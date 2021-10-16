Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Стандард
2:2
Конец матча
Стадион: Морис Дюфран
АХ Лёвен
1:0
39' ГолТапсоба Абдул
2:0
50' ГолДрагус Денис
69' Желтая карточкаТапсоба Абдул
87' Желтая карточкаРаскин Николас
90' Желтая карточкаШенгелия Леван
2:1
90' ГолМерсье Ксавье
2:2
90' ГолКаба Сори
16
Бодар
Арно
2
Сике
Уго
14
Нкунку
Нильс
19
Амалла
Селим
90
Ромо
Рафаэль
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
-
2 Сике УгоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Нкунку НильсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Амалла СелимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Петерс ДаудаПолузащитник
- Нападающий
-
11 Доннум АронНападающий
-
Главный тренер: Mbaye Leye
- Основной состав
-
90 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Влитинк ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Марк Брис
Ход матча
39'
1:0
50'
2:0
69'
87'
90'
90'
2:1
90'
2:2
История личных встреч
Стандард
АХ Лёвен
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
12 матчей
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|3
|0.27
|Амалла Селим
|2 (1)
|0.18
|Тапсоба Абдул
|2
|0.18
|Клаусс Жоао
|2 (1)
|0.18
|Николя Гавори
|1
|0.09
|Лайфис Константинос
|1
|0.09
|Мулека Джексон
|1
|0.09
|Доннум Арон
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Анри Тома
|3 (1)
|0.27
|Шенгелия Леван
|2
|0.18
|Озкаджар Дженк
|2
|0.18
|Мерсье Ксавье
|1
|0.09
|Каба Сори
|1
|0.09
|Шрейверс Сьебе
|1
|0.09
|Де Сарт Алексис
|1
|0.09
|Резаи Кавех
|0
|0
|Мертенс Матье
|0
|0
|Шакла Софьян
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссако Мусса
|3
|1
|Аль-Дахиль Амин
|3
|1
|Клаусс Жоао
|4
|0
|Амалла Селим
|3
|0
|Петерс Дауда
|3
|0
|Сике Уго
|3
|0
|Бастьен Самюэль
|2
|0
|Раскин Николас
|2
|0
|Фаи Коллинс
|0
|1
|Цимирот Гойко
|1
|0
|Николя Гавори
|1
|0
|Лайфис Константинос
|1
|0
|Бодар Арно
|1
|0
|Доннум Арон
|1
|0
|Мулека Джексон
|1
|0
|Тапсоба Абдул
|1
|0
|Нкунку Нильс
|1
|0
|Рафья Хамза
|1
|0
|Павлович Дамьян
|1
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малинов Кристиян
|3
|1
|Деваст Себастьен
|2
|1
|Нгава Пьер-Айвес
|3
|0
|Мертенс Матье
|3
|0
|Шрейверс Сьебе
|2
|0
|Де Сарт Алексис
|2
|0
|Де Норре Каспер
|2
|0
|Аль-Тамари Мусса
|2
|0
|Шакла Софьян
|0
|1
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|Мерсье Ксавье
|1
|0
|Анри Тома
|1
|0
|Шенгелия Леван
|1
|0
|Уэдраого Дилан
|1
|0
|Озкаджар Дженк
|1
|0
|Патрис Луи
|1
|0
|Mandela Keita
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
43%
76-90
Пропущено
11
11
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
18%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
3
27%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
4
36%
3
27%
76-90
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
2
40%
2
40%
76-90
Пропущено
8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
25%
1
14%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
12
12
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
17%
3
25%
31-45
3
25%
2
17%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
4
33%
5
42%
76-90
Пропущено
19
18
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
4
21%
3
17%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
2
11%
5
28%
31-45
3
16%
3
17%
46-60
4
21%
2
11%
61-75
4
21%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Мехелен - Стандард 3:1 Стандард - Синт-Трейден 1:2 Стандард - Андерлехт 0:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1
Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0 Стандард - Остенде 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Стандард 0:1 Стандард - Антверпен 2:5 Зульте-Варегем - Стандард 1:2 Стандард - Генк 1:1 Стандард - Ренн 3:3 Стандард - Мехелен 2:2 Ланс - Стандард 1:1 Стандард - Серкль Брюгге 3:2 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Стандард - Рошфор 1:3 Стандард - Остенде 1:3 Гент - Стандард 2:0 Мехелен - Стандард 3:1 Стандард - Мехелен 1:2
АХ Лёвен
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Мехелен - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Кортрейк 2:1
Антверпен - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Эйпен 1:4 Генк - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Шарлеруа 1:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 1:1 Фортуна - АХ Лёвен 3:0 АХ Лёвен - Валансьен 1:0 АХ Лёвен - Рюпель Бом 4:1 АХ Лёвен - Olympia Wijgmaal 5:1 АХ Лёвен - Васланд-Беверен 1:2 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:0 АХ Лёвен - Генк 2:3 Мехелен - АХ Лёвен 2:2 Эйпен - АХ Лёвен 3:3 АХ Лёвен - Антверпен 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|11
|6
|4
|1
|20 - 13
|22
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|11
|7
|1
|3
|24 - 11
|22
|3.
