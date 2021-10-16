Голландия: Эредивизие 2021-2022
Гоу Эхед Иглс
4:2
Конец матча
Стадион: Де Аделарсхорст Зрители: 9701
Хераклес
1:0
29' ГолБрауэрс Люк
1:1
43' ГолВлут Рай
53' Желтая карточкаБасачикоглу Билал
2:1
58' Гол в свои воротаКнустер Матс
3:1
62' ГолБрауэрс Люк
3:2
64' ГолРенте Марко
67' Undefined phrase: football_event_Ботос Яннис-Фивос
68' Желтая карточкаФадига Ноа
70' Красная карточкаБотос Яннис-Фивос
82' Желтая карточкаКиомурцоглу Орестис
83' Желтая карточкаOgechika Heil
84' Undefined phrase: football_event_Лидберг Исак
86' Красная карточкаЛидберг Исак
4:2
90' ГолДейл Матс
29
Кардона
Марк
23
Фадига
Ноа
13
Кнустер
Матс
15
Схоофс
Лукас
10
Влут
Рай
16
Сирхейс
Кай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Кардона МаркНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Схюрман ЙобВратарь
-
20 Дейл МатсЗащитник
-
26 Баккер ЮстинЗащитник
-
24 Буран ЯсинПолузащитник
- Нападающий
-
22 Дюмай КвирмоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
-
13 Кнустер МатсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Схоофс ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Влут РайПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Сирхейс КайНападающий
- Запасные игроки
-
26 Букер КунВратарь
- Вратарь
-
12 Роскен РубенЗащитник
- Защитник
-
22 Лес МатеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
29'
1:0
43'
1:1
58'
2:1
62'
3:1
64'
3:2
68'
83'
84'
86'
90'
4:2
Статистика матча
-
4 Голы 2
-
5 Удары по воротам 11
-
4 Удары в створ 6
-
6 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 3
-
2 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
История личных встреч
Гоу Эхед Иглс
Хераклес
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Иньиго
|3
|0.33
|Брауэрс Люк
|3
|0.33
|Ботос Яннис-Фивос
|2
|0.22
|Дейл Матс
|1
|0.11
|Баккер Юстин
|1 (1)
|0.11
|Ромменс Филипп
|0
|0
|Кюйперс Бас
|0
|0
|Люкассен Бойд
|0
|0
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
|Ogechika Heil
|0
|0
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюргзорг Делано
|4
|0.5
|Влут Рай
|3 (1)
|0.38
|Сирхейс Кай
|1
|0.13
|Бакыш Синан
|1
|0.13
|Аззауи Исмаил
|1
|0.13
|Ренте Марко
|1
|0.13
|Кваглиата Джакомо
|0
|0
Карточки
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лидберг Исак
|2
|1
|Наубер Геррит
|2
|0
|Кюйперс Бас
|2
|0
|Ботос Яннис-Фивос
|0
|1
|Хан Уорнер
|1
|0
|Крамер Йорис
|1
|0
|Дейл Матс
|1
|0
|Люкассен Бойд
|1
|0
|Идзес Джей
|1
|0
|Ogechika Heil
|1
|0
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фадига Ноа
|4
|0
|Бакыш Синан
|1
|1
|Влут Рай
|2
|0
|Кваглиата Джакомо
|2
|0
|Бласвих Янис
|1
|0
|Басачикоглу Билал
|1
|0
|Кнустер Матс
|1
|0
|Киомурцоглу Орестис
|1
|0
|Де ла Торре Лука
|1
|0
|Бюргзорг Делано
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
2
40%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Пропущено
13
7
3 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
5
38%
1
14%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
4
31%
2
29%
76-90
Забито
10
12
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
25%
31-45
2
20%
3
25%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
3
30%
4
33%
76-90
Пропущено
19
13
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
3
16%
0
0%
1-15
1
5%
3
23%
16-30
2
11%
2
15%
31-45
6
32%
2
15%
46-60
2
11%
3
23%
61-75
5
26%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гоу Эхед Иглс - Ломмель 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2
Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 0:1 Гоу Эхед Иглс - Эммен 1:2 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 1:1 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:1 Гоу Эхед Иглс - Хелмонд Спорт 5:1 Утрехт-2 - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:0 Де Графсхап - Гоу Эхед Иглс 1:0
Хераклес
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хераклес - Виллем II 3:2 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Камбюр - Хераклес 2:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2
Вердер - Хераклес 2:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 Спарта Роттердам - Хераклес 1:1 Хераклес - ПСВ 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 3:1 Хераклес - ХСК-21 7:0 Хераклес - Де Графсхап 2:2 Хераклес - Ваалвейк 4:1 Эммен - Хераклес 4:1 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 Хераклес - ПАОК 1:2 Хераклес - Рёдингхаузен 2:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:0 Хераклес - Спарта Роттердам 1:2 АЗ Алкмаар - Хераклес 5:0 Хераклес - Фейеноорд 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|9
|7
|1
|1
|32 - 2
|22
|2.
