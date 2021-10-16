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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Рубин
 
Позже

Стадион:
Локомотив Москва
22
Дюпин
Юрий
31
Зотов
Георгий
3
Талби
Монтассар
5
Уремович
Филип
77
Самошников
Илья
6
Ин-Бом
Хван
99
Хакшабанович
Сеад
11
Дрейер
Андерс
28
Абильдгор
Оливер
21
Кварацхелия
Хвича
10
Онугха
Герман
53
Худяков
Даниил
73
Петров
Максим
Вячеславович
24
Ненахов
Максим
3
Кастро
Пабло
71
Тикнизян
Наир
6
Баринов
Дмитрий
7
Керк
Джирано
8
Бека
Алексис
69
Куликов
Даниил
5
Марадишвили
Константин
9
Смолов
Фёдор
Рубин
4-1-4-1
Локомотив Москва
4-1-4-1

История личных встреч

Рубин
Локомотив Москва

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
76.9%
7 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
61.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

55%
45%
0 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 11 побед

33 матча

24.2%
30.3%
45.5%
8 побед 10 ничьих 15 побед

Первый тайм

21.2%
63.6%
15.2%
7 побед 21 ничья 5 побед

Второй тайм

18.2%
48.5%
33.3%
6 побед 16 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
К
0:1
К
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
К
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
К
4:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ТМС
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 3 0.3
Ин-Бом Хван 2 0.2
Хакшабанович Сеад 1 0.1
Кварацхелия Хвича 1 0.1
Деспотович Джордже 1 (1) 0.1
Йевтич Дарко 1 0.1
Самошников Илья 1 0.1
Костюков Михаил 0 0
Бакаев Солтмурад 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 6 (1) 0.6
Жемалетдинов Рифат 3 0.3
Камано Франсуа 2 0.2
Лисакович Виталий 1 0.1
Марадишвили Константин 1 0.1
Куликов Даниил 0 0
Крыховяк Гжегож 0 0
Миранчук Антон 0 0
Керк Джирано 0 0
Мурило Серкейра 0 0

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зотов Георгий 4 0
Уремович Филип 4 0
Абильдгор Оливер 4 0
Бегич Сильвие 3 0
Ин-Бом Хван 3 0
Деспотович Джордже 2 0
Самошников Илья 2 0
Кварацхелия Хвича 2 0
Бакаев Солтмурад 2 0
Шатов Олег 1 0
Йевтич Дарко 1 0
Зуев Александр 1 0
Костюков Михаил 1 0
Хакшабанович Сеад 1 0
Онугха Герман 1 0
Нижегородов Константин 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 5 2
Кастро Пабло 3 0
Камано Франсуа 3 0
Куликов Даниил 3 0
Гилерме Маринато 1 1
Рыбус Мацей 2 0
Зе Луиш Жозе 2 0
Едвай Тин 2 0
Жемалетдинов Рифат 2 0
Живоглядов Дмитрий 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Магкеев Станислав 1 0
Мурило Серкейра 1 0
Бека Алексис 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

9
3
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
33%
16-30
2
22%
2
67%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

4
10
4 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
1
25%
2
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
50%
76-90

Пропущено

5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

10
14
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
2
20%
2
14%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
2
20%
5
36%
76-90