|Антверпен
|11
|6
|2
|3
|21 - 15
|20
|4.
|Эйпен
|10
|6
|2
|2
|21 - 12
|20
|5.
|Остенде
|11
|5
|2
|4
|16 - 19
|17
|6.
|Генк
|10
|5
|2
|3
|21 - 15
|17
|7.
|Андерлехт
|10
|4
|4
|2
|19 - 12
|16
|8.
|Мехелен
|10
|5
|1
|4
|18 - 19
|16
|9.
|Кортрейк
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|10.
|Синт-Трейден
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|11.
|Шарлеруа
|10
|3
|5
|2
|17 - 13
|14
|12.
|Стандард
|11
|4
|2
|5
|12 - 19
|14
|13.
|Серен Юнайтед
|11
|4
|0
|7
|15 - 21
|12
|14.
|Зульте-Варегем
|11
|3
|3
|5
|17 - 24
|12
|15.
|Гент
|10
|3
|2
|5
|16 - 13
|11
|16.
|АХ Лёвен
|11
|1
|7
|3
|11 - 19
|10
|17.
|Серкль Брюгге
|11
|2
|2
|7
|13 - 18
|8
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|10
|0
|2
|8
|7 - 23
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|5
|4
|0
|1
|12 - 7
|12
|2.
|Брюгге
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|4
|0
|2
|13 - 6
|12
|4.
|Антверпен
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|5.
|Остенде
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|6.
|Гент
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|7.
|Генк
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|8.
|Серен Юнайтед
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|9.
|Андерлехт
|5
|2
|2
|1
|13 - 7
|8
|10.
|Кортрейк
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|11.
|Эйпен
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|12.
|АХ Лёвен
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|13.
|Шарлеруа
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|14.
|Стандард
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|15.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|9 - 15
|5
|16.
|Синт-Трейден
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|17.
|Серкль Брюгге
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|5
|0
|0
|5
|0 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|2.
|Синт-Трейден
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|3.
|Брюгге
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|4.
|Антверпен
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|6.
|Стандард
|5
|3
|0
|2
|5 - 8
|9
|7.
|Шарлеруа
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|8.
|Андерлехт
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|9.
|Зульте-Варегем
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|10.
|Остенде
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|11.
|Генк
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|12.
|Серкль Брюгге
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|13.
|Кортрейк
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|14.
|Мехелен
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|15.
|АХ Лёвен
|6
|0
|4
|2
|6 - 12
|4
|16.
|Серен Юнайтед
|6
|1
|0
|5
|5 - 15
|3
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|18.
|Гент
|5
|0
|1
|4
|2 - 6
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|12
|1
|1
|2.
|Генк
|Онуачу Пол
|9
|3
|0
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|8
|0
|4
|4.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|8
|1
|0
|5.
|Остенде
|Гейе Махтар
|8
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|5
|2
|2.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|5
|0
|3.
|Синт-Трейден
|Лавале Димитри
|5
|0
|4.
|Серкль Брюгге
|Уткус Эдгарас
|5
|0
|5.
|Эйпен
|Агбаду Эммануэль
|5
|0