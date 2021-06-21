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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Лестер
 
Позже

Стадион:
Манчестер Юнайтед

История личных встреч

Лестер
Манчестер Юнайтед

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
83.3%
5 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 3 победы

16 матчей

18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:2
К
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
С
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
5:3

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 6 0.86
Тилеманс Юри 1 0.14
Ихеаначо Келечи 1 0.14
Олбрайтон Марк 1 0.14
Рикарду Перейра II 0 0
Барнс Харви 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Бруну 4 0.57
Роналду Криштиану 3 0.43
Гринвуд Мэйсон 3 0.43
Лингард Джесси 2 0.29
Марсьяль Антони 1 0.14
Фред Сантос 1 0.14
Погба Поль 0 0
Матич Неманья 0 0
Варан Рафаэль 0 0
Шоу Люк 0 0
Линделоф Виктор 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барнс Харви 2 0
Перес Айосе 0 1
Олбрайтон Марк 1 0
Бертранд Райан 1 0
Вестергор Янник 1 0
Варди Джейми 1 0
Рикарду Перейра II 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Ндиди Уилфред 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Погба Поль 3 0
Фернандеш Бруну 2 0
Шоу Люк 2 0
Фред Сантос 2 0
Магуайр Гарри 1 0
Далот Диогу 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
10
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
33%
2
20%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Пропущено

9
4
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
2
50%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Забито

10
15
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
40%
3
20%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
2
20%
4
27%
76-90

Пропущено

11
5
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
2
40%
46-60
3
27%
1
20%
61-75
2
18%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Легия - Лестер 1:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Миллуолл - Лестер 0:2
Брайтон - Лестер 2:1 Лестер - Наполи 2:2 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Норвич - Лестер 1:2 Вест Хэм - Лестер 4:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Лестер - Манчестер Сити 1:0 Лестер - Вильярреал 3:2 КПР - Лестер 3:3 Уиком - Лестер 1:0 Бёртон - Лестер 0:0 Лестер - Тоттенхэм 2:4 Челси - Лестер 2:1 Челси - Лестер 0:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:2 Лестер - Ньюкасл 2:4
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:2 КПР - Манчестер Юнайтед 4:2 Дерби - Манчестер Юнайтед 1:2 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:4 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 7 5 1 1 15 - 3 16
2. Ливерпуль Заявка 7 4 3 0 17 - 6 15
3. Манчестер Сити Заявка 7 4 2 1 14 - 3 14
4. Эвертон Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
5. Манчестер Юнайтед Заявка 7 4 2 1 14 - 6 14
6. Брайтон Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
7. Тоттенхэм Заявка 7 4 0 3 6 - 10 12
8. Брентфорд Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 14 - 10 11
10. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
11. Арсенал Заявка 7 3 1 3 5 - 10 10
12. Вулверхэмптон Заявка 7 3 0 4 5 - 6 9
13. Лестер Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
14. Уотфорд Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
15. Кристал Пэлас Заявка 7 1 4 2 8 - 11 7
16. Лидс Заявка 7 1 3 3 7 - 14 6
17. Саутгемптон Заявка 7 0 4 3 5 - 10 4
18. Бёрнли Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
19. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 8 - 16 3
20. Норвич Заявка 7 0 1 6 2 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Челси Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
3. Тоттенхэм Заявка 4 3 0 1 4 - 4 9
4. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
5. Манчестер Сити Заявка 3 2 1 0 10 - 0 7
6. Астон Вилла Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
7. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 10 - 4 7
8. Брайтон Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Арсенал Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
10. Кристал Пэлас Заявка 4 1 3 0 6 - 3 6
11. Брентфорд Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
12. Лестер Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Уотфорд Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
14. Вест Хэм Заявка 4 1 1 2 8 - 7 4
15. Лидс Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16. Вулверхэмптон Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
17. Саутгемптон Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
18. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 5 - 7 2
19. Бёрнли Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Норвич Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брентфорд Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
2. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
4. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Вест Хэм Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
6. Брайтон Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7. Манчестер Сити Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Вулверхэмптон Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
9. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
10. Лестер Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
11. Арсенал Заявка 4 1 1 2 1 - 7 4
12. Тоттенхэм Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
13. Уотфорд Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
14. Астон Вилла Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15. Лидс Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
16. Саутгемптон Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
17. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Кристал Пэлас Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
19. Ньюкасл Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
20. Норвич Заявка 4 0 1 3 0 - 8 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ливерпуль Салах Мохамед 6 1 3
2. Лестер Варди Джейми 6 0 1
3. Вест Хэм Антонио Майкл 5 0 3
4. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 1
5. Ливерпуль Мане Садио 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уотфорд Деннис Эммануэль 4 0
2. Тоттенхэм Скипп Оливер 4 0
3. Вест Хэм Антонио Майкл 2 1
4. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
5. Лидс Купер Лиам 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 октября 2021, осталось 2 дня 8 часов 30 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Лестер 14% (8)
    X 21.1% (12)
    Манчестер Юнайтед 64.9% (37)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    3.81
    3.86
    2.14
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Лестер - Манчестер Юнайтед онлайн


    Прогнозы на матч Лестер - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Лестер
    14.5% (8)
    Ничья
    21.8% (12)
    Манчестер Юнайтед
    63.6% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    62% (31)
    Меньше
    38% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    84% (42)
    Нет
    16% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    45.5% (25)
    1:1 Ничья
    20% (11)
    2:1 Лестер
    7.3% (4)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    7.3% (4)
    1:0 Лестер
    3.6% (2)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    3.6% (2)
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    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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