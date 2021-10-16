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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
ПСВ
0:1
Первый тайм: 44'

Стадион:
ПЕК Зволле
0'
0:1
3' Гол
Редан Дайшон
44'
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филипп
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
6
Сангаре
Ибрахим
8
Ван
Гинкел
Марко
10
Мадуэке
Нони
27
Гётце
Марио
11
Гакпо
Коди
7
Захави
Эран
1
Лампру
Костантинос
27
Пабай
Марк
15
Керстен
Сэм
2
Ван
Полен
Брам
4
Накаяма
Юта
8
Хюйбертс
Дин
13
Штридер
Рико
6
Саймак
Мустафа
11
Аджич
Лука
5
Паал
Кеннет
19
Редан
Дайшон
ПСВ
4-2-3-1
ПЕК Зволле
4-2-3-1

Ход матча

3'
0:1
Редан Дайшон
(Накаяма Юта)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

История личных встреч

ПСВ
ПЕК Зволле

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.7%
5.9%
29.4%
11 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 4 ничьи 3 победы

19 матчей

84.2%
5.3%
10.5%
16 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

Э
4:2
Э
0:3
Э
4:1
Э
0:4
Э
4:0
Э
1:2
Э
4:0
Э
0:1
Э
4:1
Э
0:4
Э
1:3
Э
3:2
Э
3:1
Э
3:1
Э
1:2
Э
1:1
К
0:3
Э
1:3
Э
1:2

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захави Эран 3 0.33
Гакпо Коди 2 0.22
Брума Арминду 2 0.22
Боскальи Оливье 2 0.22
Мадуэке Нони 2 0.22
Вертессен Йорбе 1 0.11
Прёппер Дэви 1 0.11
Ван Гинкел Марко 1 0.11
Томас Райан 1 0.11
Рамальо Андре 1 0.11
Доан Рицу 1 0.11
Сангаре Ибрахим 1 0.11
Гётце Марио 0 0
Тезе Джордан 0 0
Макс Филипп 0 0
Мвене Филипп 0 0
ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Редан Дайшон 2 0.22
Саймак Мустафа 1 0.11
Накаяма Юта 0 0
Штридер Рико 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гётце Марио 2 0
Ван Гинкел Марко 2 0
Рамальо Андре 2 0
Обиспо Армандо 2 0
Брума Арминду 1 0
Макс Филипп 1 0
Сангаре Ибрахим 1 0
Жуниор Мауро 1 0
ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Керстен Сэм 1 1
Штридер Рико 1 0
Клемент Пелле 1 0
Накаяма Юта 1 0
Редан Дайшон 1 0
Тедич Слободан 1 0
Ван Ден Белт Томас 1 0
Рейндерс Элиано 1 0
Хюйбертс Дин 1 0
Elikia Mbinga 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
1
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
11%
2
22%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
3
33%
2
22%
76-90

Забито

9
2
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
22%
1
50%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
50%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

19
3
9 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 1
1 Не забивали 5
3
16%
1
33%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
2
67%
61-75
6
32%
0
0%
76-90

