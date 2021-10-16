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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Фейеноорд
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 47183
Ваалвейк
0'
1:0
34' Гол
Тоорнстра Йенс
1:1
37' Гол
Одгор Йенс
1:2
45' Гол
Анита Вурнон
2:2
47' Гол
Тиль Гус
90' Желтая карточка
Мёлдер Ханс
90' Желтая карточка
Эурснес Фредрик
90' Желтая карточка
Нелсон Райс
90' Желтая карточка
Тоуба Ахмед
90'+11
1
Бейло
Юстин
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
18
Траунер
Гернот
4
Сенеси
Маркос
5
Маласиа
Тирелл
28
Тоорнстра
Йенс
10
Кекчю
Оркун
9
Джаханбакш
Алиреза
26
Тиль
Гус
11
Линссен
Брайан
33
Дессерс
Сириль
1
Вассен
Этьенн
2
Гаари
Жюрьен
3
Мёленстен
Мелле
59
Тоуба
Ахмед
24
Ван
ден
Бёйс
Дарио
34
Ваутерс
Луук
6
Анита
Вурнон
22
Бакари
Саид
14
Эль-Бушатауи
Ашраф
7
Одгор
Йенс
29
Крамер
Михил
Фейеноорд
4-2-3-1
Ваалвейк
5-3-2

Ход матча

34'
Тоорнстра Йенс
1:0
37'
1:1
Одгор Йенс
(Бакари Саид)
45'
1:2
Анита Вурнон
(Одгор Йенс)
47'
Тиль Гус
(Сенеси Маркос)
2:2
60'
Нелсон Райс
Линссен Брайан
 
69'
 
Азхиль Айман
Эль-Бушатауи Ашраф
69'
 
Данеелс Леннерд
Бакари Саид
69'
Гертрейда Лютсхарел
Сенеси Маркос
 
69'
 
Штоккерс Финн
Крамер Михил
76'
Эурснес Фредрик
Тиль Гус
 
79'
 
Лутонда Тьерри
Ваутерс Луук
90'
 
Мёлдер Ханс
Анита Вурнон
90'
 
Мёлдер Ханс
90'
Эурснес Фредрик
 
90'
Нелсон Райс
 
90'
 
Тоуба Ахмед

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 12 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

История личных встреч

Фейеноорд
Ваалвейк

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

11 матчей

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

Э
3:0
Э
2:2
Э
3:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
1:2
Э
0:1
Э
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиль Гус 7 0.88
Линссен Брайан 5 0.63
Синистерра Луис 3 0.38
Тоорнстра Йенс 3 0.38
Дессерс Сириль 2 0.25
Кекчю Оркун 1 (1) 0.13
Баннис Науфаль 1 0.13
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Джаханбакш Алиреза 0 0
Сенеси Маркос 0 0
Эурснес Фредрик 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Маласиа Тирелл 0 0
Ваалвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Одгор Йенс 3 0.33
Крамер Михил 3 0.33
Бюттнер Александер 2 (1) 0.22
Ван дер Венне Рихард 1 0.11
Анита Вурнон 1 0.11
Бакари Саид 1 0.11
Мёленстен Мелле 1 0.11
Тоуба Ахмед 0 0
Азхиль Айман 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тиль Гус 2 0
Маласиа Тирелл 2 0
Кекчю Оркун 2 0
Тоорнстра Йенс 1 0
Джаханбакш Алиреза 1 0
Эурснес Фредрик 1 0
Линссен Брайан 1 0
Нелсон Райс 1 0
Сенеси Маркос 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Хендрикс Рамон 1 0
Ваалвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Михил 4 0
Тоуба Ахмед 3 0
Бюттнер Александер 2 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
Вассен Этьенн 2 0
Мёлдер Ханс 1 0
Одгор Йенс 1 0
Данеелс Леннерд 1 0
Гаари Жюрьен 1 0
Бакари Саид 1 0
Joseph Oosting 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
8
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
1
8%
4
50%
31-45
3
25%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
5
42%
1
13%
76-90

Пропущено

6
10
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
67%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
25%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
25%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
20%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

22
12
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
9%
0
0%
1-15
4
18%
2
17%
16-30
3
14%
5
42%
31-45
4
18%
2
17%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
8
36%
2
17%
76-90

