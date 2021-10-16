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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Сеница
1:1
Конец матча

Стадион:
Земплин
0'
24' Желтая карточка
Вашко Филип
0:1
35' Гол
Matus Marcin
45' Желтая карточка
Бегала Матуш
52' Желтая карточка
Takuto Oshima
57' Желтая карточка
Шумбера Шимон
0:1
57' Не забитый пенальти
Труса Матей
59' Желтая карточка
Alfonso Artabe
1:1
74' Гол
Elvis Mashike Sukisa
82' Желтая карточка
Michael Ranko
90' Вторая желтая карточка
Takuto Oshima
90' Красная карточка
Пирошка Юрай
90'+7
1
Равас
Генрих
14
Кучера
Лукаш
4
Павлик
Петр
3
David
Gac
7
Шумбера
Шимон
21
Gabriel
Halabrin
29
Tomas
Egert
10
Дуда
Доминик
23
Твардек
Кристофер
27
Elvis
Mashike
Sukisa
6
Оршула
Филип
1
Сараз
Беньямин
6
Alfonso
Artabe
19
Michael
Ranko
17
Вашко
Филип
21
Магда
Даниэль
10
Жофчак
Игор
16
Бегала
Матуш
7
Takuto
Oshima
18
Мендес
Алехандро
9
Matus
Marcin
29
Труса
Матей
Сеница
4-3-3
Земплин
3-5-2

История личных встреч

Сеница
Земплин

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 4 победы

18 матчей

38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

16.7%
61.1%
22.2%
3 победы 11 ничьих 4 победы

История матчей

СГБ
1:1
СГБ
1:0
С
0:1
С
3:0
С
4:0
С
3:0
С
2:4
С
1:1
С
1:2
С
0:2
С
1:1
С
2:1
С
1:0
С
0:0
С
2:0
С
2:1
С
1:1
С
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Сеница
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Elvis Mashike Sukisa 7 (2) 0.64
Шумбера Шимон 2 0.18
Ниархос Иоаннис 1 0.09
Павлик Петр 1 0.09
Маулана Эги 0 0
Земплин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жофчак Игор 3 0.27
Труса Матей 2 0.18
Wisdom Kanu 2 0.18
Takuto Oshima 2 0.18
Попович Димитриос 1 0.09
Alfonso Artabe 1 0.09
Бегала Матуш 1 0.09
Matus Marcin 1 0.09
Вашко Филип 1 0.09
Котула Юрай 0 0
Магда Даниэль 0 0

Карточки

Сеница
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шимчак Милан 3 1
Tomas Egert 2 1
Шумбера Шимон 3 0
Кучера Лукаш 2 0
David Gac 2 0
Дуда Доминик 2 0
Gabriel Halabrin 2 0
Пирошка Юрай 0 1
Павлик Петр 1 0
Машулович Даниэль 1 0
Elvis Mashike Sukisa 1 0
Свобода Вацлав 1 0
Равас Генрих 1 0
Бухель Якуб 1 0
Ниархос Иоаннис 1 0
Земплин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alfonso Artabe 5 0
Вашко Филип 4 0
Бегала Матуш 4 0
Takuto Oshima 2 1
Michael Ranko 2 0
Труса Матей 2 0
Неофитидис Георгиос 2 0
Жофчак Игор 1 0
Мендес Алехандро 1 0
Сараз Беньямин 1 0
Магда Даниэль 1 0
Квоцера Милан 1 0
Wisdom Kanu 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
4
80%
1
33%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
2
33%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

6
11
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
2
33%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
33%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
33%
1
9%
76-90

Пропущено

11
7
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
2
18%
1
14%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
45%
3
43%
76-90

Забито

11
14
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
2
18%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
18%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
9%
2
14%
61-75
6
55%
2
14%
76-90

