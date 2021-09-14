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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Брентфорд
 
Позже

Стадион:
Челси

История личных встреч

Брентфорд
Челси

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

К
4:0
К
4:0
К
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 2 (1) 0.29
Висса Йоан 2 0.29
Мбеумо Брайан 2 0.29
Пиннок Итан 1 0.14
Норгор Кристиан 1 0.14
Каньос Серхи 1 0.14
Янельт Витали 1 0.14
Янссон Понтус 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 3 0.43
Чалоба Трево 2 0.29
Ковачич Матео 1 0.14
Джеймс Рис II 1 0.14
Алонсо Маркос 1 0.14
Вернер Тимо 1 0.14
Силва Тьяго 1 0.14
Рюдигер Антонио 1 0.14
Канте Н'Голо 1 0.14
Чилуэлл Бен 1 0.14
Пулишич Кристиан 1 0.14
Хаверц Кай 1 0.14
Аспиликуэта Сесар 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0
Маунт Мэйсон 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 3 0
Баптист Шендон 1 1
Каньос Серхи 2 0
Йоргенсен Матиас 1 0
Янссон Понтус 1 0
Тони Айвен 1 0
Генри Рико 1 0
Айер Кристоффер 1 0
Янельт Витали 1 0
Ониика Фрэнк 1 0
Мбеумо Брайан 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алонсо Маркос 2 0
Рюдигер Антонио 2 0
Джеймс Рис II 0 1
Силва Тьяго 1 0
Вернер Тимо 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Менди Эдуар 1 0
Томас Тухель 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

5
9
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
20%
2
22%
1-15
2
40%
1
11%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
33%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

10
15
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
1
10%
3
20%
1-15
4
40%
2
13%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
4
27%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Брентфорд - Олдхэм Атлетик 7:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2
Брентфорд - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Форест Грин 3:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 2:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:2 Кембридж Юнайтед - Брентфорд 1:3 Борэм Вуд - Брентфорд 0:2 Уимблдон - Брентфорд 0:1 Брентфорд - Суонси 2:0 Брентфорд - Борнмут 3:1 Борнмут - Брентфорд 1:0 Бристоль Сити - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Уотфорд 2:0
Челси
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Челси - Саутгемптон 3:1 Ювентус - Челси 1:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1
Тоттенхэм - Челси 0:3 Челси - Зенит 1:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Ливерпуль - Челси 1:1 Арсенал - Челси 0:2 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Челси - Вильярреал 1:1 Челси - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - Челси 1:2 Борнмут - Челси 1:2 Манчестер Сити - Челси 0:1 Астон Вилла - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1 Челси - Лестер 0:1 Челси - Арсенал 0:1 Манчестер Сити - Челси 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 7 5 1 1 15 - 3 16
2. Ливерпуль Заявка 7 4 3 0 17 - 6 15
3. Манчестер Сити Заявка 7 4 2 1 14 - 3 14
4. Эвертон Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
5. Манчестер Юнайтед Заявка 7 4 2 1 14 - 6 14
6. Брайтон Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
7. Тоттенхэм Заявка 7 4 0 3 6 - 10 12
8. Брентфорд Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 14 - 10 11
10. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
11. Арсенал Заявка 7 3 1 3 5 - 10 10
12. Вулверхэмптон Заявка 7 3 0 4 5 - 6 9
13. Лестер Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
14. Уотфорд Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
15. Кристал Пэлас Заявка 7 1 4 2 8 - 11 7
16. Лидс Заявка 7 1 3 3 7 - 14 6
17. Саутгемптон Заявка 7 0 4 3 5 - 10 4
18. Бёрнли Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
19. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 8 - 16 3
20. Норвич Заявка 7 0 1 6 2 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Челси Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
3. Тоттенхэм Заявка 4 3 0 1 4 - 4 9
4. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
5. Манчестер Сити Заявка 3 2 1 0 10 - 0 7
6. Астон Вилла Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
7. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 10 - 4 7
8. Брайтон Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Арсенал Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
10. Кристал Пэлас Заявка 4 1 3 0 6 - 3 6
11. Брентфорд Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
12. Лестер Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Уотфорд Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
14. Вест Хэм Заявка 4 1 1 2 8 - 7 4
15. Лидс Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16. Вулверхэмптон Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
17. Саутгемптон Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
18. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 5 - 7 2
19. Бёрнли Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Норвич Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брентфорд Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
2. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
4. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Вест Хэм Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
6. Брайтон Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7. Манчестер Сити Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Вулверхэмптон Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
9. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
10. Лестер Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
11. Арсенал Заявка 4 1 1 2 1 - 7 4
12. Тоттенхэм Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
13. Уотфорд Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
14. Астон Вилла Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15. Лидс Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
16. Саутгемптон Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
17. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Кристал Пэлас Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
19. Ньюкасл Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
20. Норвич Заявка 4 0 1 3 0 - 8 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ливерпуль Салах Мохамед 6 1 3
2. Лестер Варди Джейми 6 0 1
3. Вест Хэм Антонио Майкл 5 0 3
4. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 1
5. Ливерпуль Мане Садио 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уотфорд Деннис Эммануэль 4 0
2. Тоттенхэм Скипп Оливер 4 0
3. Вест Хэм Антонио Майкл 2 1
4. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
5. Лидс Купер Лиам 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брентфорд - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 октября 2021, осталось 2 дня 11 часов.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Брентфорд 0% (0)
    X 3.8% (2)
    Челси 96.2% (51)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брентфорд
    Ничья
    Челси
    7.19
    4.10
    1.66
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Брентфорд - Челси онлайн


    Прогнозы на матч Брентфорд - Челси

    Исход игры
    Брентфорд
    0% (0)
    Ничья
    3.8% (2)
    Челси
    96.2% (50)
    Тотал 2.5
    Больше
    44% (22)
    Меньше
    56% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    42% (21)
    Нет
    58% (29)
    Популярный счёт
    0:2 Челси
    36.5% (19)
    1:2 Челси
    32.7% (17)
    0:1 Челси
    17.3% (9)
    3:3 Ничья
    3.8% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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