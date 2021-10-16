Ларссон набирал скорость по центру поля, Евгеньев прессанул оппонента, сорвав перспективную атаку. Это жёлтая карточка!

Шунин не стал сразу вводить мяч в игру, решил потянуть время, чтобы его одноклубники смогли продышаться. "Спартак" взвинтил темп.

Скопинцев слева выполнил навесную передачу, до неё не дотянулся даже Джикия. Впрочем, был дальше аут, а после уже офсайд. Нжи уже в третий раз в офсайде.

Кофрие хитро подобрался к Захаряну сзади, слегка положил руку, а оппонент упал. Карасёва не проведёшь, фола не было.

Кстати, а первый тайм-то подходит у нас к концу. Неожиданно динамично сегодня играют команды.

35' Ларссон теперь уже исполнил стандарт, мяч из штрафной был выбит.

34' Мозес сделал передачу в штрафную, динамовцы разрядили обстановку. Атака "Спартака" продолжилась, "красно-белые" заработали фол на Джикии.

33' Варела теперь уже завалил Айртона, штрафной в пользу "Спартака". Мяч у Ларссона на левом фланге, будет подача.

32' Зобнин и Литвинов пробовали пробить издали, успеха не принесло это. А атака "Спартака" завершилась ударом Айртона, тоже мимо цели.

30' Ларссона бросили в центре штрафной, Джордан пробить успел, удар был накрыт. Пришлось уже и фолить там в пылу борьбы, фол в пользу "Динамо".

28' "Спартак" провёл две атаки, обе завершились ничем. Кстати, Нжи активно отрабатывает в обороне, в атак - вездесущий игрок прямо.

27' Скопинцев классно прошёл к штрафной "Спартака" слева, но мяч потерял. После этого его сбили, свисток арбитра промолчал.

26' Литвинов в центре поля пошёл в жёсткий подкат, упал на газон Шиманьски. Тоже фол, не успел вовремя спартаковец покатиться.

25' Скорости поугасли у нас в последние минуты, команды сосредоточились на позиционной борьбе в центре поля.

24' Нжи специально сбил Джикию, Карасёв показал жёлтую карточку. Умышленный фол в центре поля.

23' Бакаев и Соболев в центре поля были обыграны, Валера сместил вектор атаки на правый фланг, где зафиксировали офсайд у Нжи.

22' И продолжают атаковать футболисты московского "Динамо", спартаковцы несколько деморализованы сейчас.

21' "Спартак" по делу пропустил этот мяч. Говорили мы с вами о том, что перехватили инициативу динамовцы, совершили первый удал в створ, что стал голевым.

20' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! ОРДЕЦ!!! Ордец был упущен Айртоном. После подачи углового мяч прилетел на ближнюю штангу, откуда Иван умело поставил голову. Максименко махнул мимо мяча, который спокойно приземлился в дальний угол.

19' Руй Витория что-то обсуждает со своими коллегами по цеху. Понимает наставник, что подопечные проваливаются раз0 за разом.

18' Айртон, казалось, оттёр мяч от Фомина, Даниил чуть ли не в шпагате смог пробить - мимо цели. А не тянись он к мячу, тот мог быть и гол - позиция была убойная.

17' По левому флангу пошла атака гостей, Кофрие просто бежал рядом, а оппонент мяч потерял на неудачном финте.

16' Максименко сыграл на выходе после того, как Фомин обострил ситуацию проникающим пасом.

15' В последние минуты именно "бело-голубые" перехватили инициативу, разворачивают волны своих атаках, но ни одного удара по воротам нет.

14' Мозес от души получил по ногам от Фомина, который не попал в мяч даже. Жёлтая карточка за фол в атаке.

13' Нжи забрался в офсайд сейчас, недоволен игрок, но тут вопросов нет.

12' Захарян оказался на газоне после контакта с Кофрие, последний подталкивал оппонента, прав и тут Карасёв.

11' Нжи и Грулёв были на острие атаки сейчас, неплохо сыграли в пас, было падение. Арбитр показал, что всё в рамках правил.

10' Нравится то, как через правый фланг работают хозяева поля. Если удастся так и в Лиге Европы играть, будет здорово.

9' Начался прессинг со стороны динамовцев, но красно-белые всё же выбрались. На Ларссоне в центре поля пришлось фолить, чтобы сорвать атаку.

8' "" "Спартак" неплохо действует в самом начале поединка, интересно, смогут ли с таким давлением сделать что-то гости?

6' Подача в штрафную спартаковцев. Выходит голкипер "красно-белых" из рамки, забирая сферу в свои перчатки. Уверенные действия Максименко на выходе.

5' Мозес получил мяч на правом фланге, после чего выполнил передачу в штрафную соперника - получился пас точно в руки сопернику.

4' Достаточно активно действуют обе команды. Перекатывают они мяч с фланга на фланг. Практически без остановок действуют оппоненты.

3' Захарян оказался в положении "вне игры" на половине поля соперника. Поднял рефери флажок. Явное "вне игры", друзья.

2' Футболисты "Спартака" сегодня предстали на поле в красно-белых цветах, в бело-голубом игроки "Динамо". Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.