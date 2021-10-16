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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Спартак Москва
0:1
Первый тайм: 40'

Стадион:
Динамо Москва
0'
13' Желтая карточка
Фомин Даниил
0:1
19' Гол
Ордец Иван
24' Желтая карточка
Нжи Клинтон Муа
35' Желтая карточка
Евгеньев Роман
40'
0:1. Иван Ордец
98
Максименко
Александр
3
Кофрие
Максимилиано
2
Жиго
Самуэль
14
Джикия
Георгий
8
Мозес
Виктор
68
Литвинов
Руслан
47
Зобнин
Роман
6
Айртон
Лукас
11
Ларссон
Джордан
10
Бакаев
Зелимхан
7
Соболев
Александр
Сергеевич
1
Шунин
Антон
2
Варела
Гильермо
24
Евгеньев
Роман
18
Ордец
Иван
7
Скопинцев
Дмитрий
8
Моро
Никола
9
Нжи
Клинтон
Муа
53
Шиманьски
Себастиан
74
Фомин
Даниил
47
Захарян
Арсен
20
Грулёв
Вячеслав
Спартак Москва
3-4-2-1
Динамо Москва
4-1-4-1

История личных встреч

Спартак Москва
Динамо Москва

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

28 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
12 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
39.3%
35.7%
7 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

42.9%
25%
32.1%
12 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
1:2
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:5
ПЛ
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
К
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
4:3

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Понсе Эсекель 4 0.36
Промес Куинси 2 0.18
Зобнин Роман 2 0.18
Соболев Александр Сергеевич 2 (1) 0.18
Айртон Лукас 1 0.09
Бакаев Зелимхан 0 0
Джикия Георгий 0 0
Жиго Самуэль 0 0
Рассказов Николай 0 0
Крал Алекс 0 0
Литвинов Руслан 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фомин Даниил 5 (3) 0.45
Шиманьски Себастиан 3 0.27
Захарян Арсен 2 0.18
Тюкавин Константин 2 0.18
Ордец Иван 1 0.09
Грулёв Вячеслав 1 0.09
Макаров Денис 1 0.09
Скопинцев Дмитрий 0 0
Варела Гильермо 0 0
Моро Никола 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рассказов Николай 4 0
Соболев Александр Сергеевич 4 0
Жиго Самуэль 3 0
Мозес Виктор 2 0
Хендрикс Йоррит 2 0
Зобнин Роман 2 0
Умяров Наиль 2 0
Мирзов Резиуан 1 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Джикия Георгий 1 0
Ларссон Джордан 1 0
Ломовицкий Александр 1 0
Кофрие Максимилиано 1 0
Литвинов Руслан 1 0
Айртон Лукас 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лашальт Диего 3 0
Варела Гильермо 3 0
Фомин Даниил 3 0
Шиманьски Себастиан 3 0
Паршивлюк Сергей 2 0
Ордец Иван 2 0
Скопинцев Дмитрий 2 0
Макаров Денис 2 0
Захарян Арсен 2 0
Игбун Сильвестр 1 0
Нжи Клинтон Муа 1 0
Бальбуэна Фабиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
13%
1
13%
1-15
3
38%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
1
20%
76-90

Забито

11
14
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
1
9%
2
14%
1-15
3
27%
2
14%
16-30
1
9%
5
36%
31-45
2
18%
3
21%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
2
18%
1
7%
76-90

