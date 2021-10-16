Украина: Премьер-лига 2021-2022
Днепр-1
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Днепр-Арена
Колос Ковалёвка
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Чуже МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
- Основной состав
-
72 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Ренан СоаресНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Syarhey Kuznyatsow
История личных встреч
Днепр-1
Колос Ковалёвка
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|5
|0.5
|Назаренко Александр
|2
|0.2
|Чуже Марио
|2 (1)
|0.2
|Пихалёнок Александр
|1
|0.1
|Адамюк Владимир
|1
|0.1
|Гуцуляк Алексей
|1
|0.1
|Игнатенко Даниил
|1
|0.1
|Лучкевич Валерий
|0
|0
|Кравченко Никита
|0
|0
|Джурасек Невен
|0
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лысенко Владимир
|2
|0.22
|Ренан Соарес
|1
|0.11
|Чурко Вячеслав
|1
|0.11
|Новак Евгений
|1
|0.11
|Черноморец Александр
|1
|0.11
|Костишин Денис
|1
|0.11
|Сичинава Ника
|0
|0
|Богданов Андрей
|0
|0
|Ильин Олег
|0
|0
Карточки
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Франко Франсиско
|4
|1
|Логинов Сергей
|2
|1
|Пихалёнок Александр
|2
|1
|Когут Игорь
|2
|1
|Дубинчак Владислав
|3
|0
|Сваток Александр
|2
|0
|Кожокару Валентин
|2
|0
|Адамюк Владимир
|2
|0
|Игнатенко Даниил
|2
|0
|Довбик Артём
|2
|0
|Кравченко Никита
|2
|0
|Назаренко Александр
|2
|0
|Джурасек Невен
|2
|0
|Батагов Арсений
|1
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ром Матия
|3
|1
|Кариока Силва
|3
|0
|Сичинава Ника
|3
|0
|Лысенко Владимир
|2
|0
|Богданов Андрей
|2
|0
|Петров Кирилл
|2
|0
|Золотов Николай
|2
|0
|Павловец Александр
|2
|0
|Костишин Денис
|2
|0
|Данфа Мамаду
|2
|0
|Нгамба Альваро
|2
|0
|Милько Вадим
|1
|0
|Гавриш Виталий
|1
|0
|Ренан Соарес
|1
|0
|Черноморец Александр
|1
|0
|Нуриев Анатолий
|1
|0
|Ильин Олег
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
80%
0
0%
76-90
Забито
9
5
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
11%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
4
44%
3
60%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
4
57%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Забито
14
7
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
2
14%
1
14%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
4
29%
3
43%
61-75
3
21%
1
14%
76-90
Пропущено
12
14
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
17%
2
14%
1-15
2
17%
5
36%
16-30
1
8%
4
29%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
6
50%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Днепр-1
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Львов - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Заря 0:4 Днепр-1 - Верес 1:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0
Металлист-1925 - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Рух Львов 2:0 Десна - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Мариуполь 2:1 Черноморец Од - Днепр-1 0:3 Ворскла - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Рух Львов 1:1 Днепр-1 - Заря 0:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Минай 3:0 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:1 Динамо Киев - Днепр-1 2:0 Днепр-1 - Львов 5:1 Десна - Днепр-1 0:2 Ворскла - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Александрия 0:0
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Мариуполь 1:3
Динамо Киев - Колос Ковалёвка 7:0 Колос Ковалёвка - Александрия 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 1:1 Шахтёр Караганда - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Караганда 0:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Александрия - Колос Ковалёвка 0:2 Десна - Колос Ковалёвка 2:2 Колос Ковалёвка - Ворскла 3:0 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:1 Олимпик Донецк - Колос Ковалёвка 1:2 Минай - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Заря 1:0 Мариуполь - Колос Ковалёвка 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 3
|29
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|29 - 6
|26
|3.
|Ворскла
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 7
|21
|4.
|Заря
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 15
|20
|5.
|Днепр-1
|0:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 12
|20
|6.
|Александрия
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|10 - 7
|18
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|11 - 14
|16
|8.
|Десна
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 16
|16
|9.
|Верес
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|10.
|Колос Ковалёвка
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 14
|12
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|12.
|Ингулец
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 18
|8
|13.
|Львов
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 19
|6
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 24
|6
|15.
|Минай
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 12
|6
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|13 - 27
|4
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 5
|17
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 0
|16
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|17 - 5
|15
|4.
|Десна
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 7
|12
|5.
|Заря
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|6.
|Днепр-1
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 5
|10
|7.
|Верес
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|3 - 1
|9
|8.
|Металлист-1925
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Колос Ковалёвка
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|11.
|Александрия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|12.
|Минай
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Львов
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|7 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|2.
|Александрия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 1
|11
|4.
|Заря
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 11
|10
|5.
|Днепр-1
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|Металлист-1925
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|7.
|Колос Ковалёвка
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 7
|5
|8.
|Десна
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|9.
|Ворскла
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|11.
|Ингулец
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|12.
|Черноморец Од
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|13.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|14.
|Верес
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|15.
|Львов
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|16.
|Минай
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|8
|4
|1
|2.
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6
|0
|0
|3.
|Мариуполь
|Кулаков Андрей
|6
|0
|0
|4.
|Шахтёр Донецк
|Траоре Лассина
|6
|1
|0
|5.
|Ворскла
|Тилль Оливье
|5
|1
|4
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Ди Франко Франсиско
|4
|1
|2.
|Металлист-1925
|Фабиньо Энрике
|5
|0
|3.
|Львов
|Ньярко Эрнест
|5
|0
|4.
|Динамо Киев
|Шапаренко Николай
|5
|0
|5.
|Александрия
|Бабогло Владислав
|5
|0
Прогнозы на матч Днепр-1 0:0 Колос Ковалёвка
Исход игры
Днепр-1
84.4% (114)
Ничья
11.1% (15)
Колос Ковалёвка
4.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
47.37% (63)
Меньше
52.63% (70)
Обе команды забьют
Да
57.14% (76)
Нет
42.86% (57)
Популярный счёт
2:1 Днепр-1
41.5% (56)
1:0 Днепр-1
23.7% (32)
2:0 Днепр-1
17% (23)
1:1 Ничья
10.4% (14)
1:2 Колос Ковалёвка
3% (4)
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