Россия: Премьер-лига 2021-2022
История личных встреч
Сочи
Ростов
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попов Ивелин
|3
|0.3
|Нобоа Кристиан
|2 (1)
|0.2
|Барсов Максим
|2
|0.2
|Касьерра Матео
|2
|0.2
|Юсупов Артур
|1
|0.1
|Жоаозиньо Рамос
|1
|0.1
|Терехов Сергей
|1
|0.1
|Дуганджич Марко
|1
|0.1
|Бурмистров Никита
|0
|0
|Цаллагов Ибрагим
|0
|0
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|0
|0
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полоз Дмитрий
|3
|0.3
|Комличенко Николай
|3 (1)
|0.3
|Глебов Данил
|2
|0.2
|Хасимото Кэнто
|1
|0.1
|Осипенко Максим
|1
|0.1
|Алмквист Понтус
|0
|0
|Терентьев Денис
|0
|0
|Баштуш Бартоломеу
|0
|0
|Фольмер Кирилл
|0
|0
|Гигович Армин
|0
|0
Карточки
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бурмистров Никита
|2
|0
|Нобоа Кристиан
|2
|0
|Попов Ивелин
|2
|0
|Терехов Сергей
|2
|0
|Родригао
|2
|0
|Джанаев Сослан
|2
|0
|Маргасов Тимофей
|2
|0
|Заика Кирилл
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Юрганов Игорь
|1
|0
|Ангбан Викторьен
|1
|0
|Касьерра Матео
|1
|0
|Барач Матео
|1
|0
|Прохин Данила
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Терентьев Денис
|2
|0
|Байрамян Хорен
|2
|0
|Хаджикадунич Деннис
|2
|0
|Алмквист Понтус
|2
|0
|Сухомлинов Данила
|2
|0
|Мамаев Павел
|1
|0
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|Песьяков Сергей
|1
|0
|Комличенко Николай
|1
|0
|Соу Али
|1
|0
|Баштуш Бартоломеу
|1
|0
|Осипенко Максим
|1
|0
|Калинин Игорь
|1
|0
|Поярков Николай
|1
|0
|Норманн Матиас
|1
|0
|Лангович Андрей
|1
|0
|Мелёхин Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
2
25%
2
25%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
1
13%
2
25%
76-90
Пропущено
2
8
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 5
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
50%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
5
4
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
4
80%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
9
13
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
11%
1
8%
1-15
2
22%
3
23%
16-30
2
22%
4
31%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
1
11%
2
15%
76-90
Забито
13
12
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
2
15%
2
17%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
6
46%
1
8%
61-75
1
8%
4
33%
76-90
Пропущено
11
21
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
18%
2
10%
1-15
2
18%
3
14%
16-30
2
18%
5
24%
31-45
2
18%
3
14%
46-60
2
18%
3
14%
61-75
1
9%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Сочи
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Зенит - Сочи 1:2 Краснодар - Сочи 3:0 Сочи - Динамо Москва 0:1 Сочи - Уфа 3:1
Спартак Москва - Сочи 1:2 Крылья Советов - Сочи 1:0 Сочи - Химки 3:0 Партизан - Сочи 2:2 Сочи - Урал 2:0 Сочи - Партизан 1:1 Ахмат - Сочи 1:2 Кешля - Сочи 2:4 Нижний Новгород - Сочи 1:0 Сочи - Кешля 3:0 Рубин - Сочи 1:3 Химки - Сочи 2:3 Спартак Москва - Сочи 4:0 Сочи - ПФК Кубань 1:2 Сочи - Краснодар-2 2:3 Химки - Сочи 0:0
Ростов
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Локомотив Москва - Ростов 1:2 Ростов - Ахмат 1:2 Чайка - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 4:2
Ростов - Краснодар 1:1 Урал - Ростов 1:1 Нижний Новгород - Ростов 1:2 Ростов - ЦСКА Москва 1:3 Химки - Ростов 1:1 Ростов - Зенит 2:4 Ростов - Динамо Москва 0:2 Гонвед - Ростов 1:0 Ростов - Бейтар Трамп 1:0 Ростов - Варда 1:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Партизан - Ростов 1:0 Ростов - Мура 4:0 Ростов - Динамо Загреб 1:2 Ростов - Фехервар 2:2 Ростов - Краснодар 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|22 - 12
|23
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|14 - 9
|19
|3.
|Сочи
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|14 - 10
|18
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|13 - 8
|17
|5.
|Краснодар
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 8
|16
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 13
|14
|9.
|Рубин
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 11
|14
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|11.
|Ахмат
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|11 - 16
|12
|12.
|Ростов
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|13.
|Урал
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 13
|9
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|15.
|Уфа
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 17
|8
|16.
|Химки
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|4.
|Рубин
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|5.
|Краснодар
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|6.
|Сочи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|Ахмат
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|11.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|13.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|14.
|Химки
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|16.
|Ростов
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|4.
|Сочи
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 8
|9
|5.
|Краснодар
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|6.
|Ростов
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 3
|7
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|9.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|11.
|Ахмат
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|12.
|Рубин
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Химки
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|14.
|Урал
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 7
|3
|15.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 12
|3
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|8
|1
|0
|2.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|6
|1
|0
|3.
|Химки
|Глушаков Денис
|6
|3
|0
|4.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|3
|5.
|Зенит
|Ерохин Александр
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|5
|2
|2.
|Краснодар
|Черников Александр
|5
|1
|3.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|4
|1
|4.
|Ахмат
|Нижич Зоран
|4
|1
|5.
|Зенит
|Кузяев Далер
|4
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сочи - Ростов
Исход игры
Сочи
67.9% (38)
Ничья
19.6% (11)
Ростов
12.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
41.51% (22)
Меньше
58.49% (31)
Обе команды забьют
Да
60.38% (32)
Нет
39.62% (21)
Популярный счёт
2:1 Сочи
26.8% (15)
1:0 Сочи
23.2% (13)
1:1 Ничья
17.9% (10)
2:0 Сочи
12.5% (7)
1:2 Ростов
7.1% (4)
3:1 Сочи
3.6% (2)
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