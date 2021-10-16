  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Норвич
0:0
Конец матча

Стадион:
Брайтон
0'
15' Желтая карточка
Вельтман Йоел
24' Желтая карточка
Лаллана Адам
30' Желтая карточка
Кабак Озан
41' Желтая карточка
Кукурелья Марк
50' Желтая карточка
Яннулис Димитрис
75' Желтая карточка
Пукки Теэму
90' Желтая карточка
Даффи Шейн
90' Желтая карточка
Бёрн Дэн
90'+4
1
Крул
Тим
2
Ааронс
Макс
15
Кабак
Озан
5
Хэнли
Грант
4
Гибсон
Бен
30
Яннулис
Димитрис
20
Лис-Мелу
Пьерр
16
Норманн
Матиас
23
Маклин
Кенни
24
Сарджент
Джош
22
Пукки
Теэму
1
Санчес
Роберт
24
Даффи
Шейн
5
Данк
Льюис
33
Бёрн
Дэн
34
Вельтман
Йоел
13
Гросс
Паскаль
14
Лаллана
Адам
15
Модер
Якуб
3
Кукурелья
Марк
11
Троссар
Леандро
9
Мопе
Нил
Норвич
5-3-2
Брайтон
3-5-2

Ход матча

15'
 
Вельтман Йоел
24'
 
Лаллана Адам
30'
Кабак Озан
 
41'
 
Кукурелья Марк
50'
Яннулис Димитрис
 
59'
 
Лемпти Тарик
Вельтман Йоел
66'
 
Марч Соломон
Кукурелья Марк
75'
Пукки Теэму
 
76'
Рашица Милот
Сарджент Джош
 
83'
Рупп Лукас
Норманн Матиас
 
84'
 
Макаллистер Алексис
Модер Якуб
90'
Айда Адам
Пукки Теэму
 
90'
 
Даффи Шейн
90'
 
Бёрн Дэн

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

История личных встреч

Норвич
Брайтон

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

10 матчей

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ТМК
1:1
Ч
2:0
Ч
5:0
Ч
0:1
Ч
3:3
ТМС
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пукки Теэму 2 (1) 0.25
Норманн Матиас 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мопе Нил 4 (1) 0.5
Троссар Леандро 1 0.13
Макаллистер Алексис 1 0.13
Уэлбек Данни 1 0.13
Даффи Шейн 1 0.13
Гросс Паскаль 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Биссума Ив 0 0
Модер Якуб 0 0

Карточки

Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 2 0
Кабак Озан 2 0
Уильямс Брендон 2 0
Кантуэлл Тодд 2 0
Ааронс Макс 2 0
Пукки Теэму 1 0
Хэнли Грант 1 0
Яннулис Димитрис 1 0
Норманн Матиас 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вельтман Йоел 4 0
Даффи Шейн 3 0
Лаллана Адам 2 0
Мопе Нил 2 0
Кукурелья Марк 2 0
Санчес Роберт 2 0
Уэбстер Адам 1 0
Бёрн Дэн 1 0
Троссар Леандро 1 0
Марч Соломон 1 0
Биссума Ив 1 0
Мвепу Энок 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

8
2
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
13%
1
50%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
43%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

