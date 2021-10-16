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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Остенде
2:1
Конец матча

Стадион:
Серкль Брюгге
0'
30' Желтая карточка
Сомерс Тибо
35' Желтая карточка
Амброз Тьерри
56' Желтая карточка
Уткус Эдгарас
0:1
66' Гол
Сомерс Тибо
1:1
75' Гол
Гейе Махтар
89' Желтая карточка
David Sousa
2:1
90' Гол
Амаде Альфонс
90'+5
28
Юбер
Гийом
27
Капон
Брехт
17
Фортес
Стивен
15
Якель
Фредерик
7
Матам
Тео
Ндика
6
Д'Арпино
Максим
23
Амаде
Альфонс
34
Бэтцнер
Ник
10
Роша
Кенни
68
Амброз
Тьерри
9
Гейе
Махтар
1
Дидийон
Томас
2
Витиньо
Виктор
II
6
Уткус
Эдгарас
4
Даланн
Йеспер
3
David
Sousa
25
Коррин
Александр
22
Лопес
Леонардо
14
Ванхутт
Шарль
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
29
Миллан
Алехандро
34
Сомерс
Тибо
Остенде
4-3-1-2
Серкль Брюгге
5-3-2

История личных встреч

Остенде
Серкль Брюгге

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

14 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

ПДА
1:1
К
3:1
ПДА
0:1
ТМС
3:1
ПДА
3:1
ТМК
1:1
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:0
КБ
1:2
КБ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Остенде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 8 (1) 0.73
Амброз Тьерри 2 0.18
Амаде Альфонс 2 0.18
Квасина Марко 1 0.09
Бэтцнер Ник 1 0.09
Капон Брехт 1 0.09
Якель Фредерик 1 0.09
Роша Кенни 0 0
Д'Арпино Максим 0 0
Матам Тео Ндика 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миллан Алехандро 3 (2) 0.27
Деман Оливье 3 0.27
Рубио Вальдо 2 0.18
Витиньо Виктор II 1 0.09
Хотич Дино 1 0.09
Ванхутт Шарль 1 0.09
Сомерс Тибо 1 0.09
Попович Борис 1 0.09
Декостере Роббе 0 0
Велковски Димитар 0 0

Карточки

Остенде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амброз Тьерри 4 0
Гейе Махтар 4 0
Матам Тео Ндика 4 0
Амаде Альфонс 2 1
Квасина Марко 3 0
Фортес Стивен 1 1
Теате Артур 1 1
Хендри Джек 2 0
Роша Кенни 2 0
Танье Антон 2 0
Бэтцнер Ник 2 0
Д'Арпино Максим 1 0
Боонен Инди 1 0
Д'Хасе Робби 1 0
Якель Фредерик 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уткус Эдгарас 5 0
Лопес Леонардо 4 0
Деман Оливье 4 0
Даланн Йеспер 3 0
Хотич Дино 2 0
Рубио Вальдо 2 0
David Sousa 1 0
Велковски Димитар 1 0
Витиньо Виктор II 1 0
Кануте Франк 1 0
Ванхутт Шарль 1 0
Миллан Алехандро 1 0
Сомерс Тибо 1 0
Денкей Кевин 1 0
Попович Борис 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
3
38%
1
11%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
3
33%
61-75
1
13%
3
33%
76-90

Пропущено

9
9
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
2
22%
3
33%
61-75
4
44%
2
22%
76-90

Забито

8
3
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
3
30%
3
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
3
33%
76-90

Забито

16
12
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
3
19%
2
17%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
1
6%
3
25%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
5
31%
4
33%
61-75
2
13%
3
25%
76-90

