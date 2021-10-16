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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Гурник Ленчна
1:1
Конец матча

Стадион:
Пяст
0'
0:1
3' Гол
Соколовски Патрик
8' Желтая карточка
Kamil Pajnowski
13' Желтая карточка
Tomasz Midzierski
27' Желтая карточка
Alberto Toril
1:1
45' Гол
Bartosz Spiaczka
68' Желтая карточка
Tomasz Tymosiak
81' Желтая карточка
Стечик Доминик
90'+5
33
Гостомски
Мацей
20
Рыманяк
Бартош
2
Tomasz
Midzierski
5
Kamil
Pajnowski
3
Leandro
VIII
7
Tomasz
Tymosiak
6
Гол
Януш
13
Вендрыховски
Марцел
88
Гарсия
Алекс
22
Serhij
Krykun
18
Bartosz
Spiaczka
26
Плах
Франтишек
20
Кончковски
Мартин
2
Мосур
Ариэль
5
Гук
Томаш
98
Катранис
Александрос
18
Соколовски
Патрик
17
Липски
Патрик
92
Кадзиор
Дамиан
7
Алвеш
Тьягу
19
Michael
Ameyaw
9
Alberto
Toril
Гурник Ленчна
4-2-3-1
Пяст
4-2-3-1

История личных встреч

Гурник Ленчна
Пяст

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

12 матчей

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

ЭГБ
2:1
Э
1:0
Э
3:3
Э
0:0
Э
3:0
ER
2:3
Э
1:2
Э
0:0
ПЛ
2:0
FL
2:2
FL
0:4
FL
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Ленчна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bartosz Spiaczka 6 (1) 0.55
Przemyslaw Banaszak 1 0.09
Вендрыховски Марцел 1 0.09
Мак Михал 0 0
Гаска Дамиан 0 0
Гарсия Алекс 0 0
Leandro VIII 0 0
Орловски Мацей 0 0
Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вида Кристофер 3 0.27
Соколовски Патрик 3 0.27
Alberto Toril 2 0.18
Кадзиор Дамиан 1 0.09
Пырка Аркадиуш 1 0.09
Храпек Михал 1 0.09
Червински Якуб 1 0.09
Michael Ameyaw 1 0.09
Липски Патрик 0 0
Кончковски Мартин 0 0

Карточки

Гурник Ленчна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гол Януш 4 1
Рыманяк Бартош 3 0
Bartosz Spiaczka 3 0
Мак Михал 2 0
Kamil Pajnowski 2 0
Tomasz Midzierski 1 0
Szymon Drewniak 1 0
Tomasz Tymosiak 1 0
Калинковски Бартоломей 1 0
Гаска Дамиан 1 0
Serhij Krykun 1 0
Вендрыховски Марцел 1 0
Щесняк Криспин 1 0
Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Храпек Михал 4 0
Alberto Toril 2 0
Стечик Доминик 2 0
Червински Якуб 1 0
Гук Томаш 1 0
Моква Томаш 1 0
Соколовски Патрик 1 0
Пырка Аркадиуш 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

16
3
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
13%
1
33%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
2
67%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Забито

5
9
5 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
1
20%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
80%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

10
13
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
2
20%
3
23%
76-90

Забито

10
13
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
1
10%
4
31%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
6
60%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
20%
4
31%
61-75
1
10%
1
8%
76-90

Пропущено

26
16
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
4
15%
1
6%
1-15
5
19%
2
13%
16-30
2
8%
5
31%
31-45
7
27%
1
6%
46-60
4
15%
4
25%
61-75
4
15%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Ленчна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Гурник Польковице - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Легия - Гурник Ленчна 3:1
Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Висла Краков 1:3 Шлёнск - Гурник Ленчна 0:0 Гурник Ленчна - Варта Познань 0:4 Заглембе Любин - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Краковия 1:1 ЛКС Лодзь - Гурник Ленчна 0:1 Тыхы - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Сандецья 3:0 Заглембе Сосновец - Гурник Ленчна 0:1 Гурник Ленчна - Стомиль Ольштын 1:1 ЛКС Лодзь - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Одра Ополе 1:1 Тыхы - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Брук-Бет Термалица 3:3
Пяст
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Пяст - Висла Краков 1:0 Пяст - Краковия 2:4 Wloclavia Wloclawek - Пяст 0:2 Лехия Гданьск - Пяст 1:0
Пяст - Заглембе Любин 0:1 Гурник Забже - Пяст 0:1 Пяст - Шлёнск 1:1 Пяст - Висла Плоцк 4:3 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Пяст - Ракув 2:3 Пяст - Висла Краков 2:3 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Подбескидзе 2:0 Заглембе Любин - Пяст 2:2 Пяст - Легия 0:1 Лехия Гданьск - Пяст 2:2 Пяст - Гурник Забже 2:0 Арка Гдыня - Пяст 0:0 Висла Плоцк - Пяст 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 10 6 3 1 22 - 6 21
2. Лехия Гданьск 0:0 11 5 5 1 18 - 9 20
3. Погонь Щецин 10 5 4 1 16 - 8 19
4. Ракув 9 5 3 1 19 - 13 18
5. Шлёнск 10 4 5 1 14 - 12 17
6. Ягеллония 10 4 3 3 11 - 11 15
7. Заглембе Любин 9 5 0 4 11 - 13 15
8. Пяст 11 4 2 5 14 - 15 14
9. Гурник Забже 9 4 1 4 13 - 14 13
10. Краковия 10 3 4 3 16 - 18 13
11. Сталь Мелец 10 3 3 4 11 - 16 12
12. Радомьяк Радом 10 2 6 2 11 - 10 12
13. Висла Краков 10 3 2 5 13 - 16 11
14. Висла Плоцк 10 3 1 6 17 - 17 10
15. Легия 8 3 0 5 10 - 12 9
16. Брук-Бет Термалица 0:0 10 1 5 4 10 - 13 8
17. Варта Познань 10 1 4 5 8 - 13 7
18. Гурник Ленчна 11 1 3 7 9 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 6 4 2 0 14 - 1 14
2. Погонь Щецин 5 4 1 0 12 - 3 13
3. Лехия Гданьск 0:0 5 4 1 0 10 - 3 13
4. Ягеллония 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Висла Плоцк 4 3 1 0 9 - 1 10
6. Гурник Забже 5 3 0 2 7 - 6 9
7. Шлёнск 5 2 3 0 7 - 4 9
8. Заглембе Любин 5 3 0 2 8 - 6 9
9. Сталь Мелец 5 3 0 2 5 - 6 9
10. Радомьяк Радом 5 2 3 0 7 - 4 9
11. Пяст 6 2 1 3 10 - 12 7
12. Висла Краков 5 2 1 2 7 - 5 7
13. Легия 3 2 0 1 6 - 4 6
14. Брук-Бет Термалица 0:0 6 1 3 2 8 - 9 6
15. Ракув 3 1 2 0 7 - 4 5
16. Краковия 4 1 2 1 8 - 8 5
17. Гурник Ленчна 6 1 2 3 6 - 15 5
18. Варта Познань 5 0 3 2 2 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 6 4 1 1 12 - 9 13
2. Шлёнск 5 2 2 1 7 - 8 8
3. Краковия 6 2 2 2 8 - 10 8
4. Лех 4 2 1 1 8 - 5 7
5. Лехия Гданьск 0:0 6 1 4 1 8 - 6 7
6. Пяст 5 2 1 2 4 - 3 7
7. Заглембе Любин 4 2 0 2 3 - 7 6
8. Погонь Щецин 5 1 3 1 4 - 5 6
9. Гурник Забже 4 1 1 2 6 - 8 4
10. Ягеллония 4 1 1 2 3 - 6 4
11. Варта Познань 5 1 1 3 6 - 7 4
12. Висла Краков 5 1 1 3 6 - 11 4
13. Легия 5 1 0 4 4 - 8 3
14. Сталь Мелец 5 0 3 2 6 - 10 3
15. Радомьяк Радом 5 0 3 2 4 - 6 3
16. Брук-Бет Термалица 0:0 4 0 2 2 2 - 4 2
17. Гурник Ленчна 5 0 1 4 3 - 12 1
18. Висла Плоцк 6 0 0 6 8 - 16 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лех Исхак Микаэль 7 1 1
2. Краковия Ван Амерсфоорт Пелле 7 1 0
3. Гурник Забже Хименес Хесус 6 1 2
4. Гурник Ленчна Bartosz Spiaczka 6 1 0
5. Ракув Иви Лопес 5 3 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гурник Ленчна Гол Януш 4 1
2. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 3 1
3. Ракув Папаниколау Яннис 3 1
4. Пяст Храпек Михал 4 0
5. Висла Краков Эль-Махдиуи Ашраф 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Bartosz Spiaczka бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Alberto Toril получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Томаш Мидзерски получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Kamil Pajnowski получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Соколовски Патрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Гурник Ленчна 1:1 Пяст онлайн




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