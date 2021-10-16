  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Саутгемптон
1:0
Конец матча

Стадион:
Лидс
0'
47' Желтая карточка
Робертс Тайлер
1:0
53' Гол
Броя Армандо
58' Желтая карточка
Стрёйк Паскаль
70' Желтая карточка
Льоренте Диего
75' Желтая карточка
Беднарек Ян
83' Желтая карточка
Маккарти Алекс
90'+6
1
Маккарти
Алекс
21
Ливраменто
Валентино
35
Беднарек
Ян
22
Салису
Мохаммед
15
Перро
Ромен
19
Дженепо
Мусса
6
Ромеу
Ориоль
27
Диалло
Ибраима
24
Эльюнусси
Мохамед
18
Броя
Армандо
11
Редмонд
Натан
1
Меслье
Иллан
46
Шеклтон
Джейми
14
Льоренте
Диего
6
Купер
Лиам
15
Даллас
Стюарт
21
Стрёйк
Паскаль
20
Джеймс
Дэниэл
43
Клих
Матеуш
11
Робертс
Тайлер
22
Харрисон
Джек
19
Морено
Родриго
Саутгемптон
4-4-2
Лидс
4-1-4-1

Ход матча

47'
 
Робертс Тайлер
53'
Броя Армандо
(Редмонд Натан)
1:0
58'
 
Стрёйк Паскаль
59'
Армстронг Стюарт
Дженепо Мусса
 
64'
 
Форшоу Адам
Морено Родриго
70'
 
Льоренте Диего
75'
Беднарек Ян
 
77'
 
Джелхардт Джо
Клих Матеуш
81'
 
Саммервилл Крисенсио
Робертс Тайлер
81'
Уолкотт Тео
Броя Армандо
 
83'
Маккарти Алекс
 
90'
Телла Нейтан
Эльюнусси Мохамед
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 0
  • 8 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

История личных встреч

Саутгемптон
Лидс

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
КЛ
3:0
Ч
0:1
Ч
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уорд-Праус Джеймс 2 (2) 0.25
Эльюнусси Мохамед 1 0.13
Армстронг Адам 1 0.13
Броя Армандо 1 0.13
Редмонд Натан 0 0
Адамс Че 0 0
Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 3 0.38
Бэмфорд Патрик 1 0.13
Клих Матеуш 1 0.13
Эйлинг Люк 1 0.13
Льоренте Диего 1 0.13
Купер Лиам 0 0
Даллас Стюарт 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дженепо Мусса 3 0
Уорд-Праус Джеймс 1 1
Ромеу Ориоль 2 0
Стивенс Джек 2 0
Уокер-Питерс Кайл 2 0
Салису Мохаммед 2 0
Маккарти Алекс 1 0
Беднарек Ян 1 0
Ливраменто Валентино 1 0
Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стрёйк Паскаль 2 1
Купер Лиам 3 0
Морено Родриго 2 0
Льоренте Диего 2 0
Робертс Тайлер 2 0
Рафинья Диас 2 0
Бэмфорд Патрик 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0
Фирпо Жуниор 1 0
Меслье Иллан 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
4
50%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
2
40%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
63%
2
33%
76-90

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
2
40%
2
25%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Пропущено

