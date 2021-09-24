Украина: Премьер-лига 2021-2022
Львов
Позже
Стадион: Арена Львов
Динамо Киев
История личных встреч
Львов
Динамо Киев
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
10 матчей
10%
90%
1 победа 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ренан Соарес
|1
|0.1
|Довгий Алексей
|1
|0.1
|Грисьо Максим
|1
|0.1
|Якимец Владимир
|1
|0.1
|Шина Алвес
|1
|0.1
|Ременяк Артур
|1
|0.1
|Чирьяк Фране
|0
|0
|Ньярко Эрнест
|0
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цыганков Виктор
|7 (4)
|0.7
|Буяльский Виталий
|5
|0.5
|Гармаш Денис
|3
|0.3
|Де Пена Карлос
|2
|0.2
|Тымчик Александр
|1
|0.1
|Шапаренко Николай
|1
|0.1
|Рамирес Эрик
|1
|0.1
|Кедзёра Томаш
|1
|0.1
|Попов Денис II
|1
|0.1
|Сирота Александр
|1
|0.1
|Караваев Александр
|0
|0
|Шкурин Илья
|0
|0
|Миколенко Виталий
|0
|0
|Андриевский Александр
|0
|0
Карточки
Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньярко Эрнест
|5
|0
|Довгий Алексей
|4
|0
|Романчук Александр II
|4
|0
|Чирьяк Фране
|3
|0
|Махмутович Энес
|3
|0
|Грисьо Максим
|3
|0
|Зозуля Алексей
|2
|0
|Якимец Владимир
|2
|0
|Бусько Андрей
|2
|0
|Политыло Сергей
|1
|0
|Алваро
|1
|0
|Ренан Соарес
|1
|0
|Брикнер Иван
|1
|0
|Нич Назарий
|1
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шапаренко Николай
|5
|0
|Сидорчук Сергей
|3
|0
|Буяльский Виталий
|3
|0
|Гармаш Денис
|2
|0
|Забарный Илья
|2
|0
|Шабанов Артём
|1
|0
|Андриевский Александр
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Кедзёра Томаш
|1
|0
|Тымчик Александр
|1
|0
|Супряга Владислав
|1
|0
|Витиньо Витор V
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
67%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
8
3
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
2
25%
2
67%
76-90
Забито
4
17
1 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
0
0%
4
24%
1-15
1
25%
2
12%
16-30
0
0%
7
41%
31-45
1
25%
1
6%
46-60
1
25%
1
6%
61-75
1
25%
2
12%
76-90
Пропущено
6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
7
23
4 В 1-м тайме 16
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
1
14%
4
17%
1-15
1
14%
4
17%
16-30
2
29%
8
35%
31-45
1
14%
3
13%
46-60
1
14%
1
4%
61-75
1
14%
3
13%
76-90
Пропущено
14
4
6 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 3
4
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
1
25%
61-75
2
14%
3
75%
76-90
Результаты последних матчей
Львов
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Львов - Днепр-1 0:1 Минай - Львов 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0 Верес - Львов 1:0
Рух Львов - Львов 1:0 Львов - Ингулец 1:2 Львов - Александрия 1:1 Ворскла - Львов 4:1 Львов - Шахтёр Донецк 0:3 Львов - Мариуполь 1:1 Львов - Олимпик Донецк 1:1 Ингулец - Львов 1:0 Мариуполь - Львов 1:2 Львов - Рух Львов 1:1 Львов - Десна 1:0 Львов - Минай 1:0 Львов - Александрия 3:1 Ворскла - Львов 2:1 Днепр-1 - Львов 5:1 Львов - Шахтёр Донецк 3:2
Динамо Киев
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0 Бавария - Динамо Киев 5:0 Рух Львов - Динамо Киев 0:2 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0
Динамо Киев - Александрия 1:0 Динамо Киев - Бенфика 0:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 7:0 Динамо Киев - Десна 4:0 Ингулец - Динамо Киев 1:1 Интер Милан - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Минай 2:0 Заря - Динамо Киев 1:2 Фенербахче - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Верес 4:0 Динамо Киев - Газишехир Газиантеп 3:2 Унион Берлин - Динамо Киев 1:1 Атлетик Б - Динамо Киев 1:0 Ницца - Динамо Киев 2:1 Серветт - Динамо Киев 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|25 - 2
|26
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|23 - 5
|23
|3.
|Ворскла
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 7
|21
|4.
|Заря
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|22 - 9
|20
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|14 - 12
|19
|6.
|Александрия
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|10 - 7
|18
|7.
|Десна
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 16
|16
|8.
|Металлист-1925
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 13
|13
|9.
|Верес
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 14
|11
|12.
|Ингулец
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 18
|8
|13.
|Львов
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 15
|6
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 24
|6
|15.
|Минай
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 12
|6
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|12 - 25
|4
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 5
|17
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 0
|16
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|4.
|Десна
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 7
|12
|5.
|Заря
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|6.
|Днепр-1
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 5
|9
|7.
|Верес
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|3 - 1
|9
|8.
|Металлист-1925
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|11.
|Александрия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|12.
|Минай
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Львов
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|6 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 1
|11
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Заря
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 5
|10
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|Ворскла
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 7
|4
|9.
|Металлист-1925
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|10.
|Десна
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|12.
|Ингулец
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|14.
|Верес
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|15.
|Львов
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|16.
|Минай
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|7
|4
|1
|2.
|Шахтёр Донецк
|Траоре Лассина
|6
|1
|0
|3.
|Ворскла
|Тилль Оливье
|5
|1
|4
|4.
|Заря
|Кочергин Владислав
|5
|0
|2
|5.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Ди Франко Франсиско
|4
|1
|2.
|Львов
|Ньярко Эрнест
|5
|0
|3.
|Динамо Киев
|Шапаренко Николай
|5
|0
|4.
|Александрия
|Бабогло Владислав
|5
|0
|5.
|Мариуполь
|Мампаси Марк
|5
|0
Прогнозы на матч Львов - Динамо Киев
Исход игры
Львов
0% (0)
Ничья
5.8% (3)
Динамо Киев
94.2% (49)
Тотал 2.5
Больше
26.92% (14)
Меньше
73.08% (38)
Обе команды забьют
Да
21.15% (11)
Нет
78.85% (41)
Популярный счёт
0:2 Динамо Киев
63.5% (33)
1:2 Динамо Киев
11.5% (6)
0:3 Динамо Киев
9.6% (5)
1:3 Динамо Киев
5.8% (3)
0:1 Динамо Киев
3.8% (2)
1:1 Ничья
3.8% (2)
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