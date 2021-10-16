Второй тайм

100' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

100' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

100'

100'

100'

100'

99' Сегодняшная посещаемость составляет 47183 болельщиков

99' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

99' Гертрейда Лютсхарел имел все шансы забить, но Этьен Вассен сделал отличный сейв!

98' Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

98' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

98' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

98' Лутонда Тьерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

97' Мёленстен Мелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

97' Игрок из команды Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

97' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

96' Фейеноорд выполняет удар от ворот.

96' Траунер Гернот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

95' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

94' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Вассен Этьенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Тоуба Ахмед из команды Ваалвейк направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

91' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Удар от ворот произведет Ваалвейк

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Тоуба Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Игрок из команды Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

89' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ваалвейк пробьет пенальти!

89' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

88' Траунер Гернот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Удар от ворот произведет Ваалвейк

87' Матч возобновлен

87' Вассен Этьенн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Как он промахнулся? Дессерс Сириль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

85' Вассен Этьенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Кекчю Оркун навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' Удар от ворот произведет Ваалвейк

84' Траунер Гернот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Удар от ворот произведет Ваалвейк

81' Дессерс Сириль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Удар от ворот произведет Ваалвейк

77' Матч возобновлен

77' Ох, нехорошо это выглядит. Ваутерс Луук получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Ваутерс Луук на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Тиль Гус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Тоуба Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Анита Вурнон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Джаханбакш Алиреза пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем

71' [team] пытается что-то создать.

70' Тоуба Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Матч возобновлен

69' Тактическая замена. Эль-Бушатауи Ашраф уходит с поля и его заменяет Айман Азхиль

68' Крамер Михил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

65' Нелсон Райс имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!

65' Фейеноорд нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

65' Тоуба Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Бакари Саид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Мёленстен Мелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Джаханбакш Алиреза имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!

63' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Тоуба Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Дессерс Сириль из команды Фейеноорд сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

62' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Матч возобновлен

61' Ох, нехорошо это выглядит. Ван ден Бёйс Дарио получил травму и медбригада забирает его с поля.

60' Ван ден Бёйс Дарио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Тиль Гус нанес удар головой, но Этьен Вассен спокойно отбил мяч.

56' Кекчю Оркун навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Крамер Михил имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

54' ШАНС! Крамер Михил вышел один на один с голкипером...

54' Вассен Этьенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

52' Игрок Тиль Гус из команды Фейеноорд неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

51' Фейеноорд выполняет удар от ворот.

51' Эль-Бушатауи Ашраф из команды Ваалвейк наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

51' Удар от ворот произведет Ваалвейк

50' Джаханбакш Алиреза не смог попасть в створ ударом издали

49' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Игрок из команды Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника