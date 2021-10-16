Словакия: Суперлига 2021-2022
24' Желтая карточкаВашко Филип
0:1
35' ГолMatus Marcin
45' Желтая карточкаБегала Матуш
52' Желтая карточкаTakuto Oshima
57' Желтая карточкаШумбера Шимон
0:1
57' Не забитый пенальтиТруса Матей
59' Желтая карточкаAlfonso Artabe
1:1
74' ГолElvis Mashike Sukisa
82' Желтая карточкаMichael Ranko
90' Вторая желтая карточкаTakuto Oshima
90' Красная карточкаПирошка Юрай
14
Кучера
Лукаш
29
Tomas
Egert
10
Дуда
Доминик
17
Вашко
Филип
10
Жофчак
Игор
16
Бегала
Матуш
29
Труса
Матей
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Кучера ЛукашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Tomas EgertПолузащитник
-
10 Дуда ДоминикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Пирошка ЮрайПолузащитник
-
17 Маулана ЭгиПолузащитник
-
16 Milan JurdikПолузащитник
-
20 Бухель ФилипНападающий
-
30 Matus Repa
-
Главный тренер: Karol Prazenica
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Вашко ФилипЗащитник
- Полузащитник
-
10 Жофчак ИгорПолузащитник
-
16 Бегала МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Труса МатейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Котула ЮрайПолузащитник
-
13 Wisdom Kanu
-
30 Brian Pena
-
Главный тренер: Anton Soltis
Ход матча
24'
35'
0:1
45'
52'
57'
57'
0:1
59'
74'
82'
90'
90'
История личных встреч
Сеница
Земплин
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 4 победы
18 матчей
38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
16.7%
61.1%
22.2%
3 победы 11 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сеница
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Elvis Mashike Sukisa
|7 (2)
|0.64
|Шумбера Шимон
|2
|0.18
|Ниархос Иоаннис
|1
|0.09
|Павлик Петр
|1
|0.09
|Маулана Эги
|0
|0
Земплин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жофчак Игор
|3
|0.27
|Труса Матей
|2
|0.18
|Wisdom Kanu
|2
|0.18
|Takuto Oshima
|2
|0.18
|Попович Димитриос
|1
|0.09
|Alfonso Artabe
|1
|0.09
|Бегала Матуш
|1
|0.09
|Matus Marcin
|1
|0.09
|Вашко Филип
|1
|0.09
|Котула Юрай
|0
|0
|Магда Даниэль
|0
|0
Карточки
Сеница
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шимчак Милан
|3
|1
|Tomas Egert
|2
|1
|Шумбера Шимон
|3
|0
|Кучера Лукаш
|2
|0
|David Gac
|2
|0
|Дуда Доминик
|2
|0
|Gabriel Halabrin
|2
|0
|Пирошка Юрай
|0
|1
|Павлик Петр
|1
|0
|Машулович Даниэль
|1
|0
|Elvis Mashike Sukisa
|1
|0
|Свобода Вацлав
|1
|0
|Равас Генрих
|1
|0
|Бухель Якуб
|1
|0
|Ниархос Иоаннис
|1
|0
Земплин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alfonso Artabe
|5
|0
|Вашко Филип
|4
|0
|Бегала Матуш
|4
|0
|Takuto Oshima
|2
|1
|Michael Ranko
|2
|0
|Труса Матей
|2
|0
|Неофитидис Георгиос
|2
|0
|Жофчак Игор
|1
|0
|Мендес Алехандро
|1
|0
|Сараз Беньямин
|1
|0
|Магда Даниэль
|1
|0
|Квоцера Милан
|1
|0
|Wisdom Kanu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
4
80%
1
33%
76-90
Пропущено
6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
2
33%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
6
11
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
2
33%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
33%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
33%
1
9%
76-90
Пропущено
11
7
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
2
18%
1
14%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
45%
3
43%
76-90
Забито
11
14
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
2
18%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
18%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
9%
2
14%
61-75
6
55%
2
14%
76-90
Пропущено
17
13
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
