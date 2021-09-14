Россия: Премьер-лига 2021-2022
Спартак Москва
Позже
Стадион: Открытие Банк Арена
Динамо Москва
История личных встреч
Спартак Москва
Динамо Москва
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
28 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
12 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
39.3%
35.7%
7 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
42.9%
25%
32.1%
12 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Понсе Эсекель
|4
|0.4
|Промес Куинси
|2
|0.2
|Зобнин Роман
|2
|0.2
|Соболев Александр Сергеевич
|2 (1)
|0.2
|Айртон Лукас
|1
|0.1
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|Джикия Георгий
|0
|0
|Жиго Самуэль
|0
|0
|Рассказов Николай
|0
|0
|Крал Алекс
|0
|0
|Литвинов Руслан
|0
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фомин Даниил
|5 (3)
|0.5
|Шиманьски Себастиан
|3
|0.3
|Захарян Арсен
|2
|0.2
|Тюкавин Константин
|2
|0.2
|Грулёв Вячеслав
|1
|0.1
|Макаров Денис
|1
|0.1
|Скопинцев Дмитрий
|0
|0
|Варела Гильермо
|0
|0
|Моро Никола
|0
|0
Карточки
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рассказов Николай
|4
|0
|Соболев Александр Сергеевич
|4
|0
|Жиго Самуэль
|3
|0
|Мозес Виктор
|2
|0
|Хендрикс Йоррит
|2
|0
|Зобнин Роман
|2
|0
|Умяров Наиль
|2
|0
|Мирзов Резиуан
|1
|0
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|Джикия Георгий
|1
|0
|Ларссон Джордан
|1
|0
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|Кофрие Максимилиано
|1
|0
|Литвинов Руслан
|1
|0
|Айртон Лукас
|1
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лашальт Диего
|3
|0
|Варела Гильермо
|3
|0
|Шиманьски Себастиан
|3
|0
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|Ордец Иван
|2
|0
|Фомин Даниил
|2
|0
|Скопинцев Дмитрий
|2
|0
|Макаров Денис
|2
|0
|Захарян Арсен
|2
|0
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
13%
1
13%
1-15
3
38%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
13%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
1
20%
76-90
Забито
11
14
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
1
9%
2
14%
1-15
3
27%
2
14%
16-30
1
9%
5
36%
31-45
2
18%
3
21%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
2
18%
1
7%
76-90
Пропущено
8
9
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
13%
1
11%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
3
38%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ахмат - Спартак Москва 0:1 Наполи - Спартак Москва 2:3 Спартак Москва - Уфа 2:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0
Спартак Москва - Легия 0:1 Спартак Москва - Химки 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Урал 1:0 Бенфика - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Нижний Новгород 1:2 Спартак Москва - Бенфика 0:2 Крылья Советов - Спартак Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:0 Химки - Спартак Москва 1:5 Рубин - Спартак Москва 0:4 Спартак Москва - Сочи 4:0 Спартак Москва - Шибеник 4:2 Спартак Москва - Браво 2:2 Спартак Москва - Нефтчи 1:2
Динамо Москва
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Ставрополь - Динамо Москва 0:6 Сочи - Динамо Москва 0:1
Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Урал - Динамо Москва 0:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Уфа - Динамо Москва 2:3 Ростов - Динамо Москва 0:2 Динамо Москва - Будафок 3:0 Динамо Москва - МТК 0:2 Динамо Москва - Яблонец 0:2 Динамо Москва - Спарта Прага 2:2 Динамо Москва - ЛАСК 0:3 Динамо Москва - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Динамо Москва - Ческе-Будеевице 4:0 Динамо Москва - ЧФР Клуж 0:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|22 - 12
|23
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|14 - 9
|19
|3.
|Сочи
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|14 - 10
|18
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|13 - 8
|17
|5.
|Краснодар
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 8
|16
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 13
|14
|9.
|Рубин
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 11
|14
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|11.
|Ахмат
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|11 - 16
|12
|12.
|Ростов
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|13.
|Урал
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 13
|9
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|15.
|Уфа
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 17
|8
|16.
|Химки
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|4.
|Рубин
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|5.
|Краснодар
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|6.
|Сочи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|Ахмат
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|11.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|13.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|14.
|Химки
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|16.
|Ростов
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|4.
|Сочи
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 8
|9
|5.
|Краснодар
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|6.
|Ростов
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 3
|7
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|9.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|11.
|Ахмат
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|12.
|Рубин
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Химки
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|14.
|Урал
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 7
|3
|15.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 12
|3
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|8
|1
|0
|2.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|6
|1
|0
|3.
|Химки
|Глушаков Денис
|6
|3
|0
|4.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|3
|5.
|Зенит
|Ерохин Александр
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|5
|2
|2.
|Краснодар
|Черников Александр
|5
|1
|3.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|4
|1
|4.
|Ахмат
|Нижич Зоран
|4
|1
|5.
|Зенит
|Кузяев Далер
|4
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Спартак Москва - Динамо Москва
Исход игры
Спартак Москва
63.6% (35)
Ничья
23.6% (13)
Динамо Москва
12.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
54.72% (29)
Меньше
45.28% (24)
Обе команды забьют
Да
73.58% (39)
Нет
26.42% (14)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
32.7% (18)
1:1 Ничья
18.2% (10)
1:0 Спартак Москва
14.5% (8)
1:2 Динамо Москва
12.7% (7)
2:0 Спартак Москва
9.1% (5)
2:2 Ничья
3.6% (2)
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