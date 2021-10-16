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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Фортуна Ситтард
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Камбюр
0'
32' Желтая карточка
Якобс Ями
45'+1
1
Ван
Осх
Яник
12
Пинту
Иву
2
Анга-Лётшер
Мартин
35
Кокс
Джордж
6
Дуарте
Дерой
14
Теки
Тесфальдет
25
Тирпан
Микаэль
11
Ханссон
Эмиль
23
Ринстра
Бен
8
Флемминг
Зиан
10
Сёнтьенс
Матс
1
Стивенс
Сонни
5
Шмидт
Доке
3
Макинтош
Келвин
4
Схаутен
Эрик
18
Самбисса
Давид
6
Худемакерс
Меес
14
Брей
Майкл
8
Якобс
Ями
20
Маулун
Робин
7
Каллон
Исса
9
Tom
Boere
Фортуна Ситтард
3-4-1-2
Камбюр
4-1-4-1

Ход матча

32'
 
Якобс Ями

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

История личных встреч

Фортуна Ситтард
Камбюр

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
57.1%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

15 матчей

40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

К
2:1
ПД
3:2
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
2:1
ПД
2:1
ВД(GD
1:2
ВД(GD
2:1
ВД(GD
1:4
ВД(GD
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сёнтьенс Матс 5 (1) 0.63
Toshio Lake 1 0.13
Samy Baghdadi 1 0.13
Теки Тесфальдет 0 0
Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якобс Ями 3 0.33
Tom Boere 3 0.33
Каллон Исса 2 0.22
Бангура Алекс 2 0.22
Брей Майкл 1 0.11
Маулун Робин 1 0.11
Тол Марко 1 0.11
Киш Тамаш 1 0.11
Робертс Улдрикис 1 0.11
Худемакерс Меес 1 0.11
Шмидт Доке 0 0
Самбисса Давид 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Дерой 3 0
Янссен Рул 2 0
Самбу Бассала 2 0
Сёнтьенс Матс 1 0
Анга-Лётшер Мартин 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Флемминг Зиан 1 0
Samy Baghdadi 1 0
Йоханссон Райан 1 0
Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бангура Алекс 2 1
Макинтош Келвин 3 0
Схаутен Эрик 1 0
Паулиссен Митчелл 1 0
Каллон Исса 1 0
Самбисса Давид 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Брей Майкл 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
3
60%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

11
13
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
5
38%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
2
18%
2
15%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
1
9%
3
23%
76-90

Забито

2
11
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
50%
4
36%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

7
16
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
6%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
1
14%
4
25%
46-60
2
29%
7
44%
61-75
1
14%
2
13%
76-90

