Первый тайм

10' 40 на 60 - такова статистика по владению мячом в процентном соотношении в первую десятиминутку матча.

9' Лукаку в окружении трёх соперников сумел выйти победителем в глубине поля, но эта атака "Челси" всё же до логического завершения не дошла.

8' Райя сейчас не сумел нормально обработать мяч после передачи защитника назад, и мяч едва не срикошетил от его ноги в ворота, но всё же обошлось.

7' Заброс на правый край штрафной площади у гостей прошёл на Вернера, который головой сбрасывал мяч в направлении Канте, но француза опередил соперника, и Н'Голо нарушил правила.