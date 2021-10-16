  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2021-2022

Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Гурник Забже
0:1
Второй тайм: 51'

Стадион:
Висла Краков
0'
0:1
50' Гол
Фрыдрых Михал
51'
99
Сандомерски
Гжегож
2
Висневски
Пшемыслав
26
Яницки
Рафал
27
Гришкевич
Адриан
96
Дадок
Роберт
6
Кубица
Кшиштоф
8
Манне
Аласана
64
Янжа
Эрик
10
Подольски
Лукас
21
Кравчик
Пётр
9
Хименес
Хесус
31
Mikolaj
Bieganski
17
Шота
Серафин
6
Урига
Алан
4
Садлок
Мацей
15
Ганоушек
Матей
25
Фрыдрых
Михал
54
Piotr
Starzynski
92
Шкварка
Михал
10
Жуков
Георгий
11
Млыньски
Матеуш
91
Форбс
Браун
Гурник Забже
3-4-1-2
Висла Краков
4-1-4-1

История личных встреч

Гурник Забже
Висла Краков

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
33.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед

30 матчей

40%
23.3%
36.7%
12 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

20%
46.7%
33.3%
6 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

40%
26.7%
33.3%
12 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

Э
0:0
Э
0:0
ЭГБ
0:1
Э
4:2
Э
1:0
ЭГБ
1:2
Э
2:0
Э
3:0
Э
2:0
Э
2:3
Э
3:2
ЭГБ
3:1
Э
1:1
Э
1:1
EFR
4:1
Э
1:1
Э
0:5
Э
2:3
Э
3:2
Э
0:0
Э
0:1
Э
1:3
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:2
Э
1:0
OE
3:1
К
2:1
OE
1:1
КЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Хесус 6 (1) 0.6
Кубица Кшиштоф 3 0.3
Кравчик Пётр 2 0.2
Новак Бартош 1 0.1
Яницки Рафал 1 0.1
Янжа Эрик 0 0
Манне Аласана 0 0
Подольски Лукас 0 0
Висла Краков
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йебоа Яв 3 (1) 0.27
Фрыдрых Михал 3 0.27
Климент Ян 2 0.18
Форбс Браун 2 0.18
Шкварка Михал 1 0.09
Садлок Мацей 1 0.09
Жуков Георгий 1 0.09
Млыньски Матеуш 1 0.09
Хуги Дор 0 0
Ганоушек Матей 0 0
Грушковски Конрад 0 0

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янжа Эрик 3 0
Гришкевич Адриан 3 0
Подольски Лукас 2 0
Яницки Рафал 2 0
Холевяк Матеуш 1 0
Баинович Филип 1 0
Дадок Роберт 1 0
Манне Аласана 1 0
Висневски Пшемыслав 1 0
Кубица Кшиштоф 1 0
Adrian Dziedzic 1 0
Висла Краков
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Махдиуи Ашраф 4 0
Грушковски Конрад 4 0
Шота Серафин 2 1
Форбс Браун 3 0
Садлок Мацей 2 0
Млыньски Матеуш 2 0
Кишек Павел 1 0
Фрыдрых Михал 1 0
Шкварка Михал 1 0
Климент Ян 1 0
Жуков Георгий 1 0
Йебоа Яв 1 0
Савич Стефан V 1 0
Плевка Патрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
2
33%
3
30%
46-60
2
33%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
4
57%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
1
20%
61-75
3
38%
1
20%
76-90

Забито

13
14
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
5
36%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
3
21%
46-60
2
15%
3
21%
61-75
2
15%
3
21%
76-90

