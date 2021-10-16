Словакия: Суперлига 2021-2022
Жилина
0:2
Конец матча
Стадион: Стадион под Дубном
ДАК
0:1
1' ГолЛамкель Зе Дидье
26' Желтая карточкаАнанг Бенсон
61' Желтая карточкаЛамкель Зе Дидье
63' Желтая карточкаМраз Филип
69' Желтая карточкаПаур Якуб
0:2
73' ГолКружляк Доминик
76' Желтая карточкаДимун Милан
84' Желтая карточкаРуснак Матуш
28
Ананг
Бенсон
25
Немчик
Томаш
23
Минарик
Ян
43
Мраз
Филип
66
Руснак
Матуш
17
Паур
Якуб
29
Дурис
Давид
26
Шефер
Андраш
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ананг БенсонЗащитник
-
25 Немчик ТомашЗащитник
-
23 Минарик ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
43 Мраз ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
66 Руснак МатушНападающий
-
17 Паур ЯкубНападающий
-
29 Дурис ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Суля СамуэлЗащитник
-
33 Копас АдамЗащитник
- Защитник
-
20 Гольян АдамНападающий
- Нападающий
-
16 Илько ПатрикНападающий
- Нападающий
-
44 Наги РихардНападающий
-
Главный тренер: Стано Павол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Шефер АндрашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Малы МатушЗащитник
-
31 Дэвис ЭрикЗащитник
- Защитник
-
10 Фабри АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Antal Nemeth
Ход матча
1'
0:1
26'
61'
63'
69'
73'
0:2
76'
84'
История личных встреч
Жилина
ДАК
14 матчей
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
50%
8 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед
28 матчей
25%
39.3%
35.7%
7 побед 11 ничьих 10 побед
Первый тайм
28.6%
39.3%
32.1%
8 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
28.6%
46.4%
25%
8 побед 13 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бичахчян Ваан
|4 (1)
|0.36
|Мыслович Патрик
|3 (1)
|0.27
|Ямбор Тимотей
|3
|0.27
|Дурис Давид
|2
|0.18
|Слука Бранислав
|1
|0.09
|Кивиор Якуб
|1
|0.09
|Капралик Адриан
|1
|0.09
|Ананг Бенсон
|0
|0
|Фазлагич Энис
|0
|0
|Руснак Матуш
|0
|0
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шефер Андраш
|3
|0.27
|Шарани Зуберу
|3
|0.27
|Ламкель Зе Дидье
|2
|0.18
|Хахн Янош
|2
|0.18
|Андзуана Иоан
|2
|0.18
|Тайво Абдулрахман
|2
|0.18
|Крстович Никола
|1
|0.09
|Кружляк Доминик
|1
|0.09
|Димун Милан
|1
|0.09
|Бескоровайный Данил
|1
|0.09
|Дивкович Марко
|0
|0
|Дэвис Эрик
|0
|0
|Цыганик Андрей
|0
|0
|Фабри Андрей
|0
|0
Карточки
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ананг Бенсон
|4
|0
|Немчик Томаш
|3
|0
|Мраз Филип
|3
|0
|Бичахчян Ваан
|1
|1
|Паур Якуб
|1
|0
|Минарик Ян
|1
|0
|Копас Адам
|1
|0
|Мыслович Патрик
|1
|0
|Слука Бранислав
|1
|0
|Фазлагич Энис
|1
|0
|Руснак Матуш
|1
|0
|Кивиор Якуб
|1
|0
|Слебодник Тибор
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
|Ямбор Тимотей
|1
|0
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бескоровайный Данил
|3
|0
|Балич Андрия
|2
|0
|Димун Милан
|2
|0
|Шефер Андраш
|2
|0
|Шарани Зуберу
|2
|0
|Кружляк Доминик
|1
|0
|Ламкель Зе Дидье
|1
|0
|Дивкович Марко
|1
|0
|Блэкмэн Сезар
|1
|0
|Дэвис Эрик
|1
|0
|Нджие Сейни
|1
|0
|Брунетти Матеус
|1
|0
|Lucian Vera
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
20%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
3
30%
2
22%
76-90
Пропущено
8
7
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
3
43%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
1
13%
2
29%
76-90
Забито
6
9
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
3
50%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
60%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
16
18
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
5
31%
5
28%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
25%
3
17%
31-45
3
19%
3
17%
46-60
1
6%
4
22%
61-75
3
19%
3
17%
76-90
