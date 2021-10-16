Польша: Экстракласса 2021-2022
Гурник Ленчна
1:1
Конец матча
Стадион: Горник
Пяст
0:1
3' ГолСоколовски Патрик
8' Желтая карточкаKamil Pajnowski
13' Желтая карточкаTomasz Midzierski
27' Желтая карточкаAlberto Toril
1:1
45' ГолBartosz Spiaczka
68' Желтая карточкаTomasz Tymosiak
81' Желтая карточкаСтечик Доминик
6
Гол
Януш
88
Гарсия
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Гол ЯнушПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Гарсия АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Гаска ДамианПолузащитник
-
27 Мак МихалПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Полузащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
Ход матча
3'
27'
45'
1:1
68'
81'
История личных встреч
Гурник Ленчна
Пяст
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
12 матчей
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Ленчна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bartosz Spiaczka
|6 (1)
|0.55
|Przemyslaw Banaszak
|1
|0.09
|Вендрыховски Марцел
|1
|0.09
|Мак Михал
|0
|0
|Гаска Дамиан
|0
|0
|Гарсия Алекс
|0
|0
|Leandro VIII
|0
|0
|Орловски Мацей
|0
|0
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вида Кристофер
|3
|0.27
|Соколовски Патрик
|3
|0.27
|Alberto Toril
|2
|0.18
|Кадзиор Дамиан
|1
|0.09
|Пырка Аркадиуш
|1
|0.09
|Храпек Михал
|1
|0.09
|Червински Якуб
|1
|0.09
|Michael Ameyaw
|1
|0.09
|Липски Патрик
|0
|0
|Кончковски Мартин
|0
|0
Карточки
Гурник Ленчна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гол Януш
|4
|1
|Рыманяк Бартош
|3
|0
|Bartosz Spiaczka
|3
|0
|Мак Михал
|2
|0
|Kamil Pajnowski
|2
|0
|Tomasz Midzierski
|1
|0
|Szymon Drewniak
|1
|0
|Tomasz Tymosiak
|1
|0
|Калинковски Бартоломей
|1
|0
|Гаска Дамиан
|1
|0
|Serhij Krykun
|1
|0
|Вендрыховски Марцел
|1
|0
|Щесняк Криспин
|1
|0
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Храпек Михал
|4
|0
|Alberto Toril
|2
|0
|Стечик Доминик
|2
|0
|Червински Якуб
|1
|0
|Гук Томаш
|1
|0
|Моква Томаш
|1
|0
|Соколовски Патрик
|1
|0
|Пырка Аркадиуш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
16
3
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
13%
1
33%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
2
67%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Забито
5
9
5 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
1
20%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
80%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
10
13
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
2
20%
3
23%
76-90
Забито
10
13
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
1
10%
4
31%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
6
60%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
20%
4
31%
61-75
1
10%
1
8%
76-90
Пропущено
26
16
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
4
15%
1
6%
1-15
5
19%
2
13%
16-30
2
8%
5
31%
31-45
7
27%
1
6%
46-60
4
15%
4
25%
61-75
4
15%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Ленчна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Гурник Польковице - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Легия - Гурник Ленчна 3:1
Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Висла Краков 1:3 Шлёнск - Гурник Ленчна 0:0 Гурник Ленчна - Варта Познань 0:4 Заглембе Любин - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Краковия 1:1 ЛКС Лодзь - Гурник Ленчна 0:1 Тыхы - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Сандецья 3:0 Заглембе Сосновец - Гурник Ленчна 0:1 Гурник Ленчна - Стомиль Ольштын 1:1 ЛКС Лодзь - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Одра Ополе 1:1 Тыхы - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Брук-Бет Термалица 3:3
Пяст
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Пяст - Висла Краков 1:0 Пяст - Краковия 2:4 Wloclavia Wloclawek - Пяст 0:2 Лехия Гданьск - Пяст 1:0
Пяст - Заглембе Любин 0:1 Гурник Забже - Пяст 0:1 Пяст - Шлёнск 1:1 Пяст - Висла Плоцк 4:3 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Пяст - Ракув 2:3 Пяст - Висла Краков 2:3 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Подбескидзе 2:0 Заглембе Любин - Пяст 2:2 Пяст - Легия 0:1 Лехия Гданьск - Пяст 2:2 Пяст - Гурник Забже 2:0 Арка Гдыня - Пяст 0:0 Висла Плоцк - Пяст 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|10
|6
|3
|1
|22 - 6
|21
|2.
|Лехия Гданьск
|0:0
|11
|5
|5
|1
|18 - 9
|20
|3.
|Погонь Щецин
|10
|5
|4
|1
|16 - 8
|19
|4.
|Ракув
|9
|5
|3
|1
|19 - 13
|18
|5.
|Шлёнск
|10
|4
|5
|1
|14 - 12
|17
|6.
|Ягеллония
|10
|4
|3
|3
|11 - 11
|15
|7.
|Заглембе Любин
|9
|5
|0
|4
|11 - 13
|15
|8.
|Пяст
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|9.
|Гурник Забже
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|10.
|Краковия
|10
|3
|4
|3
|16 - 18
|13
|11.
|Сталь Мелец
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|12.
|Радомьяк Радом
|10
|2
|6
|2
|11 - 10
|12
|13.
|Висла Краков
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|14.
|Висла Плоцк
|10
|3
|1
|6
|17 - 17
|10
|15.
|Легия
|8
|3
|0
|5
|10 - 12
|9
|16.
|Брук-Бет Термалица
|0:0
|10
|1
|5
|4
|10 - 13
|8
|17.
|Варта Познань
|10
|1
|4
|5
|8 - 13
|7
|18.
|Гурник Ленчна
|11
|1
|3
|7
|9 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|6
|4
|2
|0
|14 - 1
|14
|2.
|Погонь Щецин
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|3.
|Лехия Гданьск
|0:0
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|4.
|Ягеллония
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Висла Плоцк
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|6.
|Гурник Забже
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|7.
|Шлёнск
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|8.
|Заглембе Любин
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|9.
|Сталь Мелец
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|10.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|11.
|Пяст
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|12.
|Висла Краков
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|13.
|Легия
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|14.
|Брук-Бет Термалица
|0:0
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|15.
|Ракув
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|5
|16.
|Краковия
|4
|1
|2
|1
|8 - 8
|5
|17.
|Гурник Ленчна
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|18.
|Варта Познань
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|2.
|Шлёнск
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|8
|3.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|4.
|Лех
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|5.
|Лехия Гданьск
|0:0
|6
|1
|4
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Пяст
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|7.
|Заглембе Любин
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|8.
|Погонь Щецин
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|9.
|Гурник Забже
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|10.
|Ягеллония
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Варта Познань
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|12.
|Висла Краков
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|13.
|Легия
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|14.
|Сталь Мелец
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|15.
|Радомьяк Радом
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|5
|0
|1
|4
|3 - 12
|1
|18.
|Висла Плоцк
|6
|0
|0
|6
|8 - 16
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лех
|Исхак Микаэль
|7
|1
|1
|2.
|Краковия
|Ван Амерсфоорт Пелле
|7
|1
|0
|3.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|6
|1
|2
|4.
|Гурник Ленчна
|Bartosz Spiaczka
|6
|1
|0
|5.
|Ракув
|Иви Лопес
|5
|3
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гурник Ленчна
|Гол Януш
|4
|1
|2.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|3
|1
|3.
|Ракув
|Папаниколау Яннис
|3
|1
|4.
|Пяст
|Храпек Михал
|4
|0
|5.
|Висла Краков
|Эль-Махдиуи Ашраф
|4
|0