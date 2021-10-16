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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Днепр-1
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Колос Ковалёвка
0' 11'
Днепр-1
Колос Ковалёвка

История личных встреч

Днепр-1
Колос Ковалёвка

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПД
3:1
ПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 5 0.5
Назаренко Александр 2 0.2
Чуже Марио 2 (1) 0.2
Пихалёнок Александр 1 0.1
Адамюк Владимир 1 0.1
Гуцуляк Алексей 1 0.1
Игнатенко Даниил 1 0.1
Лучкевич Валерий 0 0
Кравченко Никита 0 0
Джурасек Невен 0 0
Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лысенко Владимир 2 0.22
Ренан Соарес 1 0.11
Чурко Вячеслав 1 0.11
Новак Евгений 1 0.11
Черноморец Александр 1 0.11
Костишин Денис 1 0.11
Сичинава Ника 0 0
Богданов Андрей 0 0
Ильин Олег 0 0

Карточки

Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Франко Франсиско 4 1
Логинов Сергей 2 1
Пихалёнок Александр 2 1
Когут Игорь 2 1
Дубинчак Владислав 3 0
Сваток Александр 2 0
Кожокару Валентин 2 0
Адамюк Владимир 2 0
Игнатенко Даниил 2 0
Довбик Артём 2 0
Кравченко Никита 2 0
Назаренко Александр 2 0
Джурасек Невен 2 0
Батагов Арсений 1 0
Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ром Матия 3 1
Кариока Силва 3 0
Сичинава Ника 3 0
Лысенко Владимир 2 0
Богданов Андрей 2 0
Петров Кирилл 2 0
Золотов Николай 2 0
Павловец Александр 2 0
Костишин Денис 2 0
Данфа Мамаду 2 0
Нгамба Альваро 2 0
Милько Вадим 1 0
Гавриш Виталий 1 0
Ренан Соарес 1 0
Черноморец Александр 1 0
Нуриев Анатолий 1 0
Ильин Олег 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
80%
0
0%
76-90

Забито

9
5
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
11%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
4
44%
3
60%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
4
57%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Забито

14
7
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
2
14%
1
14%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
4
29%
3
43%
61-75
3
21%
1
14%
76-90

Пропущено

12
14
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
17%
2
14%
1-15
2
17%
5
36%
16-30
1
8%
4
29%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
6
50%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Днепр-1
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Львов - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Заря 0:4 Днепр-1 - Верес 1:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0
Металлист-1925 - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Рух Львов 2:0 Десна - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Мариуполь 2:1 Черноморец Од - Днепр-1 0:3 Ворскла - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Рух Львов 1:1 Днепр-1 - Заря 0:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Минай 3:0 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:1 Динамо Киев - Днепр-1 2:0 Днепр-1 - Львов 5:1 Десна - Днепр-1 0:2 Ворскла - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Александрия 0:0
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Мариуполь 1:3
Динамо Киев - Колос Ковалёвка 7:0 Колос Ковалёвка - Александрия 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 1:1 Шахтёр Караганда - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Караганда 0:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Александрия - Колос Ковалёвка 0:2 Десна - Колос Ковалёвка 2:2 Колос Ковалёвка - Ворскла 3:0 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:1 Олимпик Донецк - Колос Ковалёвка 1:2 Минай - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Заря 1:0 Мариуполь - Колос Ковалёвка 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 11 9 2 0 29 - 3 29
2. Шахтёр Донецк Заявка 11 8 2 1 29 - 6 26
3. Ворскла Заявка 10 6 3 1 19 - 7 21
4. Заря Заявка 11 6 2 3 23 - 15 20
5. Днепр-1 0:0 Заявка 11 6 2 3 14 - 12 20
6. Александрия Заявка 10 5 3 2 10 - 7 18
7. Металлист-1925 Заявка 11 5 1 5 11 - 14 16
8. Десна Заявка 10 5 1 4 13 - 16 16
9. Верес Заявка 10 3 3 4 9 - 12 12
10. Колос Ковалёвка 0:0 Заявка 10 3 3 4 7 - 14 12
11. Рух Львов Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
12. Ингулец Заявка 10 2 2 6 9 - 18 8
13. Львов Заявка 11 1 3 7 7 - 19 6
14. Черноморец Од Заявка 10 1 3 6 11 - 24 6
15. Минай Заявка 9 1 3 5 6 - 12 6
16. Мариуполь Заявка 11 1 1 9 13 - 27 4
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 7 5 2 0 17 - 5 17
2. Динамо Киев Заявка 6 5 1 0 18 - 0 16
3. Шахтёр Донецк Заявка 6 5 0 1 17 - 5 15
4. Десна Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
5. Заря Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
6. Днепр-1 0:0 Заявка 5 3 1 1 5 - 5 10
7. Верес Заявка 5 2 3 0 3 - 1 9
8. Металлист-1925 Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
9. Рух Львов Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Колос Ковалёвка 0:0 Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
11. Александрия Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
12. Минай Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Ингулец Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Львов Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
15. Черноморец Од Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 6 0 0 6 7 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
2. Александрия Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
3. Шахтёр Донецк Заявка 5 3 2 0 12 - 1 11
4. Заря Заявка 5 3 1 1 15 - 11 10
5. Днепр-1 0:0 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
6. Металлист-1925 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
7. Колос Ковалёвка 0:0 Заявка 4 1 2 1 2 - 7 5
8. Десна Заявка 4 1 1 2 4 - 9 4
9. Ворскла Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
10. Рух Львов Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
11. Ингулец Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
12. Черноморец Од Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
13. Мариуполь Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
14. Верес Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
15. Львов Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
16. Минай Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Киев Цыганков Виктор 8 4 1
2. Динамо Киев Буяльский Виталий 6 0 0
3. Мариуполь Кулаков Андрей 6 0 0
4. Шахтёр Донецк Траоре Лассина 6 1 0
5. Ворскла Тилль Оливье 5 1 4
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 4 1
2. Металлист-1925 Фабиньо Энрике 5 0
3. Львов Ньярко Эрнест 5 0
4. Динамо Киев Шапаренко Николай 5 0
5. Александрия Бабогло Владислав 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 135
Днепр-1 84.4% (114)
X 11.1% (15)
Колос Ковалёвка 4.4% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Днепр-1
Ничья
Колос Ковалёвка
1.77
3.78
5.43
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Днепр-1 0:0 Колос Ковалёвка онлайн


Прогнозы на матч Днепр-1 0:0 Колос Ковалёвка

Исход игры
Днепр-1
84.4% (114)
Ничья
11.1% (15)
Колос Ковалёвка
4.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
47.37% (63)
Меньше
52.63% (70)
Обе команды забьют
Да
57.14% (76)
Нет
42.86% (57)
Популярный счёт
2:1 Днепр-1
41.5% (56)
1:0 Днепр-1
23.7% (32)
2:0 Днепр-1
17% (23)
1:1 Ничья
10.4% (14)
1:2 Колос Ковалёвка
3% (4)
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