Пропущено
13
15
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
23%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
31%
4
27%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
4
31%
4
27%
61-75
1
8%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Жилина
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Земплин - Жилина 1:0 Жилина - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Жилина 2:2 Жилина - Тренчин 1:3
Спартак Трнава - Жилина 1:1 Жилина - Яблонец 0:3 Жилина - Сеница 3:0 Яблонец - Жилина 5:1 Татран Липтовски-Микулаш - Жилина 2:1 Жилина - Тобол 5:0 Жилина - Погронье 3:1 Тобол - Жилина 0:1 Злате Моравце - Жилина 0:1 Жилина - Аполлон 2:2 Жилина - Середь 3:0 Аполлон - Жилина 1:3 Дила - Жилина 2:1 Жилина - Дила 5:1 Локомотив Москва - Жилина 3:2 Жилина - Злате Моравце 3:2
ДАК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ДАК - Злате Моравце 4:2 ДАК - Спартак Трнава 0:3 Ружомберок - ДАК 1:2 ДАК - Слован Братислава 1:1
Погронье - ДАК 0:3 ДАК - Тренчин 1:1 Сеница - ДАК 1:1 Середь - ДАК 1:0 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 3:1 ДАК - Партизан 0:2 Земплин - ДАК 4:1 Партизан - ДАК 1:0 Ред Булл Зальцбург - ДАК 3:1 ДАК - Спартак Трнава 2:0 Тренчин - ДАК 1:1 Слован Братислава - ДАК 0:1 ДАК - Жилина 2:1 Злате Моравце - ДАК 0:1 ДАК - Тренчин 2:0 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|10
|7
|2
|1
|25 - 8
|23
|2.
|Спартак Трнава
|10
|7
|2
|1
|18 - 4
|23
|3.
|Земплин
|1:0
|11
|6
|1
|4
|14 - 12
|19
|4.
|ДАК
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|5.
|Ружомберок
|1:1
|11
|4
|6
|1
|15 - 9
|18
|6.
|Жилина
|11
|4
|2
|5
|15 - 14
|14
|7.
|Середь
|1:0
|11
|4
|2
|5
|9 - 12
|14
|8.
|Тренчин
|11
|3
|5
|3
|17 - 14
|14
|9.
|Сеница
|0:1
|11
|3
|4
|4
|11 - 16
|13
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|11
|3
|1
|7
|16 - 26
|10
|11.
|Злате Моравце
|0:1
|11
|1
|3
|7
|10 - 23
|6
|12.
|Погронье
|1:1
|11
|1
|3
|7
|9 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|2.
|Спартак Трнава
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|3.
|Земплин
|1:0
|6
|4
|0
|2
|11 - 7
|12
|4.
|Ружомберок
|1:1
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|5.
|Татран Липтовски-Микулаш
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|6.
|Жилина
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|7.
|Середь
|1:0
|6
|3
|0
|3
|7 - 6
|9
|8.
|ДАК
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|9.
|Сеница
|0:1
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|10.
|Тренчин
|5
|1
|3
|1
|8 - 5
|6
|11.
|Злате Моравце
|0:1
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|12.
|Погронье
|1:1
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|2.
|Спартак Трнава
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|3.
|ДАК
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|4.
|Ружомберок
|1:1
|5
|2
|3
|0
|9 - 6
|9
|5.
|Тренчин
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|6.
|Земплин
|1:0
|5
|2
|1
|2
|3 - 5
|7
|7.
|Сеница
|0:1
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|8.
|Жилина
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|9.
|Середь
|1:0
|5
|1
|2
|2
|2 - 6
|5
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|6
|0
|1
|5
|5 - 17
|1
|11.
|Злате Моравце
|0:1
|5
|0
|0
|5
|4 - 16
|0
|12.
|Погронье
|1:1
|6
|0
|0
|6
|3 - 17
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сеница
|Elvis Mashike Sukisa
|6
|2
|1
|2.
|Тренчин
|Кадак Якуб
|5
|0
|2
|3.
|Спартак Трнава
|Ристовски Милан
|5
|0
|0
|4.
|Жилина
|Бичахчян Ваан
|4
|1
|3
|5.
|Слован Братислава
|Змрхаль Яромир
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Погронье
|Шпирьяк Доминик
|4
|2
|2.
|Сеница
|Шимчак Милан
|3
|1
|3.
|Тренчин
|Samuel Lavrincik
|3
|1
|4.
|Погронье
|Лачны Милош
|4
|0
|5.
|Земплин
|Alfonso Artabe
|4
|0