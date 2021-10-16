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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
ПСВ
3:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 30500
ПЕК Зволле
0'
0:1
3' Гол
Редан Дайшон
53' Желтая карточка
Пабай Марк
76' Желтая карточка
Боскальи Оливье
76' Желтая карточка
Тедич Слободан
77' Желтая карточка
Mees de Wit
1:1
84' Гол
Рамальо Андре
2:1
86' Гол
Гакпо Коди
3:1
89' Гол
Боскальи Оливье
90'+7
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филипп
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
8
Ван
Гинкел
Марко
6
Сангаре
Ибрахим
10
Мадуэке
Нони
27
Гётце
Марио
11
Гакпо
Коди
7
Захави
Эран
1
Лампру
Костантинос
27
Пабай
Марк
15
Керстен
Сэм
2
Ван
Полен
Брам
4
Накаяма
Юта
8
Хюйбертс
Дин
13
Штридер
Рико
6
Саймак
Мустафа
11
Аджич
Лука
5
Паал
Кеннет
19
Редан
Дайшон
ПСВ
4-2-3-1
ПЕК Зволле
4-2-3-1

Ход матча

3'
0:1
Редан Дайшон
(Накаяма Юта)
53'
 
Пабай Марк
61'
Винисиус Карлос
Захави Эран
 
61'
Вертессен Йорбе
Ван Гинкел Марко
 
62'
 
Mees de Wit
Саймак Мустафа
62'
 
Колвейк Райан
Редан Дайшон
62'
 
Тедич Слободан
Аджич Лука
72'
Брума Арминду
Мадуэке Нони
 
74'
 
Ван Ден Белт Томас
Хюйбертс Дин
76'
Боскальи Оливье
 
76'
 
Тедич Слободан
77'
 
Mees de Wit
84'
Рамальо Андре
(Гакпо Коди)
1:1
86'
Гакпо Коди
(Вертессен Йорбе)
2:1
88'
Тезе Джордан
Макс Филипп
 
88'
Прёппер Дэви
Гакпо Коди
 
88'
 
Кастанер Жервейн
Паал Кеннет
89'
Боскальи Оливье
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 17 Удары по воротам 5
  • 11 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 2
  • 4 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

История личных встреч

ПСВ
ПЕК Зволле

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.7%
5.9%
29.4%
11 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 4 ничьи 3 победы

19 матчей

84.2%
5.3%
10.5%
16 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

Э
4:2
Э
0:3
Э
4:1
Э
0:4
Э
4:0
Э
1:2
Э
4:0
Э
0:1
Э
4:1
Э
0:4
Э
1:3
Э
3:2
Э
3:1
Э
3:1
Э
1:2
Э
1:1
К
0:3
Э
1:3
Э
1:2

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 3 0.33
Захави Эран 3 0.33
Боскальи Оливье 3 0.33
Брума Арминду 2 0.22
Рамальо Андре 2 0.22
Мадуэке Нони 2 0.22
Вертессен Йорбе 1 0.11
Прёппер Дэви 1 0.11
Ван Гинкел Марко 1 0.11
Томас Райан 1 0.11
Доан Рицу 1 0.11
Сангаре Ибрахим 1 0.11
Гётце Марио 0 0
Тезе Джордан 0 0
Макс Филипп 0 0
Мвене Филипп 0 0
ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Редан Дайшон 2 0.22
Саймак Мустафа 1 0.11
Накаяма Юта 0 0
Штридер Рико 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гётце Марио 2 0
Ван Гинкел Марко 2 0
Рамальо Андре 2 0
Обиспо Армандо 2 0
Брума Арминду 1 0
Макс Филипп 1 0
Боскальи Оливье 1 0
Сангаре Ибрахим 1 0
Жуниор Мауро 1 0
ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Керстен Сэм 1 1
Тедич Слободан 2 0
Штридер Рико 1 0
Клемент Пелле 1 0
Накаяма Юта 1 0
Mees de Wit 1 0
Редан Дайшон 1 0
Ван Ден Белт Томас 1 0
Рейндерс Элиано 1 0
Пабай Марк 1 0
Хюйбертс Дин 1 0
Elikia Mbinga 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
2
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
8%
1
50%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
7
54%
0
0%
76-90

Пропущено

10
12
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
20%
2
17%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
3
30%
5
42%
76-90

Забито

9
2
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
22%
1
50%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
50%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

22
4
9 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
3
14%
2
50%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
2
9%
2
50%
61-75
9
41%
0
0%
76-90