Пропущено

17
13
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
3
18%
3
23%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
2
12%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
7
41%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Сеница
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Середь - Сеница 2:1 Сеница - Слован Братислава 0:3 Тренчин - Сеница 3:3 Сеница - Погронье 1:0
Татран Липтовски-Микулаш - Сеница 1:2 Жилина - Сеница 3:0 Сеница - ДАК 1:1 Злате Моравце - Сеница 1:1 Сеница - Спартак Трнава 2:1 Ружомберок - Сеница 0:0 Середь - Сеница 4:1 Сеница - Погронье 0:0 Ружомберок - Сеница 1:1 Сеница - Нитра 1:0 Сеница - Земплин 1:1 Нитра - Сеница 0:3 Сеница - Ружомберок 0:1 Земплин - Сеница 1:0 Сеница - Середь 1:0 Погронье - Сеница 3:0
Земплин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Земплин - Жилина 1:0 Середь - Земплин 0:1 Земплин - Злате Моравце 2:1 Земплин - Спартак Трнава 1:2
Ружомберок - Земплин 0:0 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Слован Братислава - Земплин 3:1 Земплин - Тренчин 1:2 Погронье - Земплин 2:0 Земплин - ДАК 4:1 Нитра - Земплин 0:4 Земплин - Середь 2:2 Погронье - Земплин 0:0 Земплин - Ружомберок 2:1 Сеница - Земплин 1:1 Середь - Земплин 2:0 Земплин - Погронье 1:2 Земплин - Сеница 1:0 Ружомберок - Земплин 2:0 Земплин - Нитра 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 10 7 2 1 25 - 8 23
2. Спартак Трнава 10 7 2 1 18 - 4 23
3. ДАК 11 5 3 3 18 - 15 18
4. Ружомберок 11 4 6 1 16 - 10 18
5. Земплин 11 5 2 4 14 - 13 17
6. Тренчин 11 3 5 3 17 - 14 14
7. Жилина 11 4 2 5 15 - 14 14
8. Сеница 11 3 5 3 12 - 16 14
9. Середь 11 3 3 5 10 - 14 12
10. Татран Липтовски-Микулаш 11 3 1 7 16 - 26 10
11. Злате Моравце 11 1 4 6 12 - 24 7
12. Погронье 11 1 3 7 10 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 5 4 1 0 16 - 5 13
2. Спартак Трнава 5 4 1 0 11 - 1 13
3. Земплин 6 4 0 2 11 - 7 12
4. Ружомберок 6 2 3 1 6 - 3 9
5. Татран Липтовски-Микулаш 5 3 0 2 11 - 9 9
6. Жилина 6 3 0 3 10 - 8 9
7. Середь 6 3 0 3 7 - 6 9
8. ДАК 5 2 2 1 9 - 8 8
9. Сеница 5 2 2 1 5 - 6 8
10. Злате Моравце 6 1 4 1 8 - 8 7
11. Тренчин 5 1 3 1 8 - 5 6
12. Погронье 5 1 3 1 7 - 8 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 5 3 1 1 9 - 3 10
2. Спартак Трнава 5 3 1 1 7 - 3 10
3. ДАК 6 3 1 2 9 - 7 10
4. Ружомберок 5 2 3 0 10 - 7 9
5. Тренчин 6 2 2 2 9 - 9 8
6. Сеница 6 1 3 2 7 - 10 6
7. Земплин 5 1 2 2 3 - 6 5
8. Жилина 5 1 2 2 5 - 6 5
9. Середь 5 0 3 2 3 - 8 3
10. Татран Липтовски-Микулаш 6 0 1 5 5 - 17 1
11. Злате Моравце 5 0 0 5 4 - 16 0
12. Погронье 6 0 0 6 3 - 17 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сеница Elvis Mashike Sukisa 7 2 1
2. Тренчин Кадак Якуб 5 0 2
3. Спартак Трнава Ристовски Милан 5 0 0
4. Жилина Бичахчян Ваан 4 1 3
5. Слован Братислава Змрхаль Яромир 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Погронье Шпирьяк Доминик 4 2
2. Земплин Alfonso Artabe 5 0
3. Сеница Шимчак Милан 3 1
4. Тренчин Samuel Lavrincik 3 1
5. Погронье Лачны Милош 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    46'
    Бегала Матуш получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Matus Marcin бьет в цель!
  • Желтая карточка
    24'
    Вашко Филип получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сеница 1:1 Земплин онлайн




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