Пропущено

8
9
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
13%
1
11%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
3
38%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ахмат - Спартак Москва 0:1 Наполи - Спартак Москва 2:3 Спартак Москва - Уфа 2:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0
Спартак Москва - Легия 0:1 Спартак Москва - Химки 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Урал 1:0 Бенфика - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Нижний Новгород 1:2 Спартак Москва - Бенфика 0:2 Крылья Советов - Спартак Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:0 Химки - Спартак Москва 1:5 Рубин - Спартак Москва 0:4 Спартак Москва - Сочи 4:0 Спартак Москва - Шибеник 4:2 Спартак Москва - Браво 2:2 Спартак Москва - Нефтчи 1:2
Динамо Москва
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Ставрополь - Динамо Москва 0:6 Сочи - Динамо Москва 0:1
Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Урал - Динамо Москва 0:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Уфа - Динамо Москва 2:3 Ростов - Динамо Москва 0:2 Динамо Москва - Будафок 3:0 Динамо Москва - МТК 0:2 Динамо Москва - Яблонец 0:2 Динамо Москва - Спарта Прага 2:2 Динамо Москва - ЛАСК 0:3 Динамо Москва - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Динамо Москва - Ческе-Будеевице 4:0 Динамо Москва - ЧФР Клуж 0:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 7 2 2 23 - 14 23
2. Динамо Москва 1:0 Заявка 11 7 1 3 15 - 9 22
3. Сочи 3:0 Заявка 11 7 0 4 17 - 10 21
4. Локомотив Москва Заявка 11 4 6 1 15 - 10 18
5. Краснодар Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
6. ЦСКА Москва Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
7. Спартак Москва 0:1 Заявка 11 5 1 5 11 - 9 16
8. Рубин Заявка 11 4 3 4 15 - 13 15
9. Нижний Новгород Заявка 10 4 2 4 12 - 13 14
10. Крылья Советов Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
11. Ахмат Заявка 10 4 0 6 11 - 16 12
12. Арсенал Тула Заявка 11 3 3 5 14 - 20 12
13. Ростов 0:3 Заявка 11 2 3 6 13 - 23 9
14. Урал Заявка 10 2 3 5 5 - 13 9
15. Уфа Заявка 10 2 2 6 11 - 17 8
16. Химки Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сочи 3:0 Заявка 5 4 0 1 11 - 2 12
2. Зенит Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
3. Рубин Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
4. Локомотив Москва Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5. ЦСКА Москва Заявка 5 3 1 1 5 - 2 10
6. Краснодар Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
7. Спартак Москва 0:1 Заявка 6 3 0 3 8 - 6 9
8. Арсенал Тула Заявка 6 2 3 1 7 - 8 9
9. Динамо Москва 1:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
10. Ахмат Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Крылья Советов Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
12. Урал Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
13. Уфа Заявка 6 1 2 3 8 - 10 5
14. Химки Заявка 5 0 4 1 4 - 6 4
15. Нижний Новгород Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
16. Ростов 0:3 Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 1:0 Заявка 6 5 0 1 9 - 4 15
2. Нижний Новгород Заявка 5 3 2 0 7 - 4 11
3. Зенит Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
4. Сочи 3:0 Заявка 6 3 0 3 6 - 8 9
5. Ростов 0:3 Заявка 6 2 2 2 8 - 11 8
6. Локомотив Москва Заявка 6 1 5 0 6 - 5 8
7. Краснодар Заявка 6 2 2 2 9 - 6 8
8. ЦСКА Москва Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
9. Спартак Москва 0:1 Заявка 5 2 1 2 3 - 3 7
10. Крылья Советов Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
11. Ахмат Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
12. Рубин Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Химки Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
14. Урал Заявка 4 1 0 3 1 - 7 3
15. Уфа Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
16. Арсенал Тула Заявка 5 1 0 4 7 - 12 3
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 8 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 7 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Зенит Дзюба Артём 5 0 3
5. Краснодар Кордоба Джон 5 1 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 5 2
2. Зенит Кузяев Далер 5 1
3. Краснодар Черников Александр 5 1
4. Урал Бикфалви Эрик 4 1
5. Ахмат Нижич Зоран 4 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 40'
    Кстати, а первый тайм-то подходит у нас к концу. Неожиданно динамично сегодня играют команды.
  • 39'
    Кофрие хитро подобрался к Захаряну сзади, слегка положил руку, а оппонент упал. Карасёва не проведёшь, фола не было.
  • Офсайд
    38'
    Скопинцев слева выполнил навесную передачу, до неё не дотянулся даже Джикия. Впрочем, был дальше аут, а после уже офсайд. Нжи уже в третий раз в офсайде. 
  • 37'
    Шунин не стал сразу вводить мяч в игру, решил потянуть время, чтобы его одноклубники смогли продышаться. "Спартак" взвинтил темп. 
  • Желтая карточка
    36'
    Ларссон набирал скорость по центру поля, Евгеньев прессанул оппонента, сорвав перспективную атаку. Это жёлтая карточка!
  • 35'
    Ларссон теперь уже исполнил стандарт, мяч из штрафной был выбит. 
