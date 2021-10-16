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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Фортуна Ситтард
1:0
Конец матча

Стадион:
Камбюр
0'
34' Желтая карточка
Якобс Ями
53' Желтая карточка
Тирпан Микаэль
64' Желтая карточка
Кокс Джордж
68' Желтая карточка
Флемминг Зиан
1:0
86' Гол
Кокс Джордж
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Паулиссен Митчелл
90'+7
1
Ван
Осх
Яник
12
Пинту
Иву
2
Анга-Лётшер
Мартин
35
Кокс
Джордж
6
Дуарте
Дерой
14
Теки
Тесфальдет
25
Тирпан
Микаэль
11
Ханссон
Эмиль
23
Ринстра
Бен
8
Флемминг
Зиан
10
Сёнтьенс
Матс
1
Стивенс
Сонни
5
Шмидт
Доке
3
Макинтош
Келвин
4
Схаутен
Эрик
18
Самбисса
Давид
6
Худемакерс
Меес
14
Брей
Майкл
8
Якобс
Ями
20
Маулун
Робин
7
Каллон
Исса
9
Tom
Boere
Фортуна Ситтард
3-4-1-2
Камбюр
4-1-4-1

Ход матча

34'
 
Якобс Ями
53'
Тирпан Микаэль
 
57'
 
Киш Тамаш
Брей Майкл
64'
Кокс Джордж
 
68'
Флемминг Зиан
 
73'
Tijjani Noslin
Дуарте Дерой
 
73'
Самбу Бассала
Ханссон Эмиль
 
77'
 
Робертс Улдрикис
Tom Boere
79'
Лонвейк Найджел
Тирпан Микаэль
 
83'
 
Паулиссен Митчелл
Якобс Ями
86'
Кокс Джордж
(Теки Тесфальдет)
1:0
90'
 
Паулиссен Митчелл

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 5
  • 11 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

История личных встреч

Фортуна Ситтард
Камбюр

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
57.1%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

15 матчей

40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

К
2:1
ПД
3:2
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
2:1
ПД
2:1
ВД(GD
1:2
ВД(GD
2:1
ВД(GD
1:4
ВД(GD
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сёнтьенс Матс 5 (1) 0.63
Toshio Lake 1 0.13
Samy Baghdadi 1 0.13
Кокс Джордж 1 0.13
Теки Тесфальдет 0 0
Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якобс Ями 3 0.33
Tom Boere 3 0.33
Каллон Исса 2 0.22
Бангура Алекс 2 0.22
Брей Майкл 1 0.11
Маулун Робин 1 0.11
Тол Марко 1 0.11
Киш Тамаш 1 0.11
Робертс Улдрикис 1 0.11
Худемакерс Меес 1 0.11
Шмидт Доке 0 0
Самбисса Давид 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Дерой 3 0
Янссен Рул 2 0
Самбу Бассала 2 0
Флемминг Зиан 2 0
Сёнтьенс Матс 1 0
Анга-Лётшер Мартин 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Тирпан Микаэль 1 0
Samy Baghdadi 1 0
Йоханссон Райан 1 0
Кокс Джордж 1 0
Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бангура Алекс 2 1
Макинтош Келвин 3 0
Схаутен Эрик 1 0
Паулиссен Митчелл 1 0
Каллон Исса 1 0
Самбисса Давид 1 0
Якобс Ями 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Брей Майкл 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
3
60%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

11
14
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
5
36%
16-30
3
27%
1
7%
31-45
2
18%
2
14%
46-60
1
9%
2
14%
61-75
1
9%
4
29%
76-90

Забито

2
11
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
50%
4
36%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

8
16
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
1
13%
4
25%
46-60
2
25%
7
44%
61-75
2
25%
2
13%
76-90