Пропущено

19
18
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
11%
2
11%
1-15
3
16%
3
17%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
4
21%
3
17%
46-60
2
11%
3
17%
61-75
7
37%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Остенде
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Синт-Трейден - Остенде 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1
Брюгге - Остенде 3:0 Остенде - Зульте-Варегем 0:2 Стандард - Остенде 1:0 Серен Юнайтед - Остенде 2:3 Остенде - Гент 1:0 Генк - Остенде 3:4 Остенде - Шарлеруа 0:3 Остенде - Мускрон-Перювельз 0:0 Амьен - Остенде 2:1 Звевезеле - Остенде 3:9 Стандард - Остенде 1:3 Остенде - Мехелен 2:2 Остенде - Гент 0:4 Гент - Остенде 2:1 Мехелен - Остенде 5:3 Остенде - Стандард 6:2
Серкль Брюгге
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Гент - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4
Утрехт - Серкль Брюгге 3:1 Серкль Брюгге - Синт-Трейден 0:1 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:2 Брюгге - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серкль Брюгге 0:1 Стандард - Серкль Брюгге 3:2 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 1:2 Дюнкерк - Серкль Брюгге 1:1 Остенде - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:0 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Гент - Серкль Брюгге 1:0 Генк - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 11 6 4 1 20 - 13 22
2. Унион Сент-Жиллуаз 11 7 1 3 24 - 11 22
3. Антверпен 11 6 2 3 21 - 15 20
4. Эйпен 10 6 2 2 21 - 12 20
5. Остенде 11 5 2 4 16 - 19 17
6. Генк 10 5 2 3 21 - 15 17
7. Андерлехт 10 4 4 2 19 - 12 16
8. Мехелен 10 5 1 4 18 - 19 16
9. Стандард 1:0 11 5 1 5 11 - 17 16
10. Кортрейк 11 4 3 4 14 - 14 15
11. Синт-Трейден 10 4 2 4 10 - 12 14
12. Шарлеруа 10 3 5 2 17 - 13 14
13. Серен Юнайтед 11 4 0 7 15 - 21 12
14. Зульте-Варегем 11 3 3 5 17 - 24 12
15. Гент 10 3 2 5 16 - 13 11
16. АХ Лёвен 0:1 11 1 6 4 9 - 18 9
17. Серкль Брюгге 11 2 2 7 13 - 18 8
18. Беерсхот-Вильрейк 10 0 2 8 7 - 23 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 5 4 0 1 12 - 7 12
2. Брюгге 6 3 3 0 12 - 6 12
3. Унион Сент-Жиллуаз 6 4 0 2 13 - 6 12
4. Антверпен 5 3 1 1 9 - 6 10
5. Остенде 6 3 1 2 8 - 9 10
6. Гент 5 3 1 1 14 - 7 10
7. Генк 5 3 1 1 12 - 5 10
8. Серен Юнайтед 5 3 0 2 10 - 6 9
9. Андерлехт 5 2 2 1 13 - 7 8
10. Кортрейк 5 2 2 1 8 - 6 8
11. Эйпен 5 2 1 2 7 - 7 7
12. Стандард 1:0 6 2 1 3 6 - 9 7
13. АХ Лёвен 0:1 5 1 3 1 5 - 7 6
14. Шарлеруа 5 1 2 2 6 - 6 5
15. Зульте-Варегем 6 1 2 3 9 - 15 5
16. Синт-Трейден 5 1 1 3 5 - 9 4
17. Серкль Брюгге 5 0 1 4 3 - 9 1
18. Беерсхот-Вильрейк 5 0 0 5 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйпен 5 4 1 0 14 - 5 13
2. Унион Сент-Жиллуаз 5 3 1 1 11 - 5 10
3. Синт-Трейден 5 3 1 1 5 - 3 10
4. Брюгге 5 3 1 1 8 - 7 10
5. Антверпен 6 3 1 2 12 - 9 10
6. Стандард 1:0 5 3 0 2 5 - 8 9
7. Шарлеруа 5 2 3 0 11 - 7 9
8. Андерлехт 5 2 2 1 6 - 5 8
9. Остенде 5 2 1 2 8 - 10 7
10. Генк 5 2 1 2 9 - 10 7
11. Серкль Брюгге 6 2 1 3 10 - 9 7
12. Кортрейк 6 2 1 3 6 - 8 7
13. Зульте-Варегем 5 2 1 2 8 - 9 7
14. Мехелен 5 1 1 3 6 - 12 4
15. Серен Юнайтед 6 1 0 5 5 - 15 3
16. АХ Лёвен 0:1 6 0 3 3 4 - 11 3
17. Беерсхот-Вильрейк 5 0 2 3 7 - 13 2
18. Гент 5 0 1 4 2 - 6 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 12 1 1
2. Генк Онуачу Пол 9 3 0
3. Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 8 0 4
4. Зульте-Варегем Воссен Йелле 8 1 0
5. Остенде Гейе Махтар 8 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 5 2
2. Кортрейк Ружо Лукас 5 0
3. Синт-Трейден Лавале Димитри 5 0
4. Серкль Брюгге Уткус Эдгарас 5 0
5. Эйпен Агбаду Эммануэль 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Амброз Тьерри получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Сомерс Тибо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Остенде 2:1 Серкль Брюгге онлайн




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