|ПСВ
|0:1
|9
|6
|0
|3
|19 - 12
|18
|3.
|Утрехт
|8
|5
|2
|1
|18 - 5
|17
|4.
|Фейеноорд
|8
|5
|1
|2
|22 - 11
|16
|5.
|Виллем II
|8
|5
|1
|2
|12 - 10
|16
|6.
|Твенте
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|7.
|Витесс
|8
|4
|1
|3
|8 - 15
|13
|8.
|Херенвен
|9
|4
|1
|4
|11 - 14
|13
|9.
|Камбюр
|0:0
|9
|4
|1
|4
|16 - 21
|13
|10.
|НЕК Неймеген
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|9
|3
|1
|5
|11 - 18
|10
|12.
|Хераклес
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|13.
|АЗ Алкмаар
|7
|3
|0
|4
|14 - 12
|9
|14.
|Ваалвейк
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|15.
|Гронинген
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|16.
|Спарта Роттердам
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|17.
|Фортуна Ситтард
|0:0
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|18.
|ПЕК Зволле
|1:0
|9
|1
|1
|7
|3 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|5
|4
|0
|1
|22 - 1
|12
|2.
|Утрехт
|4
|3
|1
|0
|14 - 4
|10
|3.
|Фейеноорд
|4
|3
|1
|0
|12 - 6
|10
|4.
|Виллем II
|4
|3
|0
|1
|5 - 6
|9
|5.
|ПСВ
|0:1
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|6.
|Камбюр
|0:0
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|7.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|8.
|Хераклес
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Твенте
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|10.
|Херенвен
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|11.
|Спарта Роттердам
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|12.
|Фортуна Ситтард
|0:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|13.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|14.
|Витесс
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|15.
|Ваалвейк
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|16.
|АЗ Алкмаар
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|17.
|Гронинген
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|18.
|ПЕК Зволле
|1:0
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|2.
|ПСВ
|0:1
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|3.
|Витесс
|4
|3
|0
|1
|4 - 6
|9
|4.
|Утрехт
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|5.
|Виллем II
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Твенте
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|7.
|Херенвен
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|8.
|НЕК Неймеген
|5
|2
|1
|2
|8 - 12
|7
|9.
|Фейеноорд
|4
|2
|0
|2
|10 - 5
|6
|10.
|АЗ Алкмаар
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|11.
|Камбюр
|0:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 13
|4
|12.
|Гронинген
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|13.
|ПЕК Зволле
|1:0
|5
|1
|0
|4
|2 - 9
|3
|14.
|Ваалвейк
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|15.
|Хераклес
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|16.
|Спарта Роттердам
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|17.
|Фортуна Ситтард
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|0
|1
|3
|3 - 13
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|7
|0
|0
|2.
|Аякс
|Алле Себастьян
|6
|0
|2
|3.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|5
|0
|2
|4.
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|5
|1
|1
|5.
|Херенвен
|Верман Хенк
|5
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Витесс
|Беро Матуш
|5
|1
|2.
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1
|2
|3.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|4
|0
|4.
|Хераклес
|Фадига Ноа
|4
|0
|5.
|Гоу Эхед Иглс
|Лидберг Исак
|2
|1