Пропущено

16
22
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
5
31%
6
27%
16-30
3
19%
4
18%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
2
13%
2
9%
61-75
1
6%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0
Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1 Утрехт - Фортуна Ситтард 7:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 2:3 Дордрехт - Фортуна Ситтард 0:0 Штрален - Фортуна Ситтард 3:4 Фортуна Ситтард - ОФИ 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 1:1 Виллем II - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Витесс 3:3 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Твенте 3:0 АДО Ден Хааг - Фортуна Ситтард 0:3 Фортуна Ситтард - Эммен 1:3 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 2:0
Камбюр
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Камбюр - Хераклес 2:1 Аякс - Камбюр 9:0
Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2 Камбюр - Твенте 2:0 ПСВ - Камбюр 4:1 Камбюр - Гронинген 1:2 ПЕК Зволле - Камбюр 2:1 Моленбек - Камбюр 0:1 Камбюр - Телстар 6:0 Камбюр - НАК Бреда 3:2 Дордрехт - Камбюр 0:1 Камбюр - Де Графсхап 1:1 АЗ-2 Алкмаар - Камбюр 2:4 Камбюр - Хелмонд Спорт 4:1 Ден Босх - Камбюр 3:5 Камбюр - Эксельсиор 7:2 Волендам - Камбюр 0:3 Рода - Камбюр 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 9 7 1 1 32 - 2 22
2. ПСВ 9 7 0 2 22 - 12 21
3. Утрехт 8 5 2 1 18 - 5 17
4. Фейеноорд 8 5 1 2 22 - 11 16
5. Виллем II 8 5 1 2 12 - 10 16
6. Твенте 8 4 2 2 14 - 10 14
7. Витесс 8 4 1 3 8 - 15 13
8. Херенвен 9 4 1 4 11 - 14 13
9. Камбюр 9 4 0 5 16 - 22 12
10. НЕК Неймеген 8 3 2 3 10 - 15 11
11. Гоу Эхед Иглс 9 3 1 5 11 - 18 10
12. Хераклес 8 3 1 4 11 - 14 10
13. АЗ Алкмаар 7 3 0 4 14 - 12 9
14. Фортуна Ситтард 8 2 2 4 8 - 16 8
15. Ваалвейк 9 1 4 4 12 - 15 7
16. Гронинген 8 1 3 4 7 - 14 6
17. Спарта Роттердам 8 1 3 4 7 - 16 6
18. ПЕК Зволле 9 0 1 8 3 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 5 4 0 1 22 - 1 12
2. ПСВ 5 4 0 1 14 - 9 12
3. Утрехт 4 3 1 0 14 - 4 10
4. Фейеноорд 4 3 1 0 12 - 6 10
5. Виллем II 4 3 0 1 5 - 6 9
6. Камбюр 5 3 0 2 11 - 8 9
7. Гоу Эхед Иглс 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Хераклес 5 3 0 2 7 - 7 9
9. Фортуна Ситтард 5 2 1 2 6 - 11 7
10. Твенте 3 2 1 0 5 - 2 7
11. Херенвен 5 2 0 3 7 - 10 6
12. Спарта Роттердам 4 1 2 1 5 - 7 5
13. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 3 4
14. Витесс 4 1 1 2 4 - 9 4
15. Ваалвейк 4 1 1 2 4 - 5 4
16. АЗ Алкмаар 2 1 0 1 5 - 3 3
17. Гронинген 4 0 3 1 2 - 3 3
18. ПЕК Зволле 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 4 3 1 0 10 - 1 10
2. ПСВ 4 3 0 1 8 - 3 9
3. Витесс 4 3 0 1 4 - 6 9
4. Утрехт 4 2 1 1 4 - 1 7
5. Виллем II 4 2 1 1 7 - 4 7
6. Твенте 5 2 1 2 9 - 8 7
7. Херенвен 4 2 1 1 4 - 4 7
8. НЕК Неймеген 5 2 1 2 8 - 12 7
9. Фейеноорд 4 2 0 2 10 - 5 6
10. АЗ Алкмаар 5 2 0 3 9 - 9 6
11. Гронинген 4 1 0 3 5 - 11 3
12. Камбюр 4 1 0 3 5 - 14 3
13. Ваалвейк 5 0 3 2 8 - 10 3
14. Гоу Эхед Иглс 4 0 1 3 3 - 13 1
15. Хераклес 3 0 1 2 4 - 7 1
16. Спарта Роттердам 4 0 1 3 2 - 9 1
17. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 5 1
18. ПЕК Зволле 5 0 0 5 2 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Фейеноорд Тиль Гус 7 0 0
2. Аякс Алле Себастьян 6 0 2
3. Фейеноорд Линссен Брайан 5 0 2
4. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 5 1 1
5. Херенвен Верман Хенк 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Витесс Беро Матуш 5 1
2. Гронинген Те Вирик Мик 1 2
3. Ваалвейк Крамер Михил 4 0
4. Хераклес Фадига Ноа 4 0
5. Гоу Эхед Иглс Лидберг Исак 2 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fortuna Sittard Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Фортуна Ситтард 1:0 Камбюр онлайн




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