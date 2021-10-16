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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Погронье
1:1
Первый тайм: 42'

Стадион:
Ружомберок
0'
32' Желтая карточка
Крайчирик Иван
1:0
34' Гол
Лачны Милош
1:1
39' Гол
Костадинов Тихомир
42'
17
Грдличка
Либор
18
Благут
Патрик
6
Andrej
Strba
52
Adam
Pajer
5
Коковас
Стелиос
33
Лашик
Ричард
27
Адамец
Мартин
77
Мазань
Петер
19
Ladji
Malle
31
Лачны
Милош
10
Бадоло
Седрик
35
Крайчирик
Иван
19
Фабиш
Лукаш
3
Масло
Ян
2
Мойжиш
Александр
13
Мадленяк
Матей
31
Рымаренко
Мартин
4
Oliver
Luteran
8
Такач
Далибор
11
Кочан
Матей
20
Костадинов
Тихомир
9
Регали
Мартин
Погронье
4-3-3
Ружомберок
4-4-1-1

История личных встреч

Погронье
Ружомберок

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

СГБ
1:0
СГБ
1:0
С
2:2
С
0:0
ТМС
3:1
С
1:2
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Погронье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лачны Милош 4 0.36
Ladji Malle 2 0.18
Загуменски Тимотей 1 0.09
Мазань Петер 1 (1) 0.09
Да Силва Адлер 0 0
Сцисляк Даниэль 0 0
Благут Патрик 0 0
Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Регали Мартин 4 0.36
Кочан Матей 3 (2) 0.27
Масло Ян 2 0.18
Бренкус Адам 2 (1) 0.18
Такач Далибор 1 0.09
Костадинов Тихомир 1 0.09
Допатер Михал 1 0.09
Герец Штефан 0 0
Рымаренко Мартин 0 0
Мадленяк Матей 0 0

Карточки

Погронье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шпирьяк Доминик 4 2
Лачны Милош 4 0
Чмовш Павел 2 0
Мазань Петер 2 0
Adam Pajer 2 0
Благут Патрик 2 0
Бадоло Седрик 2 0
Коковас Стелиос 1 0
Палюшек Александр 1 0
Daniel Horak 1 0
Marek Vybostok 1 0
Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Регали Мартин 3 0
Крайчирик Иван 2 0
Мадленяк Матей 2 0
Oliver Luteran 2 0
Кочан Матей 1 0
Костадинов Тихомир 1 0
Фабиш Лукаш 1 0
Жигмунд Марек 1 0
Танцик Якуб 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
1
33%
3
50%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Пропущено

17
3
8 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
1
6%
1
33%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
1
33%
61-75
4
24%
1
33%
76-90

Забито

8
13
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
3
38%
3
23%
46-60
2
25%
4
31%
61-75
1
13%
1
8%
76-90

Пропущено

23
9
10 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
2
9%
1
11%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
4
17%
1
11%
31-45
3
13%
1
11%
46-60
4
17%
3
33%
61-75
6
26%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Погронье
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Слован Братислава - Погронье 5:1 Погронье - Тренчин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Погронье 5:1 Сеница - Погронье 1:0
Погронье - ДАК 0:3 Злате Моравце - Погронье 1:0 Погронье - Середь 1:1 Жилина - Погронье 3:1 Погронье - Земплин 2:0 Спартак Трнава - Погронье 2:0 Погронье - Ружомберок 1:0 Сеница - Погронье 0:0 Погронье - Земплин 0:0 Середь - Погронье 0:1 Погронье - Нитра 0:0 Ружомберок - Погронье 1:0 Земплин - Погронье 1:2 Погронье - Петржалка 1:2 Погронье - Середь 1:2 Нитра - Погронье 2:3
Ружомберок
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Слован Братислава 1:0 Ружомберок - ДАК 1:2
Злате Моравце - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Земплин 0:0 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Тренчин - Ружомберок 1:1 Середь - Ружомберок 2:3 Ружомберок - Сеница 0:0 Погронье - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Нитра 2:0 Ружомберок - Сеница 1:1 Земплин - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Середь 2:1 Ружомберок - Погронье 1:0 Сеница - Ружомберок 0:1 Ружомберок - ДАК 1:3 Нитра - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Земплин 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 10 7 2 1 25 - 8 23
2. Спартак Трнава 10 7 2 1 18 - 4 23
3. Земплин 1:0 11 6 1 4 14 - 12 19
4. ДАК 11 5 3 3 18 - 15 18
5. Ружомберок 1:1 11 4 6 1 15 - 9 18
6. Жилина 11 4 2 5 15 - 14 14
7. Середь 1:0 11 4 2 5 9 - 12 14
8. Тренчин 11 3 5 3 17 - 14 14
9. Сеница 0:1 11 3 4 4 11 - 16 13
10. Татран Липтовски-Микулаш 11 3 1 7 16 - 26 10
11. Злате Моравце 0:1 11 1 3 7 10 - 23 6
12. Погронье 1:1 11 1 3 7 9 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 5 4 1 0 16 - 5 13
2. Спартак Трнава 5 4 1 0 11 - 1 13
3. Земплин 1:0 6 4 0 2 11 - 7 12
4. Ружомберок 1:1 6 2 3 1 6 - 3 9
5. Татран Липтовски-Микулаш 5 3 0 2 11 - 9 9
6. Жилина 6 3 0 3 10 - 8 9
7. Середь 1:0 6 3 0 3 7 - 6 9
8. ДАК 5 2 2 1 9 - 8 8
9. Сеница 0:1 5 2 1 2 4 - 6 7
10. Тренчин 5 1 3 1 8 - 5 6
11. Злате Моравце 0:1 6 1 3 2 6 - 7 6
12. Погронье 1:1 5 1 3 1 6 - 7 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 5 3 1 1 9 - 3 10
2. Спартак Трнава 5 3 1 1 7 - 3 10
3. ДАК 6 3 1 2 9 - 7 10
4. Ружомберок 1:1 5 2 3 0 9 - 6 9
5. Тренчин 6 2 2 2 9 - 9 8
6. Земплин 1:0 5 2 1 2 3 - 5 7
7. Сеница 0:1 6 1 3 2 7 - 10 6
8. Жилина 5 1 2 2 5 - 6 5
9. Середь 1:0 5 1 2 2 2 - 6 5
10. Татран Липтовски-Микулаш 6 0 1 5 5 - 17 1
11. Злате Моравце 0:1 5 0 0 5 4 - 16 0
12. Погронье 1:1 6 0 0 6 3 - 17 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сеница Elvis Mashike Sukisa 6 2 1
2. Тренчин Кадак Якуб 5 0 2
3. Спартак Трнава Ристовски Милан 5 0 0
4. Жилина Бичахчян Ваан 4 1 3
5. Слован Братислава Змрхаль Яромир 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Погронье Шпирьяк Доминик 4 2
2. Сеница Шимчак Милан 3 1
3. Тренчин Samuel Lavrincik 3 1
4. Погронье Лачны Милош 4 0
5. Земплин Alfonso Artabe 4 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Погронье
Ничья
Ружомберок
3.35
3.48
2.39
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Погронье 1:1 Ружомберок онлайн




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