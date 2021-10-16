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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Астон Вилла
2:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 41951
Вулверхэмптон
0'
1:0
48' Гол
Ингс Дэнни
52' Желтая карточка
Невеш Рубен
61' Желтая карточка
Мингс Тайрон
2:0
68' Гол
Макгинн Джон
2:1
80' Гол
Саисс Ромен
81' Желтая карточка
Уоткинс Олли
2:2
85' Гол
Коди Конор
88' Желтая карточка
Дендонкер Леандер
2:3
90' Гол
Невеш Рубен
90'+7
1
Мартинес
Эмилиано
4
Конса
Эзри
16
Туанзебе
Аксел
5
Мингс
Тайрон
2
Кэш
Мэтти
7
Макгинн
Джон
6
Соарес
Дуглас
10
Буэндия
Эмилиано
3
Таргетт
Мэтт
11
Уоткинс
Олли
20
Ингс
Дэнни
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
22
Семеду
Нелсон
8
Невеш
Рубен
28
Моутинью
Жоау
5
Марсал
Фернандо
32
Дендонкер
Леандер
37
Траоре
Адама
26
Хи-Чан
Хван
Астон Вилла
3-5-2
Вулверхэмптон
3-4-2-1

Ход матча

48'
Ингс Дэнни
(Макгинн Джон)
1:0
52'
 
Невеш Рубен
61'
Мингс Тайрон
 
67'
Накамба Марвелус
Соарес Дуглас
 
68'
Макгинн Джон
2:0
74'
Рамси Джакоб
Буэндия Эмилиано
 
74'
 
Поденсе Даниэл
Моутинью Жоау
74'
 
Силва Фабио
Марсал Фернандо
79'
Янг Эшли
Кэш Мэтти
 
80'
2:1
Саисс Ромен
(Поденсе Даниэл)
81'
Уоткинс Олли
 
85'
2:2
Коди Конор
(Дендонкер Леандер)
88'
 
Хименес Рауль
Хи-Чан Хван
88'
 
Дендонкер Леандер
90'
2:3
Невеш Рубен

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 8 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

История личных встреч

Астон Вилла
Вулверхэмптон

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

16 матчей

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
КЛ
2:1
Ч
4:1
Ч
2:0
Ч
1:0
Ч
1:1
ТМК
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингс Дэнни 3 (1) 0.38
Макгинн Джон 2 0.25
Бэйли Леон 1 0.13
Хаус Кортни 1 0.13
Уоткинс Олли 1 0.13
Буэндия Эмилиано 1 0.13
Кэш Мэтти 1 0.13
Эль-Гази Анвар 1 (1) 0.13
Соарес Дуглас 0 0
Мингс Тайрон 0 0
Таргетт Мэтт 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хи-Чан Хван 3 0.38
Хименес Рауль 1 0.13
Коди Конор 1 0.13
Саисс Ромен 1 0.13
Невеш Рубен 1 0.13
Дендонкер Леандер 0 0
Са Жозе 0 0
Поденсе Даниэл 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мингс Тайрон 3 0
Макгинн Джон 2 0
Кэш Мэтти 2 0
Рамси Джакоб 2 0
Ингс Дэнни 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Эль-Гази Анвар 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Уоткинс Олли 1 0
Буэндия Эмилиано 1 0
Бэйли Леон 1 0
Соарес Дуглас 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невеш Рубен 3 0
Марсал Фернандо 2 0
Саисс Ромен 2 0
Хименес Рауль 2 0
Коди Конор 1 0
Дендонкер Леандер 1 0
Са Жозе 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Килман Макс 1 0
Хувер Ки-Джана 1 0
Bruno Lage 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
4
57%
1
20%
61-75
0
0%
4
80%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

5
2
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Забито

12
7
2 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
7
58%
1
14%
61-75
2
17%
4
57%
76-90

Пропущено

12
9
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
3
25%
1
11%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
1
8%
3
33%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
17%
2
22%
61-75
4
33%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:0
Челси - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Барроу - Астон Вилла 0:6 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Салернитана 3:1 Бристоль Сити - Астон Вилла 0:3 Сток Сити - Астон Вилла 2:0 Уолсолл - Астон Вилла 0:4 Астон Вилла - Челси 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Эвертон 0:0 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:3 Эвертон - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Вест Бромвич 2:2
Вулверхэмптон
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2
Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 0:4 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Сельта 0:1 Ковентри - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Сток Сити 1:1 Лас-Пальмас - Вулверхэмптон 3:2 Бетис - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Крю Александра 0:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 1:2 Эвертон - Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Брайтон 2:1 Вест Бромвич - Вулверхэмптон 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 8 5 3 0 22 - 6 18
2. Манчестер Сити Заявка 8 5 2 1 16 - 3 17
3. Челси 0:0 Заявка 8 5 2 1 15 - 3 17
4. Брайтон Заявка 8 4 3 1 8 - 5 15
5. Эвертон Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
6. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 16 - 10 14
7. Брентфорд 0:0 Заявка 8 3 4 1 10 - 6 13
8. Тоттенхэм Заявка 7 4 0 3 6 - 10 12
9. Вулверхэмптон Заявка 8 4 0 4 8 - 8 12
10. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 14 - 10 11
11. Лестер Заявка 8 3 2 3 13 - 14 11
12. Арсенал Заявка 7 3 1 3 5 - 10 10
13. Астон Вилла Заявка 8 3 1 4 12 - 12 10
14. Кристал Пэлас Заявка 7 1 4 2 8 - 11 7
15. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 7 - 15 7
16. Саутгемптон Заявка 8 1 4 3 6 - 10 7
17. Лидс Заявка 8 1 3 4 7 - 15 6
18. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 8 - 16 3
19. Бёрнли Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
20. Норвич Заявка 8 0 2 6 2 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 4 3 1 0 12 - 0 10
2. Эвертон Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
3. Челси 0:0 Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
4. Тоттенхэм Заявка 4 3 0 1 4 - 4 9
5. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
7. Брайтон Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Лестер Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
9. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 10 - 4 7
10. Арсенал Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
11. Кристал Пэлас Заявка 4 1 3 0 6 - 3 6
12. Брентфорд 0:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
13. Саутгемптон Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
14. Вест Хэм Заявка 4 1 1 2 8 - 7 4
15. Лидс Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16. Уотфорд Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
17. Вулверхэмптон Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
18. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 5 - 7 2
19. Бёрнли Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Норвич Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 4 3 1 0 14 - 3 10
2. Вулверхэмптон Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
3. Челси 0:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
4. Брайтон Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
5. Брентфорд 0:0 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
6. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
7. Вест Хэм Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
8. Манчестер Сити Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
10. Лестер Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
11. Арсенал Заявка 4 1 1 2 1 - 7 4
12. Тоттенхэм Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
13. Уотфорд Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
14. Астон Вилла Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15. Саутгемптон Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
16. Лидс Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
17. Кристал Пэлас Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
18. Ньюкасл Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19. Бёрнли Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
20. Норвич Заявка 4 0 1 3 0 - 8 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ливерпуль Салах Мохамед 7 1 4
2. Лестер Варди Джейми 7 0 1
3. Вест Хэм Антонио Майкл 5 0 3
4. Ливерпуль Мане Садио 5 0 0
5. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Манчестер Юнайтед Погба Поль 4 0
2. Брайтон Вельтман Йоел 4 0
3. Уотфорд Деннис Эммануэль 4 0
4. Тоттенхэм Скипп Оливер 4 0
5. Вест Хэм Антонио Майкл 2 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Villa Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Астон Вилла 70.8% (97)
X 25.5% (35)
Вулверхэмптон 3.6% (5)
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Где смотреть матч Астон Вилла 2:3 Вулверхэмптон онлайн


Прогнозы на матч Астон Вилла 2:3 Вулверхэмптон

Исход игры
Астон Вилла
70.8% (97)
Ничья
25.5% (35)
Вулверхэмптон
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (60)
Меньше
55.56% (75)
Обе команды забьют
Да
62.96% (85)
Нет
37.04% (50)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
34.3% (47)
1:0 Астон Вилла
25.5% (35)
1:1 Ничья
19.7% (27)
2:0 Астон Вилла
7.3% (10)
2:2 Ничья
3.6% (5)
1:2 Вулверхэмптон
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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