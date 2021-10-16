Второй тайм

96' Саутгемптон заслуженно побеждает в отличном матче

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Беднарек Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Лидс выполняет удар от ворот.

85' Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

85' Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Джелхардт Джо из команды Лидс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

84' Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Удар от ворот произведет Саутгемптон

83' Судье надоело, что Маккарти Алекс тянет время и он наказал его горчичником

82' Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Матч возобновится спорным мячом

81' Армандо Броя получил травму и заменен. Уолкотт Тео выходит на поле.

80' Армандо Броя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Валентино Ливраменто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Салису Мохаммед нанес удар головой, но Иллан Мелье спокойно отбил мяч.

77' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Матч возобновится спорным мячом

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Беднарек Ян получил желтую карточку от судьи

75' Льоренте Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Армандо Броя из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...

74' Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Лидс выполняет удар от ворот.

73' Армандо Броя оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Саутгемптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Робертс Тайлер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Редмонд Натан пробил со штрафного прямо в стенку

70' Льоренте Диего получил желтую карточку от судьи

70' Эльюнусси Мохамед из команды Саутгемптон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

70' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Удар от ворот произведет Саутгемптон

68' Джеймс Дэниэл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Лидс выполняет удар от ворот.

67' Саутгемптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет Саутгемптон

66' Матч возобновлен

65' Ох, нехорошо это выглядит. Эльюнусси Мохамед получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Эльюнусси Мохамед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Тактическая замена. Родриго уходит с поля и его заменяет Форшоу Адам

63' Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Лидс выполняет удар от ворот.

62' Родриго ошибается в защите.

61' Перро Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Плохо сыграл Маккарти Алекс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

60' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Редмонд Натан из команды Саутгемптон сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

58' Эльюнусси Мохамед из команды Саутгемптон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

58' Стрёйк Паскаль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

57' Удар от ворот произведет Лидс

55' Армандо Броя возвращается на поле.

55' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Армандо Броя получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Ох, нехорошо это выглядит. Льоренте Диего получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Льоренте Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Армандо Броя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Отличный командный гол!

53' Г О О О О Л - Армандо Броя забивает с правой ноги!

52' Салису Мохаммед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Салису Мохаммед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Салису Мохаммед из команды Саутгемптон

51' Лидс идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Робертс Тайлер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

47' Дженепо Мусса пробует нанести удар издали, но Иллан Мелье держит все под контролем

47' Саутгемптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля