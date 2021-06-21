Англия: Премьер-лига 2021-2022
Лестер
Позже
Стадион: Кинг Пауэр
Манчестер Юнайтед
История личных встреч
Лестер
Манчестер Юнайтед
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
83.3%
5 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 3 победы
16 матчей
18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варди Джейми
|6
|0.86
|Тилеманс Юри
|1
|0.14
|Ихеаначо Келечи
|1
|0.14
|Олбрайтон Марк
|1
|0.14
|Рикарду Перейра II
|0
|0
|Барнс Харви
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандеш Бруну
|4
|0.57
|Роналду Криштиану
|3
|0.43
|Гринвуд Мэйсон
|3
|0.43
|Лингард Джесси
|2
|0.29
|Марсьяль Антони
|1
|0.14
|Фред Сантос
|1
|0.14
|Погба Поль
|0
|0
|Матич Неманья
|0
|0
|Варан Рафаэль
|0
|0
|Шоу Люк
|0
|0
|Линделоф Виктор
|0
|0
Карточки
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барнс Харви
|2
|0
|Перес Айосе
|0
|1
|Олбрайтон Марк
|1
|0
|Бертранд Райан
|1
|0
|Вестергор Янник
|1
|0
|Варди Джейми
|1
|0
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|Ндиди Уилфред
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Погба Поль
|3
|0
|Фернандеш Бруну
|2
|0
|Шоу Люк
|2
|0
|Фред Сантос
|2
|0
|Магуайр Гарри
|1
|0
|Далот Диогу
|1
|0
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
10
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
33%
2
20%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Пропущено
9
4
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
2
50%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
2
22%
1
25%
76-90
Забито
10
15
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
40%
3
20%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
2
20%
4
27%
76-90
Пропущено
11
5
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
2
40%
46-60
3
27%
1
20%
61-75
2
18%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Лестер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Легия - Лестер 1:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Миллуолл - Лестер 0:2
Брайтон - Лестер 2:1 Лестер - Наполи 2:2 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Норвич - Лестер 1:2 Вест Хэм - Лестер 4:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Лестер - Манчестер Сити 1:0 Лестер - Вильярреал 3:2 КПР - Лестер 3:3 Уиком - Лестер 1:0 Бёртон - Лестер 0:0 Лестер - Тоттенхэм 2:4 Челси - Лестер 2:1 Челси - Лестер 0:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:2 Лестер - Ньюкасл 2:4
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:2 КПР - Манчестер Юнайтед 4:2 Дерби - Манчестер Юнайтед 1:2 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:4 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 3
|16
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 6
|15
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 3
|14
|4.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|6.
|Брайтон
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|6 - 10
|12
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 10
|11
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|11.
|Арсенал
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|5 - 10
|10
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|5 - 6
|9
|13.
|Лестер
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|16.
|Лидс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 14
|6
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 10
|4
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|8 - 16
|3
|20.
|Норвич
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|2 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 4
|9
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 0
|7
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|8.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Арсенал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 3
|6
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|12.
|Лестер
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|15.
|Лидс
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|2.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|6.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|9.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|Лестер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|11.
|Арсенал
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 7
|4
|12.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|20.
|Норвич
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 8
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|6
|1
|3
|2.
|Лестер
|Варди Джейми
|6
|0
|1
|3.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|5
|0
|3
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|1
|5.
|Ливерпуль
|Мане Садио
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уотфорд
|Деннис Эммануэль
|4
|0
|2.
|Тоттенхэм
|Скипп Оливер
|4
|0
|3.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|2
|1
|4.
|Тоттенхэм
|Танганга Джафет
|2
|1
|5.
|Лидс
|Купер Лиам
|3
|0
Прогнозы на матч Лестер - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Лестер
14.5% (8)
Ничья
21.8% (12)
Манчестер Юнайтед
63.6% (35)
Тотал 2.5
Больше
62% (31)
Меньше
38% (19)
Обе команды забьют
Да
84% (42)
Нет
16% (8)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
45.5% (25)
1:1 Ничья
20% (11)
2:1 Лестер
7.3% (4)
0:1 Манчестер Юнайтед
7.3% (4)
1:0 Лестер
3.6% (2)
0:2 Манчестер Юнайтед
3.6% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!