Пропущено

11
13
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
1
9%
3
23%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
2
18%
3
23%
61-75
4
36%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Штурм - ПСВ 1:4 Виллем II - ПСВ 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2
ПСВ - Фейеноорд 0:4 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:3 ПСВ - Гронинген 5:2 ПСВ - Бенфика 0:0 ПСВ - Камбюр 4:1 Бенфика - ПСВ 2:1 Хераклес - ПСВ 0:2 Митьюлланд - ПСВ 0:1 Аякс - ПСВ 0:4 ПСВ - Митьюлланд 3:0 Галатасарай - ПСВ 1:2 ПСВ - Галатасарай 5:1 ПСВ - ПАОК 1:0 Оснабрюк - ПСВ 0:0 Дельбрюкер - ПСВ 1:10
ПЕК Зволле
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0
ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - Витесс 0:1 Хераклес - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:2 Фенербахче - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Камбюр 2:1 ПЕК Зволле - Хелмонд Спорт 3:0 ПЕК Зволле - Волендам 0:2 ПЕК Зволле - Боруссия-2 Д 1:1 ПЕК Зволле - Гронинген 1:0 ПСВ - ПЕК Зволле 4:2 ПЕК Зволле - АДО Ден Хааг 0:1 Витесс - ПЕК Зволле 2:1 Херенвен - ПЕК Зволле 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 9 7 1 1 32 - 2 22
2. ПСВ 0:1 9 6 0 3 19 - 12 18
3. Утрехт 8 5 2 1 18 - 5 17
4. Фейеноорд 8 5 1 2 22 - 11 16
5. Виллем II 8 5 1 2 12 - 10 16
6. Твенте 8 4 2 2 14 - 10 14
7. Витесс 8 4 1 3 8 - 15 13
8. Херенвен 9 4 1 4 11 - 14 13
9. Камбюр 0:0 9 4 1 4 16 - 21 13
10. НЕК Неймеген 8 3 2 3 10 - 15 11
11. Гоу Эхед Иглс 9 3 1 5 11 - 18 10
12. Хераклес 8 3 1 4 11 - 14 10
13. АЗ Алкмаар 7 3 0 4 14 - 12 9
14. Ваалвейк 9 1 4 4 12 - 15 7
15. Гронинген 8 1 3 4 7 - 14 6
16. Спарта Роттердам 8 1 3 4 7 - 16 6
17. Фортуна Ситтард 0:0 8 1 3 4 7 - 16 6
18. ПЕК Зволле 1:0 9 1 1 7 3 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 5 4 0 1 22 - 1 12
2. Утрехт 4 3 1 0 14 - 4 10
3. Фейеноорд 4 3 1 0 12 - 6 10
4. Виллем II 4 3 0 1 5 - 6 9
5. ПСВ 0:1 5 3 0 2 11 - 9 9
6. Камбюр 0:0 5 3 0 2 11 - 8 9
7. Гоу Эхед Иглс 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Хераклес 5 3 0 2 7 - 7 9
9. Твенте 3 2 1 0 5 - 2 7
10. Херенвен 5 2 0 3 7 - 10 6
11. Спарта Роттердам 4 1 2 1 5 - 7 5
12. Фортуна Ситтард 0:0 5 1 2 2 5 - 11 5
13. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 3 4
14. Витесс 4 1 1 2 4 - 9 4
15. Ваалвейк 4 1 1 2 4 - 5 4
16. АЗ Алкмаар 2 1 0 1 5 - 3 3
17. Гронинген 4 0 3 1 2 - 3 3
18. ПЕК Зволле 1:0 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 4 3 1 0 10 - 1 10
2. ПСВ 0:1 4 3 0 1 8 - 3 9
3. Витесс 4 3 0 1 4 - 6 9
4. Утрехт 4 2 1 1 4 - 1 7
5. Виллем II 4 2 1 1 7 - 4 7
6. Твенте 5 2 1 2 9 - 8 7
7. Херенвен 4 2 1 1 4 - 4 7
8. НЕК Неймеген 5 2 1 2 8 - 12 7
9. Фейеноорд 4 2 0 2 10 - 5 6
10. АЗ Алкмаар 5 2 0 3 9 - 9 6
11. Камбюр 0:0 4 1 1 2 5 - 13 4
12. Гронинген 4 1 0 3 5 - 11 3
13. ПЕК Зволле 1:0 5 1 0 4 2 - 9 3
14. Ваалвейк 5 0 3 2 8 - 10 3
15. Хераклес 3 0 1 2 4 - 7 1
16. Спарта Роттердам 4 0 1 3 2 - 9 1
17. Фортуна Ситтард 0:0 3 0 1 2 2 - 5 1
18. Гоу Эхед Иглс 4 0 1 3 3 - 13 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Фейеноорд Тиль Гус 7 0 0
2. Аякс Алле Себастьян 6 0 2
3. Фейеноорд Линссен Брайан 5 0 2
4. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 5 1 1
5. Херенвен Верман Хенк 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Витесс Беро Матуш 5 1
2. Гронинген Те Вирик Мик 1 2
3. Ваалвейк Крамер Михил 4 0
4. Хераклес Фадига Ноа 4 0
5. Гоу Эхед Иглс Лидберг Исак 2 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
ПЕК Зволле
1.65
9.80
5.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ПСВ 0:1 ПЕК Зволле онлайн




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