Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Унион Сент-Жиллуаз
4:2
Конец матча
Стадион: Stade Joseph Marien
Серен Юнайтед
16' Желтая карточкаАмани Жан
0:1
31' ГолДжаллоу Абли
0:2
35' ГолМикаутадзе Жорж
45' Вторая желтая карточкаАмани Жан
1:2
55' ГолМитома Каору
58' Желтая карточкаДжаллоу Абли
2:2
66' ГолВанзейр Данте
3:2
76' ГолМитома Каору
81' Желтая карточкаДель Фабро Дарио
83' Желтая карточкаSiebe van der Heyden
4:2
90' ГолМитома Каору
49
Морис
Антони
17
Теума
Тедди
30
Диш
Гийом
18
Поати
Морган
36
Джаллоу
Абли
88
Мазиз
Юссеф
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Теума ТеддиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Марк ДамьенПолузащитник
- Нападающий
-
18 Митома КаоруНападающий
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Основной состав
-
30 Диш ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
-
36 Джаллоу АблиПолузащитник
-
88 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Кахбах МатьеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кондом Хорди
Ход матча
16'
31'
0:1
35'
0:2
45'
55'
1:2
58'
66'
2:2
76'
3:2
81'
90'
4:2
История личных встреч
Унион Сент-Жиллуаз
Серен Юнайтед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванзейр Данте
|8
|0.73
|Deniz Undav
|7
|0.64
|Митома Каору
|3
|0.27
|Loic Lapoussin
|2
|0.18
|Senne Lynen
|1
|0.09
|Casper Nielsen2
|1
|0.09
|Амани Жан
|1
|0.09
|Matthew Sorinola
|1
|0.09
|Теума Тедди
|0
|0
|Багер Йонас
|0
|0
Серен Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мазиз Юссеф
|5
|0.45
|Микаутадзе Жорж
|5 (1)
|0.45
|Муандилмаджи Мариус
|2
|0.18
|Джаллоу Абли
|2
|0.18
|Fabrice Sambu
|1
|0.09
|Gerald Kilota
|0
|0
|Бернье Антуан
|0
|0
|Ibrahima Cisse1
|0
|0
Карточки
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Siebe van der Heyden
|3
|0
|Ismael Kandouss
|3
|0
|Амани Жан
|1
|1
|Авенатти Фелипе
|2
|0
|Ниукоп Барт
|2
|0
|Теума Тедди
|2
|0
|Loic Lapoussin
|2
|0
|Matthew Sorinola
|2
|0
|Багер Йонас
|0
|1
|Марк Дамьен
|1
|0
|Франсуа Гийом
|1
|0
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0
|Ванзейр Данте
|1
|0
|Casper Nielsen2
|1
|0
Серен Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мазиз Юссеф
|3
|0
|Муандилмаджи Мариус
|3
|0
|Буланже Бенжамен
|1
|1
|Gerald Kilota
|2
|0
|Джаллоу Абли
|2
|0
|Ibrahima Cisse1
|2
|0
|Wagane Faye
|2
|0
|Yahya Nadrani
|2
|0
|Дель Фабро Дарио
|1
|0
|Theo Pierrot
|1
|0
|Поати Морган
|1
|0
|Диш Гийом
|1
|0
|Zakaria Silini
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
6
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
2
33%
31-45
4
31%
3
50%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
1
17%
76-90
Пропущено
6
14
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
17%
3
21%
61-75
3
50%
6
43%
76-90
Забито
11
10
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
18%
2
20%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
3
27%
3
30%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
24
16
7 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 4
3
13%
2
13%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
2
8%
4
25%
31-45
7
29%
29%
5
31%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
6
25%
4
25%
76-90
Пропущено
11
20
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
9%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
27%
3
15%
31-45
1
9%
4
20%
46-60
2
18%
5
25%
61-75
4
36%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1
Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Ланс - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Дейнзе 6:2 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Хейст - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Темпо Оверейсе - Унион Сент-Жиллуаз 0:5 Унион Сент-Жиллуаз - Дейнзе 2:2 Брюгге-2 - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Ломмель - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 2:0
Серен Юнайтед
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1
Эйпен - Серен Юнайтед 1:2 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 2:1 Серен Юнайтед - Остенде 2:3 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Мехелен 1:0 Кортрейк - Серен Юнайтед 2:0 Метц - Серен Юнайтед 1:1 Эйпен - Серен Юнайтед 2:1 Ломмель - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Льерс Кемпензонен 0:0 Серен Юнайтед - Дейнзе 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Моленбек 1:0 Брюгге-2 - Серен Юнайтед 0:1 Серен Юнайтед - Вестерло 1:1 Моленбек - Серен Юнайтед 2:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|11
|6
|4
|1
|20 - 13
|22
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|11
|7
|1
|3
|24 - 11
|22
|3.