Пропущено

11
15
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 8
1
9%
4
27%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
5
45%
3
20%
31-45
3
27%
6
40%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Витесс - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Славия Прага 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1
ПСВ - Фейеноорд 0:4 Маккаби Хайфа - Фейеноорд 0:0 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Эльфсборг - Фейеноорд 3:1 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Эльфсборг 5:0 Виллем II - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Люцерн 3:0 Фейеноорд - Атлетико М 2:1 Люцерн - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - АДО Ден Хааг 1:1 Фейеноорд - Дрита 3:2 Фейеноорд - ПАОК 1:2 Дрита - Фейеноорд 0:0 Фейеноорд - Вердер 2:1 Фейеноорд - Вердер 3:3
Ваалвейк
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Утрехт - Ваалвейк 2:2
Ваалвейк - Витесс 1:2 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Херенвен - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 1:0 Ваалвейк - Ломмель 4:2 Хераклес - Ваалвейк 4:1 Рода - Ваалвейк 2:4 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:0 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 1:1 Фейеноорд - Ваалвейк 3:0 Ваалвейк - Твенте 2:1 ВВВ-Венло - Ваалвейк 3:3 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 1:3 Виллем II - Ваалвейк 1:0 Ваалвейк - Аякс 0:1 Эммен - Ваалвейк 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 8 6 1 1 30 - 2 19
2. ПСВ 8 6 0 2 19 - 11 18
3. Утрехт 8 5 2 1 18 - 5 17
4. Фейеноорд 8 5 1 2 22 - 11 16
5. Виллем II 8 5 1 2 12 - 10 16
6. Твенте 8 4 2 2 14 - 10 14
7. Херенвен 8 4 1 3 11 - 12 13
8. Витесс 8 4 1 3 8 - 15 13
9. Камбюр 8 4 0 4 16 - 21 12
10. НЕК Неймеген 8 3 2 3 10 - 15 11
11. Хераклес 7 3 1 3 9 - 10 10
12. АЗ Алкмаар 7 3 0 4 14 - 12 9
13. Гоу Эхед Иглс 8 2 1 5 7 - 16 7
14. Ваалвейк 9 1 4 4 12 - 15 7
15. Гронинген 8 1 3 4 7 - 14 6
16. Спарта Роттердам 8 1 3 4 7 - 16 6
17. Фортуна Ситтард 7 1 2 4 7 - 16 5
18. ПЕК Зволле 8 0 1 7 2 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 5 4 0 1 22 - 1 12
2. Утрехт 4 3 1 0 14 - 4 10
3. Фейеноорд 4 3 1 0 12 - 6 10
4. Виллем II 4 3 0 1 5 - 6 9
5. ПСВ 4 3 0 1 11 - 8 9
6. Камбюр 5 3 0 2 11 - 8 9
7. Хераклес 5 3 0 2 7 - 7 9
8. Твенте 3 2 1 0 5 - 2 7
9. Херенвен 4 2 0 2 7 - 8 6
10. Гоу Эхед Иглс 4 2 0 2 4 - 3 6
11. Спарта Роттердам 4 1 2 1 5 - 7 5
12. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Ваалвейк 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Фортуна Ситтард 4 1 1 2 5 - 11 4
15. Витесс 4 1 1 2 4 - 9 4
16. АЗ Алкмаар 2 1 0 1 5 - 3 3
17. Гронинген 4 0 3 1 2 - 3 3
18. ПЕК Зволле 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 4 3 0 1 8 - 3 9
2. Витесс 4 3 0 1 4 - 6 9
3. Утрехт 4 2 1 1 4 - 1 7
4. Аякс 3 2 1 0 8 - 1 7
5. Виллем II 4 2 1 1 7 - 4 7
6. Твенте 5 2 1 2 9 - 8 7
7. Херенвен 4 2 1 1 4 - 4 7
8. НЕК Неймеген 5 2 1 2 8 - 12 7
9. Фейеноорд 4 2 0 2 10 - 5 6
10. АЗ Алкмаар 5 2 0 3 9 - 9 6
11. Гронинген 4 1 0 3 5 - 11 3
12. Камбюр 3 1 0 2 5 - 13 3
13. Ваалвейк 5 0 3 2 8 - 10 3
14. Хераклес 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Гоу Эхед Иглс 4 0 1 3 3 - 13 1
16. Спарта Роттердам 4 0 1 3 2 - 9 1
17. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 5 1
18. ПЕК Зволле 4 0 0 4 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Фейеноорд Тиль Гус 7 0 0
2. Аякс Алле Себастьян 5 0 2
3. Фейеноорд Линссен Брайан 5 0 2
4. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 5 1 1
5. Херенвен Верман Хенк 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Витесс Беро Матуш 5 1
2. Гронинген Те Вирик Мик 1 2
3. Ваалвейк Крамер Михил 4 0
4. Камбюр Бангура Алекс 2 1
5. Утрехт Янссен Виллем 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Фейеноорд 2:2 Ваалвейк онлайн




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