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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Шлёнск
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 13198
Ракув
0'
30' Желтая карточка
Нивулис Анджей
0:1
64' Гол
Гутковский Владислав
0:2
69' Гол
Иви Лопес
1:2
75' Гол
Прашелик Матеуш
78' Желтая карточка
Тудор Фран
78' Желтая карточка
Шромник Михал
79' Желтая карточка
Иви Лопес
89' Желтая карточка
Собота Вальдемар
90' Желтая карточка
Арак Якуб
90'+4
22
Шромник
Михал
39
Левкот
Шимон
14
Голла
Войцех
21
Бейгер
Лукаш
19
Янасик
Патрик
17
Шварц
Петр
29
Мончиньски
Кжиштоф
23
Гарсия
Виктор
III
7
Пих
Роберт
8
Прашелик
Матеуш
9
Экспозито
Эрик
1
Ковачевич
Владан
7
Тудор
Фран
6
Нивулис
Анджей
2
Петрашек
Томаш
23
Кун
Патрик
8
Лидерман
Бен
66
Папаниколау
Яннис
20
Полетанович
Марко
17
Вдовяк
Матеуш
21
Гутковский
Владислав
11
Иви
Лопес
Шлёнск
3-4-2-1
Ракув
4-3-3

История личных встреч

Шлёнск
Ракув

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

Э
2:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Шлёнск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 5 0.45
Пих Роберт 4 (3) 0.36
Прашелик Матеуш 3 0.27
Штиглец Дино 1 0.09
Гарсия Виктор III 1 0.09
Пясецки Фабиан 1 0.09
Павловски Бартоломей 0 0
Маковски Рафал 0 0
Голла Войцех 0 0
Вердаска Диогу 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иви Лопес 6 (3) 0.6
Гутковский Владислав 4 0.4
Цебуля Марчин 3 (1) 0.3
Мусёлик Себастьян 2 0.2
Вдовяк Матеуш 2 0.2
Тудор Фран 1 0.1
Нивулис Анджей 1 0.1
Рундич Милан 1 0.1
Длугош Виктор 1 0.1
Кун Патрик 0 0
Гедеш Алешандре 0 0
Стургеон Фабиу 0 0

Карточки

Шлёнск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Левкот Шимон 4 0
Экспозито Эрик 3 0
Шварц Петр 1 1
Штиглец Дино 2 0
Мончиньски Кжиштоф 2 0
Вердаска Диогу 2 0
Тамаш Марк 0 1
Собота Вальдемар 1 0
Павловски Бартоломей 1 0
Шромник Михал 1 0
Пясецки Фабиан 1 0
Маковски Рафал 1 0
Поправа Конрад 1 0
Бейгер Лукаш 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папаниколау Яннис 3 1
Тудор Фран 3 0
Стургеон Фабиу 1 1
Нивулис Анджей 2 0
Цебуля Марчин 2 0
Гутковский Владислав 2 0
Петрашек Томаш 2 0
Вдовяк Матеуш 2 0
Полетанович Марко 1 0
Гедеш Алешандре 1 0
Рундич Милан 1 0
Иви Лопес 1 0
Мусёлик Себастьян 1 0
Арак Якуб 1 0
Сапала Игор 1 0
Кортни-Перкинс Джордан 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
14
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
2
25%
1
7%
31-45
1
13%
3
21%
46-60
2
25%
5
36%
61-75
2
25%
3
21%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
3
30%
61-75
2
33%
1
10%
76-90

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
13%
2
29%
1-15
3
38%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
2
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

16
21
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
1
6%
2
10%
1-15
4
25%
3
14%
16-30
3
19%
2
10%
31-45
1
6%
5
24%
46-60
3
19%
5
24%
61-75
4
25%
4
19%
76-90

