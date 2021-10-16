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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Брентфорд
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Челси
0' 10'
1
Райя
Давид
22
Йоргенсен
Матиас
18
Янссон
Понтус
5
Пиннок
Итан
7
Каньос
Серхи
8
Йенсен
Матиас
6
Норгор
Кристиан
15
Ониика
Фрэнк
3
Генри
Рико
19
Мбеумо
Брайан
17
Тони
Айвен
16
Менди
Эдуар
14
Чалоба
Трево
4
Кристенсен
Андреас
31
Сарр
Маланг
28
Аспиликуэта
Сесар
7
Канте
Н'Голо
12
Лофтус-Чик
Рубен
8
Ковачич
Матео
21
Чилуэлл
Бен
11
Вернер
Тимо
9
Лукаку
Ромелу
Брентфорд
3-5-2
Челси
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

История личных встреч

Брентфорд
Челси

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

К
4:0
К
4:0
К
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 2 (1) 0.25
Висса Йоан 2 0.25
Мбеумо Брайан 2 0.25
Пиннок Итан 1 0.13
Норгор Кристиан 1 0.13
Каньос Серхи 1 0.13
Янельт Витали 1 0.13
Янссон Понтус 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 3 0.38
Чалоба Трево 2 0.25
Ковачич Матео 1 0.13
Джеймс Рис II 1 0.13
Алонсо Маркос 1 0.13
Вернер Тимо 1 0.13
Силва Тьяго 1 0.13
Рюдигер Антонио 1 0.13
Канте Н'Голо 1 0.13
Чилуэлл Бен 1 0.13
Пулишич Кристиан 1 0.13
Хаверц Кай 1 0.13
Аспиликуэта Сесар 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0
Маунт Мэйсон 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 3 0
Баптист Шендон 1 1
Каньос Серхи 2 0
Йоргенсен Матиас 1 0
Янссон Понтус 1 0
Тони Айвен 1 0
Генри Рико 1 0
Айер Кристоффер 1 0
Янельт Витали 1 0
Ониика Фрэнк 1 0
Мбеумо Брайан 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алонсо Маркос 2 0
Рюдигер Антонио 2 0
Джеймс Рис II 0 1
Силва Тьяго 1 0
Вернер Тимо 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Менди Эдуар 1 0
Томас Тухель 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

5
9
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
20%
2
22%
1-15
2
40%
1
11%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
33%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

