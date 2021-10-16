Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Крул Тим взял и забрал мяч на выходе

48' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Ааронс Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Хэнли Грант выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Троссар Леандро нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Бёрн Дэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Даффи Шейн из команды Брайтон

45' Какой шанс! Сарджент Джош почти забил, но мяч вынесли с линии!

44' Удар от ворот произведет Брайтон

44' Лис-Мелу Пьерр не смог попасть в створ ударом издали

43' Пукки Теэму из команды Норвич делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

43' Удар от ворот произведет Брайтон

43' Норманн Матиас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

41' Кукурелья Марк получил желтую карточку от судьи

40' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Хэнли Грант выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Гибсон Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Санчес Роберт взял и забрал мяч на выходе

37' Норвич выполняет удар от ворот.

36' Удар от ворот произведет Норвич

35' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Троссар Леандро из команды Брайтон нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.

34' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Санчес Роберт взял и забрал мяч на выходе

33' Данк Льюис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Крул Тим взял и забрал мяч на выходе

31' Игрок Даффи Шейн из команды Брайтон неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

31' Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Кабак Озан получил желтую карточку от судьи

30' Матч возобновится спорным мячом

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Хэнли Грант нанес удар головой, но Роберт Санчес спокойно отбил мяч.

29' Вельтман Йоел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Бёрн Дэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Норвич выполняет удар от ворот.

25' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Лаллана Адам - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

24' Матч возобновлен

24' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Брайтон пробьет пенальти!

23' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

23' Удар от ворот произведет Норвич

23' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Троссар Леандро из команды Брайтон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

22' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Модер Якуб из команды Брайтон делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

22' Вратарь парирует удар, который нанес Лаллана Адам , и мяч снова в игре

21' Хэнли Грант выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Гибсон Бен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Вельтман Йоел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Вельтман Йоел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Гибсон Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Санчес Роберт взял и забрал мяч на выходе

16' Норманн Матиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Вельтман Йоел - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

14' Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Норманн Матиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Крул Тим взял и забрал мяч на выходе

7' Матч возобновится спорным мячом

7' Ох, нехорошо это выглядит. Троссар Леандро получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Даффи Шейн из команды Брайтон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

2' Крул Тим взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Брайтон начинает с центра поля