Пропущено

14
7
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
2
29%
16-30
4
29%
2
29%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
1
7%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Краснодар - Рубин 2:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Зенит 1:3
Рубин - Урал 4:0 Рубин - Краснодар 1:3 Краснодар - Рубин 2:0 Химки - Рубин 1:1 Рубин - Крылья Советов 1:1 Рубин - Ракув 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Ракув - Рубин 0:0 Арсенал Тула - Рубин 0:3 Рубин - Спартак Москва 1:0 Рубин - Сочи 1:3 Рубин - Спартак Москва 0:4 Рубин - Химки 1:0 Рубин - Урал 3:1 Нижний Новгород - Рубин 0:3 Урал - Рубин 2:0
Локомотив Москва
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Локомотив Москва - Ростов 1:2 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Химки - Локомотив Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 0:0
Локомотив Москва - Марсель 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Краснодар 2:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1 Уфа - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Арсенал Тула 3:1 Зенит - Локомотив Москва 3:0 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Локомотив Москва - Целе 1:0 Хартберг - Локомотив Москва 0:1 Локомотив Москва - Арис Салоники 1:2 Краковия - Локомотив Москва 2:2 Рапид Вена - Локомотив Москва 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 7 2 2 23 - 14 23
2. Динамо Москва Заявка 10 6 1 3 14 - 9 19
3. Сочи Заявка 10 6 0 4 14 - 10 18
4. Локомотив Москва Заявка 10 4 5 1 13 - 8 17
5. Краснодар Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
6. ЦСКА Москва Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
7. Спартак Москва Заявка 10 5 1 4 11 - 8 16
8. Нижний Новгород Заявка 10 4 2 4 12 - 13 14
9. Рубин Заявка 10 4 2 4 13 - 11 14
10. Крылья Советов Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
11. Ахмат Заявка 10 4 0 6 11 - 16 12
12. Арсенал Тула Заявка 11 3 3 5 14 - 20 12
13. Ростов Заявка 10 2 3 5 13 - 20 9
14. Урал Заявка 10 2 3 5 5 - 13 9
15. Уфа Заявка 10 2 2 6 11 - 17 8
16. Химки Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2. Локомотив Москва Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
3. ЦСКА Москва Заявка 5 3 1 1 5 - 2 10
4. Рубин Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
5. Краснодар Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
6. Сочи Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
7. Спартак Москва Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Арсенал Тула Заявка 6 2 3 1 7 - 8 9
9. Динамо Москва Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
10. Ахмат Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Крылья Советов Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
12. Урал Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
13. Уфа Заявка 6 1 2 3 8 - 10 5
14. Химки Заявка 5 0 4 1 4 - 6 4
15. Нижний Новгород Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
16. Ростов Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
2. Нижний Новгород Заявка 5 3 2 0 7 - 4 11
3. Зенит Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
4. Сочи Заявка 6 3 0 3 6 - 8 9
5. Краснодар Заявка 6 2 2 2 9 - 6 8
6. Ростов Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
7. Спартак Москва Заявка 5 2 1 2 3 - 3 7
8. Локомотив Москва Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
9. ЦСКА Москва Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
10. Крылья Советов Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
11. Ахмат Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
12. Рубин Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Химки Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
14. Урал Заявка 4 1 0 3 1 - 7 3
15. Уфа Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
16. Арсенал Тула Заявка 5 1 0 4 7 - 12 3
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 8 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Зенит Дзюба Артём 5 0 3
5. Краснодар Кордоба Джон 5 1 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 5 2
2. Зенит Кузяев Далер 5 1
3. Краснодар Черников Александр 5 1
4. Урал Бикфалви Эрик 4 1
5. Ахмат Нижич Зоран 4 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 октября 2021, осталось 11 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 150
    Рубин 16% (24)
    X 53.3% (80)
    Локомотив Москва 30.7% (46)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Локомотив Москва
    2.81
    3.53
    3.40
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Рубин - Локомотив Москва онлайн


    Прогнозы на матч Рубин - Локомотив Москва

    Исход игры
    Рубин
    16% (24)
    Ничья
    53.3% (80)
    Локомотив Москва
    30.7% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.71% (43)
    Меньше
    69.29% (97)
    Обе команды забьют
    Да
    79.29% (111)
    Нет
    20.71% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.3% (68)
    1:2 Локомотив Москва
    18.7% (28)
    1:0 Рубин
    8% (12)
    0:1 Локомотив Москва
    6.7% (10)
    2:1 Рубин
    6% (9)
    0:0 Ничья
    3.3% (5)
    2:2 Ничья
    2% (3)
    0:2 Локомотив Москва
    1.3% (2)
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    2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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