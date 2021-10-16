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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Гоу Эхед Иглс
4:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 9701
Хераклес
0'
1:0
29' Гол
Брауэрс Люк
1:1
43' Гол
Влут Рай
53' Желтая карточка
Басачикоглу Билал
2:1
58' Гол в свои ворота
Кнустер Матс
3:1
62' Гол
Брауэрс Люк
3:2
64' Гол
Ренте Марко
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Ботос Яннис-Фивос
68' Желтая карточка
Фадига Ноа
70' Красная карточка
Ботос Яннис-Фивос
82' Желтая карточка
Киомурцоглу Орестис
83' Желтая карточка
Ogechika Heil
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Лидберг Исак
86' Красная карточка
Лидберг Исак
4:2
90' Гол
Дейл Матс
90'+10
1
Хан
Уорнер
2
Люкассен
Бойд
6
Идзес
Джей
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
10
Ромменс
Филипп
8
Брауэрс
Люк
21
Кордоба
Иньиго
30
Ботос
Яннис-Фивос
11
Оратмангун
Рагнар
29
Кардона
Марк
1
Бласвих
Янис
23
Фадига
Ноа
5
Ренте
Марко
13
Кнустер
Матс
3
Кваглиата
Джакомо
6
Киомурцоглу
Орестис
15
Схоофс
Лукас
7
Басачикоглу
Билал
10
Влут
Рай
37
Бюргзорг
Делано
16
Сирхейс
Кай
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1
Хераклес
4-2-3-1

Ход матча

29'
Брауэрс Люк
(Ромменс Филипп)
1:0
43'
1:1
Влут Рай
53'
 
Басачикоглу Билал
58'
Кнустер Матс
2:1
62'
Брауэрс Люк
(Кордоба Иньиго)
3:1
64'
3:2
Ренте Марко
67'
Ботос Яннис-Фивос
 
68'
 
Фадига Ноа
70'
Ботос Яннис-Фивос
 
80'
 
Лаурсен Николай
Басачикоглу Билал
80'
 
Бакыш Синан
Схоофс Лукас
81'
Лидберг Исак
Кардона Марк
 
81'
Ogechika Heil
Кордоба Иньиго
 
82'
 
Киомурцоглу Орестис
83'
Ogechika Heil
 
84'
Лидберг Исак
 
86'
Лидберг Исак
 
88'
Дейл Матс
Оратмангун Рагнар
 
89'
 
Амисси Мохамед
Кнустер Матс
90'
 
Sven Sonnenberg
Бюргзорг Делано
90'
Дейл Матс
(Ogechika Heil)
4:2

Статистика матча

  • 4 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 11
  • 4 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 2 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
Хераклес

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
1:0
ТМС
2:0
Э
1:4
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:3
Э
1:2
Э
1:1
К
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Иньиго 3 0.33
Брауэрс Люк 3 0.33
Ботос Яннис-Фивос 2 0.22
Дейл Матс 1 0.11
Баккер Юстин 1 (1) 0.11
Ромменс Филипп 0 0
Кюйперс Бас 0 0
Люкассен Бойд 0 0
Оратмангун Рагнар 0 0
Ogechika Heil 0 0
Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюргзорг Делано 4 0.5
Влут Рай 3 (1) 0.38
Сирхейс Кай 1 0.13
Бакыш Синан 1 0.13
Аззауи Исмаил 1 0.13
Ренте Марко 1 0.13
Кваглиата Джакомо 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лидберг Исак 2 1
Наубер Геррит 2 0
Кюйперс Бас 2 0
Ботос Яннис-Фивос 0 1
Хан Уорнер 1 0
Крамер Йорис 1 0
Дейл Матс 1 0
Люкассен Бойд 1 0
Идзес Джей 1 0
Ogechika Heil 1 0
Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фадига Ноа 4 0
Бакыш Синан 1 1
Влут Рай 2 0
Кваглиата Джакомо 2 0
Бласвих Янис 1 0
Басачикоглу Билал 1 0
Кнустер Матс 1 0
Киомурцоглу Орестис 1 0
Де ла Торре Лука 1 0
Бюргзорг Делано 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Пропущено

13
7
3 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
5
38%
1
14%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
4
31%
2
29%
76-90

Забито

10
12
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
25%
31-45
2
20%
3
25%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
3
30%
4
33%
76-90

