Нобоа на фланге ударил по ногам Хасимото.

Полоз от углового флага навесил к ближней штанге, где столпилось много игроков, но пробить по воротам никто не смог.

Юсупов слева сместился немного к центру и неточно пробил с двадцати метров в дальний верхний угол.

Алмквист слева навесил к воротам, где Родригао опередил Комличенко и выбил мяч из штрафной площади.

Алмквист слева пошёл на трёх соперников в штрафную площадь и упустил мяч за пределы поля.

33' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

3:0!!!

КАСЬЕРРА!!! Касьерра справа вошёл в штрафную площадь, обыгрался с Бурмистровым и точно низом пробил в дальний угол.

32' Бурмистров в центре поля ударил по ногам Глебова и получил жёлтую карточку.

31' Касьерра на левом фланге атаки придержал руками Баштуша.

30' Алмквист перед чужой штрафной площадью врезался в Юрганова.

28' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

2:0!!!

НОБОА!!! Нобоа с "точки" сильно пробил в правый угол, а Песьяков прыгнул в другую сторону.

27' С обратной камеры Кукуляк рассмотрел игру рукой у Осипенко. Пенальти!

26' Кукуляк отправился смотреть повтор.

25' Идёт проверка ВАР на предмет пенальти. Все застыли в ожидании.

24' Заика справа навесил к дальней штанге. Нобоа сделал скидку в центр, где Касьерра не смог выиграть борьбу вверху у Осипенко.

23' Баштуш в чужой штрафной площади толкнул руками Прохина и стал возмущаться. Жёлтая карточка за неспортивное поведение.

22' Хосимото справа навесил в центр штрафной площади, где Комличенко почему-то не стал бороться вверху.

20' Цаллагов слева упёрся в двух соперников и не смог прорваться в штрафную площадь.

19' После прострела Бурмистрова справа мяч отскочил к Нобоа, который хлёстко пробил в ближний угол. Мяч от рук Песьякова отскочил в штангу.

18' Глебов у центрального круга толкнул в спину Нобоа.

16' Алмквист по левому флангу сделал неточную передачу вперёд. Мяч улетел за боковую линию поля.

15' Бурмистрову справа не удалось сделать скидку на ход Заике.

14' "Ростов" подержал мяч в центре поля, но передачи вперёд у гостей с большим количенством брака получаются.

12' Заика справа навесил к дальней штанге, где Касеьрра в верховой борьбе преуспеть не смог.

10' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ЮСУПОВ!!! Заика справа прострелил в центр, где Касьерра аккуратно откатил мяч на Юсупова. Артур с пятнадцати метров сильно пробил в левый угол.

10' Нобоа исполнил первый угловой удар в матче. Мяч из штрафной площади после подачи Кристиана вынес Комличенко.

9' Терехов слева сделал заброс точно в руки Песьякову.

8' Калинин в центре поля локтем ударил в лицо Зиаке и получил жёлтую карточку.

7' Комличенко полежал на газоне в центре поля после стыка с Родригао. Выход медиков в ситуации не понадобился.

6' Кассьера направо на ход Бурмистрову пас сделал слишком сильно.

5' Терентьев справа прошёл вперёд, но в борьбе с Тереховым прострелить к воротам не смог.

4' Хозяева активно начали встречу, постоянно доставляя мяч к чужой штрафной площади. Внутрь проникнуть пока не получается.

3' Алмквист в центре поля ударил сзади по ногам Юсупова.

2' "Сочи" играет в белых футболках и си них трусах, "Ростов" - в тёмно-синей форме.