Россия: Премьер-лига 2021-2022
Арсенал Тула
Позже
Стадион: Арсенал (Тула)
Зенит
История личных встреч
Арсенал Тула
Зенит
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед
14 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марков Евгений
|2
|0.2
|Чаушич Горан
|2
|0.2
|Луценко Евгений
|2
|0.2
|Хлусевич Даниил
|2
|0.2
|Степанов Данил
|1
|0.1
|Ткачёв Сергей
|1
|0.1
|Новосельцев Иван
|1
|0.1
|Давиташвили Зурико
|1
|0.1
|Смольников Игорь
|0
|0
|Пантелеев Владислав
|0
|0
|Суханов Артём Романович
|0
|0
|Кангва Эванс
|0
|0
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ерохин Александр
|5
|0.5
|Азмун Сердар
|5 (1)
|0.5
|Дзюба Артём
|4
|0.4
|Сутормин Алексей
|3 (3)
|0.3
|Малком Филипе
|2
|0.2
|Вендел Маркус
|2
|0.2
|Клаудиньо
|1
|0.1
|Кузяев Далер
|0
|0
|Ракицкий Ярослав
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
Карточки
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Новосельцев Иван
|4
|0
|Смольников Игорь
|3
|0
|Марков Евгений
|3
|0
|Сокол Артём
|1
|1
|Костадинов Георги
|2
|0
|Бьорнстрем Аксель
|2
|0
|Коченков Антон
|1
|0
|Бурлак Тарас
|1
|0
|Беляев Максим
|1
|0
|Панченко Кирилл
|1
|0
|Кангва Кингс
|1
|0
|Чаушич Горан
|1
|0
|Радакович Урош
|1
|0
|Гулиев Аяз
|1
|0
|Хлусевич Даниил
|1
|0
|Суханов Артём Романович
|1
|0
|Давиташвили Зурико
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кузяев Далер
|4
|1
|Азмун Сердар
|1
|1
|Вендел Маркус
|2
|0
|Ерохин Александр
|1
|0
|Оздоев Магомед
|1
|0
|Ракицкий Ярослав
|1
|0
|Ловрен Деян
|1
|0
|Малком Филипе
|1
|0
|Круговой Данил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
13
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
20%
1
8%
1-15
1
20%
3
23%
16-30
1
20%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
3
23%
61-75
1
20%
3
23%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
2
40%
76-90
Забито
7
10
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
14%
2
20%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
5
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
3
30%
76-90
Пропущено
12
6
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
17%
1
17%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
5
42%
1
17%
76-90
Забито
12
23
8 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 8
3 Не забивали 0
2
17%
3
13%
1-15
3
25%
3
13%
16-30
3
25%
8
35%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
3
25%
6
26%
76-90
Пропущено
19
11
11 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
4
21%
1
9%
1-15
2
11%
2
18%
16-30
5
26%
1
9%
31-45
1
5%
1
9%
46-60
1
5%
3
27%
61-75
6
32%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Тула
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Химки - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Химки 0:0 Урал - Арсенал Тула 2:0 Динамо Брянск - Арсенал Тула 1:6
Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 Ахмат - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Краснодар - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Крылья Советов 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:3 Локомотив Москва - Арсенал Тула 3:1 Арсенал Тула - Виктория Пльзень 0:1 Арсенал Тула - Карабах 1:0 Арсенал Тула - Спарта Прага 1:4 Арсенал Тула - Чукарички 1:3 Уфа - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Рубин 2:4 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:2 Ростов - Арсенал Тула 1:0
Зенит
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Зенит - Сочи 1:2 Зенит - Мальмё 4:0 Зенит - Крылья Советов 2:1 Рубин - Зенит 1:3
Челси - Зенит 1:0 Зенит - Ахмат 3:1 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Зенит 1:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1 Зенит - Краснодар 3:2 Ростов - Зенит 2:4 Химки - Зенит 1:3 Зенит - Локомотив Москва 3:0 Карлсруэ - Зенит 1:3 Зенит - Вердер 2:2 Шальке 04 - Зенит 0:0 Тамбов - Зенит 1:5 Уфа - Зенит 0:0 Зенит - Локомотив Москва 6:1 Зенит - Ротор 6:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|22 - 12
|23
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|14 - 9
|19
|3.
|Сочи
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|14 - 10
|18
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|13 - 8
|17
|5.
|Краснодар
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 8
|16
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 13
|14
|9.
|Рубин
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 11
|14
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|11.
|Ахмат
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|11 - 16
|12
|12.
|Ростов
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|13.
|Урал
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 13
|9
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|15.
|Уфа
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 17
|8
|16.
|Химки
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|4.
|Рубин
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|5.
|Краснодар
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|6.
|Сочи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|Ахмат
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|11.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|13.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|14.
|Химки
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|16.
|Ростов
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|4.
|Сочи
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 8
|9
|5.
|Краснодар
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|6.
|Ростов
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 3
|7
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|9.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|11.
|Ахмат
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|12.
|Рубин
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Химки
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|14.
|Урал
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 7
|3
|15.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 12
|3
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|8
|1
|0
|2.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|6
|1
|0
|3.
|Химки
|Глушаков Денис
|6
|3
|0
|4.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|3
|5.
|Зенит
|Ерохин Александр
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|5
|2
|2.
|Краснодар
|Черников Александр
|5
|1
|3.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|4
|1
|4.
|Ахмат
|Нижич Зоран
|4
|1
|5.
|Зенит
|Кузяев Далер
|4
|1
Прогнозы на матч Арсенал Тула - Зенит
Исход игры
Арсенал Тула
1.6% (1)
Ничья
12.7% (8)
Зенит
85.7% (54)
Тотал 2.5
Больше
59.68% (37)
Меньше
40.32% (25)
Обе команды забьют
Да
66.13% (41)
Нет
33.87% (21)
Популярный счёт
1:2 Зенит
38.1% (24)
0:2 Зенит
25.4% (16)
1:3 Зенит
14.3% (9)
1:1 Ничья
11.1% (7)
0:1 Зенит
3.2% (2)
0:3 Зенит
3.2% (2)
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