Юрай
|1
|0
|Сиссоко Мусса
|1
|0
|Фемения Кико
|1
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|1
|0
|Сема Кен
|1
|0
|Сарр Исмаила
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милнер Джеймс
|2
|0
|Фабиньо Энрике
|2
|0
|Хендерсон Джордан
|1
|0
|Салах Мохамед
|1
|0
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
|Цимикас Костас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
60%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
1
33%
3
38%
76-90
Пропущено
5
3
5 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
8
17
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
18%
16-30
1
13%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
4
50%
4
24%
61-75
1
13%
4
24%
76-90
Пропущено
9
6
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
33%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Уотфорд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лидс - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Уотфорд - Сток Сити 1:3 Норвич - Уотфорд 1:3
Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Стивенэйдж - Уотфорд 1:1 Уотфорд - Вест Бромвич 0:0 Уотфорд - Суонси 2:0 Брентфорд - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Миллуолл 1:0 Норвич - Уотфорд 0:1 Лутон Таун - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Рединг 2:0 Мидлсбро - Уотфорд 1:1 Уотфорд - Шеффилд Уэнсдей 1:0
Ливерпуль
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 Порту - Ливерпуль 1:5 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Норвич - Ливерпуль 0:3
Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Ливерпуль - Милан 3:2 Лидс - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Челси 1:1 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Осасуна 3:1 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1 Ливерпуль - Болонья 1:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Герта - Ливерпуль 4:3 Майнц - Ливерпуль 0:1 Штуттгарт - Ливерпуль 1:1 Ваккер Инсбрук - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Бёрнли - Ливерпуль 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|4:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|21 - 6
|18
|2.
|Челси
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 3
|16
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 3
|14
|4.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|6.
|Брайтон
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|6 - 10
|12
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 10
|11
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|11.
|Арсенал
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|5 - 10
|10
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|5 - 6
|9
|13.
|Лестер
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|15.
|Уотфорд
|0:4 Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|16.
|Лидс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 14
|6
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 10
|4
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|8 - 16
|3
|20.
|Норвич
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|2 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 4
|9
|4.
|Ливерпуль
|4:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 0
|7
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|8.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Арсенал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 3
|6
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|13.
|Лестер
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Лидс
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Уотфорд
|0:4 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|4:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 3
|10
|2.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|3.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|6.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|9.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|Лестер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|11.
|Арсенал
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 7
|4
|12.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|13.
|Уотфорд
|0:4 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|20.
|Норвич
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 8
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|7
|1
|4
|2.
|Лестер
|Варди Джейми
|6
|0
|1
|3.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|5
|0
|3
|4.
|Ливерпуль
|Мане Садио
|5
|0
|0
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уотфорд
|Деннис Эммануэль
|4
|0
|2.
|Тоттенхэм
|Скипп Оливер
|4
|0
|3.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|2
|1
|4.
|Тоттенхэм
|Танганга Джафет
|2
|1
|5.
|Лидс
|Купер Лиам
|3
|0
Прогнозы на матч Уотфорд 0:4 Ливерпуль
Исход игры
Уотфорд
2% (3)
Ничья
3.9% (6)
Ливерпуль
94.1% (144)
Тотал 2.5
Больше
47.48% (66)
Меньше
52.52% (73)
Обе команды забьют
Да
43.88% (61)
Нет
56.12% (78)
Популярный счёт
0:2 Ливерпуль
37.9% (58)
1:2 Ливерпуль
21.6% (33)
1:3 Ливерпуль
12.4% (19)
0:1 Ливерпуль
7.2% (11)
0:3 Ливерпуль
3.9% (6)
1:1 Ничья
2.6% (4)
0:4 Ливерпуль
1.3% (2)
2:1 Уотфорд
1.3% (2)
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