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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Унион Сент-Жиллуаз
4:2
Конец матча

Стадион:
Серен Юнайтед
0'
16' Желтая карточка
Амани Жан
0:1
31' Гол
Джаллоу Абли
0:2
35' Гол
Микаутадзе Жорж
45' Вторая желтая карточка
Амани Жан
1:2
55' Гол
Митома Каору
58' Желтая карточка
Джаллоу Абли
2:2
66' Гол
Ванзейр Данте
3:2
76' Гол
Митома Каору
81' Желтая карточка
Дель Фабро Дарио
83' Желтая карточка
Siebe van der Heyden
4:2
90' Гол
Митома Каору
90'+3
49
Морис
Антони
44
Siebe
van
der
Heyden
16
Бёрджесс
Кристиан
59
Ismael
Kandouss
2
Ниукоп
Барт
8
Амани
Жан
17
Теума
Тедди
6
Casper
Nielsen2
94
Loic
Lapoussin
13
Ванзейр
Данте
9
Deniz
Undav
30
Диш
Гийом
21
Fabrice
Sambu
20
Yahya
Nadrani
24
Буланже
Бенжамен
18
Поати
Морган
36
Джаллоу
Абли
88
Мазиз
Юссеф
44
Ibrahima
Cisse1
8
Gerald
Kilota
12
Бернье
Антуан
9
Микаутадзе
Жорж
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2
Серен Юнайтед
4-4-2

История личных встреч

Унион Сент-Жиллуаз
Серен Юнайтед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

ПДБ
2:0
ПДБ
0:2
ПДБ
1:0
ПДБ
3:2
ВД
1:2
ВД
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванзейр Данте 8 0.73
Deniz Undav 7 0.64
Митома Каору 3 0.27
Loic Lapoussin 2 0.18
Senne Lynen 1 0.09
Casper Nielsen2 1 0.09
Амани Жан 1 0.09
Matthew Sorinola 1 0.09
Теума Тедди 0 0
Багер Йонас 0 0
Серен Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мазиз Юссеф 5 0.45
Микаутадзе Жорж 5 (1) 0.45
Муандилмаджи Мариус 2 0.18
Джаллоу Абли 2 0.18
Fabrice Sambu 1 0.09
Gerald Kilota 0 0
Бернье Антуан 0 0
Ibrahima Cisse1 0 0

Карточки

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Siebe van der Heyden 3 0
Ismael Kandouss 3 0
Амани Жан 1 1
Авенатти Фелипе 2 0
Ниукоп Барт 2 0
Теума Тедди 2 0
Loic Lapoussin 2 0
Matthew Sorinola 2 0
Багер Йонас 0 1
Марк Дамьен 1 0
Франсуа Гийом 1 0
Бёрджесс Кристиан 1 0
Ванзейр Данте 1 0
Casper Nielsen2 1 0
Серен Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мазиз Юссеф 3 0
Муандилмаджи Мариус 3 0
Буланже Бенжамен 1 1
Gerald Kilota 2 0
Джаллоу Абли 2 0
Ibrahima Cisse1 2 0
Wagane Faye 2 0
Yahya Nadrani 2 0
Дель Фабро Дарио 1 0
Theo Pierrot 1 0
Поати Морган 1 0
Диш Гийом 1 0
Zakaria Silini 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
6
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
2
33%
31-45
4
31%
3
50%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
1
17%
76-90

Пропущено

6
14
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
17%
3
21%
61-75
3
50%
6
43%
76-90

Забито

11
10
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
18%
2
20%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
3
27%
3
30%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

24
16
7 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 4
3
13%
2
13%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
2
8%
4
25%
31-45
7
29%
29%
5
31%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
6
25%
4
25%
76-90

