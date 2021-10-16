Англия: Премьер-лига 2021-2022
Саутгемптон
1:0
Конец матча
Стадион: Сент-Мэрис
Лидс
47' Желтая карточкаРобертс Тайлер
1:0
53' ГолБроя Армандо
58' Желтая карточкаСтрёйк Паскаль
70' Желтая карточкаЛьоренте Диего
75' Желтая карточкаБеднарек Ян
83' Желтая карточкаМаккарти Алекс
35
Беднарек
Ян
15
Перро
Ромен
18
Броя
Армандо
43
Клих
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
-
15 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Броя АрмандоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
43 Валери ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
23 Телла НейтанПолузащитник
-
32 Уолкотт ТеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Драме КодиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
42 Гринвуд СэмНападающий
-
Главный тренер: Бьелса Марсело
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
47'
53'
1:0
58'
70'
75'
83'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
9 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 0
-
8 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
История личных встреч
Саутгемптон
Лидс
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уорд-Праус Джеймс
|2 (2)
|0.25
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0.13
|Армстронг Адам
|1
|0.13
|Броя Армандо
|1
|0.13
|Редмонд Натан
|0
|0
|Адамс Че
|0
|0
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рафинья Диас
|3
|0.38
|Бэмфорд Патрик
|1
|0.13
|Клих Матеуш
|1
|0.13
|Эйлинг Люк
|1
|0.13
|Льоренте Диего
|1
|0.13
|Купер Лиам
|0
|0
|Даллас Стюарт
|0
|0
Карточки
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дженепо Мусса
|3
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|1
|Ромеу Ориоль
|2
|0
|Стивенс Джек
|2
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|2
|0
|Салису Мохаммед
|2
|0
|Маккарти Алекс
|1
|0
|Беднарек Ян
|1
|0
|Ливраменто Валентино
|1
|0
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стрёйк Паскаль
|2
|1
|Купер Лиам
|3
|0
|Морено Родриго
|2
|0
|Льоренте Диего
|2
|0
|Робертс Тайлер
|2
|0
|Рафинья Диас
|2
|0
|Бэмфорд Патрик
|1
|0
|Филлипс Кэлвин
|1
|0
|Фирпо Жуниор
|1
|0
|Меслье Иллан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
4
50%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
2
40%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
63%
2
33%
76-90
Забито
5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
2
40%
2
25%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Пропущено
11
14
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
27%
6
43%
46-60
1
9%
2
14%
61-75
5
45%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Саутгемптон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Челси - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0
Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюпорт - Саутгемптон 0:8 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3 Саутгемптон - Леванте 1:0 Суонси - Саутгемптон 1:3 Кардифф Сити - Саутгемптон 0:4 Вест Хэм - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Лидс 0:2 Саутгемптон - Фулхэм 3:1 Саутгемптон - Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль - Саутгемптон 2:0 Саутгемптон - Лестер 1:1 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:1
Лидс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лидс - Уотфорд 1:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Фулхэм - Лидс 0:0 Ньюкасл - Лидс 1:1
Лидс - Ливерпуль 0:3 Бёрнли - Лидс 1:1 Лидс - Крю Александра 3:0 Лидс - Эвертон 2:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Вильярреал - Лидс 2:2 Аякс - Лидс 4:0 Аякс - Лидс 3:1 Бетис - Лидс 3:2 Флитвуд Таун - Лидс 2:1 Блэкберн - Лидс 1:1 Гайзли - Лидс 2:3 Лидс - Вест Бромвич 3:1 Саутгемптон - Лидс 0:2 Бёрнли - Лидс 0:4 Лидс - Тоттенхэм 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|22 - 6
|18
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 3
|17
|3.
|Челси
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 3
|17
|4.
|Брайтон
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|8 - 5
|15
|5.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 10
|14
|7.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|6 - 10
|12
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|8 - 8
|12
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 10
|11
|11.
|Лестер
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|12.
|Арсенал
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|5 - 10
|10
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 15
|7
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 10
|7
|17.
|Лидс
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 15
|6
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|8 - 16
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 13
|3
|20.
|Норвич
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|2 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 0
|10
|2.
|Эвертон
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|3.
|Челси
|0:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 4
|9
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|7.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Лестер
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|10.
|Арсенал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 3
|6
|12.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|15.
|Лидс
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 3
|10
|2.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|3.
|Челси
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|4.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|5.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|8.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|Лестер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|11.
|Арсенал
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 7
|4
|12.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|16.
|Лидс
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|20.
|Норвич
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 8
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|7
|1
|4
|2.
|Лестер
|Варди Джейми
|7
|0
|1
|3.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|5
|0
|3
|4.
|Ливерпуль
|Мане Садио
|5
|0
|0
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Погба Поль
|4
|0
|2.
|Брайтон
|Вельтман Йоел
|4
|0
|3.
|Уотфорд
|Деннис Эммануэль
|4
|0
|4.
|Тоттенхэм
|Скипп Оливер
|4
|0
|5.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|2
|1
Прогнозы на матч Саутгемптон 1:0 Лидс
Исход игры
Саутгемптон
47.1% (64)
Ничья
40.4% (55)
Лидс
12.5% (17)
Тотал 2.5
Больше
38.52% (52)
Меньше
61.48% (83)
Обе команды забьют
Да
71.11% (96)
Нет
28.89% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.1% (45)
2:1 Саутгемптон
22.8% (31)
1:0 Саутгемптон
18.4% (25)
1:2 Лидс
8.1% (11)
2:0 Саутгемптон
3.7% (5)
0:1 Лидс
3.7% (5)
2:2 Ничья
3.7% (5)
0:0 Ничья
2.2% (3)
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