|Антверпен
|0:0
|11
|6
|3
|2
|20 - 13
|21
|4.
|Эйпен
|10
|6
|2
|2
|21 - 12
|20
|5.
|Генк
|10
|5
|2
|3
|21 - 15
|17
|6.
|Андерлехт
|10
|4
|4
|2
|19 - 12
|16
|7.
|Мехелен
|10
|5
|1
|4
|18 - 19
|16
|8.
|Кортрейк
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|9.
|Остенде
|0:0
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|10.
|Синт-Трейден
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|11.
|Шарлеруа
|10
|3
|5
|2
|17 - 13
|14
|12.
|Стандард
|10
|4
|1
|5
|10 - 17
|13
|13.
|Серен Юнайтед
|11
|4
|0
|7
|15 - 21
|12
|14.
|Гент
|10
|3
|2
|5
|16 - 13
|11
|15.
|Зульте-Варегем
|0:0
|11
|2
|4
|5
|15 - 23
|10
|16.
|АХ Лёвен
|10
|1
|6
|3
|9 - 17
|9
|17.
|Серкль Брюгге
|0:0
|11
|2
|3
|6
|12 - 16
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|10
|0
|2
|8
|7 - 23
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|5
|4
|0
|1
|12 - 7
|12
|2.
|Брюгге
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|4
|0
|2
|13 - 6
|12
|4.
|Антверпен
|0:0
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|5.
|Гент
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|6.
|Генк
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|7.
|Серен Юнайтед
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|8.
|Андерлехт
|5
|2
|2
|1
|13 - 7
|8
|9.
|Кортрейк
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|10.
|Остенде
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|11.
|Эйпен
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|12.
|АХ Лёвен
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|13.
|Шарлеруа
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|14.
|Синт-Трейден
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Стандард
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|16.
|Зульте-Варегем
|0:0
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|17.
|Серкль Брюгге
|0:0
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|5
|0
|0
|5
|0 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|2.
|Антверпен
|0:0
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|3.
|Синт-Трейден
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|4.
|Брюгге
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|6.
|Стандард
|5
|3
|0
|2
|5 - 8
|9
|7.
|Шарлеруа
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|8.
|Андерлехт
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|9.
|Серкль Брюгге
|0:0
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|10.
|Остенде
|0:0
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|11.
|Генк
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|12.
|Кортрейк
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|13.
|Зульте-Варегем
|0:0
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|14.
|Мехелен
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|15.
|АХ Лёвен
|5
|0
|3
|2
|4 - 10
|3
|16.
|Серен Юнайтед
|6
|1
|0
|5
|5 - 15
|3
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|18.
|Гент
|5
|0
|1
|4
|2 - 6
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|12
|1
|1
|2.
|Генк
|Онуачу Пол
|9
|3
|0
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|8
|0
|4
|4.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|8
|1
|0
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|7
|0
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|5
|2
|2.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|5
|0
|3.
|Синт-Трейден
|Лавале Димитри
|5
|0
|4.
|Эйпен
|Агбаду Эммануэль
|5
|0
|5.
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|3
|1