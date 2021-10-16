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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Зульте-Варегем
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Антверпен
0' 12'
1
Боссут
Сэмми
33
Хамфриз
Кэмерон
24
Плетинкс
Эвауд
27
Де
Бок
Лоренс
14
Сиранни
Алессандро
16
Сиссако
Абдулайе
21
Сек
Ибраима
11
Срарфи
Бассем
19
Кутеса
Дерек
9
Воссен
Йелле
93
Гано
Зиньо
1
Бутез
Жан
5
Бута
61
Алмейда
Динис
24
Дессолей
Дорьян
2
Де
Лат
Ричи
6
Верстрате
Биргер
8
Юсуф
Альхассан
10
Баликвиша
Мишель-Анже
14
Бенсон
Манюэль
7
Фишер
Виктор
99
Фрай
Микаэль
Зульте-Варегем
3-4-1-2
Антверпен
4-2-3-1

История личных встреч

Зульте-Варегем
Антверпен

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
1:3
ПДА
2:1
ПДА
2:0
ПДА
1:2
ПДА
5:1
ПДА
1:2
ПДА
3:0
КБ
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Зульте-Варегем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воссен Йелле 8 (1) 0.73
Гано Зиньо 5 0.45
Сиссако Абдулайе 1 0.09
Плетинкс Эвауд 1 0.09
Жан-Люк Домпе 0 0
Срарфи Бассем 0 0
Юбер Давид 0 0
Кристенсен Лассе 0 0
Говеа Омар 0 0
Кутеса Дерек 0 0
Dion De Neve 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Микаэль 12 (1) 1.09
Бенсон Манюэль 2 0.18
Фишер Виктор 1 0.09
Геркенс Питер 1 0.09
Де Лат Ричи 1 0.09
Верстрате Биргер 1 0.09
Миёши Коджи 1 0.09
Бута 0 0
Батай Йелле 0 0
Саматта Мбвана 0 0

Карточки

Зульте-Варегем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссако Абдулайе 3 1
Срарфи Бассем 4 0
Воссен Йелле 2 1
Де Бок Лоренс 3 0
Ван Акен Йост 1 1
Юбер Давид 2 0
Хамфриз Кэмерон 2 0
Фадера Алию 2 0
Бойя Франк 0 1
Гано Зиньо 1 0
Кристенсен Лассе 1 0
Сормо Бент 1 0
Сиранни Алессандро 1 0
Плетинкс Эвауд 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лат Ричи 3 1
Верстрате Биргер 4 0
Геркенс Питер 3 0
Фрай Микаэль 2 0
Бенсон Манюэль 2 0
Алмейда Динис 2 0
Верстрате Луи 2 0
Батай Йелле 2 0
Арун Фарис 1 0
Наингголан Раджа 1 0
Сек Абдулай 1 0
Фишер Виктор 1 0
Миёши Коджи 1 0
Бута 1 0
Баликвиша Мишель-Анже 1 0
Винс Сэмюэл 1 0
Сусси Абдерахман 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
12
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
29%
2
17%
31-45
1
14%
4
33%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
3
43%
1
8%
76-90

Пропущено

14
6
2 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
3
21%
2
33%
46-60
6
43%
2
33%
61-75
3
21%
1
17%
76-90

Забито

9
8
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
4
44%
2
25%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
13%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
43%
76-90

Забито

16
20
4 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
1
6%
1
5%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
2
13%
5
25%
31-45
2
13%
4
20%
46-60
3
19%
5
25%
61-75
7
44%
3
15%
76-90

