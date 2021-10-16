Россия: Премьер-лига 2021-2022
Рубин
Позже
Стадион: Казань Арена
Локомотив Москва
22
Дюпин
Юрий
- Основной состав
-
22 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Мусаев ЛеонПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Слуцкий Леонид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
60 Савин АндрейВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
82 Петухов ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
История личных встреч
Рубин
Локомотив Москва
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
76.9%
7 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.2%
61.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
55%
45%
0 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 11 побед
33 матча
24.2%
30.3%
45.5%
8 побед 10 ничьих 15 побед
Первый тайм
21.2%
63.6%
15.2%
7 побед 21 ничья 5 побед
Второй тайм
18.2%
48.5%
33.3%
6 побед 16 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|3
|0.3
|Ин-Бом Хван
|2
|0.2
|Хакшабанович Сеад
|1
|0.1
|Кварацхелия Хвича
|1
|0.1
|Деспотович Джордже
|1 (1)
|0.1
|Йевтич Дарко
|1
|0.1
|Самошников Илья
|1
|0.1
|Костюков Михаил
|0
|0
|Бакаев Солтмурад
|0
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смолов Фёдор
|6 (1)
|0.6
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0.3
|Камано Франсуа
|2
|0.2
|Лисакович Виталий
|1
|0.1
|Марадишвили Константин
|1
|0.1
|Куликов Даниил
|0
|0
|Крыховяк Гжегож
|0
|0
|Миранчук Антон
|0
|0
|Керк Джирано
|0
|0
|Мурило Серкейра
|0
|0
Карточки
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зотов Георгий
|4
|0
|Уремович Филип
|4
|0
|Абильдгор Оливер
|4
|0
|Бегич Сильвие
|3
|0
|Ин-Бом Хван
|3
|0
|Деспотович Джордже
|2
|0
|Самошников Илья
|2
|0
|Кварацхелия Хвича
|2
|0
|Бакаев Солтмурад
|2
|0
|Шатов Олег
|1
|0
|Йевтич Дарко
|1
|0
|Зуев Александр
|1
|0
|Костюков Михаил
|1
|0
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|Онугха Герман
|1
|0
|Нижегородов Константин
|1
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|5
|2
|Кастро Пабло
|3
|0
|Камано Франсуа
|3
|0
|Куликов Даниил
|3
|0
|Гилерме Маринато
|1
|1
|Рыбус Мацей
|2
|0
|Зе Луиш Жозе
|2
|0
|Едвай Тин
|2
|0
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0
|Живоглядов Дмитрий
|1
|0
|Лисакович Виталий
|1
|0
|Магкеев Станислав
|1
|0
|Мурило Серкейра
|1
|0
|Бека Алексис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
9
3
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
33%
16-30
2
22%
2
67%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
4
10
4 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
1
25%
2
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
50%
76-90
Пропущено
5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
10
14
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
2
20%
2
14%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
2
20%
5
36%
76-90
Пропущено
14
7
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
2
29%
16-30
4
29%
2
29%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
1
7%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Рубин
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Краснодар - Рубин 2:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Зенит 1:3
Рубин - Урал 4:0 Рубин - Краснодар 1:3 Краснодар - Рубин 2:0 Химки - Рубин 1:1 Рубин - Крылья Советов 1:1 Рубин - Ракув 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Ракув - Рубин 0:0 Арсенал Тула - Рубин 0:3 Рубин - Спартак Москва 1:0 Рубин - Сочи 1:3 Рубин - Спартак Москва 0:4 Рубин - Химки 1:0 Рубин - Урал 3:1 Нижний Новгород - Рубин 0:3 Урал - Рубин 2:0
Локомотив Москва
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Локомотив Москва - Ростов 1:2 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Химки - Локомотив Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 0:0
Локомотив Москва - Марсель 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Краснодар 2:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1 Уфа - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Арсенал Тула 3:1 Зенит - Локомотив Москва 3:0 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Локомотив Москва - Целе 1:0 Хартберг - Локомотив Москва 0:1 Локомотив Москва - Арис Салоники 1:2 Краковия - Локомотив Москва 2:2 Рапид Вена - Локомотив Москва 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 14
|23
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|14 - 9
|19
|3.
|Сочи
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|14 - 10
|18
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|13 - 8
|17
|5.
|Краснодар
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 8
|16
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 13
|14
|9.
|Рубин
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 11
|14
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|11.
|Ахмат
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|11 - 16
|12
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 20
|12
|13.
|Ростов
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|14.
|Урал
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 13
|9
|15.
|Уфа
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 17
|8
|16.
|Химки
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|4.
|Рубин
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|5.
|Краснодар
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|6.
|Сочи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 8
|9
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|10.
|Ахмат
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|12.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|13.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|14.
|Химки
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|16.
|Ростов
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|3.
|Зенит
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|4.
|Сочи
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 8
|9
|5.
|Краснодар
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|6.
|Ростов
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 3
|7
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|9.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|11.
|Ахмат
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|12.
|Рубин
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Химки
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|14.
|Урал
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 7
|3
|15.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 12
|3
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|8
|1
|0
|2.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|6
|1
|0
|3.
|Химки
|Глушаков Денис
|6
|3
|0
|4.
|Зенит
|Дзюба Артём
|5
|0
|3
|5.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|5
|2
|2.
|Зенит
|Кузяев Далер
|5
|1
|3.
|Краснодар
|Черников Александр
|5
|1
|4.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|4
|1
|5.
|Ахмат
|Нижич Зоран
|4
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рубин - Локомотив Москва
Исход игры
Рубин
16% (24)
Ничья
53.3% (80)
Локомотив Москва
30.7% (46)
Тотал 2.5
Больше
30.71% (43)
Меньше
69.29% (97)
Обе команды забьют
Да
79.29% (111)
Нет
20.71% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.3% (68)
1:2 Локомотив Москва
18.7% (28)
1:0 Рубин
8% (12)
0:1 Локомотив Москва
6.7% (10)
2:1 Рубин
6% (9)
0:0 Ничья
3.3% (5)
2:2 Ничья
2% (3)
0:2 Локомотив Москва
1.3% (2)
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