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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Сочи
3:0
Первый тайм: 39'

Стадион:
Ростов
0'
7' Желтая карточка
Калинин Игорь
1:0
10' Гол
Юсупов Артур
24' Желтая карточка
Баштуш Бартоломеу
2:0
28' Пенальти
Нобоа Кристиан
3:0
33' Гол
Касьерра Матео
34' Желтая карточка
Бурмистров Никита
39'
3:0. Матео Кассьера
2:0. Кристиан Нобоа (пенальти)
Удар Нобоа
1:0. Артур Юсупов
35
Джанаев
Сослан
87
Прохин
Данила
5
Родригао
20
Юрганов
Игорь
27
Заика
Кирилл
15
Цаллагов
Ибрагим
16
Нобоа
Кристиан
13
Терехов
Сергей
18
Бурмистров
Никита
6
Юсупов
Артур
30
Касьерра
Матео
30
Песьяков
Сергей
4
Терентьев
Денис
16
Баштуш
Бартоломеу
55
Осипенко
Максим
13
Калинин
Игорь
15
Глебов
Данил
7
Полоз
Дмитрий
18
Хасимото
Кэнто
8
Гигович
Армин
11
Алмквист
Понтус
27
Комличенко
Николай
Сочи
3-4-2-1
Ростов
4-1-4-1

История личных встреч

Сочи
Ростов

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
10:1
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попов Ивелин 3 0.27
Нобоа Кристиан 3 (2) 0.27
Касьерра Матео 3 0.27
Юсупов Артур 2 0.18
Барсов Максим 2 0.18
Жоаозиньо Рамос 1 0.09
Терехов Сергей 1 0.09
Дуганджич Марко 1 0.09
Бурмистров Никита 0 0
Цаллагов Ибрагим 0 0
Маргасов Тимофей 0 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полоз Дмитрий 3 0.27
Комличенко Николай 3 (1) 0.27
Глебов Данил 2 0.18
Хасимото Кэнто 1 0.09
Осипенко Максим 1 0.09
Алмквист Понтус 0 0
Терентьев Денис 0 0
Баштуш Бартоломеу 0 0
Фольмер Кирилл 0 0
Гигович Армин 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бурмистров Никита 3 0
Нобоа Кристиан 2 0
Попов Ивелин 2 0
Терехов Сергей 2 0
Родригао 2 0
Джанаев Сослан 2 0
Маргасов Тимофей 2 0
Заика Кирилл 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Юрганов Игорь 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Касьерра Матео 1 0
Барач Матео 1 0
Прохин Данила 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Терентьев Денис 2 0
Байрамян Хорен 2 0
Баштуш Бартоломеу 2 0
Калинин Игорь 2 0
Хаджикадунич Деннис 2 0
Алмквист Понтус 2 0
Сухомлинов Данила 2 0
Мамаев Павел 1 0
Полоз Дмитрий 1 0
Песьяков Сергей 1 0
Комличенко Николай 1 0
Соу Али 1 0
Осипенко Максим 1 0
Поярков Николай 1 0
Норманн Матиас 1 0
Лангович Андрей 1 0
Мелёхин Виктор 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
2
25%
2
25%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 5
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
50%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

5
4
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
4
80%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

9
13
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
11%
1
8%
1-15
2
22%
3
23%
16-30
2
22%
4
31%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
1
11%
2
15%
76-90

Забито

13
12
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
2
15%
2
17%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
6
46%
1
8%
61-75
1
8%
4
33%
76-90

