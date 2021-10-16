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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Брук-Бет Термалица
0:2
Конец матча

Стадион:
Лехия Гданьск
0'
33' Желтая карточка
Кубицки Ярослав
0:1
55' Гол
Пайшау Флавиу
0:2
56' Гол
Конрадо
90'+4
1
Будзилек
Лукаш
23
Васьелевски
Марцин
19
Безпалец
Михал
6
Nemanja
Tekijaski
27
Bartlomiej
Kukulowicz
22
Губинек
Михал
95
Sebastian
Bonecki
24
Ernest
Terpilowski
8
Стефаник
Самуэль
66
Земан
Мартин
11
Мешанович
Мурис
12
Куцяк
Душан
36
Маковский
Томаш
25
Налепа
Михал
53
Малоча
Марио
2
Петшак
Рафаль
6
Кубицки
Ярослав
7
Гаёс
Мацей
79
Kacper
Sezonienko
99
Дурмуш
Илкай
20
Конрадо
28
Пайшау
Флавиу
Брук-Бет Термалица
4-2-3-1
Лехия Гданьск
4-2-3-1

История личных встреч

Брук-Бет Термалица
Лехия Гданьск

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

К
1:3
Э
0:1
Э
2:2
Э
2:1
ЭГА
2:0
Э
1:1
Э
1:2
Э
1:1
Э
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Брук-Бет Термалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Piotr Wlazlo 5 (3) 0.5
Adam Radwanski 2 0.2
Patryk Czarnowski 1 0.1
Kacper Spiewak 1 0.1
Ernest Terpilowski 1 0.1
Bartlomiej Kukulowicz 0 0
Mateusz Grzybek 0 0
Губинек Михал 0 0
Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зволински Лукаш 5 0.45
Пайшау Флавиу 3 0.27
Гаёс Мацей 3 0.27
Кубицки Ярослав 2 0.18
Жуковски Матеуш 2 0.18
Конрадо 1 0.09
Дурмуш Илкай 1 0.09
Kacper Sezonienko 1 0.09
Маковский Томаш 1 0.09
Сисей Йозеф 0 0
Малоча Марио 0 0
Петшак Рафаль 0 0
Мусолитин Николай 0 0

Карточки

Брук-Бет Термалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Piotr Wlazlo 3 0
Mateusz Grzybek 2 0
Wiktor Biedrzycki 2 0
Васьелевски Марцин 2 0
Земан Мартин 1 0
Путивцев Артём 1 0
Гергел Роман 1 0
Мешанович Мурис 1 0
Жира Павел 1 0
Adam Radwanski 1 0
Nemanja Tekijaski 1 0
Ernest Terpilowski 1 0
Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубицки Ярослав 4 0
Малоча Марио 3 0
Конрадо 3 0
Налепа Михал 3 0
Kacper Sezonienko 3 0
Куцяк Душан 2 0
Гаёс Мацей 2 0
Жуковски Матеуш 2 0
Пайшау Флавиу 1 0
Зволински Лукаш 1 0
Дурмуш Илкай 1 0
Кристерс Тоберс 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
2
25%
3
30%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
3
38%
1
10%
61-75
2
25%
1
10%
76-90

Пропущено

11
6
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
6
55%
1
17%
46-60
1
9%
2
33%
61-75
2
18%
1
17%
76-90

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
50%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
50%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

10
19
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
1
10%
2
11%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
2
20%
5
26%
31-45
1
10%
5
26%
46-60
3
30%
2
11%
61-75
2
20%
3
16%
76-90