10
15
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
1
10%
3
20%
1-15
4
40%
2
13%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
4
27%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Брентфорд - Олдхэм Атлетик 7:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2
Брентфорд - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Форест Грин 3:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 2:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:2 Кембридж Юнайтед - Брентфорд 1:3 Борэм Вуд - Брентфорд 0:2 Уимблдон - Брентфорд 0:1 Брентфорд - Суонси 2:0 Брентфорд - Борнмут 3:1 Борнмут - Брентфорд 1:0 Бристоль Сити - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Уотфорд 2:0
Челси
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Челси - Саутгемптон 3:1 Ювентус - Челси 1:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1
Тоттенхэм - Челси 0:3 Челси - Зенит 1:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Ливерпуль - Челси 1:1 Арсенал - Челси 0:2 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Челси - Вильярреал 1:1 Челси - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - Челси 1:2 Борнмут - Челси 1:2 Манчестер Сити - Челси 0:1 Астон Вилла - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1 Челси - Лестер 0:1 Челси - Арсенал 0:1 Манчестер Сити - Челси 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 8 5 3 0 22 - 6 18
2. Манчестер Сити Заявка 8 5 2 1 16 - 3 17
3. Челси 0:0 Заявка 8 5 2 1 15 - 3 17
4. Брайтон Заявка 8 4 3 1 8 - 5 15
5. Эвертон Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
6. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 16 - 10 14
7. Брентфорд 0:0 Заявка 8 3 4 1 10 - 6 13
8. Тоттенхэм Заявка 7 4 0 3 6 - 10 12
9. Вулверхэмптон Заявка 8 4 0 4 8 - 8 12
10. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 14 - 10 11
11. Лестер Заявка 8 3 2 3 13 - 14 11
12. Арсенал Заявка 7 3 1 3 5 - 10 10
13. Астон Вилла Заявка 8 3 1 4 12 - 12 10
14. Кристал Пэлас Заявка 7 1 4 2 8 - 11 7
15. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 7 - 15 7
16. Саутгемптон Заявка 8 1 4 3 6 - 10 7
17. Лидс Заявка 8 1 3 4 7 - 15 6
18. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 8 - 16 3
19. Бёрнли Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
20. Норвич Заявка 8 0 2 6 2 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 4 3 1 0 12 - 0 10
2. Эвертон Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
3. Челси 0:0 Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
4. Тоттенхэм Заявка 4 3 0 1 4 - 4 9
5. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
7. Брайтон Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Лестер Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
9. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 10 - 4 7
10. Арсенал Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
11. Кристал Пэлас Заявка 4 1 3 0 6 - 3 6
12. Брентфорд 0:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
13. Саутгемптон Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
14. Вест Хэм Заявка 4 1 1 2 8 - 7 4
15. Лидс Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16. Уотфорд Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
17. Вулверхэмптон Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
18. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 5 - 7 2
19. Бёрнли Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Норвич Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 4 3 1 0 14 - 3 10
2. Вулверхэмптон Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
3. Челси 0:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
4. Брайтон Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
5. Брентфорд 0:0 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
6. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
7. Вест Хэм Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
8. Манчестер Сити Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
10. Лестер Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
11. Арсенал Заявка 4 1 1 2 1 - 7 4
12. Тоттенхэм Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
13. Уотфорд Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
14. Астон Вилла Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15. Саутгемптон Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
16. Лидс Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
17. Кристал Пэлас Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
18. Ньюкасл Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19. Бёрнли Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
20. Норвич Заявка 4 0 1 3 0 - 8 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ливерпуль Салах Мохамед 7 1 4
2. Лестер Варди Джейми 7 0 1
3. Вест Хэм Антонио Майкл 5 0 3
4. Ливерпуль Мане Садио 5 0 0
5. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Манчестер Юнайтед Погба Поль 4 0
2. Брайтон Вельтман Йоел 4 0
3. Уотфорд Деннис Эммануэль 4 0
4. Тоттенхэм Скипп Оливер 4 0
5. Вест Хэм Антонио Майкл 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 10'
    40 на 60 - такова статистика по владению мячом в процентном соотношении в первую десятиминутку матча.
  • 9'
    Лукаку в окружении трёх соперников сумел выйти победителем в глубине поля, но эта атака "Челси" всё же до логического завершения не дошла.
  • 8'
    Райя сейчас не сумел нормально обработать мяч после передачи защитника назад, и мяч едва не срикошетил от его ноги в ворота, но всё же обошлось.
  • Фол, нарушение
    7'
    Заброс на правый край штрафной площади у гостей прошёл на Вернера, который головой сбрасывал мяч в направлении Канте, но француза опередил соперника, и Н'Голо нарушил правила.
  • 6'
    Генри у хозяев подключался в атаку по левому флангу, но перед прострельной передачей он невовремя поскользнулся, из-за чего мяч был потерян.
  • Угловой
    5'
    Вернер заработал первый угловой в матче на правом фланге для "Челси". Со стандарта последовала планирующая подача в район линии вратарской площади, но Райя там чётко сыграл на выходе.
  • 4'
    Гости впервые теперь попытались обострить игру у чужих ворот, но в штрафной площади Вернеру не позволили выйти на ударную позицию.
  • 3'
    Прекрасная атмосфера на "Брентфорд Коммьюнити". Отлично публика спела гимн клуба. Мурашки бегут практически так же, как это бывает на "Энфилде".
  • 2'
    У "пчёл" сразу следовал заброс мяча за спины защитников соперника, Менди пришлось выскакивать за пределы штрафной площади, чтобы избавлять себя от возможных неприятностей.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brentford Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Брентфорд 0:0 Челси онлайн


Прогнозы на матч Брентфорд 0:0 Челси

Исход игры
Брентфорд
2.1% (3)
Ничья
3.5% (5)
Челси
94.4% (136)
Тотал 2.5
Больше
48.2% (67)
Меньше
51.8% (72)
Обе команды забьют
Да
48.2% (67)
Нет
51.8% (72)
Популярный счёт
1:2 Челси
33.3% (48)
0:2 Челси
29.2% (42)
0:1 Челси
18.1% (26)
1:3 Челси
6.3% (9)
1:4 Челси
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
1:0 Брентфорд
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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