  • Фол, нарушение
    34'
    Мозес сделал передачу в штрафную, динамовцы разрядили обстановку. Атака "Спартака" продолжилась, "красно-белые" заработали фол на Джикии. 
  • Фол, нарушение
    33'
    Варела теперь уже завалил Айртона, штрафной в пользу "Спартака". Мяч у Ларссона на левом фланге, будет подача. 
  • 32'
    Зобнин и Литвинов пробовали пробить издали, успеха не принесло это. А атака "Спартака" завершилась ударом Айртона, тоже мимо цели. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Ларссона бросили в центре штрафной, Джордан пробить успел, удар был накрыт. Пришлось уже и фолить там в пылу борьбы, фол в пользу "Динамо".
  • 28'
    "Спартак" провёл две атаки, обе завершились ничем. Кстати, Нжи активно отрабатывает в обороне, в атак - вездесущий игрок прямо. 
  • 27'
    Скопинцев классно прошёл к штрафной "Спартака" слева, но мяч потерял. После этого его сбили, свисток арбитра промолчал. 
  • 26'
    Литвинов в центре поля пошёл в жёсткий подкат, упал на газон Шиманьски. Тоже фол, не успел вовремя спартаковец покатиться. 
  • 25'
    Скорости поугасли у нас в последние минуты, команды сосредоточились на позиционной борьбе в центре поля. 
  • Желтая карточка
    24'
    Нжи специально сбил Джикию, Карасёв показал жёлтую карточку. Умышленный фол в центре поля.
  • Офсайд
    23'
    Бакаев и Соболев в центре поля были обыграны, Валера сместил вектор атаки на правый фланг, где зафиксировали офсайд у Нжи. 
  • 22'
    И продолжают атаковать футболисты московского "Динамо", спартаковцы несколько деморализованы сейчас. 
  • 21'
    "Спартак" по делу пропустил этот мяч. Говорили мы с вами о том, что перехватили инициативу динамовцы, совершили первый удал в створ, что стал голевым. 
  • Описание гола
    20'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! ОРДЕЦ!!! Ордец был упущен Айртоном. После подачи углового мяч прилетел на ближнюю штангу, откуда Иван умело поставил голову. Максименко махнул мимо мяча, который спокойно приземлился в дальний угол. 
  • 19'
    Руй Витория что-то обсуждает со своими коллегами по цеху. Понимает наставник, что подопечные проваливаются раз0 за разом. 
  • 18'
    Айртон, казалось, оттёр мяч от Фомина, Даниил чуть ли не в шпагате смог пробить - мимо цели. А не тянись он к мячу, тот мог быть и гол - позиция была убойная. 
  • 17'
    По левому флангу пошла атака гостей, Кофрие просто бежал рядом, а оппонент мяч потерял на неудачном финте. 
  • 16'
    Максименко сыграл на выходе после того, как  Фомин обострил ситуацию проникающим пасом. 
  • 15'
    В последние минуты именно "бело-голубые" перехватили инициативу, разворачивают волны своих атаках, но ни одного удара по воротам нет. 
  • 14'
    Мозес от души получил по ногам от Фомина, который не попал в мяч даже. Жёлтая карточка за фол в атаке. 
  • 13'
    Нжи забрался в офсайд сейчас, недоволен игрок, но тут вопросов нет. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Захарян оказался на газоне после контакта с Кофрие, последний подталкивал оппонента, прав и тут Карасёв. 
  • 11'
    Нжи и Грулёв были на острие атаки сейчас, неплохо сыграли в пас, было падение. Арбитр показал, что всё в рамках правил. 
  • 10'
    Нравится то, как через правый фланг работают хозяева поля. Если удастся так и в Лиге Европы играть, будет здорово. 
  • 9'
    Начался прессинг со стороны динамовцев, но красно-белые всё же выбрались. На Ларссоне в центре поля пришлось фолить, чтобы сорвать атаку.
  • 8'
    "Спартак" неплохо действует в самом начале поединка, интересно, смогут ли с таким давлением сделать что-то гости?
    ""
  • 6'
    Подача в штрафную спартаковцев. Выходит голкипер "красно-белых" из рамки, забирая сферу в свои перчатки. Уверенные действия Максименко на выходе.
  • 5'
    Мозес получил мяч на правом фланге, после чего выполнил передачу в штрафную соперника - получился пас точно в руки сопернику.
  • 4'
    Достаточно активно действуют обе команды. Перекатывают они мяч с фланга на фланг. Практически без остановок действуют оппоненты.
  • Офсайд
    3'
    Захарян оказался в положении "вне игры" на половине поля соперника. Поднял рефери флажок. Явное "вне игры", друзья.
  • 2'
    Футболисты "Спартака" сегодня предстали на поле в красно-белых цветах, в бело-голубом игроки "Динамо". Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала наша встреча в Москве. Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этом матче победит сильнейший! Поехали!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Спартак Москва 0:1 Динамо Москва онлайн


Прогнозы на матч Спартак Москва 0:1 Динамо Москва

Исход игры
Спартак Москва
51.1% (89)
Ничья
32.2% (56)
Динамо Москва
16.7% (29)
Тотал 2.5
Больше
49.64% (69)
Меньше
50.36% (70)
Обе команды забьют
Да
82.01% (114)
Нет
17.99% (25)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
26.4% (46)
1:1 Ничья
25.9% (45)
1:2 Динамо Москва
9.2% (16)
1:0 Спартак Москва
8.6% (15)
2:0 Спартак Москва
3.4% (6)
2:2 Ничья
2.3% (4)
0:1 Динамо Москва
1.1% (2)
0:0 Ничья
1.1% (2)
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