3
8
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

15
5
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
7%
1
20%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
6
40%
1
20%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Норвич
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Бёрнли - Норвич 0:0 Эвертон - Норвич 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Норвич - Уотфорд 1:3
Арсенал - Норвич 1:0 Норвич - Лестер 1:2 Норвич - Борнмут 6:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ньюкасл - Норвич 3:0 Норвич - Джиллингем 5:0 Норвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Кингз Линн Таун - Норвич 1:3 Барнсли - Норвич 2:2 Норвич - Рединг 4:1 КПР - Норвич 1:3 Норвич - Уотфорд 0:1 Норвич - Борнмут 1:3 Дерби - Норвич 0:1 Норвич - Хаддерсфилд Таун 7:0
Брайтон
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Брайтон - Арсенал 0:0 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Суонси 2:0 Брайтон - Лестер 2:1
Брентфорд - Брайтон 0:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Кардифф Сити - Брайтон 0:2 Брайтон - Уотфорд 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Хетафе - Брайтон 2:0 Лутон Таун - Брайтон 1:3 Глазго Рейнджерс - Брайтон 0:0 Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Манчестер Сити 3:2 Брайтон - Вест Хэм 1:1 Вулверхэмптон - Брайтон 2:1 Брайтон - Лидс 2:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 1:0 Челси - Брайтон 0:0 Брайтон - Эвертон 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 8 5 3 0 22 - 6 18
2. Манчестер Сити Заявка 8 5 2 1 16 - 3 17
3. Челси 0:0 Заявка 8 5 2 1 15 - 3 17
4. Брайтон Заявка 8 4 3 1 8 - 5 15
5. Эвертон Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
6. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 16 - 10 14
7. Брентфорд 0:0 Заявка 8 3 4 1 10 - 6 13
8. Тоттенхэм Заявка 7 4 0 3 6 - 10 12
9. Вулверхэмптон Заявка 8 4 0 4 8 - 8 12
10. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 14 - 10 11
11. Лестер Заявка 8 3 2 3 13 - 14 11
12. Арсенал Заявка 7 3 1 3 5 - 10 10
13. Астон Вилла Заявка 8 3 1 4 12 - 12 10
14. Кристал Пэлас Заявка 7 1 4 2 8 - 11 7
15. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 7 - 15 7
16. Саутгемптон Заявка 8 1 4 3 6 - 10 7
17. Лидс Заявка 8 1 3 4 7 - 15 6
18. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 8 - 16 3
19. Бёрнли Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
20. Норвич Заявка 8 0 2 6 2 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 4 3 1 0 12 - 0 10
2. Эвертон Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
3. Челси 0:0 Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
4. Тоттенхэм Заявка 4 3 0 1 4 - 4 9
5. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
7. Брайтон Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Лестер Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
9. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 10 - 4 7
10. Арсенал Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
11. Кристал Пэлас Заявка 4 1 3 0 6 - 3 6
12. Брентфорд 0:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
13. Саутгемптон Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
14. Вест Хэм Заявка 4 1 1 2 8 - 7 4
15. Лидс Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16. Уотфорд Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
17. Вулверхэмптон Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
18. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 5 - 7 2
19. Бёрнли Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Норвич Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 4 3 1 0 14 - 3 10
2. Вулверхэмптон Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
3. Челси 0:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
4. Брайтон Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
5. Брентфорд 0:0 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
6. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
7. Вест Хэм Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
8. Манчестер Сити Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
10. Лестер Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
11. Арсенал Заявка 4 1 1 2 1 - 7 4
12. Тоттенхэм Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
13. Уотфорд Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
14. Астон Вилла Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15. Саутгемптон Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
16. Лидс Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
17. Кристал Пэлас Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
18. Ньюкасл Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19. Бёрнли Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
20. Норвич Заявка 4 0 1 3 0 - 8 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ливерпуль Салах Мохамед 7 1 4
2. Лестер Варди Джейми 7 0 1
3. Вест Хэм Антонио Майкл 5 0 3
4. Ливерпуль Мане Садио 5 0 0
5. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Манчестер Юнайтед Погба Поль 4 0
2. Брайтон Вельтман Йоел 4 0
3. Уотфорд Деннис Эммануэль 4 0
4. Тоттенхэм Скипп Оливер 4 0
5. Вест Хэм Антонио Майкл 2 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Carrow Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Норвич 19.9% (27)
X 22.1% (30)
Брайтон 58.1% (79)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
Где смотреть матч Норвич 0:0 Брайтон онлайн


Прогнозы на матч Норвич 0:0 Брайтон

Исход игры
Норвич
19.9% (27)
Ничья
22.1% (30)
Брайтон
58.1% (79)
Тотал 2.5
Больше
29.63% (40)
Меньше
70.37% (95)
Обе команды забьют
Да
47.41% (64)
Нет
52.59% (71)
Популярный счёт
0:1 Брайтон
31.6% (43)
1:1 Ничья
19.9% (27)
1:2 Брайтон
16.9% (23)
1:0 Норвич
11.8% (16)
2:1 Норвич
7.4% (10)
0:2 Брайтон
5.9% (8)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:3 Брайтон
2.2% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
30 000 рублей бонусы!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
1500 рублей для новых игроков!
1000 рублей для ставок АПЛ
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 