Пропущено

12
16
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
2
17%
3
19%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
17%
3
19%
61-75
4
33%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Штурм - ПСВ 1:4 Виллем II - ПСВ 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2
ПСВ - Фейеноорд 0:4 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:3 ПСВ - Гронинген 5:2 ПСВ - Бенфика 0:0 ПСВ - Камбюр 4:1 Бенфика - ПСВ 2:1 Хераклес - ПСВ 0:2 Митьюлланд - ПСВ 0:1 Аякс - ПСВ 0:4 ПСВ - Митьюлланд 3:0 Галатасарай - ПСВ 1:2 ПСВ - Галатасарай 5:1 ПСВ - ПАОК 1:0 Оснабрюк - ПСВ 0:0 Дельбрюкер - ПСВ 1:10
ПЕК Зволле
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0
ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - Витесс 0:1 Хераклес - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:2 Фенербахче - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Камбюр 2:1 ПЕК Зволле - Хелмонд Спорт 3:0 ПЕК Зволле - Волендам 0:2 ПЕК Зволле - Боруссия-2 Д 1:1 ПЕК Зволле - Гронинген 1:0 ПСВ - ПЕК Зволле 4:2 ПЕК Зволле - АДО Ден Хааг 0:1 Витесс - ПЕК Зволле 2:1 Херенвен - ПЕК Зволле 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 9 7 1 1 32 - 2 22
2. ПСВ 9 7 0 2 22 - 12 21
3. Утрехт 8 5 2 1 18 - 5 17
4. Фейеноорд 8 5 1 2 22 - 11 16
5. Виллем II 8 5 1 2 12 - 10 16
6. Твенте 8 4 2 2 14 - 10 14
7. Витесс 8 4 1 3 8 - 15 13
8. Херенвен 9 4 1 4 11 - 14 13
9. Камбюр 9 4 0 5 16 - 22 12
10. НЕК Неймеген 8 3 2 3 10 - 15 11
11. Гоу Эхед Иглс 9 3 1 5 11 - 18 10
12. Хераклес 8 3 1 4 11 - 14 10
13. АЗ Алкмаар 7 3 0 4 14 - 12 9
14. Фортуна Ситтард 8 2 2 4 8 - 16 8
15. Ваалвейк 9 1 4 4 12 - 15 7
16. Гронинген 8 1 3 4 7 - 14 6
17. Спарта Роттердам 8 1 3 4 7 - 16 6
18. ПЕК Зволле 9 0 1 8 3 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 5 4 0 1 22 - 1 12
2. ПСВ 5 4 0 1 14 - 9 12
3. Утрехт 4 3 1 0 14 - 4 10
4. Фейеноорд 4 3 1 0 12 - 6 10
5. Виллем II 4 3 0 1 5 - 6 9
6. Камбюр 5 3 0 2 11 - 8 9
7. Гоу Эхед Иглс 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Хераклес 5 3 0 2 7 - 7 9
9. Фортуна Ситтард 5 2 1 2 6 - 11 7
10. Твенте 3 2 1 0 5 - 2 7
11. Херенвен 5 2 0 3 7 - 10 6
12. Спарта Роттердам 4 1 2 1 5 - 7 5
13. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 3 4
14. Витесс 4 1 1 2 4 - 9 4
15. Ваалвейк 4 1 1 2 4 - 5 4
16. АЗ Алкмаар 2 1 0 1 5 - 3 3
17. Гронинген 4 0 3 1 2 - 3 3
18. ПЕК Зволле 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 4 3 1 0 10 - 1 10
2. ПСВ 4 3 0 1 8 - 3 9
3. Витесс 4 3 0 1 4 - 6 9
4. Утрехт 4 2 1 1 4 - 1 7
5. Виллем II 4 2 1 1 7 - 4 7
6. Твенте 5 2 1 2 9 - 8 7
7. Херенвен 4 2 1 1 4 - 4 7
8. НЕК Неймеген 5 2 1 2 8 - 12 7
9. Фейеноорд 4 2 0 2 10 - 5 6
10. АЗ Алкмаар 5 2 0 3 9 - 9 6
11. Гронинген 4 1 0 3 5 - 11 3
12. Камбюр 4 1 0 3 5 - 14 3
13. Ваалвейк 5 0 3 2 8 - 10 3
14. Гоу Эхед Иглс 4 0 1 3 3 - 13 1
15. Хераклес 3 0 1 2 4 - 7 1
16. Спарта Роттердам 4 0 1 3 2 - 9 1
17. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 5 1
18. ПЕК Зволле 5 0 0 5 2 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Фейеноорд Тиль Гус 7 0 0
2. Аякс Алле Себастьян 6 0 2
3. Фейеноорд Линссен Брайан 5 0 2
4. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 5 1 1
5. Херенвен Верман Хенк 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Витесс Беро Матуш 5 1
2. Гронинген Те Вирик Мик 1 2
3. Ваалвейк Крамер Михил 4 0
4. Хераклес Фадига Ноа 4 0
5. Гоу Эхед Иглс Лидберг Исак 2 1
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч ПСВ 3:1 ПЕК Зволле онлайн




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