Пропущено

16
21
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
5
31%
6
29%
16-30
3
19%
4
19%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
1
6%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0
Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1 Утрехт - Фортуна Ситтард 7:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 2:3 Дордрехт - Фортуна Ситтард 0:0 Штрален - Фортуна Ситтард 3:4 Фортуна Ситтард - ОФИ 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 1:1 Виллем II - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Витесс 3:3 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Твенте 3:0 АДО Ден Хааг - Фортуна Ситтард 0:3 Фортуна Ситтард - Эммен 1:3 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 2:0
Камбюр
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Камбюр - Хераклес 2:1 Аякс - Камбюр 9:0
Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2 Камбюр - Твенте 2:0 ПСВ - Камбюр 4:1 Камбюр - Гронинген 1:2 ПЕК Зволле - Камбюр 2:1 Моленбек - Камбюр 0:1 Камбюр - Телстар 6:0 Камбюр - НАК Бреда 3:2 Дордрехт - Камбюр 0:1 Камбюр - Де Графсхап 1:1 АЗ-2 Алкмаар - Камбюр 2:4 Камбюр - Хелмонд Спорт 4:1 Ден Босх - Камбюр 3:5 Камбюр - Эксельсиор 7:2 Волендам - Камбюр 0:3 Рода - Камбюр 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 9 7 1 1 32 - 2 22
2. ПСВ 0:1 9 6 0 3 19 - 12 18
3. Утрехт 8 5 2 1 18 - 5 17
4. Фейеноорд 8 5 1 2 22 - 11 16
5. Виллем II 8 5 1 2 12 - 10 16
6. Твенте 8 4 2 2 14 - 10 14
7. Витесс 8 4 1 3 8 - 15 13
8. Херенвен 9 4 1 4 11 - 14 13
9. Камбюр 0:0 9 4 1 4 16 - 21 13
10. НЕК Неймеген 8 3 2 3 10 - 15 11
11. Гоу Эхед Иглс 9 3 1 5 11 - 18 10
12. Хераклес 8 3 1 4 11 - 14 10
13. АЗ Алкмаар 7 3 0 4 14 - 12 9
14. Ваалвейк 9 1 4 4 12 - 15 7
15. Гронинген 8 1 3 4 7 - 14 6
16. Спарта Роттердам 8 1 3 4 7 - 16 6
17. Фортуна Ситтард 0:0 8 1 3 4 7 - 16 6
18. ПЕК Зволле 1:0 9 1 1 7 3 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 5 4 0 1 22 - 1 12
2. Утрехт 4 3 1 0 14 - 4 10
3. Фейеноорд 4 3 1 0 12 - 6 10
4. Виллем II 4 3 0 1 5 - 6 9
5. ПСВ 0:1 5 3 0 2 11 - 9 9
6. Камбюр 0:0 5 3 0 2 11 - 8 9
7. Гоу Эхед Иглс 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Хераклес 5 3 0 2 7 - 7 9
9. Твенте 3 2 1 0 5 - 2 7
10. Херенвен 5 2 0 3 7 - 10 6
11. Спарта Роттердам 4 1 2 1 5 - 7 5
12. Фортуна Ситтард 0:0 5 1 2 2 5 - 11 5
13. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 3 4
14. Витесс 4 1 1 2 4 - 9 4
15. Ваалвейк 4 1 1 2 4 - 5 4
16. АЗ Алкмаар 2 1 0 1 5 - 3 3
17. Гронинген 4 0 3 1 2 - 3 3
18. ПЕК Зволле 1:0 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 4 3 1 0 10 - 1 10
2. ПСВ 0:1 4 3 0 1 8 - 3 9
3. Витесс 4 3 0 1 4 - 6 9
4. Утрехт 4 2 1 1 4 - 1 7
5. Виллем II 4 2 1 1 7 - 4 7
6. Твенте 5 2 1 2 9 - 8 7
7. Херенвен 4 2 1 1 4 - 4 7
8. НЕК Неймеген 5 2 1 2 8 - 12 7
9. Фейеноорд 4 2 0 2 10 - 5 6
10. АЗ Алкмаар 5 2 0 3 9 - 9 6
11. Камбюр 0:0 4 1 1 2 5 - 13 4
12. Гронинген 4 1 0 3 5 - 11 3
13. ПЕК Зволле 1:0 5 1 0 4 2 - 9 3
14. Ваалвейк 5 0 3 2 8 - 10 3
15. Хераклес 3 0 1 2 4 - 7 1
16. Спарта Роттердам 4 0 1 3 2 - 9 1
17. Фортуна Ситтард 0:0 3 0 1 2 2 - 5 1
18. Гоу Эхед Иглс 4 0 1 3 3 - 13 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Фейеноорд Тиль Гус 7 0 0
2. Аякс Алле Себастьян 6 0 2
3. Фейеноорд Линссен Брайан 5 0 2
4. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 5 1 1
5. Херенвен Верман Хенк 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Витесс Беро Матуш 5 1
2. Гронинген Те Вирик Мик 1 2
3. Ваалвейк Крамер Михил 4 0
4. Хераклес Фадига Ноа 4 0
5. Гоу Эхед Иглс Лидберг Исак 2 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fortuna Sittard Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Фортуна Ситтард
Ничья
Камбюр
3.11
3.68
2.51
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фортуна Ситтард 0:0 Камбюр онлайн




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