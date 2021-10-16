Словакия: Суперлига 2021-2022
Погронье
2:2
Конец матча
Стадион: Stadion Ziar nad Hronom
Ружомберок
32' Желтая карточкаКрайчирик Иван
1:0
34' ГолЛачны Милош
1:1
39' ГолКостадинов Тихомир
1:2
55' ГолБренкус Адам
2:2
61' ГолБадоло Седрик
90' Желтая карточкаРегали Мартин
52
Adam
Pajer
19
Ladji
Malle
33
Лашик
Ричард
31
Лачны
Милош
77
Мазань
Петер
19
Фабиш
Лукаш
3
Масло
Ян
11
Кочан
Матей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
52 Adam PajerЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Ladji MalleПолузащитник
-
33 Лашик РичардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Лачны МилошНападающий
-
77 Мазань ПетерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Чмовш ПавелЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Mor Nguer
-
-
-
Главный тренер: Jan Kamenik
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кочан МатейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Танцик ЯкубЗащитник
- Полузащитник
-
29 Бренкус АдамПолузащитник
-
14 Бобчек ТомашПолузащитник
-
15 Герец ШтефанНападающий
-
18 Бодя МартинНападающий
-
-
-
Главный тренер: Гаспра Ян
Ход матча
32'
34'
1:0
39'
55'
61'
2:2
90'
История личных встреч
Погронье
Ружомберок
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Погронье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лачны Милош
|4
|0.36
|Ladji Malle
|2
|0.18
|Загуменски Тимотей
|1
|0.09
|Бадоло Седрик
|1
|0.09
|Мазань Петер
|1 (1)
|0.09
|Да Силва Адлер
|0
|0
|Сцисляк Даниэль
|0
|0
|Благут Патрик
|0
|0
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Регали Мартин
|4
|0.36
|Кочан Матей
|3 (2)
|0.27
|Бренкус Адам
|3 (1)
|0.27
|Масло Ян
|2
|0.18
|Костадинов Тихомир
|1
|0.09
|Такач Далибор
|1
|0.09
|Допатер Михал
|1
|0.09
|Герец Штефан
|0
|0
|Рымаренко Мартин
|0
|0
|Мадленяк Матей
|0
|0
Карточки
Погронье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шпирьяк Доминик
|4
|2
|Лачны Милош
|4
|0
|Чмовш Павел
|2
|0
|Мазань Петер
|2
|0
|Adam Pajer
|2
|0
|Благут Патрик
|2
|0
|Бадоло Седрик
|2
|0
|Коковас Стелиос
|1
|0
|Палюшек Александр
|1
|0
|Daniel Horak
|1
|0
|Marek Vybostok
|1
|0
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Регали Мартин
|4
|0
|Крайчирик Иван
|2
|0
|Мадленяк Матей
|2
|0
|Oliver Luteran
|2
|0
|Кочан Матей
|1
|0
|Костадинов Тихомир
|1
|0
|Фабиш Лукаш
|1
|0
|Жигмунд Марек
|1
|0
|Танцик Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
4
44%
31-45
2
29%
3
33%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
1
13%
3
38%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Забито
3
6
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
1
33%
3
50%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Пропущено
17
3
8 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
1
6%
1
33%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
1
33%
61-75
4
24%
1
33%
76-90
Забито
10
15
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
1
10%
1
7%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
1
10%
4
27%
31-45
3
30%
4
27%
46-60
3
30%
4
27%
61-75
1
10%
1
7%
76-90
Пропущено
25
11
11 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
2
8%
1
9%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
5
20%
2
18%
31-45
4
16%
1
9%
46-60
4
16%
4
36%
61-75
6
24%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Погронье
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Слован Братислава - Погронье 5:1 Погронье - Тренчин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Погронье 5:1 Сеница - Погронье 1:0
Погронье - ДАК 0:3 Злате Моравце - Погронье 1:0 Погронье - Середь 1:1 Жилина - Погронье 3:1 Погронье - Земплин 2:0 Спартак Трнава - Погронье 2:0 Погронье - Ружомберок 1:0 Сеница - Погронье 0:0 Погронье - Земплин 0:0 Середь - Погронье 0:1 Погронье - Нитра 0:0 Ружомберок - Погронье 1:0 Земплин - Погронье 1:2 Погронье - Петржалка 1:2 Погронье - Середь 1:2 Нитра - Погронье 2:3
Ружомберок
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Слован Братислава 1:0 Ружомберок - ДАК 1:2
Злате Моравце - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Земплин 0:0 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Тренчин - Ружомберок 1:1 Середь - Ружомберок 2:3 Ружомберок - Сеница 0:0 Погронье - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Нитра 2:0 Ружомберок - Сеница 1:1 Земплин - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Середь 2:1 Ружомберок - Погронье 1:0 Сеница - Ружомберок 0:1 Ружомберок - ДАК 1:3 Нитра - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Земплин 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|10
|7
|2
|1
|25 - 8
|23
|2.
|Спартак Трнава
|10
|7
|2
|1
|18 - 4
|23
|3.
|ДАК
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|4.
|Ружомберок
|11
|4
|6
|1
|16 - 10
|18
|5.
|Земплин
|11
|5
|2
|4
|14 - 13
|17
|6.
|Тренчин
|11
|3
|5
|3
|17 - 14
|14
|7.
|Жилина
|11
|4
|2
|5
|15 - 14
|14
|8.
|Сеница
|11
|3
|5
|3
|12 - 16
|14
|9.
|Середь
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|11
|3
|1
|7
|16 - 26
|10
|11.
|Злате Моравце
|11
|1
|4
|6
|12 - 24
|7
|12.
|Погронье
|11
|1
|3
|7
|10 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|2.
|Спартак Трнава
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|3.
|Земплин
|6
|4
|0
|2
|11 - 7
|12
|4.
|Ружомберок
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|5.
|Татран Липтовски-Микулаш
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|6.
|Жилина
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|7.
|Середь
|6
|3
|0
|3
|7 - 6
|9
|8.
|ДАК
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|9.
|Сеница
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|10.
|Злате Моравце
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|11.
|Тренчин
|5
|1
|3
|1
|8 - 5
|6
|12.
|Погронье
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|2.
|Спартак Трнава
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|3.
|ДАК
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|4.
|Ружомберок
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|5.
|Тренчин
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|6.
|Сеница
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|7.
|Земплин
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|8.
|Жилина
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|9.
|Середь
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|6
|0
|1
|5
|5 - 17
|1
|11.
|Злате Моравце
|5
|0
|0
|5
|4 - 16
|0
|12.
|Погронье
|6
|0
|0
|6
|3 - 17
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сеница
|Elvis Mashike Sukisa
|7
|2
|1
|2.
|Тренчин
|Кадак Якуб
|5
|0
|2
|3.
|Спартак Трнава
|Ристовски Милан
|5
|0
|0
|4.
|Жилина
|Бичахчян Ваан
|4
|1
|3
|5.
|Слован Братислава
|Змрхаль Яромир
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Погронье
|Шпирьяк Доминик
|4
|2
|2.
|Земплин
|Alfonso Artabe
|5
|0
|3.
|Сеница
|Шимчак Милан
|3
|1
|4.
|Тренчин
|Samuel Lavrincik
|3
|1
|5.
|Погронье
|Лачны Милош
|4
|0