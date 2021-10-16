Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Мингс Тайрон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

44' Кэш Мэтти оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Астон Вилла идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

36' Ингс Дэнни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Мингс Тайрон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Эмилиано Мартинес не дал случится голу! Траоре Адама должен был забивать, но Эмилиано Мартинес сделал отличный сейв

31' Отличные скиллы показывает Траоре Адама , обводя своих соперников

31' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Килман Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Игрок из команды Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

28' Марсал Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Должен был быть гол! Ингс Дэнни имел отличный шанс, но Жозе Са не дал голу состоятся!

27' ШАНС! Ингс Дэнни вышел один на один с голкипером...

27' Буэндия Эмилиано разрезает оборону соперника отличным пасом

26' Са Жозе взял и забрал мяч на выходе

26' Соарес Дуглас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

24' Астон Вилла идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Вулверхэмптон выполняет удар от ворот.

22' Вулверхэмптон выполняет удар от ворот.

21' Вулверхэмптон выполняет удар от ворот.

20' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

14' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

14' Килман Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Туанзебе Аксел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Конса Эзри нанес удар головой, но Жозе Са спокойно отбил мяч.

12' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Матч возобновится спорным мячом

10' Ох, нехорошо это выглядит. Невеш Рубен получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Невеш Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Дендонкер Леандер из команды Вулверхэмптон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

6' Хорошую попытку сделал Кэш Мэтти . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Хи-Чан Хван имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

3' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

2' Буэндия Эмилиано не смог попасть в створ ударом издали

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Вулверхэмптон начинает с центра поля