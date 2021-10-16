Польша: Экстракласса 2021-2022
Гурник Забже
0:1
Конец матча
Стадион: Эрнест Поль
Висла Краков
0:1
50' ГолФрыдрых Михал
72' Желтая карточкаГришкевич Адриан
26
Яницки
Рафал
96
Дадок
Роберт
64
Янжа
Эрик
21
Кравчик
Пётр
17
Шота
Серафин
91
Форбс
Браун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
- Защитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Янжа ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мвондо ЖанПолузащитник
-
17 Новак БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Шота СерафинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Форбс БраунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
43 Шот ДавидЗащитник
-
40 Йебоа ЯвПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Хуги ДорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
Ход матча
50'
0:1
72'
История личных встреч
Гурник Забже
Висла Краков
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
33.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед
30 матчей
40%
23.3%
36.7%
12 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
20%
46.7%
33.3%
6 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
40%
26.7%
33.3%
12 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Хесус
|6 (1)
|0.6
|Кубица Кшиштоф
|3
|0.3
|Кравчик Пётр
|2
|0.2
|Новак Бартош
|1
|0.1
|Яницки Рафал
|1
|0.1
|Янжа Эрик
|0
|0
|Манне Аласана
|0
|0
|Подольски Лукас
|0
|0
Висла Краков
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йебоа Яв
|3 (1)
|0.27
|Фрыдрых Михал
|3
|0.27
|Климент Ян
|2
|0.18
|Форбс Браун
|2
|0.18
|Шкварка Михал
|1
|0.09
|Садлок Мацей
|1
|0.09
|Жуков Георгий
|1
|0.09
|Млыньски Матеуш
|1
|0.09
|Хуги Дор
|0
|0
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Грушковски Конрад
|0
|0
Карточки
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гришкевич Адриан
|4
|0
|Янжа Эрик
|3
|0
|Подольски Лукас
|2
|0
|Яницки Рафал
|2
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Баинович Филип
|1
|0
|Дадок Роберт
|1
|0
|Манне Аласана
|1
|0
|Висневски Пшемыслав
|1
|0
|Кубица Кшиштоф
|1
|0
|Adrian Dziedzic
|1
|0
Висла Краков
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Махдиуи Ашраф
|4
|0
|Грушковски Конрад
|4
|0
|Шота Серафин
|2
|1
|Форбс Браун
|3
|0
|Садлок Мацей
|2
|0
|Млыньски Матеуш
|2
|0
|Кишек Павел
|1
|0
|Фрыдрых Михал
|1
|0
|Шкварка Михал
|1
|0
|Климент Ян
|1
|0
|Жуков Георгий
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Савич Стефан V
|1
|0
|Плевка Патрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
2
29%
1
13%
76-90
Пропущено
7
10
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
3
43%
3
30%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
4
57%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
1
20%
61-75
3
38%
1
20%
76-90
Забито
13
15
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
5
33%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
4
27%
46-60
2
15%
3
20%
61-75
2
15%
3
20%
76-90
Пропущено
15
15
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
3
20%
3
20%
46-60
5
33%
3
20%
61-75
3
20%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Забже
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Гурник Забже - Варта Познань 1:0
Краковия - Гурник Забже 2:2 Гурник Забже - Пяст 0:1 Ягеллония - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:0 Гурник Забже - Лех 1:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:0 Лех - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Ягеллония 3:1 Краковия - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Шлёнск 1:1 Пяст - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Варта Познань 1:2 Ракув - Гурник Забже 0:0 Гурник Забже - Заглембе Любин 2:0
Висла Краков
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Пяст - Висла Краков 1:0 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Лех - Висла Краков 5:0
Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2 Висла Краков - Легия 1:0 Гурник Ленчна - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Висла Краков 2:1 Висла Краков - Ракув 1:2 Висла Краков - Наполи 1:2 Брук-Бет Термалица - Висла Краков 2:2 Висла Краков - Заглембе Любин 3:0 Пяст - Висла Краков 2:3 Висла Краков - Лех 1:2 Легия - Висла Краков 0:0 Висла Краков - Краковия 0:0 Заглембе Любин - Висла Краков 4:1 Висла Краков - Варта Познань 0:1 Висла Краков - Ракув 1:2 Подбескидзе - Висла Краков 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|11
|6
|4
|1
|20 - 9
|22
|2.
|Лех
|10
|6
|3
|1
|22 - 6
|21
|3.
|Ракув
|2:1
|10
|6
|3
|1
|21 - 14
|21
|4.
|Погонь Щецин
|10
|5
|4
|1
|16 - 8
|19
|5.
|Шлёнск
|1:2
|11
|4
|5
|2
|15 - 14
|17
|6.
|Ягеллония
|10
|4
|3
|3
|11 - 11
|15
|7.
|Заглембе Любин
|9
|5
|0
|4
|11 - 13
|15
|8.
|Пяст
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|9.
|Висла Краков
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|10.
|Гурник Забже
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|11.
|Краковия
|10
|3
|4
|3
|16 - 18
|13
|12.
|Сталь Мелец
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|13.
|Радомьяк Радом
|10
|2
|6
|2
|11 - 10
|12
|14.
|Висла Плоцк
|10
|3
|1
|6
|17 - 17
|10
|15.
|Легия
|8
|3
|0
|5
|10 - 12
|9
|16.
|Варта Познань
|10
|1
|4
|5
|8 - 13
|7
|17.
|Брук-Бет Термалица
|10
|1
|4
|5
|10 - 15
|7
|18.
|Гурник Ленчна
|11
|1
|3
|7
|9 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|6
|4
|2
|0
|14 - 1
|14
|2.
|Погонь Щецин
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|3.
|Лехия Гданьск
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|4.
|Ягеллония
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Висла Плоцк
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|6.
|Заглембе Любин
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|7.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|8.
|Гурник Забже
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|9.
|Сталь Мелец
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|10.
|Шлёнск
|1:2
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|11.
|Пяст
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|12.
|Висла Краков
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|13.
|Легия
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|14.
|Ракув
|2:1
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|5
|15.
|Краковия
|4
|1
|2
|1
|8 - 8
|5
|16.
|Брук-Бет Термалица
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|17.
|Гурник Ленчна
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|18.
|Варта Познань
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|2:1
|7
|5
|1
|1
|14 - 10
|16
|2.
|Лехия Гданьск
|6
|2
|3
|1
|10 - 6
|9
|3.
|Шлёнск
|1:2
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|8
|4.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|5.
|Лех
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|Пяст
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|7.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|8.
|Заглембе Любин
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|9.
|Погонь Щецин
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|10.
|Гурник Забже
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Ягеллония
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Варта Познань
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|13.
|Радомьяк Радом
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|14.
|Легия
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|15.
|Сталь Мелец
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|5
|0
|1
|4
|3 - 12
|1
|18.
|Висла Плоцк
|6
|0
|0
|6
|8 - 16
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лех
|Исхак Микаэль
|7
|1
|1
|2.
|Краковия
|Ван Амерсфоорт Пелле
|7
|1
|0
|3.
|Ракув
|Иви Лопес
|6
|3
|4
|4.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|6
|1
|2
|5.
|Гурник Ленчна
|Bartosz Spiaczka
|6
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гурник Ленчна
|Гол Януш
|4
|1
|2.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|3
|1
|3.
|Ракув
|Папаниколау Яннис
|3
|1
|4.
|Пяст
|Храпек Михал
|4
|0
|5.
|Лехия Гданьск
|Кубицки Ярослав
|4
|0