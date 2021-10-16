Второй тайм

100' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

99' Г О О О О Л - Дейл Матс забивает с правой ноги!

97' Люкассен Бойд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

97' Игрок Киомурцоглу Орестис из команды Хераклес неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

97' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

95' Хераклес выполняет удар от ворот.

94' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Киомурцоглу Орестис не смог попасть в створ ударом издали

92' Сирхейс Кай из команды Хераклес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

90' Влут Рай не смог попасть в створ ударом издали

90' Идзес Джей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Тактическая замена. Кнустер Матс уходит с поля и его заменяет Мохамед Амисси

88' Влут Рай не смог попасть в створ ударом издали

87' Влут Рай бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

86' УДАЛЕНИЕ! - Лидберг Исак увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

85' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

83' Идзес Джей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Огечика Хейл получил желтую карточку от судьи

82' Киомурцоглу Орестис получил желтую карточку от судьи

78' Джакомо Квальята из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

78' Крамер Йорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Идзес Джей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

72' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Матч возобновлен

69' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

68' Фадига Ноа получает желтую карточку за неспортивное поведение

68' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

66' Хорошую попытку сделал Бюргзорг Делано . Удар в створ, но вратарь начеку

66' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Забив гол, Хераклес сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

64' Г О О О О Л - Ренте Марко правой ногой классно пробил с лета.

64' Плохо сыграл Хан Уорнер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

62' Г О О О О Л - Брауэрс Люк забивает с правой ноги!

61' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Г О О О О Л - Кнустер Матс уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

58' ШТАНГА! Так было близко к голу - Кордоба Иньиго нанес удар в каркас ворот!

56' Сегодняшная посещаемость составляет 9701 болельщиков

56' Удар от ворот произведет Хераклес

55' Оратмангун Рагнар не смог попасть в створ ударом издали

55' Крамер Йорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Басачикоглу Билал получил желтую карточку от судьи

52' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Крамер Йорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Джакомо Квальята из команды Хераклес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

50' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Матч возобновлен

50' Ох, нехорошо это выглядит. Фадига Ноа получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Фадига Ноа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля