Англия: Премьер-лига 2021-2022
Астон Вилла
2:3
Конец матча
Стадион: Вилла Парк Зрители: 41951
Вулверхэмптон
1:0
48' ГолИнгс Дэнни
52' Желтая карточкаНевеш Рубен
61' Желтая карточкаМингс Тайрон
2:0
68' ГолМакгинн Джон
2:1
80' ГолСаисс Ромен
81' Желтая карточкаУоткинс Олли
2:2
85' ГолКоди Конор
88' Желтая карточкаДендонкер Леандер
2:3
90' ГолНевеш Рубен
11
Уоткинс
Олли
20
Ингс
Дэнни
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
37
Траоре
Адама
26
Хи-Чан
Хван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
-
20 Ингс ДэнниНападающий
- Запасные игроки
-
12 Стир ДжедВратарь
-
18 Янг ЭшлиЗащитник
-
30 Хаус КортниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Рамси ДжакобПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
-
23 Килман МаксЗащитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
27 Саисс РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Траоре АдамаПолузащитник
-
26 Хи-Чан ХванНападающий
- Запасные игроки
-
13 Моуленд ЛуиВратарь
-
21 Радди ДжонВратарь
-
15 Боли ВийиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Кандл ЛюкПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Силва ФабиоНападающий
-
Главный тренер: Лаге Бруну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
48'
1:0
52'
61'
68'
2:0
80'
2:1
81'
85'
2:2
90'
2:3
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
8 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 4
-
6 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
История личных встреч
Астон Вилла
Вулверхэмптон
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
16 матчей
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингс Дэнни
|3 (1)
|0.38
|Макгинн Джон
|2
|0.25
|Бэйли Леон
|1
|0.13
|Хаус Кортни
|1
|0.13
|Уоткинс Олли
|1
|0.13
|Буэндия Эмилиано
|1
|0.13
|Кэш Мэтти
|1
|0.13
|Эль-Гази Анвар
|1 (1)
|0.13
|Соарес Дуглас
|0
|0
|Мингс Тайрон
|0
|0
|Таргетт Мэтт
|0
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хи-Чан Хван
|3
|0.38
|Хименес Рауль
|1
|0.13
|Коди Конор
|1
|0.13
|Саисс Ромен
|1
|0.13
|Невеш Рубен
|1
|0.13
|Дендонкер Леандер
|0
|0
|Са Жозе
|0
|0
|Поденсе Даниэл
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мингс Тайрон
|3
|0
|Макгинн Джон
|2
|0
|Кэш Мэтти
|2
|0
|Рамси Джакоб
|2
|0
|Ингс Дэнни
|1
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Эль-Гази Анвар
|1
|0
|Таргетт Мэтт
|1
|0
|Уоткинс Олли
|1
|0
|Буэндия Эмилиано
|1
|0
|Бэйли Леон
|1
|0
|Соарес Дуглас
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Невеш Рубен
|3
|0
|Марсал Фернандо
|2
|0
|Саисс Ромен
|2
|0
|Хименес Рауль
|2
|0
|Коди Конор
|1
|0
|Дендонкер Леандер
|1
|0
|Са Жозе
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Килман Макс
|1
|0
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
|Bruno Lage
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
4
57%
1
20%
61-75
0
0%
4
80%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
5
2
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Забито
12
7
2 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
7
58%
1
14%
61-75
2
17%
4
57%
76-90
Пропущено
12
9
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
3
25%
1
11%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
1
8%
3
33%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
17%
2
22%
61-75
4
33%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:0
Челси - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Барроу - Астон Вилла 0:6 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Салернитана 3:1 Бристоль Сити - Астон Вилла 0:3 Сток Сити - Астон Вилла 2:0 Уолсолл - Астон Вилла 0:4 Астон Вилла - Челси 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Эвертон 0:0 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:3 Эвертон - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Вест Бромвич 2:2
Вулверхэмптон
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2
Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 0:4 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Сельта 0:1 Ковентри - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Сток Сити 1:1 Лас-Пальмас - Вулверхэмптон 3:2 Бетис - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Крю Александра 0:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 1:2 Эвертон - Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Брайтон 2:1 Вест Бромвич - Вулверхэмптон 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|22 - 6
|18
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 3
|17
|3.
|Челси
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 3
|17
|4.
|Брайтон
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|8 - 5
|15
|5.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 10
|14
|7.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|6 - 10
|12
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|8 - 8
|12
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 10
|11
|11.
|Лестер
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|12.
|Арсенал
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|5 - 10
|10
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 15
|7
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 10
|7
|17.
|Лидс
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 15
|6
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|8 - 16
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 13
|3
|20.
|Норвич
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|2 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 0
|10
|2.
|Эвертон
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|3.
|Челси
|0:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 4
|9
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|7.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Лестер
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|10.
|Арсенал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 3
|6
|12.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|15.
|Лидс
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 3
|10
|2.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|3.
|Челси
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|4.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|5.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|8.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|Лестер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|11.
|Арсенал
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 7
|4
|12.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|16.
|Лидс
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|20.
|Норвич
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 8
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|7
|1
|4
|2.
|Лестер
|Варди Джейми
|7
|0
|1
|3.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|5
|0
|3
|4.
|Ливерпуль
|Мане Садио
|5
|0
|0
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Погба Поль
|4
|0
|2.
|Брайтон
|Вельтман Йоел
|4
|0
|3.
|Уотфорд
|Деннис Эммануэль
|4
|0
|4.
|Тоттенхэм
|Скипп Оливер
|4
|0
|5.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|2
|1
Прогнозы на матч Астон Вилла 2:3 Вулверхэмптон
Исход игры
Астон Вилла
70.8% (97)
Ничья
25.5% (35)
Вулверхэмптон
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (60)
Меньше
55.56% (75)
Обе команды забьют
Да
62.96% (85)
Нет
37.04% (50)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
34.3% (47)
1:0 Астон Вилла
25.5% (35)
1:1 Ничья
19.7% (27)
2:0 Астон Вилла
7.3% (10)
2:2 Ничья
3.6% (5)
1:2 Вулверхэмптон
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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