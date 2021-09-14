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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Уотфорд
 
Позже

Стадион:
Ливерпуль

История личных встреч

Уотфорд
Ливерпуль

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

10 матчей

20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:3
ПЛ
5:0
ПЛ
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
6:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарр Исмаила 4 0.57
Деннис Эммануэль 2 0.29
Эрнандес Хуан 1 0.14
Кинг Джошуа 0 0
Клеверли Том 0 0
Фемения Кико 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 6 (1) 0.86
Мане Садио 4 0.57
Жота Диогу 3 0.43
Фабиньо Энрике 1 0.14
Джонс Кёртис 1 0.14
Фирмино Роберто 1 0.14
Кейта Наби 1 0.14
Александер-Арнольд Трент 0 0
Хендерсон Джордан 0 0
Алькантара Тьяго 0 0
Ван Дейк Виргил 0 0
Робертсон Эндрю 0 0
Цимикас Костас 0 0

Карточки

Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деннис Эммануэль 4 0
Этебо Огенекаро 3 0
Каткарт Крейг 2 0
Роуз Дэнни 2 0
Куцка Юрай 1 0
Сиссоко Мусса 1 0
Фемения Кико 1 0
Трост-Эконг Виллиам 1 0
Сема Кен 1 0
Сарр Исмаила 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милнер Джеймс 2 0
Фабиньо Энрике 2 0
Хендерсон Джордан 1 0
Салах Мохамед 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Жота Диогу 1 0
Цимикас Костас 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
60%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
1
33%
3
38%
76-90

Пропущено

5
3
5 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

8
17
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
18%
16-30
1
13%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
4
50%
4
24%
61-75
1
13%
4
24%
76-90

Пропущено

9
6
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
33%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Уотфорд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лидс - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Уотфорд - Сток Сити 1:3 Норвич - Уотфорд 1:3
Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Стивенэйдж - Уотфорд 1:1 Уотфорд - Вест Бромвич 0:0 Уотфорд - Суонси 2:0 Брентфорд - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Миллуолл 1:0 Норвич - Уотфорд 0:1 Лутон Таун - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Рединг 2:0 Мидлсбро - Уотфорд 1:1 Уотфорд - Шеффилд Уэнсдей 1:0
Ливерпуль
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 Порту - Ливерпуль 1:5 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Норвич - Ливерпуль 0:3
Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Ливерпуль - Милан 3:2 Лидс - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Челси 1:1 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Осасуна 3:1 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1 Ливерпуль - Болонья 1:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Герта - Ливерпуль 4:3 Майнц - Ливерпуль 0:1 Штуттгарт - Ливерпуль 1:1 Ваккер Инсбрук - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Бёрнли - Ливерпуль 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 7 5 1 1 15 - 3 16
2. Ливерпуль Заявка 7 4 3 0 17 - 6 15
3. Манчестер Сити Заявка 7 4 2 1 14 - 3 14
4. Эвертон Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
5. Манчестер Юнайтед Заявка 7 4 2 1 14 - 6 14
6. Брайтон Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
7. Тоттенхэм Заявка 7 4 0 3 6 - 10 12
8. Брентфорд Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 14 - 10 11
10. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
11. Арсенал Заявка 7 3 1 3 5 - 10 10
12. Вулверхэмптон Заявка 7 3 0 4 5 - 6 9
13. Лестер Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
14. Уотфорд Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
15. Кристал Пэлас Заявка 7 1 4 2 8 - 11 7
16. Лидс Заявка 7 1 3 3 7 - 14 6
17. Саутгемптон Заявка 7 0 4 3 5 - 10 4
18. Бёрнли Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
19. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 8 - 16 3
20. Норвич Заявка 7 0 1 6 2 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Челси Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
3. Тоттенхэм Заявка 4 3 0 1 4 - 4 9
4. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
5. Манчестер Сити Заявка 3 2 1 0 10 - 0 7
6. Астон Вилла Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
7. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 10 - 4 7
8. Брайтон Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Арсенал Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
10. Кристал Пэлас Заявка 4 1 3 0 6 - 3 6
11. Брентфорд Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
12. Лестер Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Уотфорд Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
14. Вест Хэм Заявка 4 1 1 2 8 - 7 4
15. Лидс Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16. Вулверхэмптон Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
17. Саутгемптон Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
18. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 5 - 7 2
19. Бёрнли Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Норвич Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брентфорд Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
2. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
4. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Вест Хэм Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
6. Брайтон Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7. Манчестер Сити Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Вулверхэмптон Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
9. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
10. Лестер Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
11. Арсенал Заявка 4 1 1 2 1 - 7 4
12. Тоттенхэм Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
13. Уотфорд Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
14. Астон Вилла Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15. Лидс Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
16. Саутгемптон Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
17. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Кристал Пэлас Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
19. Ньюкасл Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
20. Норвич Заявка 4 0 1 3 0 - 8 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ливерпуль Салах Мохамед 6 1 3
2. Лестер Варди Джейми 6 0 1
3. Вест Хэм Антонио Майкл 5 0 3
4. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 1
5. Ливерпуль Мане Садио 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уотфорд Деннис Эммануэль 4 0
2. Тоттенхэм Скипп Оливер 4 0
3. Вест Хэм Антонио Майкл 2 1
4. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
5. Лидс Купер Лиам 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уотфорд - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 октября 2021, осталось 2 дня 6 часов 1 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Уотфорд 3.6% (2)
    X 1.8% (1)
    Ливерпуль 94.6% (53)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уотфорд
    Ничья
    Ливерпуль
    9.53
    5.61
    1.38
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Уотфорд - Ливерпуль онлайн


    Прогнозы на матч Уотфорд - Ливерпуль

    Исход игры
    Уотфорд
    3.7% (2)
    Ничья
    1.9% (1)
    Ливерпуль
    94.4% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.28% (24)
    Меньше
    54.72% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    37.74% (20)
    Нет
    62.26% (33)
    Популярный счёт
    0:2 Ливерпуль
    42.6% (23)
    1:2 Ливерпуль
    25.9% (14)
    0:1 Ливерпуль
    11.1% (6)
    0:3 Ливерпуль
    7.4% (4)
    1:3 Ливерпуль
    5.6% (3)
    2:1 Уотфорд
    3.7% (2)
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    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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