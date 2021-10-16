Англия: Премьер-лига 2021-2022
Норвич
0:0
Конец матча
Стадион: Кэрроу Роуд
Брайтон
15' Желтая карточкаВельтман Йоел
24' Желтая карточкаЛаллана Адам
30' Желтая карточкаКабак Озан
41' Желтая карточкаКукурелья Марк
50' Желтая карточкаЯннулис Димитрис
75' Желтая карточкаПукки Теэму
90' Желтая карточкаДаффи Шейн
90' Желтая карточкаБёрн Дэн
1
Крул
Тим
15
Кабак
Озан
23
Маклин
Кенни
22
Пукки
Теэму
24
Даффи
Шейн
33
Бёрн
Дэн
14
Лаллана
Адам
15
Модер
Якуб
9
Мопе
Нил
- Основной состав
-
1 Крул ТимВратарь
- Защитник
-
15 Кабак ОзанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
- Нападающий
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
-
28 Ганн ЭнгусВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дауэлл КиранНападающий
-
17 Рашица МилотНападающий
-
35 Айда АдамНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Даффи ШейнЗащитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Мопе НилНападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мвепу ЭнокПолузащитник
-
20 Марч СоломонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
15'
24'
30'
41'
50'
75'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
8 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
История личных встреч
Норвич
Брайтон
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
10 матчей
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Норвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пукки Теэму
|2 (1)
|0.25
|Норманн Матиас
|0
|0
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мопе Нил
|4 (1)
|0.5
|Троссар Леандро
|1
|0.13
|Макаллистер Алексис
|1
|0.13
|Уэлбек Данни
|1
|0.13
|Даффи Шейн
|1
|0.13
|Гросс Паскаль
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Биссума Ив
|0
|0
|Модер Якуб
|0
|0
Карточки
Норвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лис-Мелу Пьерр
|2
|0
|Кабак Озан
|2
|0
|Уильямс Брендон
|2
|0
|Кантуэлл Тодд
|2
|0
|Ааронс Макс
|2
|0
|Пукки Теэму
|1
|0
|Хэнли Грант
|1
|0
|Яннулис Димитрис
|1
|0
|Норманн Матиас
|1
|0
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вельтман Йоел
|4
|0
|Даффи Шейн
|3
|0
|Лаллана Адам
|2
|0
|Мопе Нил
|2
|0
|Кукурелья Марк
|2
|0
|Санчес Роберт
|2
|0
|Уэбстер Адам
|1
|0
|Бёрн Дэн
|1
|0
|Троссар Леандро
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Биссума Ив
|1
|0
|Мвепу Энок
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Пропущено
8
2
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
13%
1
50%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
43%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
3
8
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
15
5
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
7%
1
20%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
6
40%
1
20%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Норвич
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Бёрнли - Норвич 0:0 Эвертон - Норвич 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Норвич - Уотфорд 1:3
Арсенал - Норвич 1:0 Норвич - Лестер 1:2 Норвич - Борнмут 6:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ньюкасл - Норвич 3:0 Норвич - Джиллингем 5:0 Норвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Кингз Линн Таун - Норвич 1:3 Барнсли - Норвич 2:2 Норвич - Рединг 4:1 КПР - Норвич 1:3 Норвич - Уотфорд 0:1 Норвич - Борнмут 1:3 Дерби - Норвич 0:1 Норвич - Хаддерсфилд Таун 7:0
Брайтон
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Брайтон - Арсенал 0:0 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Суонси 2:0 Брайтон - Лестер 2:1
Брентфорд - Брайтон 0:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Кардифф Сити - Брайтон 0:2 Брайтон - Уотфорд 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Хетафе - Брайтон 2:0 Лутон Таун - Брайтон 1:3 Глазго Рейнджерс - Брайтон 0:0 Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Манчестер Сити 3:2 Брайтон - Вест Хэм 1:1 Вулверхэмптон - Брайтон 2:1 Брайтон - Лидс 2:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 1:0 Челси - Брайтон 0:0 Брайтон - Эвертон 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|22 - 6
|18
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 3
|17
|3.
|Челси
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 3
|17
|4.
|Брайтон
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|8 - 5
|15
|5.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 10
|14
|7.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|6 - 10
|12
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|8 - 8
|12
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 10
|11
|11.
|Лестер
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|12.
|Арсенал
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|5 - 10
|10
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 15
|7
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 10
|7
|17.
|Лидс
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 15
|6
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|8 - 16
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 13
|3
|20.
|Норвич
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|2 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 0
|10
|2.
|Эвертон
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|3.
|Челси
|0:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 4
|9
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|7.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Лестер
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|10.
|Арсенал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 3
|6
|12.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|15.
|Лидс
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 3
|10
|2.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|3.
|Челси
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|4.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|5.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|8.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|Лестер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|11.
|Арсенал
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 7
|4
|12.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|16.
|Лидс
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|20.
|Норвич
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 8
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|7
|1
|4
|2.
|Лестер
|Варди Джейми
|7
|0
|1
|3.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|5
|0
|3
|4.
|Ливерпуль
|Мане Садио
|5
|0
|0
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Погба Поль
|4
|0
|2.
|Брайтон
|Вельтман Йоел
|4
|0
|3.
|Уотфорд
|Деннис Эммануэль
|4
|0
|4.
|Тоттенхэм
|Скипп Оливер
|4
|0
|5.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|2
|1
Прогнозы на матч Норвич 0:0 Брайтон
Исход игры
Норвич
19.9% (27)
Ничья
22.1% (30)
Брайтон
58.1% (79)
Тотал 2.5
Больше
29.63% (40)
Меньше
70.37% (95)
Обе команды забьют
Да
47.41% (64)
Нет
52.59% (71)
Популярный счёт
0:1 Брайтон
31.6% (43)
1:1 Ничья
19.9% (27)
1:2 Брайтон
16.9% (23)
1:0 Норвич
11.8% (16)
2:1 Норвич
7.4% (10)
0:2 Брайтон
5.9% (8)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:3 Брайтон
2.2% (3)
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