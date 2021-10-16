Второй тайм

97' ПСВ заслуженно побеждает в отличном матче

97' Гакпо Коди из команды ПСВ сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Сегодняшная посещаемость составляет 30500 болельщиков

96' Брума Арминду оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

96' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

95' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

94' Игрок Вертессен Йорбе из команды ПСВ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

94' Отличный пас сделал Гётце Марио из команды ПСВ . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

94' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

93' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Колвейк Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Тедич Слободан нырнул в штрафной. Спорно!

92' Рамальо Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Г О О О О Л - Боскальи Оливье левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

86' Команда ПСВ забила решающий гол в последние минуты игры!

86' Г О О О О Л - Гакпо Коди забивает с правой ноги!

85' Керстен Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Отличные скиллы показывает Брума Арминду , обводя своих соперников

83' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Брума Арминду из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

82' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Выглядело как неплохой момент. Колвейк Райан из команды ПЕК Зволле закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

79' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Судье надоело, что Меес де Вит тянет время и он наказал его горчичником

77' Матч возобновлен

76' Тедич Слободан получает желтую карточку за неспортивное поведение

76' Боскальи Оливье получает желтую карточку за неспортивное поведение

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Накаяма Юта выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Матч возобновлен

73' Хюйбертс Дин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Матч возобновлен

72' Ох, нехорошо это выглядит. Мадуэке Нони получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Мадуэке Нони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Мвене Филипп из команды ПСВ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

70' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' ПСВ выполняет удар от ворот.

68' Меес де Вит не смог попасть в створ ударом издали

68' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Гакпо Коди пробует нанести удар издали, но Костас Лампроу держит все под контролем

67' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Вертессен Йорбе пробует нанести удар издали, но Костас Лампроу держит все под контролем

66' Игра в одни ворота сейчас. ПСВ доминирует и владеет мячом

66' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Боскальи Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Вертессен Йорбе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

60' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Гакпо Коди из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

58' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Сангаре Ибрахим из команды ПСВ не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

58' Макс Филипп из команды ПСВ делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

57' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Накаяма Юта выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Боскальи Оливье из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

54' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Керстен Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Марк Пабаи получил желтую карточку от судьи

53' Марк Пабаи наказан за толчок Макс Филипп

52' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Керстен Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Гакпо Коди из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

50' Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Гакпо Коди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Захави Эран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Рамальо Андре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля