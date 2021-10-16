Англия: Премьер-лига 2021-2022
Брентфорд
0:0
Первый тайм: 10'
Стадион: Брентфорд Коммьюнити
Челси
15
Ониика
Фрэнк
17
Тони
Айвен
16
Менди
Эдуар
14
Чалоба
Трево
31
Сарр
Маланг
21
Чилуэлл
Бен
11
Вернер
Тимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Тони АйвенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
14 Чалоба ТревоЗащитник
- Защитник
-
31 Сарр МалангЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Чилуэлл БенПолузащитник
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
24 Джеймс РисПолузащитник
-
18 Баркли РоссПолузащитник
-
5 ЖоржиньоПолузащитник
-
17 Ньигес СаульПолузащитник
-
29 Хаверц КайПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
История личных встреч
Брентфорд
Челси
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|2 (1)
|0.25
|Висса Йоан
|2
|0.25
|Мбеумо Брайан
|2
|0.25
|Пиннок Итан
|1
|0.13
|Норгор Кристиан
|1
|0.13
|Каньос Серхи
|1
|0.13
|Янельт Витали
|1
|0.13
|Янссон Понтус
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|3
|0.38
|Чалоба Трево
|2
|0.25
|Ковачич Матео
|1
|0.13
|Джеймс Рис II
|1
|0.13
|Алонсо Маркос
|1
|0.13
|Вернер Тимо
|1
|0.13
|Силва Тьяго
|1
|0.13
|Рюдигер Антонио
|1
|0.13
|Канте Н'Голо
|1
|0.13
|Чилуэлл Бен
|1
|0.13
|Пулишич Кристиан
|1
|0.13
|Хаверц Кай
|1
|0.13
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
|Маунт Мэйсон
|0
|0
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|3
|0
|Баптист Шендон
|1
|1
|Каньос Серхи
|2
|0
|Йоргенсен Матиас
|1
|0
|Янссон Понтус
|1
|0
|Тони Айвен
|1
|0
|Генри Рико
|1
|0
|Айер Кристоффер
|1
|0
|Янельт Витали
|1
|0
|Ониика Фрэнк
|1
|0
|Мбеумо Брайан
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алонсо Маркос
|2
|0
|Рюдигер Антонио
|2
|0
|Джеймс Рис II
|0
|1
|Силва Тьяго
|1
|0
|Вернер Тимо
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Менди Эдуар
|1
|0
|Томас Тухель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
5
9
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
20%
2
22%
1-15
2
40%
1
11%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
33%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
10
15
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
1
10%
3
20%
1-15
4
40%
2
13%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
4
27%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Брентфорд - Олдхэм Атлетик 7:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2
Брентфорд - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Форест Грин 3:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 2:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:2 Кембридж Юнайтед - Брентфорд 1:3 Борэм Вуд - Брентфорд 0:2 Уимблдон - Брентфорд 0:1 Брентфорд - Суонси 2:0 Брентфорд - Борнмут 3:1 Борнмут - Брентфорд 1:0 Бристоль Сити - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Уотфорд 2:0
Челси
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Челси - Саутгемптон 3:1 Ювентус - Челси 1:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1
Тоттенхэм - Челси 0:3 Челси - Зенит 1:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Ливерпуль - Челси 1:1 Арсенал - Челси 0:2 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Челси - Вильярреал 1:1 Челси - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - Челси 1:2 Борнмут - Челси 1:2 Манчестер Сити - Челси 0:1 Астон Вилла - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1 Челси - Лестер 0:1 Челси - Арсенал 0:1 Манчестер Сити - Челси 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|22 - 6
|18
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 3
|17
|3.
|Челси
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 3
|17
|4.
|Брайтон
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|8 - 5
|15
|5.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 10
|14
|7.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|6 - 10
|12
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|8 - 8
|12
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 10
|11
|11.
|Лестер
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|12.
|Арсенал
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|5 - 10
|10
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 15
|7
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 10
|7
|17.
|Лидс
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 15
|6
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|8 - 16
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 13
|3
|20.
|Норвич
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|2 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 0
|10
|2.
|Эвертон
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|3.
|Челси
|0:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 4
|9
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|7.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Лестер
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|10.
|Арсенал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 3
|6
|12.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|15.
|Лидс
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 3
|10
|2.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|3.
|Челси
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|4.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|5.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|8.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|Лестер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|11.
|Арсенал
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 7
|4
|12.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|16.
|Лидс
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|20.
|Норвич
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 8
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|7
|1
|4
|2.
|Лестер
|Варди Джейми
|7
|0
|1
|3.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|5
|0
|3
|4.
|Ливерпуль
|Мане Садио
|5
|0
|0
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Погба Поль
|4
|0
|2.
|Брайтон
|Вельтман Йоел
|4
|0
|3.
|Уотфорд
|Деннис Эммануэль
|4
|0
|4.
|Тоттенхэм
|Скипп Оливер
|4
|0
|5.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|2
|1
Прогнозы на матч Брентфорд 0:0 Челси
Исход игры
Брентфорд
2.1% (3)
Ничья
3.5% (5)
Челси
94.4% (136)
Тотал 2.5
Больше
48.2% (67)
Меньше
51.8% (72)
Обе команды забьют
Да
48.2% (67)
Нет
51.8% (72)
Популярный счёт
1:2 Челси
33.3% (48)
0:2 Челси
29.2% (42)
0:1 Челси
18.1% (26)
1:3 Челси
6.3% (9)
1:4 Челси
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
1:0 Брентфорд
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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