Пропущено

19
13
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
3
16%
0
0%
1-15
1
5%
3
23%
16-30
2
11%
2
15%
31-45
6
32%
2
15%
46-60
2
11%
3
23%
61-75
5
26%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гоу Эхед Иглс - Ломмель 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2
Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 0:1 Гоу Эхед Иглс - Эммен 1:2 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 1:1 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:1 Гоу Эхед Иглс - Хелмонд Спорт 5:1 Утрехт-2 - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:0 Де Графсхап - Гоу Эхед Иглс 1:0
Хераклес
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хераклес - Виллем II 3:2 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Камбюр - Хераклес 2:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2
Вердер - Хераклес 2:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 Спарта Роттердам - Хераклес 1:1 Хераклес - ПСВ 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 3:1 Хераклес - ХСК-21 7:0 Хераклес - Де Графсхап 2:2 Хераклес - Ваалвейк 4:1 Эммен - Хераклес 4:1 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 Хераклес - ПАОК 1:2 Хераклес - Рёдингхаузен 2:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:0 Хераклес - Спарта Роттердам 1:2 АЗ Алкмаар - Хераклес 5:0 Хераклес - Фейеноорд 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 9 7 1 1 32 - 2 22
2. ПСВ 0:1 9 6 0 3 19 - 12 18
3. Утрехт 8 5 2 1 18 - 5 17
4. Фейеноорд 8 5 1 2 22 - 11 16
5. Виллем II 8 5 1 2 12 - 10 16
6. Твенте 8 4 2 2 14 - 10 14
7. Витесс 8 4 1 3 8 - 15 13
8. Херенвен 9 4 1 4 11 - 14 13
9. Камбюр 0:0 9 4 1 4 16 - 21 13
10. НЕК Неймеген 8 3 2 3 10 - 15 11
11. Гоу Эхед Иглс 9 3 1 5 11 - 18 10
12. Хераклес 8 3 1 4 11 - 14 10
13. АЗ Алкмаар 7 3 0 4 14 - 12 9
14. Ваалвейк 9 1 4 4 12 - 15 7
15. Гронинген 8 1 3 4 7 - 14 6
16. Спарта Роттердам 8 1 3 4 7 - 16 6
17. Фортуна Ситтард 0:0 8 1 3 4 7 - 16 6
18. ПЕК Зволле 1:0 9 1 1 7 3 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 5 4 0 1 22 - 1 12
2. Утрехт 4 3 1 0 14 - 4 10
3. Фейеноорд 4 3 1 0 12 - 6 10
4. Виллем II 4 3 0 1 5 - 6 9
5. ПСВ 0:1 5 3 0 2 11 - 9 9
6. Камбюр 0:0 5 3 0 2 11 - 8 9
7. Гоу Эхед Иглс 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Хераклес 5 3 0 2 7 - 7 9
9. Твенте 3 2 1 0 5 - 2 7
10. Херенвен 5 2 0 3 7 - 10 6
11. Спарта Роттердам 4 1 2 1 5 - 7 5
12. Фортуна Ситтард 0:0 5 1 2 2 5 - 11 5
13. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 3 4
14. Витесс 4 1 1 2 4 - 9 4
15. Ваалвейк 4 1 1 2 4 - 5 4
16. АЗ Алкмаар 2 1 0 1 5 - 3 3
17. Гронинген 4 0 3 1 2 - 3 3
18. ПЕК Зволле 1:0 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 4 3 1 0 10 - 1 10
2. ПСВ 0:1 4 3 0 1 8 - 3 9
3. Витесс 4 3 0 1 4 - 6 9
4. Утрехт 4 2 1 1 4 - 1 7
5. Виллем II 4 2 1 1 7 - 4 7
6. Твенте 5 2 1 2 9 - 8 7
7. Херенвен 4 2 1 1 4 - 4 7
8. НЕК Неймеген 5 2 1 2 8 - 12 7
9. Фейеноорд 4 2 0 2 10 - 5 6
10. АЗ Алкмаар 5 2 0 3 9 - 9 6
11. Камбюр 0:0 4 1 1 2 5 - 13 4
12. Гронинген 4 1 0 3 5 - 11 3
13. ПЕК Зволле 1:0 5 1 0 4 2 - 9 3
14. Ваалвейк 5 0 3 2 8 - 10 3
15. Хераклес 3 0 1 2 4 - 7 1
16. Спарта Роттердам 4 0 1 3 2 - 9 1
17. Фортуна Ситтард 0:0 3 0 1 2 2 - 5 1
18. Гоу Эхед Иглс 4 0 1 3 3 - 13 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Фейеноорд Тиль Гус 7 0 0
2. Аякс Алле Себастьян 6 0 2
3. Фейеноорд Линссен Брайан 5 0 2
4. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 5 1 1
5. Херенвен Верман Хенк 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Витесс Беро Матуш 5 1
2. Гронинген Те Вирик Мик 1 2
3. Ваалвейк Крамер Михил 4 0
4. Хераклес Фадига Ноа 4 0
5. Гоу Эхед Иглс Лидберг Исак 2 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Adelaarshorst. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Гоу Эхед Иглс 4:2 Хераклес онлайн




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