Пропущено

11
20
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
9%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
27%
3
15%
31-45
1
9%
4
20%
46-60
2
18%
5
25%
61-75
4
36%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1
Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Ланс - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Дейнзе 6:2 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Хейст - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Темпо Оверейсе - Унион Сент-Жиллуаз 0:5 Унион Сент-Жиллуаз - Дейнзе 2:2 Брюгге-2 - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Ломмель - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 2:0
Серен Юнайтед
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1
Эйпен - Серен Юнайтед 1:2 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 2:1 Серен Юнайтед - Остенде 2:3 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Мехелен 1:0 Кортрейк - Серен Юнайтед 2:0 Метц - Серен Юнайтед 1:1 Эйпен - Серен Юнайтед 2:1 Ломмель - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Льерс Кемпензонен 0:0 Серен Юнайтед - Дейнзе 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Моленбек 1:0 Брюгге-2 - Серен Юнайтед 0:1 Серен Юнайтед - Вестерло 1:1 Моленбек - Серен Юнайтед 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 11 6 4 1 20 - 13 22
2. Унион Сент-Жиллуаз 11 7 1 3 24 - 11 22
3. Антверпен 0:0 11 6 3 2 20 - 13 21
4. Эйпен 10 6 2 2 21 - 12 20
5. Генк 10 5 2 3 21 - 15 17
6. Андерлехт 10 4 4 2 19 - 12 16
7. Мехелен 10 5 1 4 18 - 19 16
8. Кортрейк 11 4 3 4 14 - 14 15
9. Остенде 0:0 11 4 3 4 14 - 18 15
10. Синт-Трейден 10 4 2 4 10 - 12 14
11. Шарлеруа 10 3 5 2 17 - 13 14
12. Стандард 10 4 1 5 10 - 17 13
13. Серен Юнайтед 11 4 0 7 15 - 21 12
14. Гент 10 3 2 5 16 - 13 11
15. Зульте-Варегем 0:0 11 2 4 5 15 - 23 10
16. АХ Лёвен 10 1 6 3 9 - 17 9
17. Серкль Брюгге 0:0 11 2 3 6 12 - 16 9
18. Беерсхот-Вильрейк 10 0 2 8 7 - 23 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 5 4 0 1 12 - 7 12
2. Брюгге 6 3 3 0 12 - 6 12
3. Унион Сент-Жиллуаз 6 4 0 2 13 - 6 12
4. Антверпен 0:0 5 3 1 1 9 - 6 10
5. Гент 5 3 1 1 14 - 7 10
6. Генк 5 3 1 1 12 - 5 10
7. Серен Юнайтед 5 3 0 2 10 - 6 9
8. Андерлехт 5 2 2 1 13 - 7 8
9. Кортрейк 5 2 2 1 8 - 6 8
10. Остенде 0:0 6 2 2 2 6 - 8 8
11. Эйпен 5 2 1 2 7 - 7 7
12. АХ Лёвен 5 1 3 1 5 - 7 6
13. Шарлеруа 5 1 2 2 6 - 6 5
14. Синт-Трейден 5 1 1 3 5 - 9 4
15. Стандард 5 1 1 3 5 - 9 4
16. Зульте-Варегем 0:0 6 0 3 3 7 - 14 3
17. Серкль Брюгге 0:0 5 0 1 4 3 - 9 1
18. Беерсхот-Вильрейк 5 0 0 5 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйпен 5 4 1 0 14 - 5 13
2. Антверпен 0:0 6 3 2 1 11 - 7 11
3. Синт-Трейден 5 3 1 1 5 - 3 10
4. Брюгге 5 3 1 1 8 - 7 10
5. Унион Сент-Жиллуаз 5 3 1 1 11 - 5 10
6. Стандард 5 3 0 2 5 - 8 9
7. Шарлеруа 5 2 3 0 11 - 7 9
8. Андерлехт 5 2 2 1 6 - 5 8
9. Серкль Брюгге 0:0 6 2 2 2 9 - 7 8
10. Остенде 0:0 5 2 1 2 8 - 10 7
11. Генк 5 2 1 2 9 - 10 7
12. Кортрейк 6 2 1 3 6 - 8 7
13. Зульте-Варегем 0:0 5 2 1 2 8 - 9 7
14. Мехелен 5 1 1 3 6 - 12 4
15. АХ Лёвен 5 0 3 2 4 - 10 3
16. Серен Юнайтед 6 1 0 5 5 - 15 3
17. Беерсхот-Вильрейк 5 0 2 3 7 - 13 2
18. Гент 5 0 1 4 2 - 6 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 12 1 1
2. Генк Онуачу Пол 9 3 0
3. Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 8 0 4
4. Зульте-Варегем Воссен Йелле 8 1 0
5. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 7 0 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 5 2
2. Кортрейк Ружо Лукас 5 0
3. Синт-Трейден Лавале Димитри 5 0
4. Эйпен Агбаду Эммануэль 5 0
5. Антверпен Де Лат Ричи 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 45'
    Амани Жан получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Жорж Микаутадзе бьет в цель!
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Джаллоу Абли бьет в цель!
  • Желтая карточка
    16'
    Амани Жан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Серен Юнайтед онлайн




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