3
18%
3
23%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
2
12%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
7
41%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Сеница
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Середь - Сеница 2:1 Сеница - Слован Братислава 0:3 Тренчин - Сеница 3:3 Сеница - Погронье 1:0
Татран Липтовски-Микулаш - Сеница 1:2 Жилина - Сеница 3:0 Сеница - ДАК 1:1 Злате Моравце - Сеница 1:1 Сеница - Спартак Трнава 2:1 Ружомберок - Сеница 0:0 Середь - Сеница 4:1 Сеница - Погронье 0:0 Ружомберок - Сеница 1:1 Сеница - Нитра 1:0 Сеница - Земплин 1:1 Нитра - Сеница 0:3 Сеница - Ружомберок 0:1 Земплин - Сеница 1:0 Сеница - Середь 1:0 Погронье - Сеница 3:0
Земплин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Земплин - Жилина 1:0 Середь - Земплин 0:1 Земплин - Злате Моравце 2:1 Земплин - Спартак Трнава 1:2
Ружомберок - Земплин 0:0 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Слован Братислава - Земплин 3:1 Земплин - Тренчин 1:2 Погронье - Земплин 2:0 Земплин - ДАК 4:1 Нитра - Земплин 0:4 Земплин - Середь 2:2 Погронье - Земплин 0:0 Земплин - Ружомберок 2:1 Сеница - Земплин 1:1 Середь - Земплин 2:0 Земплин - Погронье 1:2 Земплин - Сеница 1:0 Ружомберок - Земплин 2:0 Земплин - Нитра 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|10
|7
|2
|1
|25 - 8
|23
|2.
|Спартак Трнава
|10
|7
|2
|1
|18 - 4
|23
|3.
|ДАК
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|4.
|Ружомберок
|11
|4
|6
|1
|16 - 10
|18
|5.
|Земплин
|11
|5
|2
|4
|14 - 13
|17
|6.
|Тренчин
|11
|3
|5
|3
|17 - 14
|14
|7.
|Жилина
|11
|4
|2
|5
|15 - 14
|14
|8.
|Сеница
|11
|3
|5
|3
|12 - 16
|14
|9.
|Середь
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|11
|3
|1
|7
|16 - 26
|10
|11.
|Злате Моравце
|11
|1
|4
|6
|12 - 24
|7
|12.
|Погронье
|11
|1
|3
|7
|10 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|2.
|Спартак Трнава
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|3.
|Земплин
|6
|4
|0
|2
|11 - 7
|12
|4.
|Ружомберок
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|5.
|Татран Липтовски-Микулаш
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|6.
|Жилина
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|7.
|Середь
|6
|3
|0
|3
|7 - 6
|9
|8.
|ДАК
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|9.
|Сеница
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|10.
|Злате Моравце
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|11.
|Тренчин
|5
|1
|3
|1
|8 - 5
|6
|12.
|Погронье
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|2.
|Спартак Трнава
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|3.
|ДАК
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|4.
|Ружомберок
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|5.
|Тренчин
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|6.
|Сеница
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|7.
|Земплин
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|8.
|Жилина
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|9.
|Середь
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|6
|0
|1
|5
|5 - 17
|1
|11.
|Злате Моравце
|5
|0
|0
|5
|4 - 16
|0
|12.
|Погронье
|6
|0
|0
|6
|3 - 17
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сеница
|Elvis Mashike Sukisa
|7
|2
|1
|2.
|Тренчин
|Кадак Якуб
|5
|0
|2
|3.
|Спартак Трнава
|Ристовски Милан
|5
|0
|0
|4.
|Жилина
|Бичахчян Ваан
|4
|1
|3
|5.
|Слован Братислава
|Змрхаль Яромир
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Погронье
|Шпирьяк Доминик
|4
|2
|2.
|Земплин
|Alfonso Artabe
|5
|0
|3.
|Сеница
|Шимчак Милан
|3
|1
|4.
|Тренчин
|Samuel Lavrincik
|3
|1
|5.
|Погронье
|Лачны Милош
|4
|0