Пропущено

11
21
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
18%
2
10%
1-15
2
18%
3
14%
16-30
2
18%
5
24%
31-45
2
18%
3
14%
46-60
2
18%
3
14%
61-75
1
9%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Зенит - Сочи 1:2 Краснодар - Сочи 3:0 Сочи - Динамо Москва 0:1 Сочи - Уфа 3:1
Спартак Москва - Сочи 1:2 Крылья Советов - Сочи 1:0 Сочи - Химки 3:0 Партизан - Сочи 2:2 Сочи - Урал 2:0 Сочи - Партизан 1:1 Ахмат - Сочи 1:2 Кешля - Сочи 2:4 Нижний Новгород - Сочи 1:0 Сочи - Кешля 3:0 Рубин - Сочи 1:3 Химки - Сочи 2:3 Спартак Москва - Сочи 4:0 Сочи - ПФК Кубань 1:2 Сочи - Краснодар-2 2:3 Химки - Сочи 0:0
Ростов
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Локомотив Москва - Ростов 1:2 Ростов - Ахмат 1:2 Чайка - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 4:2
Ростов - Краснодар 1:1 Урал - Ростов 1:1 Нижний Новгород - Ростов 1:2 Ростов - ЦСКА Москва 1:3 Химки - Ростов 1:1 Ростов - Зенит 2:4 Ростов - Динамо Москва 0:2 Гонвед - Ростов 1:0 Ростов - Бейтар Трамп 1:0 Ростов - Варда 1:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Партизан - Ростов 1:0 Ростов - Мура 4:0 Ростов - Динамо Загреб 1:2 Ростов - Фехервар 2:2 Ростов - Краснодар 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 7 2 2 23 - 14 23
2. Динамо Москва 1:0 Заявка 11 7 1 3 15 - 9 22
3. Сочи 3:0 Заявка 11 7 0 4 17 - 10 21
4. Локомотив Москва Заявка 11 4 6 1 15 - 10 18
5. Краснодар Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
6. ЦСКА Москва Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
7. Спартак Москва 0:1 Заявка 11 5 1 5 11 - 9 16
8. Рубин Заявка 11 4 3 4 15 - 13 15
9. Нижний Новгород Заявка 10 4 2 4 12 - 13 14
10. Крылья Советов Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
11. Ахмат Заявка 10 4 0 6 11 - 16 12
12. Арсенал Тула Заявка 11 3 3 5 14 - 20 12
13. Ростов 0:3 Заявка 11 2 3 6 13 - 23 9
14. Урал Заявка 10 2 3 5 5 - 13 9
15. Уфа Заявка 10 2 2 6 11 - 17 8
16. Химки Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сочи 3:0 Заявка 5 4 0 1 11 - 2 12
2. Зенит Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
3. Рубин Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
4. Локомотив Москва Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5. ЦСКА Москва Заявка 5 3 1 1 5 - 2 10
6. Краснодар Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
7. Спартак Москва 0:1 Заявка 6 3 0 3 8 - 6 9
8. Арсенал Тула Заявка 6 2 3 1 7 - 8 9
9. Динамо Москва 1:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
10. Ахмат Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Крылья Советов Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
12. Урал Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
13. Уфа Заявка 6 1 2 3 8 - 10 5
14. Химки Заявка 5 0 4 1 4 - 6 4
15. Нижний Новгород Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
16. Ростов 0:3 Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 1:0 Заявка 6 5 0 1 9 - 4 15
2. Нижний Новгород Заявка 5 3 2 0 7 - 4 11
3. Зенит Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
4. Сочи 3:0 Заявка 6 3 0 3 6 - 8 9
5. Ростов 0:3 Заявка 6 2 2 2 8 - 11 8
6. Локомотив Москва Заявка 6 1 5 0 6 - 5 8
7. Краснодар Заявка 6 2 2 2 9 - 6 8
8. ЦСКА Москва Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
9. Спартак Москва 0:1 Заявка 5 2 1 2 3 - 3 7
10. Крылья Советов Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
11. Ахмат Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
12. Рубин Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Химки Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
14. Урал Заявка 4 1 0 3 1 - 7 3
15. Уфа Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
16. Арсенал Тула Заявка 5 1 0 4 7 - 12 3
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 8 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 7 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Зенит Дзюба Артём 5 0 3
5. Краснодар Кордоба Джон 5 1 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 5 2
2. Зенит Кузяев Далер 5 1
3. Краснодар Черников Александр 5 1
4. Урал Бикфалви Эрик 4 1
5. Ахмат Нижич Зоран 4 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 40'
    Алмквист слева пошёл на трёх соперников в штрафную площадь и упустил мяч за пределы поля.
