Голландия: Эредивизие 2021-2022
ПСВ
0:1
Первый тайм: 44'
Стадион: Филипс
ПЕК Зволле
0:1
3' ГолРедан Дайшон
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филипп
31
Макс
Филипп
10
Мадуэке
Нони
27
Гётце
Марио
11
Гакпо
Коди
27
Пабай
Марк
15
Керстен
Сэм
13
Штридер
Рико
11
Аджич
Лука
19
Редан
Дайшон
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
29 Мвене ФилиппЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мадуэке НониПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
-
11 Гакпо КодиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Прёппер ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Жуниор МауроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Пабай МаркЗащитник
-
15 Керстен СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Штридер РикоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Аджич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Редан ДайшонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Mees de Wit
-
Главный тренер: Art Langeler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
3'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
8 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
71 Владение мячом, % 29
Владение мячом
История личных встреч
ПСВ
ПЕК Зволле
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.7%
5.9%
29.4%
11 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 4 ничьи 3 победы
19 матчей
84.2%
5.3%
10.5%
16 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захави Эран
|3
|0.33
|Гакпо Коди
|2
|0.22
|Брума Арминду
|2
|0.22
|Боскальи Оливье
|2
|0.22
|Мадуэке Нони
|2
|0.22
|Вертессен Йорбе
|1
|0.11
|Прёппер Дэви
|1
|0.11
|Ван Гинкел Марко
|1
|0.11
|Томас Райан
|1
|0.11
|Рамальо Андре
|1
|0.11
|Доан Рицу
|1
|0.11
|Сангаре Ибрахим
|1
|0.11
|Гётце Марио
|0
|0
|Тезе Джордан
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Мвене Филипп
|0
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Редан Дайшон
|2
|0.22
|Саймак Мустафа
|1
|0.11
|Накаяма Юта
|0
|0
|Штридер Рико
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гётце Марио
|2
|0
|Ван Гинкел Марко
|2
|0
|Рамальо Андре
|2
|0
|Обиспо Армандо
|2
|0
|Брума Арминду
|1
|0
|Макс Филипп
|1
|0
|Сангаре Ибрахим
|1
|0
|Жуниор Мауро
|1
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Керстен Сэм
|1
|1
|Штридер Рико
|1
|0
|Клемент Пелле
|1
|0
|Накаяма Юта
|1
|0
|Редан Дайшон
|1
|0
|Тедич Слободан
|1
|0
|Ван Ден Белт Томас
|1
|0
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|Хюйбертс Дин
|1
|0
|Elikia Mbinga
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
1
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
11%
2
22%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
3
33%
2
22%
76-90
Забито
9
2
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
22%
1
50%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
50%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
19
3
9 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 1
1 Не забивали 5
3
16%
1
33%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
2
67%
61-75
6
32%
0
0%
76-90
Пропущено
11
13
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
1
9%
3
23%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
2
18%
3
23%
61-75
4
36%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Штурм - ПСВ 1:4 Виллем II - ПСВ 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2
ПСВ - Фейеноорд 0:4 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:3 ПСВ - Гронинген 5:2 ПСВ - Бенфика 0:0 ПСВ - Камбюр 4:1 Бенфика - ПСВ 2:1 Хераклес - ПСВ 0:2 Митьюлланд - ПСВ 0:1 Аякс - ПСВ 0:4 ПСВ - Митьюлланд 3:0 Галатасарай - ПСВ 1:2 ПСВ - Галатасарай 5:1 ПСВ - ПАОК 1:0 Оснабрюк - ПСВ 0:0 Дельбрюкер - ПСВ 1:10
ПЕК Зволле
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0
ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - Витесс 0:1 Хераклес - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:2 Фенербахче - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Камбюр 2:1 ПЕК Зволле - Хелмонд Спорт 3:0 ПЕК Зволле - Волендам 0:2 ПЕК Зволле - Боруссия-2 Д 1:1 ПЕК Зволле - Гронинген 1:0 ПСВ - ПЕК Зволле 4:2 ПЕК Зволле - АДО Ден Хааг 0:1 Витесс - ПЕК Зволле 2:1 Херенвен - ПЕК Зволле 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|9
|7
|1
|1
|32 - 2
|22
|2.
|ПСВ
|0:1
|9
|6
|0
|3
|19 - 12
|18
|3.
|Утрехт
|8
|5
|2
|1
|18 - 5
|17
|4.
|Фейеноорд
|8
|5
|1
|2
|22 - 11
|16
|5.
|Виллем II
|8
|5
|1
|2
|12 - 10
|16
|6.
|Твенте
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|7.
|Витесс
|8
|4
|1
|3
|8 - 15
|13
|8.
|Херенвен
|9
|4
|1
|4
|11 - 14
|13
|9.
|Камбюр
|0:0
|9
|4
|1
|4
|16 - 21
|13
|10.
|НЕК Неймеген
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|9
|3
|1
|5
|11 - 18
|10
|12.
|Хераклес
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|13.
|АЗ Алкмаар
|7
|3
|0
|4
|14 - 12
|9
|14.
|Ваалвейк
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|15.
|Гронинген
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|16.
|Спарта Роттердам
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|17.
|Фортуна Ситтард
|0:0
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|18.
|ПЕК Зволле
|1:0
|9
|1
|1
|7
|3 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|5
|4
|0
|1
|22 - 1
|12
|2.
|Утрехт
|4
|3
|1
|0
|14 - 4
|10
|3.
|Фейеноорд
|4
|3
|1
|0
|12 - 6
|10
|4.
|Виллем II
|4
|3
|0
|1
|5 - 6
|9
|5.
|ПСВ
|0:1
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|6.
|Камбюр
|0:0
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|7.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|8.
|Хераклес
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Твенте
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|10.
|Херенвен
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|11.
|Спарта Роттердам
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|12.
|Фортуна Ситтард
|0:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|13.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|14.
|Витесс
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|15.
|Ваалвейк
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|16.
|АЗ Алкмаар
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|17.
|Гронинген
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|18.
|ПЕК Зволле
|1:0
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|2.
|ПСВ
|0:1
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|3.
|Витесс
|4
|3
|0
|1
|4 - 6
|9
|4.
|Утрехт
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|5.
|Виллем II
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Твенте
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|7.
|Херенвен
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|8.
|НЕК Неймеген
|5
|2
|1
|2
|8 - 12
|7
|9.
|Фейеноорд
|4
|2
|0
|2
|10 - 5
|6
|10.
|АЗ Алкмаар
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|11.
|Камбюр
|0:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 13
|4
|12.
|Гронинген
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|13.
|ПЕК Зволле
|1:0
|5
|1
|0
|4
|2 - 9
|3
|14.
|Ваалвейк
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|15.
|Хераклес
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|16.
|Спарта Роттердам
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|17.
|Фортуна Ситтард
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|0
|1
|3
|3 - 13
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|7
|0
|0
|2.
|Аякс
|Алле Себастьян
|6
|0
|2
|3.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|5
|0
|2
|4.
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|5
|1
|1
|5.
|Херенвен
|Верман Хенк
|5
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Витесс
|Беро Матуш
|5
|1
|2.
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1
|2
|3.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|4
|0
|4.
|Хераклес
|Фадига Ноа
|4
|0
|5.
|Гоу Эхед Иглс
|Лидберг Исак
|2
|1