Пропущено

22
13
5 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
5%
1
8%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
14%
2
15%
31-45
5
23%
4
31%
46-60
7
32%
2
15%
61-75
5
23%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1
Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Остенде - Зульте-Варегем 0:2 Зульте-Варегем - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Брюгге 0:4 Синт-Трейден - Зульте-Варегем 1:3 Зульте-Варегем - Стандард 1:2 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Утрехт 0:0 Зульте-Варегем - Шарлеруа 3:2 Брюгге - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 1:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Уденаарде - Зульте-Варегем 2:4 Зульте-Варегем - Гент 2:7 Мехелен - Зульте-Варегем 4:2 Зульте-Варегем - Эйпен 2:1
Антверпен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Антверпен - Гент 1:0 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Антверпен - Генк 4:2
Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2 Антверпен - Омония 2:0 Омония - Антверпен 4:2 Шарлеруа - Антверпен 1:1 Стандард - Антверпен 2:5 Антверпен - Кортрейк 0:1 Мехелен - Антверпен 3:2 Антверпен - Монако 0:0 Антверпен - АЕК 0:2 Антверпен - Утрехт 2:2 Антверпен - Андерлехт 1:0 Генк - Антверпен 4:0 Брюгге - Антверпен 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 11 6 4 1 20 - 13 22
2. Унион Сент-Жиллуаз 11 7 1 3 24 - 11 22
3. Антверпен 0:0 11 6 3 2 20 - 13 21
4. Эйпен 10 6 2 2 21 - 12 20
5. Генк 10 5 2 3 21 - 15 17
6. Андерлехт 10 4 4 2 19 - 12 16
7. Мехелен 10 5 1 4 18 - 19 16
8. Кортрейк 11 4 3 4 14 - 14 15
9. Остенде 0:0 11 4 3 4 14 - 18 15
10. Синт-Трейден 10 4 2 4 10 - 12 14
11. Шарлеруа 10 3 5 2 17 - 13 14
12. Стандард 10 4 1 5 10 - 17 13
13. Серен Юнайтед 11 4 0 7 15 - 21 12
14. Гент 10 3 2 5 16 - 13 11
15. Зульте-Варегем 0:0 11 2 4 5 15 - 23 10
16. АХ Лёвен 10 1 6 3 9 - 17 9
17. Серкль Брюгге 0:0 11 2 3 6 12 - 16 9
18. Беерсхот-Вильрейк 10 0 2 8 7 - 23 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 5 4 0 1 12 - 7 12
2. Брюгге 6 3 3 0 12 - 6 12
3. Унион Сент-Жиллуаз 6 4 0 2 13 - 6 12
4. Антверпен 0:0 5 3 1 1 9 - 6 10
5. Гент 5 3 1 1 14 - 7 10
6. Генк 5 3 1 1 12 - 5 10
7. Серен Юнайтед 5 3 0 2 10 - 6 9
8. Андерлехт 5 2 2 1 13 - 7 8
9. Кортрейк 5 2 2 1 8 - 6 8
10. Остенде 0:0 6 2 2 2 6 - 8 8
11. Эйпен 5 2 1 2 7 - 7 7
12. АХ Лёвен 5 1 3 1 5 - 7 6
13. Шарлеруа 5 1 2 2 6 - 6 5
14. Синт-Трейден 5 1 1 3 5 - 9 4
15. Стандард 5 1 1 3 5 - 9 4
16. Зульте-Варегем 0:0 6 0 3 3 7 - 14 3
17. Серкль Брюгге 0:0 5 0 1 4 3 - 9 1
18. Беерсхот-Вильрейк 5 0 0 5 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйпен 5 4 1 0 14 - 5 13
2. Антверпен 0:0 6 3 2 1 11 - 7 11
3. Синт-Трейден 5 3 1 1 5 - 3 10
4. Брюгге 5 3 1 1 8 - 7 10
5. Унион Сент-Жиллуаз 5 3 1 1 11 - 5 10
6. Стандард 5 3 0 2 5 - 8 9
7. Шарлеруа 5 2 3 0 11 - 7 9
8. Андерлехт 5 2 2 1 6 - 5 8
9. Серкль Брюгге 0:0 6 2 2 2 9 - 7 8
10. Остенде 0:0 5 2 1 2 8 - 10 7
11. Генк 5 2 1 2 9 - 10 7
12. Кортрейк 6 2 1 3 6 - 8 7
13. Зульте-Варегем 0:0 5 2 1 2 8 - 9 7
14. Мехелен 5 1 1 3 6 - 12 4
15. АХ Лёвен 5 0 3 2 4 - 10 3
16. Серен Юнайтед 6 1 0 5 5 - 15 3
17. Беерсхот-Вильрейк 5 0 2 3 7 - 13 2
18. Гент 5 0 1 4 2 - 6 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 12 1 1
2. Генк Онуачу Пол 9 3 0
3. Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 8 0 4
4. Зульте-Варегем Воссен Йелле 8 1 0
5. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 7 0 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 5 2
2. Кортрейк Ружо Лукас 5 0
3. Синт-Трейден Лавале Димитри 5 0
4. Эйпен Агбаду Эммануэль 5 0
5. Антверпен Де Лат Ричи 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Зульте-Варегем
Ничья
Антверпен
4.40
4.40
1.93
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Зульте-Варегем 0:0 Антверпен онлайн




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