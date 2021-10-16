Польша: Экстракласса 2021-2022
Брук-Бет Термалица
0:0
Первый тайм: 18'
Стадион: Брук-Бет
Лехия Гданьск
66
Земан
Мартин
12
Куцяк
Душан
25
Налепа
Михал
53
Малоча
Марио
99
Дурмуш
Илкай
20
Конрадо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Земан МартинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Лоска ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
87 Jakub Pek
-
-
-
80 Marcel Vasil
-
Главный тренер: Mariusz Lewandowski
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
53 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дурмуш ИлкайПолузащитник
-
20 КонрадоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Tomasz Kaczmarek
История личных встреч
Брук-Бет Термалица
Лехия Гданьск
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Piotr Wlazlo
|5 (3)
|0.5
|Adam Radwanski
|2
|0.2
|Patryk Czarnowski
|1
|0.1
|Kacper Spiewak
|1
|0.1
|Ernest Terpilowski
|1
|0.1
|Bartlomiej Kukulowicz
|0
|0
|Mateusz Grzybek
|0
|0
|Губинек Михал
|0
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зволински Лукаш
|5
|0.45
|Гаёс Мацей
|3
|0.27
|Пайшау Флавиу
|2
|0.18
|Кубицки Ярослав
|2
|0.18
|Жуковски Матеуш
|2
|0.18
|Kacper Sezonienko
|1
|0.09
|Дурмуш Илкай
|1
|0.09
|Маковский Томаш
|1
|0.09
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Малоча Марио
|0
|0
|Конрадо
|0
|0
|Петшак Рафаль
|0
|0
|Мусолитин Николай
|0
|0
Карточки
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Piotr Wlazlo
|3
|0
|Mateusz Grzybek
|2
|0
|Wiktor Biedrzycki
|2
|0
|Васьелевски Марцин
|2
|0
|Земан Мартин
|1
|0
|Путивцев Артём
|1
|0
|Гергел Роман
|1
|0
|Мешанович Мурис
|1
|0
|Жира Павел
|1
|0
|Adam Radwanski
|1
|0
|Nemanja Tekijaski
|1
|0
|Ernest Terpilowski
|1
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малоча Марио
|3
|0
|Конрадо
|3
|0
|Кубицки Ярослав
|3
|0
|Налепа Михал
|3
|0
|Kacper Sezonienko
|3
|0
|Куцяк Душан
|2
|0
|Гаёс Мацей
|2
|0
|Жуковски Матеуш
|2
|0
|Пайшау Флавиу
|1
|0
|Зволински Лукаш
|1
|0
|Дурмуш Илкай
|1
|0
|Кристерс Тоберс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
2
25%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
38%
1
13%
61-75
2
25%
1
13%
76-90
Пропущено
9
6
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
4
44%
1
17%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
50%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
50%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
10
17
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
1
10%
2
12%
1-15
1
10%
2
12%
16-30
2
20%
5
29%
29%
31-45
1
10%
3
18%
46-60
3
30%
2
12%
61-75
2
20%
3
18%
76-90
Пропущено
13
10
3 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
6
46%
2
20%
46-60
1
8%
4
40%
61-75
3
23%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1
Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Брук-Бет Термалица - Лех 1:3 Ягеллония - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Висла Краков 2:2 Брук-Бет Термалица - Сталь Мелец 1:1 Брук-Бет Термалица - Стомиль Ольштын 0:0 ЛКС Лодзь - Брук-Бет Термалица 3:2 Одра Ополе - Брук-Бет Термалица 1:0 Тыхы - Брук-Бет Термалица 0:2 Брук-Бет Термалица - Хробры 0:0 Видзев Лодзь - Брук-Бет Термалица 1:1 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 0:1 Брук-Бет Термалица - Медзь 0:2 Брук-Бет Термалица - Корона Кельце 6:2 Гурник Ленчна - Брук-Бет Термалица 3:3
Лехия Гданьск
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Лехия Гданьск - Легия 3:1 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2
Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Лех - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Краковия 3:0 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:3 Лехия Гданьск - Легия 0:1 Лех - Лехия Гданьск 3:0 Лехия Гданьск - Пяст 2:2 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 3:1 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Висла Краков 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|10
|6
|3
|1
|22 - 6
|21
|2.
|Лехия Гданьск
|0:0
|11
|5
|5
|1
|18 - 9
|20
|3.
|Погонь Щецин
|10
|5
|4
|1
|16 - 8
|19
|4.
|Ракув
|9
|5
|3
|1
|19 - 13
|18
|5.
|Шлёнск
|10
|4
|5
|1
|14 - 12
|17
|6.
|Ягеллония
|10
|4
|3
|3
|11 - 11
|15
|7.
|Заглембе Любин
|9
|5
|0
|4
|11 - 13
|15
|8.
|Пяст
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|9.
|Гурник Забже
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|10.
|Краковия
|10
|3
|4
|3
|16 - 18
|13
|11.
|Сталь Мелец
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|12.
|Радомьяк Радом
|10
|2
|6
|2
|11 - 10
|12
|13.
|Висла Краков
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|14.
|Висла Плоцк
|10
|3
|1
|6
|17 - 17
|10
|15.
|Легия
|8
|3
|0
|5
|10 - 12
|9
|16.
|Брук-Бет Термалица
|0:0
|10
|1
|5
|4
|10 - 13
|8
|17.
|Варта Познань
|10
|1
|4
|5
|8 - 13
|7
|18.
|Гурник Ленчна
|11
|1
|3
|7
|9 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|6
|4
|2
|0
|14 - 1
|14
|2.
|Погонь Щецин
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|3.
|Лехия Гданьск
|0:0
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|4.
|Ягеллония
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Висла Плоцк
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|6.
|Гурник Забже
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|7.
|Шлёнск
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|8.
|Заглембе Любин
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|9.
|Сталь Мелец
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|10.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|11.
|Пяст
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|12.
|Висла Краков
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|13.
|Легия
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|14.
|Брук-Бет Термалица
|0:0
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|15.
|Ракув
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|5
|16.
|Краковия
|4
|1
|2
|1
|8 - 8
|5
|17.
|Гурник Ленчна
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|18.
|Варта Познань
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|2.
|Шлёнск
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|8
|3.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|4.
|Лех
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|5.
|Лехия Гданьск
|0:0
|6
|1
|4
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Пяст
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|7.
|Заглембе Любин
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|8.
|Погонь Щецин
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|9.
|Гурник Забже
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|10.
|Ягеллония
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Варта Познань
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|12.
|Висла Краков
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|13.
|Легия
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|14.
|Сталь Мелец
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|15.
|Радомьяк Радом
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|5
|0
|1
|4
|3 - 12
|1
|18.
|Висла Плоцк
|6
|0
|0
|6
|8 - 16
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лех
|Исхак Микаэль
|7
|1
|1
|2.
|Краковия
|Ван Амерсфоорт Пелле
|7
|1
|0
|3.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|6
|1
|2
|4.
|Гурник Ленчна
|Bartosz Spiaczka
|6
|1
|0
|5.
|Ракув
|Иви Лопес
|5
|3
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гурник Ленчна
|Гол Януш
|4
|1
|2.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|3
|1
|3.
|Ракув
|Папаниколау Яннис
|3
|1
|4.
|Пяст
|Храпек Михал
|4
|0
|5.
|Висла Краков
|Эль-Махдиуи Ашраф
|4
|0