11
14
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
27%
6
43%
46-60
1
9%
2
14%
61-75
5
45%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Челси - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0
Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюпорт - Саутгемптон 0:8 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3 Саутгемптон - Леванте 1:0 Суонси - Саутгемптон 1:3 Кардифф Сити - Саутгемптон 0:4 Вест Хэм - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Лидс 0:2 Саутгемптон - Фулхэм 3:1 Саутгемптон - Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль - Саутгемптон 2:0 Саутгемптон - Лестер 1:1 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:1
Лидс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лидс - Уотфорд 1:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Фулхэм - Лидс 0:0 Ньюкасл - Лидс 1:1
Лидс - Ливерпуль 0:3 Бёрнли - Лидс 1:1 Лидс - Крю Александра 3:0 Лидс - Эвертон 2:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Вильярреал - Лидс 2:2 Аякс - Лидс 4:0 Аякс - Лидс 3:1 Бетис - Лидс 3:2 Флитвуд Таун - Лидс 2:1 Блэкберн - Лидс 1:1 Гайзли - Лидс 2:3 Лидс - Вест Бромвич 3:1 Саутгемптон - Лидс 0:2 Бёрнли - Лидс 0:4 Лидс - Тоттенхэм 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 8 5 3 0 22 - 6 18
2. Манчестер Сити Заявка 8 5 2 1 16 - 3 17
3. Челси 0:0 Заявка 8 5 2 1 15 - 3 17
4. Брайтон Заявка 8 4 3 1 8 - 5 15
5. Эвертон Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
6. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 16 - 10 14
7. Брентфорд 0:0 Заявка 8 3 4 1 10 - 6 13
8. Тоттенхэм Заявка 7 4 0 3 6 - 10 12
9. Вулверхэмптон Заявка 8 4 0 4 8 - 8 12
10. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 14 - 10 11
11. Лестер Заявка 8 3 2 3 13 - 14 11
12. Арсенал Заявка 7 3 1 3 5 - 10 10
13. Астон Вилла Заявка 8 3 1 4 12 - 12 10
14. Кристал Пэлас Заявка 7 1 4 2 8 - 11 7
15. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 7 - 15 7
16. Саутгемптон Заявка 8 1 4 3 6 - 10 7
17. Лидс Заявка 8 1 3 4 7 - 15 6
18. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 8 - 16 3
19. Бёрнли Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
20. Норвич Заявка 8 0 2 6 2 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 4 3 1 0 12 - 0 10
2. Эвертон Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
3. Челси 0:0 Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
4. Тоттенхэм Заявка 4 3 0 1 4 - 4 9
5. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
7. Брайтон Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Лестер Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
9. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 10 - 4 7
10. Арсенал Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
11. Кристал Пэлас Заявка 4 1 3 0 6 - 3 6
12. Брентфорд 0:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
13. Саутгемптон Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
14. Вест Хэм Заявка 4 1 1 2 8 - 7 4
15. Лидс Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16. Уотфорд Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
17. Вулверхэмптон Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
18. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 5 - 7 2
19. Бёрнли Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Норвич Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 4 3 1 0 14 - 3 10
2. Вулверхэмптон Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
3. Челси 0:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
4. Брайтон Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
5. Брентфорд 0:0 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
6. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
7. Вест Хэм Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
8. Манчестер Сити Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
10. Лестер Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
11. Арсенал Заявка 4 1 1 2 1 - 7 4
12. Тоттенхэм Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
13. Уотфорд Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
14. Астон Вилла Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15. Саутгемптон Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
16. Лидс Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
17. Кристал Пэлас Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
18. Ньюкасл Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19. Бёрнли Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
20. Норвич Заявка 4 0 1 3 0 - 8 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ливерпуль Салах Мохамед 7 1 4
2. Лестер Варди Джейми 7 0 1
3. Вест Хэм Антонио Майкл 5 0 3
4. Ливерпуль Мане Садио 5 0 0
5. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Манчестер Юнайтед Погба Поль 4 0
2. Брайтон Вельтман Йоел 4 0
3. Уотфорд Деннис Эммануэль 4 0
4. Тоттенхэм Скипп Оливер 4 0
5. Вест Хэм Антонио Майкл 2 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Саутгемптон 47.1% (64)
X 40.4% (55)
Лидс 12.5% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
Где смотреть матч Саутгемптон 1:0 Лидс онлайн


Прогнозы на матч Саутгемптон 1:0 Лидс

Исход игры
Саутгемптон
47.1% (64)
Ничья
40.4% (55)
Лидс
12.5% (17)
Тотал 2.5
Больше
38.52% (52)
Меньше
61.48% (83)
Обе команды забьют
Да
71.11% (96)
Нет
28.89% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.1% (45)
2:1 Саутгемптон
22.8% (31)
1:0 Саутгемптон
18.4% (25)
1:2 Лидс
8.1% (11)
2:0 Саутгемптон
3.7% (5)
0:1 Лидс
3.7% (5)
2:2 Ничья
3.7% (5)
0:0 Ничья
2.2% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
30 000 рублей бонусы!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
1500 рублей для новых игроков!
1000 рублей для ставок АПЛ
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 