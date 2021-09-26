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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Сочи
 
Позже

Стадион:
Ростов

История личных встреч

Сочи
Ростов

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
10:1
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попов Ивелин 3 0.3
Нобоа Кристиан 2 (1) 0.2
Барсов Максим 2 0.2
Касьерра Матео 2 0.2
Юсупов Артур 1 0.1
Жоаозиньо Рамос 1 0.1
Терехов Сергей 1 0.1
Дуганджич Марко 1 0.1
Бурмистров Никита 0 0
Цаллагов Ибрагим 0 0
Маргасов Тимофей 0 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полоз Дмитрий 3 0.3
Комличенко Николай 3 (1) 0.3
Глебов Данил 2 0.2
Хасимото Кэнто 1 0.1
Осипенко Максим 1 0.1
Алмквист Понтус 0 0
Терентьев Денис 0 0
Баштуш Бартоломеу 0 0
Фольмер Кирилл 0 0
Гигович Армин 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бурмистров Никита 2 0
Нобоа Кристиан 2 0
Попов Ивелин 2 0
Терехов Сергей 2 0
Родригао 2 0
Джанаев Сослан 2 0
Маргасов Тимофей 2 0
Заика Кирилл 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Юрганов Игорь 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Касьерра Матео 1 0
Барач Матео 1 0
Прохин Данила 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Терентьев Денис 2 0
Байрамян Хорен 2 0
Хаджикадунич Деннис 2 0
Алмквист Понтус 2 0
Сухомлинов Данила 2 0
Мамаев Павел 1 0
Полоз Дмитрий 1 0
Песьяков Сергей 1 0
Комличенко Николай 1 0
Соу Али 1 0
Баштуш Бартоломеу 1 0
Осипенко Максим 1 0
Калинин Игорь 1 0
Поярков Николай 1 0
Норманн Матиас 1 0
Лангович Андрей 1 0
Мелёхин Виктор 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
2
25%
2
25%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 5
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
50%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

5
4
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
4
80%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

9
13
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
11%
1
8%
1-15
2
22%
3
23%
16-30
2
22%
4
31%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
1
11%
2
15%
76-90

Забито

13
12
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
2
15%
2
17%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
6
46%
1
8%
61-75
1
8%
4
33%
76-90

Пропущено

11
21
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
18%
2
10%
1-15
2
18%
3
14%
16-30
2
18%
5
24%
31-45
2
18%
3
14%
46-60
2
18%
3
14%
61-75
1
9%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Зенит - Сочи 1:2 Краснодар - Сочи 3:0 Сочи - Динамо Москва 0:1 Сочи - Уфа 3:1
Спартак Москва - Сочи 1:2 Крылья Советов - Сочи 1:0 Сочи - Химки 3:0 Партизан - Сочи 2:2 Сочи - Урал 2:0 Сочи - Партизан 1:1 Ахмат - Сочи 1:2 Кешля - Сочи 2:4 Нижний Новгород - Сочи 1:0 Сочи - Кешля 3:0 Рубин - Сочи 1:3 Химки - Сочи 2:3 Спартак Москва - Сочи 4:0 Сочи - ПФК Кубань 1:2 Сочи - Краснодар-2 2:3 Химки - Сочи 0:0
Ростов
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Локомотив Москва - Ростов 1:2 Ростов - Ахмат 1:2 Чайка - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 4:2
Ростов - Краснодар 1:1 Урал - Ростов 1:1 Нижний Новгород - Ростов 1:2 Ростов - ЦСКА Москва 1:3 Химки - Ростов 1:1 Ростов - Зенит 2:4 Ростов - Динамо Москва 0:2 Гонвед - Ростов 1:0 Ростов - Бейтар Трамп 1:0 Ростов - Варда 1:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Партизан - Ростов 1:0 Ростов - Мура 4:0 Ростов - Динамо Загреб 1:2 Ростов - Фехервар 2:2 Ростов - Краснодар 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 10 7 2 1 22 - 12 23
2. Динамо Москва Заявка 10 6 1 3 14 - 9 19
3. Сочи Заявка 10 6 0 4 14 - 10 18
4. Локомотив Москва Заявка 10 4 5 1 13 - 8 17
5. Краснодар Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
6. ЦСКА Москва Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
7. Спартак Москва Заявка 10 5 1 4 11 - 8 16
8. Нижний Новгород Заявка 10 4 2 4 12 - 13 14
9. Рубин Заявка 10 4 2 4 13 - 11 14
10. Крылья Советов Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
11. Ахмат Заявка 10 4 0 6 11 - 16 12
12. Ростов Заявка 10 2 3 5 13 - 20 9
13. Урал Заявка 10 2 3 5 5 - 13 9
14. Арсенал Тула Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
15. Уфа Заявка 10 2 2 6 11 - 17 8
16. Химки Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2. Локомотив Москва Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
3. ЦСКА Москва Заявка 5 3 1 1 5 - 2 10
4. Рубин Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
5. Краснодар Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
6. Сочи Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
7. Спартак Москва Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Динамо Москва Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
9. Ахмат Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
10. Крылья Советов Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
11. Урал Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
12. Арсенал Тула Заявка 5 1 3 1 5 - 7 6
13. Уфа Заявка 6 1 2 3 8 - 10 5
14. Химки Заявка 5 0 4 1 4 - 6 4
15. Нижний Новгород Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
16. Ростов Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
3. Нижний Новгород Заявка 5 3 2 0 7 - 4 11
4. Сочи Заявка 6 3 0 3 6 - 8 9
5. Краснодар Заявка 6 2 2 2 9 - 6 8
6. Ростов Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
7. Спартак Москва Заявка 5 2 1 2 3 - 3 7
8. Локомотив Москва Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
9. ЦСКА Москва Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
10. Крылья Советов Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
11. Ахмат Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
12. Рубин Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Химки Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
14. Урал Заявка 4 1 0 3 1 - 7 3
15. Уфа Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
16. Арсенал Тула Заявка 5 1 0 4 7 - 12 3
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 8 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Краснодар Кордоба Джон 5 1 3
5. Зенит Ерохин Александр 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 5 2
2. Краснодар Черников Александр 5 1
3. Урал Бикфалви Эрик 4 1
4. Ахмат Нижич Зоран 4 1
5. Зенит Кузяев Далер 4 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 октября 2021, осталось 2 дня 10 часов 30 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Сочи 66.7% (38)
    X 21.1% (12)
    Ростов 12.3% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    Ростов
    1.84
    3.84
    5.11
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Сочи - Ростов онлайн


    Прогнозы на матч Сочи - Ростов

    Исход игры
    Сочи
    67.9% (38)
    Ничья
    19.6% (11)
    Ростов
    12.5% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.51% (22)
    Меньше
    58.49% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    60.38% (32)
    Нет
    39.62% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Сочи
    26.8% (15)
    1:0 Сочи
    23.2% (13)
    1:1 Ничья
    17.9% (10)
    2:0 Сочи
    12.5% (7)
    1:2 Ростов
    7.1% (4)
    3:1 Сочи
    3.6% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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