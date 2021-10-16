Первый тайм

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе

43' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Ханссон Эмиль пробует нанести удар издали, но Сонни Стивенс держит все под контролем

42' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Якобс Ями пробует нанести удар издали, но Яник ван Ош держит все под контролем

38' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Отличный пас сделал Худемакерс Меес из команды Камбюр . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

36' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Сёнтьенс Матс бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

35' Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Матч возобновлен

33' Кокс Джордж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Якобс Ями получил желтую карточку от судьи

32' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Флемминг Зиан пробует нанести удар издали, но Сонни Стивенс держит все под контролем

30' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Игрок из команды Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

24' Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Якобс Ями из команды Камбюр не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

23' Худемакерс Меес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Пинту Иву выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Камбюр выполняет удар от ворот.

14' Ван Осх Яник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Маулун Робин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Камбюр выполняет удар от ворот.

11' Якобс Ями из команды Камбюр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

10' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Брей Майкл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Каллон Исса из команды Камбюр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

7' Отличный пас сделал Макинтош Келвин из команды Камбюр . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

6' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Хорошую попытку сделал Каллон Исса . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе

4' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру