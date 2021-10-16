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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Стандард
1:0
Перерыв

Стадион:
АХ Лёвен
0'
1:0
39' Гол
Тапсоба Абдул
16
Бодар
Арно
2
Сике
Уго
3
Аль-Дахиль
Амин
6
Дюссенн
Ноэ
14
Нкунку
Нильс
28
Бастьен
Самюэль
26
Раскин
Николас
7
Драгус
Денис
19
Амалла
Селим
23
Тапсоба
Абдул
9
Клаусс
Жоао
90
Ромо
Рафаэль
3
Шакла
Софьян
6
Деваст
Себастьен
35
Озкаджар
Дженк
11
Аль-Тамари
Мусса
27
Mandela
Keita
21
Де
Сарт
Алексис
24
Де
Норре
Каспер
10
Мерсье
Ксавье
33
Мертенс
Матье
8
Шрейверс
Сьебе
Стандард
4-2-3-1
АХ Лёвен
3-4-2-1

Ход матча

39'
Тапсоба Абдул
1:0

История личных встреч

Стандард
АХ Лёвен

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

12 матчей

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
1:0
ТМК
0:1
ТМК
1:1
ТМК
0:1
ТМК
1:2
ЛП
0:2
ЛП
2:2
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:4
ЛЖ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 2 0.18
Амалла Селим 2 (1) 0.18
Тапсоба Абдул 2 0.18
Клаусс Жоао 2 (1) 0.18
Николя Гавори 1 0.09
Лайфис Константинос 1 0.09
Мулека Джексон 1 0.09
Доннум Арон 0 0
Сике Уго 0 0
АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Анри Тома 3 (1) 0.27
Шенгелия Леван 2 0.18
Озкаджар Дженк 2 0.18
Шрейверс Сьебе 1 0.09
Де Сарт Алексис 1 0.09
Мерсье Ксавье 0 0
Резаи Кавех 0 0
Шакла Софьян 0 0
Влитинк Тибо 0 0

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссако Мусса 3 1
Аль-Дахиль Амин 3 1
Клаусс Жоао 4 0
Амалла Селим 3 0
Петерс Дауда 3 0
Сике Уго 3 0
Бастьен Самюэль 2 0
Фаи Коллинс 0 1
Цимирот Гойко 1 0
Николя Гавори 1 0
Лайфис Константинос 1 0
Бодар Арно 1 0
Доннум Арон 1 0
Раскин Николас 1 0
Мулека Джексон 1 0
Нкунку Нильс 1 0
Рафья Хамза 1 0
Павлович Дамьян 1 0
АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малинов Кристиян 3 1
Деваст Себастьен 2 1
Нгава Пьер-Айвес 3 0
Мертенс Матье 3 0
Шрейверс Сьебе 2 0
Де Сарт Алексис 2 0
Де Норре Каспер 2 0
Аль-Тамари Мусса 2 0
Шакла Софьян 0 1
Ромо Рафаэль 1 0
Мерсье Ксавье 1 0
Анри Тома 1 0
Уэдраого Дилан 1 0
Озкаджар Дженк 1 0
Патрис Луи 1 0
Mandela Keita 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Пропущено

9
9
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
22%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
2
22%
3
33%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
2
40%
2
40%
76-90

Пропущено

8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
25%
1
14%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

10
10
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
4
40%
3
30%
76-90

Пропущено

17
16
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
4
24%
3
19%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
2
12%
4
25%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
2
12%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Стандард
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Мехелен - Стандард 3:1 Стандард - Синт-Трейден 1:2 Стандард - Андерлехт 0:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1
Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0 Стандард - Остенде 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Стандард 0:1 Стандард - Антверпен 2:5 Зульте-Варегем - Стандард 1:2 Стандард - Генк 1:1 Стандард - Ренн 3:3 Стандард - Мехелен 2:2 Ланс - Стандард 1:1 Стандард - Серкль Брюгге 3:2 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Стандард - Рошфор 1:3 Стандард - Остенде 1:3 Гент - Стандард 2:0 Мехелен - Стандард 3:1 Стандард - Мехелен 1:2
АХ Лёвен
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Мехелен - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Кортрейк 2:1
Антверпен - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Эйпен 1:4 Генк - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Шарлеруа 1:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 1:1 Фортуна - АХ Лёвен 3:0 АХ Лёвен - Валансьен 1:0 АХ Лёвен - Рюпель Бом 4:1 АХ Лёвен - Olympia Wijgmaal 5:1 АХ Лёвен - Васланд-Беверен 1:2 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:0 АХ Лёвен - Генк 2:3 Мехелен - АХ Лёвен 2:2 Эйпен - АХ Лёвен 3:3 АХ Лёвен - Антверпен 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 11 6 4 1 20 - 13 22
2. Унион Сент-Жиллуаз 11 7 1 3 24 - 11 22
3. Антверпен 11 6 2 3 21 - 15 20
4. Эйпен 10 6 2 2 21 - 12 20
5. Остенде 11 5 2 4 16 - 19 17
6. Генк 10 5 2 3 21 - 15 17
7. Андерлехт 10 4 4 2 19 - 12 16
8. Мехелен 10 5 1 4 18 - 19 16
9. Стандард 1:0 11 5 1 5 11 - 17 16
10. Кортрейк 11 4 3 4 14 - 14 15
11. Синт-Трейден 10 4 2 4 10 - 12 14
12. Шарлеруа 10 3 5 2 17 - 13 14
13. Серен Юнайтед 11 4 0 7 15 - 21 12
14. Зульте-Варегем 11 3 3 5 17 - 24 12
15. Гент 10 3 2 5 16 - 13 11
16. АХ Лёвен 0:1 11 1 6 4 9 - 18 9
17. Серкль Брюгге 11 2 2 7 13 - 18 8
18. Беерсхот-Вильрейк 10 0 2 8 7 - 23 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 5 4 0 1 12 - 7 12
2. Брюгге 6 3 3 0 12 - 6 12
3. Унион Сент-Жиллуаз 6 4 0 2 13 - 6 12
4. Антверпен 5 3 1 1 9 - 6 10
5. Остенде 6 3 1 2 8 - 9 10
6. Гент 5 3 1 1 14 - 7 10
7. Генк 5 3 1 1 12 - 5 10
8. Серен Юнайтед 5 3 0 2 10 - 6 9
9. Андерлехт 5 2 2 1 13 - 7 8
10. Кортрейк 5 2 2 1 8 - 6 8
11. Эйпен 5 2 1 2 7 - 7 7
12. Стандард 1:0 6 2 1 3 6 - 9 7
13. АХ Лёвен 0:1 5 1 3 1 5 - 7 6
14. Шарлеруа 5 1 2 2 6 - 6 5
15. Зульте-Варегем 6 1 2 3 9 - 15 5
16. Синт-Трейден 5 1 1 3 5 - 9 4
17. Серкль Брюгге 5 0 1 4 3 - 9 1
18. Беерсхот-Вильрейк 5 0 0 5 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйпен 5 4 1 0 14 - 5 13
2. Унион Сент-Жиллуаз 5 3 1 1 11 - 5 10
3. Синт-Трейден 5 3 1 1 5 - 3 10
4. Брюгге 5 3 1 1 8 - 7 10
5. Антверпен 6 3 1 2 12 - 9 10
6. Стандард 1:0 5 3 0 2 5 - 8 9
7. Шарлеруа 5 2 3 0 11 - 7 9
8. Андерлехт 5 2 2 1 6 - 5 8
9. Остенде 5 2 1 2 8 - 10 7
10. Генк 5 2 1 2 9 - 10 7
11. Серкль Брюгге 6 2 1 3 10 - 9 7
12. Кортрейк 6 2 1 3 6 - 8 7
13. Зульте-Варегем 5 2 1 2 8 - 9 7
14. Мехелен 5 1 1 3 6 - 12 4
15. Серен Юнайтед 6 1 0 5 5 - 15 3
16. АХ Лёвен 0:1 6 0 3 3 4 - 11 3
17. Беерсхот-Вильрейк 5 0 2 3 7 - 13 2
18. Гент 5 0 1 4 2 - 6 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 12 1 1
2. Генк Онуачу Пол 9 3 0
3. Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 8 0 4
4. Зульте-Варегем Воссен Йелле 8 1 0
5. Остенде Гейе Махтар 8 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 5 2
2. Кортрейк Ружо Лукас 5 0
3. Синт-Трейден Лавале Димитри 5 0
4. Серкль Брюгге Уткус Эдгарас 5 0
5. Эйпен Агбаду Эммануэль 5 0
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Тапсоба Абдул бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Стандард
Ничья
АХ Лёвен
1.91
4.68
3.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Стандард 1:0 АХ Лёвен онлайн




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