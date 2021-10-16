Голландия: Эредивизие 2021-2022
Фортуна Ситтард
1:0
Конец матча
Стадион: Fortuna Sittard Stadion
Камбюр
34' Желтая карточкаЯкобс Ями
53' Желтая карточкаТирпан Микаэль
64' Желтая карточкаКокс Джордж
68' Желтая карточкаФлемминг Зиан
1:0
86' ГолКокс Джордж
90' Undefined phrase: football_event_Паулиссен Митчелл
12
Пинту
Иву
35
Кокс
Джордж
23
Ринстра
Бен
14
Брей
Майкл
20
Маулун
Робин
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
-
35 Кокс ДжорджЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра БенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Мусаба РичиНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
39 Toshio Lake
-
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Брей МайклПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Маулун РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Бос ПитерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Тол МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хендрикс СэмНападающий
-
17 Доодеман НикНападающий
-
21 Киш ТамашНападающий
-
Главный тренер: Де Йонг Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
34'
53'
57'
64'
68'
86'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 3
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 5
-
11 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
История личных встреч
Фортуна Ситтард
Камбюр
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
57.1%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
15 матчей
40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сёнтьенс Матс
|5 (1)
|0.63
|Toshio Lake
|1
|0.13
|Samy Baghdadi
|1
|0.13
|Кокс Джордж
|1
|0.13
|Теки Тесфальдет
|0
|0
Камбюр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якобс Ями
|3
|0.33
|Tom Boere
|3
|0.33
|Каллон Исса
|2
|0.22
|Бангура Алекс
|2
|0.22
|Брей Майкл
|1
|0.11
|Маулун Робин
|1
|0.11
|Тол Марко
|1
|0.11
|Киш Тамаш
|1
|0.11
|Робертс Улдрикис
|1
|0.11
|Худемакерс Меес
|1
|0.11
|Шмидт Доке
|0
|0
|Самбисса Давид
|0
|0
Карточки
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Дерой
|3
|0
|Янссен Рул
|2
|0
|Самбу Бассала
|2
|0
|Флемминг Зиан
|2
|0
|Сёнтьенс Матс
|1
|0
|Анга-Лётшер Мартин
|1
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Тирпан Микаэль
|1
|0
|Samy Baghdadi
|1
|0
|Йоханссон Райан
|1
|0
|Кокс Джордж
|1
|0
Камбюр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бангура Алекс
|2
|1
|Макинтош Келвин
|3
|0
|Схаутен Эрик
|1
|0
|Паулиссен Митчелл
|1
|0
|Каллон Исса
|1
|0
|Самбисса Давид
|1
|0
|Якобс Ями
|1
|0
|Худемакерс Меес
|1
|0
|Брей Майкл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
3
60%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Пропущено
11
14
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
5
36%
16-30
3
27%
1
7%
31-45
2
18%
2
14%
46-60
1
9%
2
14%
61-75
1
9%
4
29%
76-90
Забито
2
11
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
50%
4
36%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
8
16
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
1
13%
4
25%
46-60
2
25%
7
44%
61-75
2
25%
2
13%
76-90
Пропущено
16
22
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
5
31%
6
27%
16-30
3
19%
4
18%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
2
13%
2
9%
61-75
1
6%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0
Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1 Утрехт - Фортуна Ситтард 7:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 2:3 Дордрехт - Фортуна Ситтард 0:0 Штрален - Фортуна Ситтард 3:4 Фортуна Ситтард - ОФИ 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 1:1 Виллем II - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Витесс 3:3 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Твенте 3:0 АДО Ден Хааг - Фортуна Ситтард 0:3 Фортуна Ситтард - Эммен 1:3 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 2:0
Камбюр
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Камбюр - Хераклес 2:1 Аякс - Камбюр 9:0
Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2 Камбюр - Твенте 2:0 ПСВ - Камбюр 4:1 Камбюр - Гронинген 1:2 ПЕК Зволле - Камбюр 2:1 Моленбек - Камбюр 0:1 Камбюр - Телстар 6:0 Камбюр - НАК Бреда 3:2 Дордрехт - Камбюр 0:1 Камбюр - Де Графсхап 1:1 АЗ-2 Алкмаар - Камбюр 2:4 Камбюр - Хелмонд Спорт 4:1 Ден Босх - Камбюр 3:5 Камбюр - Эксельсиор 7:2 Волендам - Камбюр 0:3 Рода - Камбюр 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|9
|7
|1
|1
|32 - 2
|22
|2.
|ПСВ
|9
|7
|0
|2
|22 - 12
|21
|3.
|Утрехт
|8
|5
|2
|1
|18 - 5
|17
|4.
|Фейеноорд
|8
|5
|1
|2
|22 - 11
|16
|5.
|Виллем II
|8
|5
|1
|2
|12 - 10
|16
|6.
|Твенте
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|7.
|Витесс
|8
|4
|1
|3
|8 - 15
|13
|8.
|Херенвен
|9
|4
|1
|4
|11 - 14
|13
|9.
|Камбюр
|9
|4
|0
|5
|16 - 22
|12
|10.
|НЕК Неймеген
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|9
|3
|1
|5
|11 - 18
|10
|12.
|Хераклес
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|13.
|АЗ Алкмаар
|7
|3
|0
|4
|14 - 12
|9
|14.
|Фортуна Ситтард
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|15.
|Ваалвейк
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|16.
|Гронинген
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|17.
|Спарта Роттердам
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|18.
|ПЕК Зволле
|9
|0
|1
|8
|3 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|5
|4
|0
|1
|22 - 1
|12
|2.
|ПСВ
|5
|4
|0
|1
|14 - 9
|12
|3.
|Утрехт
|4
|3
|1
|0
|14 - 4
|10
|4.
|Фейеноорд
|4
|3
|1
|0
|12 - 6
|10
|5.
|Виллем II
|4
|3
|0
|1
|5 - 6
|9
|6.
|Камбюр
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|7.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|8.
|Хераклес
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Фортуна Ситтард
|5
|2
|1
|2
|6 - 11
|7
|10.
|Твенте
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|11.
|Херенвен
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|12.
|Спарта Роттердам
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|13.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|14.
|Витесс
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|15.
|Ваалвейк
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|16.
|АЗ Алкмаар
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|17.
|Гронинген
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|18.
|ПЕК Зволле
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|2.
|ПСВ
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|3.
|Витесс
|4
|3
|0
|1
|4 - 6
|9
|4.
|Утрехт
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|5.
|Виллем II
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Твенте
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|7.
|Херенвен
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|8.
|НЕК Неймеген
|5
|2
|1
|2
|8 - 12
|7
|9.
|Фейеноорд
|4
|2
|0
|2
|10 - 5
|6
|10.
|АЗ Алкмаар
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|11.
|Гронинген
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|12.
|Камбюр
|4
|1
|0
|3
|5 - 14
|3
|13.
|Ваалвейк
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|0
|1
|3
|3 - 13
|1
|15.
|Хераклес
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|16.
|Спарта Роттердам
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|17.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|7
|0
|0
|2.
|Аякс
|Алле Себастьян
|6
|0
|2
|3.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|5
|0
|2
|4.
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|5
|1
|1
|5.
|Херенвен
|Верман Хенк
|5
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Витесс
|Беро Матуш
|5
|1
|2.
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1
|2
|3.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|4
|0
|4.
|Хераклес
|Фадига Ноа
|4
|0
|5.
|Гоу Эхед Иглс
|Лидберг Исак
|2
|1