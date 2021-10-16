Польша: Экстракласса 2021-2022
Шлёнск
1:2
Конец матча
Стадион: Городской стадион Вроцлава Зрители: 13198
Ракув
30' Желтая карточкаНивулис Анджей
0:1
64' ГолГутковский Владислав
0:2
69' ГолИви Лопес
1:2
75' ГолПрашелик Матеуш
78' Желтая карточкаТудор Фран
78' Желтая карточкаШромник Михал
79' Желтая карточкаИви Лопес
89' Желтая карточкаСобота Вальдемар
90' Желтая карточкаАрак Якуб
39
Левкот
Шимон
14
Голла
Войцех
21
Бейгер
Лукаш
17
Шварц
Петр
23
Кун
Патрик
11
Иви
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Левкот ШимонЗащитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
-
21 Бейгер ЛукашЗащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Магера Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кун ПатрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Иви ЛопесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Луиш МигелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Арак ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
Ход матча
30'
64'
69'
75'
78'
78'
79'
89'
90'
История личных встреч
Шлёнск
Ракув
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шлёнск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|5
|0.45
|Пих Роберт
|4 (3)
|0.36
|Прашелик Матеуш
|3
|0.27
|Штиглец Дино
|1
|0.09
|Гарсия Виктор III
|1
|0.09
|Пясецки Фабиан
|1
|0.09
|Павловски Бартоломей
|0
|0
|Маковски Рафал
|0
|0
|Голла Войцех
|0
|0
|Вердаска Диогу
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иви Лопес
|6 (3)
|0.6
|Гутковский Владислав
|4
|0.4
|Цебуля Марчин
|3 (1)
|0.3
|Мусёлик Себастьян
|2
|0.2
|Вдовяк Матеуш
|2
|0.2
|Тудор Фран
|1
|0.1
|Нивулис Анджей
|1
|0.1
|Рундич Милан
|1
|0.1
|Длугош Виктор
|1
|0.1
|Кун Патрик
|0
|0
|Гедеш Алешандре
|0
|0
|Стургеон Фабиу
|0
|0
Карточки
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Левкот Шимон
|4
|0
|Экспозито Эрик
|3
|0
|Шварц Петр
|1
|1
|Штиглец Дино
|2
|0
|Мончиньски Кжиштоф
|2
|0
|Вердаска Диогу
|2
|0
|Тамаш Марк
|0
|1
|Собота Вальдемар
|1
|0
|Павловски Бартоломей
|1
|0
|Шромник Михал
|1
|0
|Пясецки Фабиан
|1
|0
|Маковски Рафал
|1
|0
|Поправа Конрад
|1
|0
|Бейгер Лукаш
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папаниколау Яннис
|3
|1
|Тудор Фран
|3
|0
|Стургеон Фабиу
|1
|1
|Нивулис Анджей
|2
|0
|Цебуля Марчин
|2
|0
|Гутковский Владислав
|2
|0
|Петрашек Томаш
|2
|0
|Вдовяк Матеуш
|2
|0
|Полетанович Марко
|1
|0
|Гедеш Алешандре
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Иви Лопес
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Арак Якуб
|1
|0
|Сапала Игор
|1
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
14
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
2
25%
1
7%
31-45
1
13%
3
21%
46-60
2
25%
5
36%
61-75
2
25%
3
21%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
3
30%
61-75
2
33%
1
10%
76-90
Забито
8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
13%
2
29%
1-15
3
38%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
2
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
16
21
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
1
6%
2
10%
1-15
4
25%
3
14%
16-30
3
19%
2
10%
31-45
1
6%
5
24%
46-60
3
19%
5
24%
61-75
4
25%
4
19%
76-90
Пропущено
13
14
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
1
8%
1
7%
1-15
4
31%
2
14%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
3
23%
5
36%
61-75
3
23%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Шлёнск
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 Лех - Шлёнск 4:0 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1
Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Легия 1:0 Заглембе Любин - Шлёнск 1:3 Пяст - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Гурник Ленчна 0:0 Хапоэль Беэр-Шева - Шлёнск 4:0 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Краковия - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Арарат 3:3 Шлёнск - Варта Познань 2:2 Арарат - Шлёнск 2:4 Шлёнск - Пайде Линнамеесконд 2:0 Пайде Линнамеесконд - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1 Варта Познань - Шлёнск 2:3
Ракув
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Ракув - Варта Познань 3:0 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Легия - Ракув 2:3 Сталь Жешув - Ракув 2:4
Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ракув - Лех 2:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Гент - Ракув 3:0 Ракув - Гент 1:0 Рубин - Ракув 0:1 Висла Краков - Ракув 1:2 Ракув - Рубин 0:0 Ягеллония - Ракув 3:0 Ракув - Судува 0:0 Пяст - Ракув 2:3 Судува - Ракув 0:0 Легия - Ракув 1:1 Ред Булл Зальцбург - Ракув 2:2 Погонь Щецин - Ракув 1:3 Ракув - Пяст 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|11
|6
|4
|1
|20 - 9
|22
|2.
