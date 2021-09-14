Англия: Премьер-лига 2021-2022
Брентфорд
Позже
Стадион: Брентфорд Коммьюнити
Челси
История личных встреч
Брентфорд
Челси
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|2 (1)
|0.29
|Висса Йоан
|2
|0.29
|Мбеумо Брайан
|2
|0.29
|Пиннок Итан
|1
|0.14
|Норгор Кристиан
|1
|0.14
|Каньос Серхи
|1
|0.14
|Янельт Витали
|1
|0.14
|Янссон Понтус
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|3
|0.43
|Чалоба Трево
|2
|0.29
|Ковачич Матео
|1
|0.14
|Джеймс Рис II
|1
|0.14
|Алонсо Маркос
|1
|0.14
|Вернер Тимо
|1
|0.14
|Силва Тьяго
|1
|0.14
|Рюдигер Антонио
|1
|0.14
|Канте Н'Голо
|1
|0.14
|Чилуэлл Бен
|1
|0.14
|Пулишич Кристиан
|1
|0.14
|Хаверц Кай
|1
|0.14
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
|Маунт Мэйсон
|0
|0
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|3
|0
|Баптист Шендон
|1
|1
|Каньос Серхи
|2
|0
|Йоргенсен Матиас
|1
|0
|Янссон Понтус
|1
|0
|Тони Айвен
|1
|0
|Генри Рико
|1
|0
|Айер Кристоффер
|1
|0
|Янельт Витали
|1
|0
|Ониика Фрэнк
|1
|0
|Мбеумо Брайан
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алонсо Маркос
|2
|0
|Рюдигер Антонио
|2
|0
|Джеймс Рис II
|0
|1
|Силва Тьяго
|1
|0
|Вернер Тимо
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Менди Эдуар
|1
|0
|Томас Тухель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
5
9
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
20%
2
22%
1-15
2
40%
1
11%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
33%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
10
15
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
1
10%
3
20%
1-15
4
40%
2
13%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
4
27%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Брентфорд - Олдхэм Атлетик 7:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2
Брентфорд - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Форест Грин 3:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 2:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:2 Кембридж Юнайтед - Брентфорд 1:3 Борэм Вуд - Брентфорд 0:2 Уимблдон - Брентфорд 0:1 Брентфорд - Суонси 2:0 Брентфорд - Борнмут 3:1 Борнмут - Брентфорд 1:0 Бристоль Сити - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Уотфорд 2:0
Челси
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Челси - Саутгемптон 3:1 Ювентус - Челси 1:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1
Тоттенхэм - Челси 0:3 Челси - Зенит 1:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Ливерпуль - Челси 1:1 Арсенал - Челси 0:2 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Челси - Вильярреал 1:1 Челси - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - Челси 1:2 Борнмут - Челси 1:2 Манчестер Сити - Челси 0:1 Астон Вилла - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1 Челси - Лестер 0:1 Челси - Арсенал 0:1 Манчестер Сити - Челси 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 3
|16
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 6
|15
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 3
|14
|4.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|6.
|Брайтон
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|6 - 10
|12
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 10
|11
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|11.
|Арсенал
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|5 - 10
|10
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|5 - 6
|9
|13.
|Лестер
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|16.
|Лидс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 14
|6
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 10
|4
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|8 - 16
|3
|20.
|Норвич
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|2 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 4
|9
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 0
|7
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|8.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Арсенал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 3
|6
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|12.
|Лестер
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|15.
|Лидс
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|2.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|6.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|9.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|Лестер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|11.
|Арсенал
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 7
|4
|12.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|20.
|Норвич
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 8
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|6
|1
|3
|2.
|Лестер
|Варди Джейми
|6
|0
|1
|3.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|5
|0
|3
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|1
|5.
|Ливерпуль
|Мане Садио
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уотфорд
|Деннис Эммануэль
|4
|0
|2.
|Тоттенхэм
|Скипп Оливер
|4
|0
|3.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|2
|1
|4.
|Тоттенхэм
|Танганга Джафет
|2
|1
|5.
|Лидс
|Купер Лиам
|3
|0
Прогнозы на матч Брентфорд - Челси
Исход игры
Брентфорд
0% (0)
Ничья
3.8% (2)
Челси
96.2% (50)
Тотал 2.5
Больше
44% (22)
Меньше
56% (28)
Обе команды забьют
Да
42% (21)
Нет
58% (29)
Популярный счёт
0:2 Челси
36.5% (19)
1:2 Челси
32.7% (17)
0:1 Челси
17.3% (9)
3:3 Ничья
3.8% (2)
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