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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Арсенал Тула
 
Позже

Стадион:
Зенит

История личных встреч

Арсенал Тула
Зенит

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед

14 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

История матчей

К
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:5
ПЛ
1:0
К
2:3
ПЛ
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 2 0.2
Чаушич Горан 2 0.2
Луценко Евгений 2 0.2
Хлусевич Даниил 2 0.2
Степанов Данил 1 0.1
Ткачёв Сергей 1 0.1
Новосельцев Иван 1 0.1
Давиташвили Зурико 1 0.1
Смольников Игорь 0 0
Пантелеев Владислав 0 0
Суханов Артём Романович 0 0
Кангва Эванс 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ерохин Александр 5 0.5
Азмун Сердар 5 (1) 0.5
Дзюба Артём 4 0.4
Сутормин Алексей 3 (3) 0.3
Малком Филипе 2 0.2
Вендел Маркус 2 0.2
Клаудиньо 1 0.1
Кузяев Далер 0 0
Ракицкий Ярослав 0 0
Дуглас Сантос 0 0

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Новосельцев Иван 4 0
Смольников Игорь 3 0
Марков Евгений 3 0
Сокол Артём 1 1
Костадинов Георги 2 0
Бьорнстрем Аксель 2 0
Коченков Антон 1 0
Бурлак Тарас 1 0
Беляев Максим 1 0
Панченко Кирилл 1 0
Кангва Кингс 1 0
Чаушич Горан 1 0
Радакович Урош 1 0
Гулиев Аяз 1 0
Хлусевич Даниил 1 0
Суханов Артём Романович 1 0
Давиташвили Зурико 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кузяев Далер 4 1
Азмун Сердар 1 1
Вендел Маркус 2 0
Ерохин Александр 1 0
Оздоев Магомед 1 0
Ракицкий Ярослав 1 0
Ловрен Деян 1 0
Малком Филипе 1 0
Круговой Данил 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
13
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
20%
1
8%
1-15
1
20%
3
23%
16-30
1
20%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
3
23%
61-75
1
20%
3
23%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Забито

7
10
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
14%
2
20%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
5
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
3
30%
76-90

Пропущено

12
6
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
17%
1
17%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
5
42%
1
17%
76-90

Забито

12
23
8 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 8
3 Не забивали 0
2
17%
3
13%
1-15
3
25%
3
13%
16-30
3
25%
8
35%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
3
25%
6
26%
76-90

Пропущено

19
11
11 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
4
21%
1
9%
1-15
2
11%
2
18%
16-30
5
26%
1
9%
31-45
1
5%
1
9%
46-60
1
5%
3
27%
61-75
6
32%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Химки - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Химки 0:0 Урал - Арсенал Тула 2:0 Динамо Брянск - Арсенал Тула 1:6
Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 Ахмат - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Краснодар - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Крылья Советов 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:3 Локомотив Москва - Арсенал Тула 3:1 Арсенал Тула - Виктория Пльзень 0:1 Арсенал Тула - Карабах 1:0 Арсенал Тула - Спарта Прага 1:4 Арсенал Тула - Чукарички 1:3 Уфа - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Рубин 2:4 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:2 Ростов - Арсенал Тула 1:0
Зенит
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Зенит - Сочи 1:2 Зенит - Мальмё 4:0 Зенит - Крылья Советов 2:1 Рубин - Зенит 1:3
Челси - Зенит 1:0 Зенит - Ахмат 3:1 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Зенит 1:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1 Зенит - Краснодар 3:2 Ростов - Зенит 2:4 Химки - Зенит 1:3 Зенит - Локомотив Москва 3:0 Карлсруэ - Зенит 1:3 Зенит - Вердер 2:2 Шальке 04 - Зенит 0:0 Тамбов - Зенит 1:5 Уфа - Зенит 0:0 Зенит - Локомотив Москва 6:1 Зенит - Ротор 6:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 10 7 2 1 22 - 12 23
2. Динамо Москва Заявка 10 6 1 3 14 - 9 19
3. Сочи Заявка 10 6 0 4 14 - 10 18
4. Локомотив Москва Заявка 10 4 5 1 13 - 8 17
5. Краснодар Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
6. ЦСКА Москва Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
7. Спартак Москва Заявка 10 5 1 4 11 - 8 16
8. Нижний Новгород Заявка 10 4 2 4 12 - 13 14
9. Рубин Заявка 10 4 2 4 13 - 11 14
10. Крылья Советов Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
11. Ахмат Заявка 10 4 0 6 11 - 16 12
12. Ростов Заявка 10 2 3 5 13 - 20 9
13. Урал Заявка 10 2 3 5 5 - 13 9
14. Арсенал Тула Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
15. Уфа Заявка 10 2 2 6 11 - 17 8
16. Химки Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2. Локомотив Москва Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
3. ЦСКА Москва Заявка 5 3 1 1 5 - 2 10
4. Рубин Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
5. Краснодар Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
6. Сочи Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
7. Спартак Москва Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Динамо Москва Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
9. Ахмат Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
10. Крылья Советов Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
11. Урал Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
12. Арсенал Тула Заявка 5 1 3 1 5 - 7 6
13. Уфа Заявка 6 1 2 3 8 - 10 5
14. Химки Заявка 5 0 4 1 4 - 6 4
15. Нижний Новгород Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
16. Ростов Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
3. Нижний Новгород Заявка 5 3 2 0 7 - 4 11
4. Сочи Заявка 6 3 0 3 6 - 8 9
5. Краснодар Заявка 6 2 2 2 9 - 6 8
6. Ростов Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
7. Спартак Москва Заявка 5 2 1 2 3 - 3 7
8. Локомотив Москва Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
9. ЦСКА Москва Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
10. Крылья Советов Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
11. Ахмат Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
12. Рубин Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Химки Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
14. Урал Заявка 4 1 0 3 1 - 7 3
15. Уфа Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
16. Арсенал Тула Заявка 5 1 0 4 7 - 12 3
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 8 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Краснодар Кордоба Джон 5 1 3
5. Зенит Ерохин Александр 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 5 2
2. Краснодар Черников Александр 5 1
3. Урал Бикфалви Эрик 4 1
4. Ахмат Нижич Зоран 4 1
5. Зенит Кузяев Далер 4 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 октября 2021, осталось 2 дня 5 часов 30 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 63
    Арсенал Тула 1.6% (1)
    X 12.7% (8)
    Зенит 85.7% (54)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    Зенит
    9.30
    5.55
    1.43
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Арсенал Тула - Зенит онлайн


    Прогнозы на матч Арсенал Тула - Зенит

    Исход игры
    Арсенал Тула
    1.6% (1)
    Ничья
    12.7% (8)
    Зенит
    85.7% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.68% (37)
    Меньше
    40.32% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    66.13% (41)
    Нет
    33.87% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    38.1% (24)
    0:2 Зенит
    25.4% (16)
    1:3 Зенит
    14.3% (9)
    1:1 Ничья
    11.1% (7)
    0:1 Зенит
    3.2% (2)
    0:3 Зенит
    3.2% (2)
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    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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