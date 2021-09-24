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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Львов
 
Позже

Стадион:
Динамо Киев

История личных встреч

Львов
Динамо Киев

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

10 матчей

10%
90%
1 победа 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

История матчей

ПЛ
1:4
ПЛ
3:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ренан Соарес 1 0.1
Довгий Алексей 1 0.1
Грисьо Максим 1 0.1
Якимец Владимир 1 0.1
Шина Алвес 1 0.1
Ременяк Артур 1 0.1
Чирьяк Фране 0 0
Ньярко Эрнест 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цыганков Виктор 7 (4) 0.7
Буяльский Виталий 5 0.5
Гармаш Денис 3 0.3
Де Пена Карлос 2 0.2
Тымчик Александр 1 0.1
Шапаренко Николай 1 0.1
Рамирес Эрик 1 0.1
Кедзёра Томаш 1 0.1
Попов Денис II 1 0.1
Сирота Александр 1 0.1
Караваев Александр 0 0
Шкурин Илья 0 0
Миколенко Виталий 0 0
Андриевский Александр 0 0

Карточки

Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньярко Эрнест 5 0
Довгий Алексей 4 0
Романчук Александр II 4 0
Чирьяк Фране 3 0
Махмутович Энес 3 0
Грисьо Максим 3 0
Зозуля Алексей 2 0
Якимец Владимир 2 0
Бусько Андрей 2 0
Политыло Сергей 1 0
Алваро 1 0
Ренан Соарес 1 0
Брикнер Иван 1 0
Нич Назарий 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шапаренко Николай 5 0
Сидорчук Сергей 3 0
Буяльский Виталий 3 0
Гармаш Денис 2 0
Забарный Илья 2 0
Шабанов Артём 1 0
Андриевский Александр 1 0
Бущан Георгий 1 0
Кедзёра Томаш 1 0
Тымчик Александр 1 0
Супряга Владислав 1 0
Витиньо Витор V 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
67%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

8
3
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
2
25%
2
67%
76-90

Забито

4
17
1 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
0
0%
4
24%
1-15
1
25%
2
12%
16-30
0
0%
7
41%
31-45
1
25%
1
6%
46-60
1
25%
1
6%
61-75
1
25%
2
12%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

7
23
4 В 1-м тайме 16
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
1
14%
4
17%
1-15
1
14%
4
17%
16-30
2
29%
8
35%
31-45
1
14%
3
13%
46-60
1
14%
1
4%
61-75
1
14%
3
13%
76-90

Пропущено

14
4
6 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 3
4
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
1
25%
61-75
2
14%
3
75%
76-90

Результаты последних матчей

Львов
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Львов - Днепр-1 0:1 Минай - Львов 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0 Верес - Львов 1:0
Рух Львов - Львов 1:0 Львов - Ингулец 1:2 Львов - Александрия 1:1 Ворскла - Львов 4:1 Львов - Шахтёр Донецк 0:3 Львов - Мариуполь 1:1 Львов - Олимпик Донецк 1:1 Ингулец - Львов 1:0 Мариуполь - Львов 1:2 Львов - Рух Львов 1:1 Львов - Десна 1:0 Львов - Минай 1:0 Львов - Александрия 3:1 Ворскла - Львов 2:1 Днепр-1 - Львов 5:1 Львов - Шахтёр Донецк 3:2
Динамо Киев
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0 Бавария - Динамо Киев 5:0 Рух Львов - Динамо Киев 0:2 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0
Динамо Киев - Александрия 1:0 Динамо Киев - Бенфика 0:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 7:0 Динамо Киев - Десна 4:0 Ингулец - Динамо Киев 1:1 Интер Милан - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Минай 2:0 Заря - Динамо Киев 1:2 Фенербахче - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Верес 4:0 Динамо Киев - Газишехир Газиантеп 3:2 Унион Берлин - Динамо Киев 1:1 Атлетик Б - Динамо Киев 1:0 Ницца - Динамо Киев 2:1 Серветт - Динамо Киев 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 10 8 2 0 25 - 2 26
2. Шахтёр Донецк Заявка 10 7 2 1 23 - 5 23
3. Ворскла Заявка 10 6 3 1 19 - 7 21
4. Заря Заявка 10 6 2 2 22 - 9 20
5. Днепр-1 Заявка 10 6 1 3 14 - 12 19
6. Александрия Заявка 10 5 3 2 10 - 7 18
7. Десна Заявка 10 5 1 4 13 - 16 16
8. Металлист-1925 Заявка 10 4 1 5 9 - 13 13
9. Верес Заявка 10 3 3 4 9 - 12 12
10. Рух Львов Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
11. Колос Ковалёвка Заявка 9 3 2 4 7 - 14 11
12. Ингулец Заявка 10 2 2 6 9 - 18 8
13. Львов Заявка 10 1 3 6 6 - 15 6
14. Черноморец Од Заявка 10 1 3 6 11 - 24 6
15. Минай Заявка 9 1 3 5 6 - 12 6
16. Мариуполь Заявка 10 1 1 8 12 - 25 4
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 7 5 2 0 17 - 5 17
2. Динамо Киев Заявка 6 5 1 0 18 - 0 16
3. Шахтёр Донецк Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
4. Десна Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
5. Заря Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
6. Днепр-1 Заявка 4 3 0 1 5 - 5 9
7. Верес Заявка 5 2 3 0 3 - 1 9
8. Металлист-1925 Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
9. Рух Львов Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Колос Ковалёвка Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
11. Александрия Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
12. Минай Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Ингулец Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Львов Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
15. Черноморец Од Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 5 0 0 5 6 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
2. Шахтёр Донецк Заявка 5 3 2 0 12 - 1 11
3. Динамо Киев Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Заря Заявка 4 3 1 0 14 - 5 10
5. Днепр-1 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
6. Ворскла Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Мариуполь Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
8. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 1 1 2 - 7 4
9. Металлист-1925 Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
10. Десна Заявка 4 1 1 2 4 - 9 4
11. Рух Львов Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
12. Ингулец Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
13. Черноморец Од Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
14. Верес Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
15. Львов Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
16. Минай Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Киев Цыганков Виктор 7 4 1
2. Шахтёр Донецк Траоре Лассина 6 1 0
3. Ворскла Тилль Оливье 5 1 4
4. Заря Кочергин Владислав 5 0 2
5. Ворскла Степанюк Руслан 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 4 1
2. Львов Ньярко Эрнест 5 0
3. Динамо Киев Шапаренко Николай 5 0
4. Александрия Бабогло Владислав 5 0
5. Мариуполь Мампаси Марк 5 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Львов - Динамо Киев от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 октября 2021, осталось 2 дня 8 часов 30 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Львов 0% (0)
    X 5.7% (3)
    Динамо Киев 94.3% (50)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Львов
    Ничья
    Динамо Киев
    9.80
    6.42
    1.31
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Львов - Динамо Киев онлайн


    Прогнозы на матч Львов - Динамо Киев

    Исход игры
    Львов
    0% (0)
    Ничья
    5.8% (3)
    Динамо Киев
    94.2% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.92% (14)
    Меньше
    73.08% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    21.15% (11)
    Нет
    78.85% (41)
    Популярный счёт
    0:2 Динамо Киев
    63.5% (33)
    1:2 Динамо Киев
    11.5% (6)
    0:3 Динамо Киев
    9.6% (5)
    1:3 Динамо Киев
    5.8% (3)
    0:1 Динамо Киев
    3.8% (2)
    1:1 Ничья
    3.8% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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