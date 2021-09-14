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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Спартак Москва
 
Позже

Стадион:
Динамо Москва

История личных встреч

Спартак Москва
Динамо Москва

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

28 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
12 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
39.3%
35.7%
7 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

42.9%
25%
32.1%
12 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
1:2
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:5
ПЛ
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
К
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
4:3

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Понсе Эсекель 4 0.4
Промес Куинси 2 0.2
Зобнин Роман 2 0.2
Соболев Александр Сергеевич 2 (1) 0.2
Айртон Лукас 1 0.1
Бакаев Зелимхан 0 0
Джикия Георгий 0 0
Жиго Самуэль 0 0
Рассказов Николай 0 0
Крал Алекс 0 0
Литвинов Руслан 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фомин Даниил 5 (3) 0.5
Шиманьски Себастиан 3 0.3
Захарян Арсен 2 0.2
Тюкавин Константин 2 0.2
Грулёв Вячеслав 1 0.1
Макаров Денис 1 0.1
Скопинцев Дмитрий 0 0
Варела Гильермо 0 0
Моро Никола 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рассказов Николай 4 0
Соболев Александр Сергеевич 4 0
Жиго Самуэль 3 0
Мозес Виктор 2 0
Хендрикс Йоррит 2 0
Зобнин Роман 2 0
Умяров Наиль 2 0
Мирзов Резиуан 1 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Джикия Георгий 1 0
Ларссон Джордан 1 0
Ломовицкий Александр 1 0
Кофрие Максимилиано 1 0
Литвинов Руслан 1 0
Айртон Лукас 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лашальт Диего 3 0
Варела Гильермо 3 0
Шиманьски Себастиан 3 0
Паршивлюк Сергей 2 0
Ордец Иван 2 0
Фомин Даниил 2 0
Скопинцев Дмитрий 2 0
Макаров Денис 2 0
Захарян Арсен 2 0
Игбун Сильвестр 1 0
Бальбуэна Фабиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
13%
1
13%
1-15
3
38%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
1
20%
76-90

Забито

11
14
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
1
9%
2
14%
1-15
3
27%
2
14%
16-30
1
9%
5
36%
31-45
2
18%
3
21%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
2
18%
1
7%
76-90

Пропущено

8
9
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
13%
1
11%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
3
38%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ахмат - Спартак Москва 0:1 Наполи - Спартак Москва 2:3 Спартак Москва - Уфа 2:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0
Спартак Москва - Легия 0:1 Спартак Москва - Химки 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Урал 1:0 Бенфика - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Нижний Новгород 1:2 Спартак Москва - Бенфика 0:2 Крылья Советов - Спартак Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:0 Химки - Спартак Москва 1:5 Рубин - Спартак Москва 0:4 Спартак Москва - Сочи 4:0 Спартак Москва - Шибеник 4:2 Спартак Москва - Браво 2:2 Спартак Москва - Нефтчи 1:2
Динамо Москва
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Ставрополь - Динамо Москва 0:6 Сочи - Динамо Москва 0:1
Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Урал - Динамо Москва 0:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Уфа - Динамо Москва 2:3 Ростов - Динамо Москва 0:2 Динамо Москва - Будафок 3:0 Динамо Москва - МТК 0:2 Динамо Москва - Яблонец 0:2 Динамо Москва - Спарта Прага 2:2 Динамо Москва - ЛАСК 0:3 Динамо Москва - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Динамо Москва - Ческе-Будеевице 4:0 Динамо Москва - ЧФР Клуж 0:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 10 7 2 1 22 - 12 23
2. Динамо Москва Заявка 10 6 1 3 14 - 9 19
3. Сочи Заявка 10 6 0 4 14 - 10 18
4. Локомотив Москва Заявка 10 4 5 1 13 - 8 17
5. Краснодар Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
6. ЦСКА Москва Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
7. Спартак Москва Заявка 10 5 1 4 11 - 8 16
8. Нижний Новгород Заявка 10 4 2 4 12 - 13 14
9. Рубин Заявка 10 4 2 4 13 - 11 14
10. Крылья Советов Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
11. Ахмат Заявка 10 4 0 6 11 - 16 12
12. Ростов Заявка 10 2 3 5 13 - 20 9
13. Урал Заявка 10 2 3 5 5 - 13 9
14. Арсенал Тула Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
15. Уфа Заявка 10 2 2 6 11 - 17 8
16. Химки Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2. Локомотив Москва Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
3. ЦСКА Москва Заявка 5 3 1 1 5 - 2 10
4. Рубин Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
5. Краснодар Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
6. Сочи Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
7. Спартак Москва Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Динамо Москва Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
9. Ахмат Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
10. Крылья Советов Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
11. Урал Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
12. Арсенал Тула Заявка 5 1 3 1 5 - 7 6
13. Уфа Заявка 6 1 2 3 8 - 10 5
14. Химки Заявка 5 0 4 1 4 - 6 4
15. Нижний Новгород Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
16. Ростов Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
3. Нижний Новгород Заявка 5 3 2 0 7 - 4 11
4. Сочи Заявка 6 3 0 3 6 - 8 9
5. Краснодар Заявка 6 2 2 2 9 - 6 8
6. Ростов Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
7. Спартак Москва Заявка 5 2 1 2 3 - 3 7
8. Локомотив Москва Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
9. ЦСКА Москва Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
10. Крылья Советов Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
11. Ахмат Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
12. Рубин Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Химки Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
14. Урал Заявка 4 1 0 3 1 - 7 3
15. Уфа Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
16. Арсенал Тула Заявка 5 1 0 4 7 - 12 3
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 8 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Краснодар Кордоба Джон 5 1 3
5. Зенит Ерохин Александр 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 5 2
2. Краснодар Черников Александр 5 1
3. Урал Бикфалви Эрик 4 1
4. Ахмат Нижич Зоран 4 1
5. Зенит Кузяев Далер 4 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 октября 2021, осталось 2 дня 10 часов 30 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Спартак Москва 63.6% (35)
    X 23.6% (13)
    Динамо Москва 12.7% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Динамо Москва
    2.65
    3.56
    3.04
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Спартак Москва - Динамо Москва онлайн


    Прогнозы на матч Спартак Москва - Динамо Москва

    Исход игры
    Спартак Москва
    63.6% (35)
    Ничья
    23.6% (13)
    Динамо Москва
    12.7% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.72% (29)
    Меньше
    45.28% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    73.58% (39)
    Нет
    26.42% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак Москва
    32.7% (18)
    1:1 Ничья
    18.2% (10)
    1:0 Спартак Москва
    14.5% (8)
    1:2 Динамо Москва
    12.7% (7)
    2:0 Спартак Москва
    9.1% (5)
    2:2 Ничья
    3.6% (2)
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    Букмекеры

    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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