Пропущено

14
15
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
2
14%
3
20%
16-30
2
14%
3
20%
31-45
2
14%
3
20%
46-60
5
36%
3
20%
61-75
3
21%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Гурник Забже - Варта Познань 1:0
Краковия - Гурник Забже 2:2 Гурник Забже - Пяст 0:1 Ягеллония - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:0 Гурник Забже - Лех 1:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:0 Лех - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Ягеллония 3:1 Краковия - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Шлёнск 1:1 Пяст - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Варта Познань 1:2 Ракув - Гурник Забже 0:0 Гурник Забже - Заглембе Любин 2:0
Висла Краков
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Пяст - Висла Краков 1:0 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Лех - Висла Краков 5:0
Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2 Висла Краков - Легия 1:0 Гурник Ленчна - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Висла Краков 2:1 Висла Краков - Ракув 1:2 Висла Краков - Наполи 1:2 Брук-Бет Термалица - Висла Краков 2:2 Висла Краков - Заглембе Любин 3:0 Пяст - Висла Краков 2:3 Висла Краков - Лех 1:2 Легия - Висла Краков 0:0 Висла Краков - Краковия 0:0 Заглембе Любин - Висла Краков 4:1 Висла Краков - Варта Познань 0:1 Висла Краков - Ракув 1:2 Подбескидзе - Висла Краков 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лехия Гданьск 11 6 4 1 20 - 9 22
2. Лех 10 6 3 1 22 - 6 21
3. Погонь Щецин 10 5 4 1 16 - 8 19
4. Ракув 9 5 3 1 19 - 13 18
5. Шлёнск 10 4 5 1 14 - 12 17
6. Ягеллония 10 4 3 3 11 - 11 15
7. Заглембе Любин 9 5 0 4 11 - 13 15
8. Пяст 11 4 2 5 14 - 15 14
9. Висла Краков 1:0 11 4 2 5 14 - 16 14
10. Гурник Забже 0:1 10 4 1 5 13 - 15 13
11. Краковия 10 3 4 3 16 - 18 13
12. Сталь Мелец 10 3 3 4 11 - 16 12
13. Радомьяк Радом 10 2 6 2 11 - 10 12
14. Висла Плоцк 10 3 1 6 17 - 17 10
15. Легия 8 3 0 5 10 - 12 9
16. Варта Познань 10 1 4 5 8 - 13 7
17. Брук-Бет Термалица 10 1 4 5 10 - 15 7
18. Гурник Ленчна 11 1 3 7 9 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 6 4 2 0 14 - 1 14
2. Погонь Щецин 5 4 1 0 12 - 3 13
3. Лехия Гданьск 5 4 1 0 10 - 3 13
4. Ягеллония 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Висла Плоцк 4 3 1 0 9 - 1 10
6. Шлёнск 5 2 3 0 7 - 4 9
7. Заглембе Любин 5 3 0 2 8 - 6 9
8. Радомьяк Радом 5 2 3 0 7 - 4 9
9. Гурник Забже 0:1 6 3 0 3 7 - 7 9
10. Сталь Мелец 5 3 0 2 5 - 6 9
11. Пяст 6 2 1 3 10 - 12 7
12. Висла Краков 1:0 5 2 1 2 7 - 5 7
13. Легия 3 2 0 1 6 - 4 6
14. Ракув 3 1 2 0 7 - 4 5
15. Краковия 4 1 2 1 8 - 8 5
16. Брук-Бет Термалица 6 1 2 3 8 - 11 5
17. Гурник Ленчна 6 1 2 3 6 - 15 5
18. Варта Познань 5 0 3 2 2 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 6 4 1 1 12 - 9 13
2. Лехия Гданьск 6 2 3 1 10 - 6 9
3. Шлёнск 5 2 2 1 7 - 8 8
4. Краковия 6 2 2 2 8 - 10 8
5. Лех 4 2 1 1 8 - 5 7
6. Пяст 5 2 1 2 4 - 3 7
7. Висла Краков 1:0 6 2 1 3 7 - 11 7
8. Заглембе Любин 4 2 0 2 3 - 7 6
9. Погонь Щецин 5 1 3 1 4 - 5 6
10. Гурник Забже 0:1 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Ягеллония 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Варта Познань 5 1 1 3 6 - 7 4
13. Радомьяк Радом 5 0 3 2 4 - 6 3
14. Легия 5 1 0 4 4 - 8 3
15. Сталь Мелец 5 0 3 2 6 - 10 3
16. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 2 - 4 2
17. Гурник Ленчна 5 0 1 4 3 - 12 1
18. Висла Плоцк 6 0 0 6 8 - 16 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лех Исхак Микаэль 7 1 1
2. Краковия Ван Амерсфоорт Пелле 7 1 0
3. Гурник Забже Хименес Хесус 6 1 2
4. Гурник Ленчна Bartosz Spiaczka 6 1 0
5. Ракув Иви Лопес 5 3 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гурник Ленчна Гол Януш 4 1
2. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 3 1
3. Ракув Папаниколау Яннис 3 1
4. Пяст Храпек Михал 4 0
5. Лехия Гданьск Кубицки Ярослав 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гурник Забже
Ничья
Висла Краков
2.20
3.70
4.93
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гурник Забже 0:1 Висла Краков онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
30 000 рублей бонусы!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
1500 рублей для новых игроков!
1000 рублей для ставок АПЛ
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 