|Лех
|10
|6
|3
|1
|22 - 6
|21
|3.
|Ракув
|10
|6
|3
|1
|21 - 14
|21
|4.
|Погонь Щецин
|10
|5
|4
|1
|16 - 8
|19
|5.
|Шлёнск
|11
|4
|5
|2
|15 - 14
|17
|6.
|Ягеллония
|10
|4
|3
|3
|11 - 11
|15
|7.
|Заглембе Любин
|9
|5
|0
|4
|11 - 13
|15
|8.
|Пяст
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|9.
|Висла Краков
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|10.
|Гурник Забже
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|11.
|Краковия
|10
|3
|4
|3
|16 - 18
|13
|12.
|Сталь Мелец
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|13.
|Радомьяк Радом
|10
|2
|6
|2
|11 - 10
|12
|14.
|Висла Плоцк
|10
|3
|1
|6
|17 - 17
|10
|15.
|Легия
|8
|3
|0
|5
|10 - 12
|9
|16.
|Варта Познань
|10
|1
|4
|5
|8 - 13
|7
|17.
|Брук-Бет Термалица
|10
|1
|4
|5
|10 - 15
|7
|18.
|Гурник Ленчна
|11
|1
|3
|7
|9 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|6
|4
|2
|0
|14 - 1
|14
|2.
|Погонь Щецин
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|3.
|Лехия Гданьск
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|4.
|Ягеллония
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Висла Плоцк
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|6.
|Заглембе Любин
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|7.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|8.
|Гурник Забже
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|9.
|Сталь Мелец
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|10.
|Шлёнск
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|11.
|Пяст
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|12.
|Висла Краков
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|13.
|Легия
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|14.
|Ракув
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|5
|15.
|Краковия
|4
|1
|2
|1
|8 - 8
|5
|16.
|Брук-Бет Термалица
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|17.
|Гурник Ленчна
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|18.
|Варта Познань
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|7
|5
|1
|1
|14 - 10
|16
|2.
|Лехия Гданьск
|6
|2
|3
|1
|10 - 6
|9
|3.
|Шлёнск
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|8
|4.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|5.
|Лех
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|Пяст
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|7.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|8.
|Заглембе Любин
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|9.
|Погонь Щецин
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|10.
|Гурник Забже
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Ягеллония
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Варта Познань
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|13.
|Радомьяк Радом
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|14.
|Легия
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|15.
|Сталь Мелец
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|5
|0
|1
|4
|3 - 12
|1
|18.
|Висла Плоцк
|6
|0
|0
|6
|8 - 16
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лех
|Исхак Микаэль
|7
|1
|1
|2.
|Краковия
|Ван Амерсфоорт Пелле
|7
|1
|0
|3.
|Ракув
|Иви Лопес
|6
|3
|4
|4.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|6
|1
|2
|5.
|Гурник Ленчна
|Bartosz Spiaczka
|6
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гурник Ленчна
|Гол Януш
|4
|1
|2.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|3
|1
|3.
|Ракув
|Папаниколау Яннис
|3
|1
|4.
|Пяст
|Храпек Михал
|4
|0
|5.
|Лехия Гданьск
|Кубицки Ярослав
|4
|0