  • 39'
    Алмквист слева навесил к воротам, где Родригао опередил Комличенко и выбил мяч из штрафной площади.
  • 38'
    Юсупов слева сместился немного к центру и неточно пробил с двадцати метров в дальний верхний угол.
  • Угловой
    36'
    Полоз от углового флага навесил к ближней штанге, где столпилось много игроков, но пробить по воротам никто не смог.
  • Фол, нарушение
    35'
    Нобоа на фланге ударил по ногам Хасимото.
  • Описание гола
    33'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    3:0!!!
    КАСЬЕРРА!!! Касьерра справа вошёл в штрафную площадь, обыгрался с Бурмистровым и точно низом пробил в дальний угол.
  • Желтая карточка
    32'
    Бурмистров в центре поля ударил по ногам Глебова и получил жёлтую карточку.
  • 31'
    Касьерра на левом фланге атаки придержал руками Баштуша.
  • Фол, нарушение
    30'
    Алмквист перед чужой штрафной площадью врезался в Юрганова.
  • Пенальти
    28'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:0!!!
    НОБОА!!! Нобоа с "точки" сильно пробил в правый угол, а Песьяков прыгнул в другую сторону.
  • Пенальти!
    27'
    С обратной камеры Кукуляк рассмотрел игру рукой у Осипенко. Пенальти!
  • 26'
    Кукуляк отправился смотреть повтор.
  • Видеоповтор
    25'
    Идёт проверка ВАР на предмет пенальти. Все застыли в ожидании.
  • 24'
    Заика справа навесил к дальней штанге. Нобоа сделал скидку в центр, где Касьерра не смог выиграть борьбу вверху у Осипенко.
  • Желтая карточка
    23'
    Баштуш в чужой штрафной площади толкнул руками Прохина и стал возмущаться. Жёлтая карточка за неспортивное поведение.
  • 22'
    Хосимото справа навесил в центр штрафной площади, где Комличенко почему-то не стал бороться вверху.
  • 20'
    Цаллагов слева упёрся в двух соперников и не смог прорваться в штрафную площадь.
  • Штанга
    19'
    После прострела Бурмистрова справа мяч отскочил к Нобоа, который хлёстко пробил в ближний угол. Мяч от рук Песьякова отскочил в штангу.
  • Фол, нарушение
    18'
    Глебов у центрального круга толкнул в спину Нобоа.
  • 16'
    Алмквист по левому флангу сделал неточную передачу вперёд. Мяч улетел за боковую линию поля.
  • 15'
    Бурмистрову справа не удалось сделать скидку на ход Заике.
  • 14'
    "Ростов" подержал мяч в центре поля, но передачи вперёд у гостей с большим количенством брака получаются.
  • 12'
    Заика справа навесил к дальней штанге, где Касеьрра в верховой борьбе преуспеть не смог.
  • Описание гола
    10'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ЮСУПОВ!!! Заика справа прострелил в центр, где Касьерра аккуратно откатил мяч на Юсупова. Артур с пятнадцати метров сильно пробил в левый угол.
  • Угловой
    10'
    Нобоа исполнил первый угловой удар в матче. Мяч из штрафной площади после подачи Кристиана вынес Комличенко.
  • 9'
    Терехов слева сделал заброс точно в руки Песьякову.
  • Желтая карточка
    8'
    Калинин в центре поля локтем ударил в лицо Зиаке и получил жёлтую карточку.
  • Травма, повреждение
    7'
    Комличенко полежал на газоне в центре поля после стыка с Родригао. Выход медиков в ситуации не понадобился.
  • 6'
    Кассьера направо на ход Бурмистрову пас сделал слишком сильно.
  • 5'
    Терентьев справа прошёл вперёд, но в борьбе с Тереховым прострелить к воротам не смог.
  • 4'
    Хозяева активно начали встречу, постоянно доставляя мяч к чужой штрафной площади. Внутрь проникнуть пока не получается.
  • Фол, нарушение
    3'
    Алмквист в центре поля ударил сзади по ногам Юсупова.
  • 2'
    "Сочи" играет в белых футболках и си них трусах, "Ростов" - в тёмно-синей форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Фиште"!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Сочи 3:0 Ростов онлайн


Прогнозы на матч Сочи 3:0 Ростов

Исход игры
Сочи
74.5% (114)
Ничья
17% (26)
Ростов
8.5% (13)
Тотал 2.5
Больше
51.08% (71)
Меньше
48.92% (68)
Обе команды забьют
Да
65.47% (91)
Нет
34.53% (48)
Популярный счёт
2:1 Сочи
35.9% (55)
1:0 Сочи
19.6% (30)
1:1 Ничья
13.1% (20)
2:0 Сочи
8.5% (13)
3:1 Сочи
5.2% (8)
1:2 Ростов
3.3% (5)
0:1 Ростов
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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