Пропущено

13
14
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
1
8%
1
7%
1-15
4
31%
2
14%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
3
23%
5
36%
61-75
3
23%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Шлёнск
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 Лех - Шлёнск 4:0 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1
Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Легия 1:0 Заглембе Любин - Шлёнск 1:3 Пяст - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Гурник Ленчна 0:0 Хапоэль Беэр-Шева - Шлёнск 4:0 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Краковия - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Арарат 3:3 Шлёнск - Варта Познань 2:2 Арарат - Шлёнск 2:4 Шлёнск - Пайде Линнамеесконд 2:0 Пайде Линнамеесконд - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1 Варта Познань - Шлёнск 2:3
Ракув
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Ракув - Варта Познань 3:0 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Легия - Ракув 2:3 Сталь Жешув - Ракув 2:4
Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ракув - Лех 2:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Гент - Ракув 3:0 Ракув - Гент 1:0 Рубин - Ракув 0:1 Висла Краков - Ракув 1:2 Ракув - Рубин 0:0 Ягеллония - Ракув 3:0 Ракув - Судува 0:0 Пяст - Ракув 2:3 Судува - Ракув 0:0 Легия - Ракув 1:1 Ред Булл Зальцбург - Ракув 2:2 Погонь Щецин - Ракув 1:3 Ракув - Пяст 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лехия Гданьск 11 6 4 1 20 - 9 22
2. Лех 10 6 3 1 22 - 6 21
3. Ракув 10 6 3 1 21 - 14 21
4. Погонь Щецин 10 5 4 1 16 - 8 19
5. Шлёнск 11 4 5 2 15 - 14 17
6. Ягеллония 10 4 3 3 11 - 11 15
7. Заглембе Любин 9 5 0 4 11 - 13 15
8. Пяст 11 4 2 5 14 - 15 14
9. Висла Краков 11 4 2 5 14 - 16 14
10. Гурник Забже 10 4 1 5 13 - 15 13
11. Краковия 10 3 4 3 16 - 18 13
12. Сталь Мелец 10 3 3 4 11 - 16 12
13. Радомьяк Радом 10 2 6 2 11 - 10 12
14. Висла Плоцк 10 3 1 6 17 - 17 10
15. Легия 8 3 0 5 10 - 12 9
16. Варта Познань 10 1 4 5 8 - 13 7
17. Брук-Бет Термалица 10 1 4 5 10 - 15 7
18. Гурник Ленчна 11 1 3 7 9 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 6 4 2 0 14 - 1 14
2. Погонь Щецин 5 4 1 0 12 - 3 13
3. Лехия Гданьск 5 4 1 0 10 - 3 13
4. Ягеллония 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Висла Плоцк 4 3 1 0 9 - 1 10
6. Заглембе Любин 5 3 0 2 8 - 6 9
7. Радомьяк Радом 5 2 3 0 7 - 4 9
8. Гурник Забже 6 3 0 3 7 - 7 9
9. Сталь Мелец 5 3 0 2 5 - 6 9
10. Шлёнск 6 2 3 1 8 - 6 9
11. Пяст 6 2 1 3 10 - 12 7
12. Висла Краков 5 2 1 2 7 - 5 7
13. Легия 3 2 0 1 6 - 4 6
14. Ракув 3 1 2 0 7 - 4 5
15. Краковия 4 1 2 1 8 - 8 5
16. Брук-Бет Термалица 6 1 2 3 8 - 11 5
17. Гурник Ленчна 6 1 2 3 6 - 15 5
18. Варта Познань 5 0 3 2 2 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 7 5 1 1 14 - 10 16
2. Лехия Гданьск 6 2 3 1 10 - 6 9
3. Шлёнск 5 2 2 1 7 - 8 8
4. Краковия 6 2 2 2 8 - 10 8
5. Лех 4 2 1 1 8 - 5 7
6. Пяст 5 2 1 2 4 - 3 7
7. Висла Краков 6 2 1 3 7 - 11 7
8. Заглембе Любин 4 2 0 2 3 - 7 6
9. Погонь Щецин 5 1 3 1 4 - 5 6
10. Гурник Забже 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Ягеллония 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Варта Познань 5 1 1 3 6 - 7 4
13. Радомьяк Радом 5 0 3 2 4 - 6 3
14. Легия 5 1 0 4 4 - 8 3
15. Сталь Мелец 5 0 3 2 6 - 10 3
16. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 2 - 4 2
17. Гурник Ленчна 5 0 1 4 3 - 12 1
18. Висла Плоцк 6 0 0 6 8 - 16 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лех Исхак Микаэль 7 1 1
2. Краковия Ван Амерсфоорт Пелле 7 1 0
3. Ракув Иви Лопес 6 3 4
4. Гурник Забже Хименес Хесус 6 1 2
5. Гурник Ленчна Bartosz Spiaczka 6 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гурник Ленчна Гол Януш 4 1
2. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 3 1
3. Ракув Папаниколау Яннис 3 1
4. Пяст Храпек Михал 4 0
5. Лехия Гданьск Кубицки Ярослав 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Нивулис Анджей получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Шлёнск 1:2 Ракув онлайн




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