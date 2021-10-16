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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Погронье
2:2
Конец матча

Стадион:
Ружомберок
0'
32' Желтая карточка
Крайчирик Иван
1:0
34' Гол
Лачны Милош
1:1
39' Гол
Костадинов Тихомир
1:2
55' Гол
Бренкус Адам
2:2
61' Гол
Бадоло Седрик
90' Желтая карточка
Регали Мартин
90'+3
17
Грдличка
Либор
18
Благут
Патрик
52
Adam
Pajer
6
Andrej
Strba
5
Коковас
Стелиос
19
Ladji
Malle
33
Лашик
Ричард
27
Адамец
Мартин
10
Бадоло
Седрик
31
Лачны
Милош
77
Мазань
Петер
35
Крайчирик
Иван
19
Фабиш
Лукаш
3
Масло
Ян
2
Мойжиш
Александр
13
Мадленяк
Матей
11
Кочан
Матей
4
Oliver
Luteran
20
Костадинов
Тихомир
8
Такач
Далибор
9
Регали
Мартин
31
Рымаренко
Мартин
Погронье
4-4-2
Ружомберок
4-2-3-1

История личных встреч

Погронье
Ружомберок

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

СГБ
1:0
СГБ
1:0
С
2:2
С
0:0
ТМС
3:1
С
1:2
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Погронье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лачны Милош 4 0.36
Ladji Malle 2 0.18
Загуменски Тимотей 1 0.09
Бадоло Седрик 1 0.09
Мазань Петер 1 (1) 0.09
Да Силва Адлер 0 0
Сцисляк Даниэль 0 0
Благут Патрик 0 0
Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Регали Мартин 4 0.36
Кочан Матей 3 (2) 0.27
Бренкус Адам 3 (1) 0.27
Масло Ян 2 0.18
Костадинов Тихомир 1 0.09
Такач Далибор 1 0.09
Допатер Михал 1 0.09
Герец Штефан 0 0
Рымаренко Мартин 0 0
Мадленяк Матей 0 0

Карточки

Погронье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шпирьяк Доминик 4 2
Лачны Милош 4 0
Чмовш Павел 2 0
Мазань Петер 2 0
Adam Pajer 2 0
Благут Патрик 2 0
Бадоло Седрик 2 0
Коковас Стелиос 1 0
Палюшек Александр 1 0
Daniel Horak 1 0
Marek Vybostok 1 0
Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Регали Мартин 4 0
Крайчирик Иван 2 0
Мадленяк Матей 2 0
Oliver Luteran 2 0
Кочан Матей 1 0
Костадинов Тихомир 1 0
Фабиш Лукаш 1 0
Жигмунд Марек 1 0
Танцик Якуб 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
4
44%
31-45
2
29%
3
33%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
1
13%
3
38%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
1
33%
3
50%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Пропущено

17
3
8 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
1
6%
1
33%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
1
33%
61-75
4
24%
1
33%
76-90

Забито

10
15
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
1
10%
1
7%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
1
10%
4
27%
31-45
3
30%
4
27%
46-60
3
30%
4
27%
61-75
1
10%
1
7%
76-90

Пропущено

25
11
11 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
2
8%
1
9%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
5
20%
2
18%
31-45
4
16%
1
9%
46-60
4
16%
4
36%
61-75
6
24%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Погронье
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Слован Братислава - Погронье 5:1 Погронье - Тренчин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Погронье 5:1 Сеница - Погронье 1:0
Погронье - ДАК 0:3 Злате Моравце - Погронье 1:0 Погронье - Середь 1:1 Жилина - Погронье 3:1 Погронье - Земплин 2:0 Спартак Трнава - Погронье 2:0 Погронье - Ружомберок 1:0 Сеница - Погронье 0:0 Погронье - Земплин 0:0 Середь - Погронье 0:1 Погронье - Нитра 0:0 Ружомберок - Погронье 1:0 Земплин - Погронье 1:2 Погронье - Петржалка 1:2 Погронье - Середь 1:2 Нитра - Погронье 2:3
Ружомберок
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Слован Братислава 1:0 Ружомберок - ДАК 1:2
Злате Моравце - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Земплин 0:0 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Тренчин - Ружомберок 1:1 Середь - Ружомберок 2:3 Ружомберок - Сеница 0:0 Погронье - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Нитра 2:0 Ружомберок - Сеница 1:1 Земплин - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Середь 2:1 Ружомберок - Погронье 1:0 Сеница - Ружомберок 0:1 Ружомберок - ДАК 1:3 Нитра - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Земплин 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 10 7 2 1 25 - 8 23
2. Спартак Трнава 10 7 2 1 18 - 4 23
3. ДАК 11 5 3 3 18 - 15 18
4. Ружомберок 11 4 6 1 16 - 10 18
5. Земплин 11 5 2 4 14 - 13 17
6. Тренчин 11 3 5 3 17 - 14 14
7. Жилина 11 4 2 5 15 - 14 14
8. Сеница 11 3 5 3 12 - 16 14
9. Середь 11 3 3 5 10 - 14 12
10. Татран Липтовски-Микулаш 11 3 1 7 16 - 26 10
11. Злате Моравце 11 1 4 6 12 - 24 7
12. Погронье 11 1 3 7 10 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 5 4 1 0 16 - 5 13
2. Спартак Трнава 5 4 1 0 11 - 1 13
3. Земплин 6 4 0 2 11 - 7 12
4. Ружомберок 6 2 3 1 6 - 3 9
5. Татран Липтовски-Микулаш 5 3 0 2 11 - 9 9
6. Жилина 6 3 0 3 10 - 8 9
7. Середь 6 3 0 3 7 - 6 9
8. ДАК 5 2 2 1 9 - 8 8
9. Сеница 5 2 2 1 5 - 6 8
10. Злате Моравце 6 1 4 1 8 - 8 7
11. Тренчин 5 1 3 1 8 - 5 6
12. Погронье 5 1 3 1 7 - 8 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 5 3 1 1 9 - 3 10
2. Спартак Трнава 5 3 1 1 7 - 3 10
3. ДАК 6 3 1 2 9 - 7 10
4. Ружомберок 5 2 3 0 10 - 7 9
5. Тренчин 6 2 2 2 9 - 9 8
6. Сеница 6 1 3 2 7 - 10 6
7. Земплин 5 1 2 2 3 - 6 5
8. Жилина 5 1 2 2 5 - 6 5
9. Середь 5 0 3 2 3 - 8 3
10. Татран Липтовски-Микулаш 6 0 1 5 5 - 17 1
11. Злате Моравце 5 0 0 5 4 - 16 0
12. Погронье 6 0 0 6 3 - 17 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сеница Elvis Mashike Sukisa 7 2 1
2. Тренчин Кадак Якуб 5 0 2
3. Спартак Трнава Ристовски Милан 5 0 0
4. Жилина Бичахчян Ваан 4 1 3
5. Слован Братислава Змрхаль Яромир 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Погронье Шпирьяк Доминик 4 2
2. Земплин Alfonso Artabe 5 0
3. Сеница Шимчак Милан 3 1
4. Тренчин Samuel Lavrincik 3 1
5. Погронье Лачны Милош 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Костадинов Тихомир бьет в цель!
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Лачны Милош бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Крайчирик Иван получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Погронье 2:2 Ружомберок онлайн




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