Пропущено

15
10
3 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
8
53%
2
20%
46-60
1
7%
4
40%
61-75
3
20%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1
Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Брук-Бет Термалица - Лех 1:3 Ягеллония - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Висла Краков 2:2 Брук-Бет Термалица - Сталь Мелец 1:1 Брук-Бет Термалица - Стомиль Ольштын 0:0 ЛКС Лодзь - Брук-Бет Термалица 3:2 Одра Ополе - Брук-Бет Термалица 1:0 Тыхы - Брук-Бет Термалица 0:2 Брук-Бет Термалица - Хробры 0:0 Видзев Лодзь - Брук-Бет Термалица 1:1 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 0:1 Брук-Бет Термалица - Медзь 0:2 Брук-Бет Термалица - Корона Кельце 6:2 Гурник Ленчна - Брук-Бет Термалица 3:3
Лехия Гданьск
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Лехия Гданьск - Легия 3:1 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2
Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Лех - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Краковия 3:0 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:3 Лехия Гданьск - Легия 0:1 Лех - Лехия Гданьск 3:0 Лехия Гданьск - Пяст 2:2 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 3:1 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Висла Краков 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лехия Гданьск 11 6 4 1 20 - 9 22
2. Лех 10 6 3 1 22 - 6 21
3. Погонь Щецин 10 5 4 1 16 - 8 19
4. Ракув 9 5 3 1 19 - 13 18
5. Шлёнск 10 4 5 1 14 - 12 17
6. Ягеллония 10 4 3 3 11 - 11 15
7. Заглембе Любин 9 5 0 4 11 - 13 15
8. Пяст 11 4 2 5 14 - 15 14
9. Висла Краков 1:0 11 4 2 5 14 - 16 14
10. Гурник Забже 0:1 10 4 1 5 13 - 15 13
11. Краковия 10 3 4 3 16 - 18 13
12. Сталь Мелец 10 3 3 4 11 - 16 12
13. Радомьяк Радом 10 2 6 2 11 - 10 12
14. Висла Плоцк 10 3 1 6 17 - 17 10
15. Легия 8 3 0 5 10 - 12 9
16. Варта Познань 10 1 4 5 8 - 13 7
17. Брук-Бет Термалица 10 1 4 5 10 - 15 7
18. Гурник Ленчна 11 1 3 7 9 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 6 4 2 0 14 - 1 14
2. Погонь Щецин 5 4 1 0 12 - 3 13
3. Лехия Гданьск 5 4 1 0 10 - 3 13
4. Ягеллония 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Висла Плоцк 4 3 1 0 9 - 1 10
6. Шлёнск 5 2 3 0 7 - 4 9
7. Заглембе Любин 5 3 0 2 8 - 6 9
8. Радомьяк Радом 5 2 3 0 7 - 4 9
9. Гурник Забже 0:1 6 3 0 3 7 - 7 9
10. Сталь Мелец 5 3 0 2 5 - 6 9
11. Пяст 6 2 1 3 10 - 12 7
12. Висла Краков 1:0 5 2 1 2 7 - 5 7
13. Легия 3 2 0 1 6 - 4 6
14. Ракув 3 1 2 0 7 - 4 5
15. Краковия 4 1 2 1 8 - 8 5
16. Брук-Бет Термалица 6 1 2 3 8 - 11 5
17. Гурник Ленчна 6 1 2 3 6 - 15 5
18. Варта Познань 5 0 3 2 2 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 6 4 1 1 12 - 9 13
2. Лехия Гданьск 6 2 3 1 10 - 6 9
3. Шлёнск 5 2 2 1 7 - 8 8
4. Краковия 6 2 2 2 8 - 10 8
5. Лех 4 2 1 1 8 - 5 7
6. Пяст 5 2 1 2 4 - 3 7
7. Висла Краков 1:0 6 2 1 3 7 - 11 7
8. Заглембе Любин 4 2 0 2 3 - 7 6
9. Погонь Щецин 5 1 3 1 4 - 5 6
10. Гурник Забже 0:1 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Ягеллония 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Варта Познань 5 1 1 3 6 - 7 4
13. Радомьяк Радом 5 0 3 2 4 - 6 3
14. Легия 5 1 0 4 4 - 8 3
15. Сталь Мелец 5 0 3 2 6 - 10 3
16. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 2 - 4 2
17. Гурник Ленчна 5 0 1 4 3 - 12 1
18. Висла Плоцк 6 0 0 6 8 - 16 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лех Исхак Микаэль 7 1 1
2. Краковия Ван Амерсфоорт Пелле 7 1 0
3. Гурник Забже Хименес Хесус 6 1 2
4. Гурник Ленчна Bartosz Spiaczka 6 1 0
5. Ракув Иви Лопес 5 3 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гурник Ленчна Гол Януш 4 1
2. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 3 1
3. Ракув Папаниколау Яннис 3 1
4. Пяст Храпек Михал 4 0
5. Лехия Гданьск Кубицки Ярослав 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Кубицки Ярослав получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Дурмуш Илкай бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Брук-Бет Термалица 0:2 Лехия Гданьск онлайн




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