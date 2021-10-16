Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Остенде
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Diaz Arena
Серкль Брюгге
28
Юбер
Гийом
27
Капон
Брехт
34
Бэтцнер
Ник
10
Роша
Кенни
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
-
27 Капон БрехтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Бэтцнер НикПолузащитник
-
10 Роша КенниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Танье АнтонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Siebe Wylin
-
Главный тренер: Alexander Blessin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Сомерс ТибоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
-
23 Деман ОливьеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
История личных встреч
Остенде
Серкль Брюгге
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы
14 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|7 (1)
|0.64
|Амброз Тьерри
|2
|0.18
|Квасина Марко
|1
|0.09
|Бэтцнер Ник
|1
|0.09
|Капон Брехт
|1
|0.09
|Амаде Альфонс
|1
|0.09
|Якель Фредерик
|1
|0.09
|Роша Кенни
|0
|0
|Матам Тео Ндика
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миллан Алехандро
|3 (2)
|0.27
|Деман Оливье
|3
|0.27
|Рубио Вальдо
|2
|0.18
|Витиньо Виктор II
|1
|0.09
|Хотич Дино
|1
|0.09
|Ванхутт Шарль
|1
|0.09
|Попович Борис
|1
|0.09
|Декостере Роббе
|0
|0
|Велковски Димитар
|0
|0
Карточки
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Махтар
|4
|0
|Матам Тео Ндика
|4
|0
|Амаде Альфонс
|2
|1
|Квасина Марко
|3
|0
|Амброз Тьерри
|3
|0
|Фортес Стивен
|1
|1
|Теате Артур
|1
|1
|Хендри Джек
|2
|0
|Роша Кенни
|2
|0
|Танье Антон
|2
|0
|Бэтцнер Ник
|2
|0
|Д'Арпино Максим
|1
|0
|Боонен Инди
|1
|0
|Д'Хасе Робби
|1
|0
|Якель Фредерик
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Леонардо
|4
|0
|Уткус Эдгарас
|4
|0
|Деман Оливье
|4
|0
|Даланн Йеспер
|3
|0
|Хотич Дино
|2
|0
|Рубио Вальдо
|2
|0
|Велковски Димитар
|1
|0
|Витиньо Виктор II
|1
|0
|Кануте Франк
|1
|0
|Ванхутт Шарль
|1
|0
|Миллан Алехандро
|1
|0
|Денкей Кевин
|1
|0
|Попович Борис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
3
50%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
8
7
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
4
50%
1
14%
76-90
Забито
8
3
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
10
9
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
3
30%
3
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
3
33%
76-90
Забито
14
11
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
3
21%
2
18%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
3
27%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
4
29%
3
27%
61-75
1
7%
3
27%
76-90
Пропущено
18
16
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
11%
2
13%
1-15
3
17%
3
19%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
4
22%
3
19%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
7
39%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Остенде
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Синт-Трейден - Остенде 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1
Брюгге - Остенде 3:0 Остенде - Зульте-Варегем 0:2 Стандард - Остенде 1:0 Серен Юнайтед - Остенде 2:3 Остенде - Гент 1:0 Генк - Остенде 3:4 Остенде - Шарлеруа 0:3 Остенде - Мускрон-Перювельз 0:0 Амьен - Остенде 2:1 Звевезеле - Остенде 3:9 Стандард - Остенде 1:3 Остенде - Мехелен 2:2 Остенде - Гент 0:4 Гент - Остенде 2:1 Мехелен - Остенде 5:3 Остенде - Стандард 6:2
Серкль Брюгге
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Гент - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4
Утрехт - Серкль Брюгге 3:1 Серкль Брюгге - Синт-Трейден 0:1 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:2 Брюгге - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серкль Брюгге 0:1 Стандард - Серкль Брюгге 3:2 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 1:2 Дюнкерк - Серкль Брюгге 1:1 Остенде - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:0 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Гент - Серкль Брюгге 1:0 Генк - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|11
|6
|4
|1
|20 - 13
|22
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|11
|7
|1
|3
|24 - 11
|22
|3.
|Антверпен
|0:0
|11
|6
|3
|2
|20 - 13
|21
|4.
|Эйпен
|10
|6
|2
|2
|21 - 12
|20
|5.
|Генк
|10
|5
|2
|3
|21 - 15
|17
|6.
|Андерлехт
|10
|4
|4
|2
|19 - 12
|16
|7.
|Мехелен
|10
|5
|1
|4
|18 - 19
|16
|8.
|Кортрейк
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|9.
|Остенде
|0:0
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|10.
|Синт-Трейден
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|11.
|Шарлеруа
|10
|3
|5
|2
|17 - 13
|14
|12.
|Стандард
|10
|4
|1
|5
|10 - 17
|13
|13.
|Серен Юнайтед
|11
|4
|0
|7
|15 - 21
|12
|14.
|Гент
|10
|3
|2
|5
|16 - 13
|11
|15.
|Зульте-Варегем
|0:0
|11
|2
|4
|5
|15 - 23
|10
|16.
|АХ Лёвен
|10
|1
|6
|3
|9 - 17
|9
|17.
|Серкль Брюгге
|0:0
|11
|2
|3
|6
|12 - 16
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|10
|0
|2
|8
|7 - 23
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|5
|4
|0
|1
|12 - 7
|12
|2.
|Брюгге
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|4
|0
|2
|13 - 6
|12
|4.
|Антверпен
|0:0
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|5.
|Гент
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|6.
|Генк
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|7.
|Серен Юнайтед
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|8.
|Андерлехт
|5
|2
|2
|1
|13 - 7
|8
|9.
|Кортрейк
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|10.
|Остенде
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|11.
|Эйпен
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|12.
|АХ Лёвен
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|13.
|Шарлеруа
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|14.
|Синт-Трейден
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Стандард
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|16.
|Зульте-Варегем
|0:0
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|17.
|Серкль Брюгге
|0:0
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|5
|0
|0
|5
|0 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|2.
|Антверпен
|0:0
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|3.
|Синт-Трейден
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|4.
|Брюгге
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|6.
|Стандард
|5
|3
|0
|2
|5 - 8
|9
|7.
|Шарлеруа
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|8.
|Андерлехт
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|9.
|Серкль Брюгге
|0:0
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|10.
|Остенде
|0:0
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|11.
|Генк
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|12.
|Кортрейк
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|13.
|Зульте-Варегем
|0:0
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|14.
|Мехелен
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|15.
|АХ Лёвен
|5
|0
|3
|2
|4 - 10
|3
|16.
|Серен Юнайтед
|6
|1
|0
|5
|5 - 15
|3
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|18.
|Гент
|5
|0
|1
|4
|2 - 6
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|12
|1
|1
|2.
|Генк
|Онуачу Пол
|9
|3
|0
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|8
|0
|4
|4.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|8
|1
|0
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|7
|0
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|5
|2
|2.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|5
|0
|3.
|Синт-Трейден
|Лавале Димитри
|5
|0
|4.
|Эйпен
|Агбаду Эммануэль
|5
|0
|5.
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|3
|1