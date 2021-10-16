Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

96' Робертс Улдрикис из команды Камбюр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

96' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

95' Удар от ворот произведет Камбюр

95' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Камбюр отменен из-за положения "вне игры".

93' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

92' Робертс Улдрикис разрезает оборону соперника отличным пасом

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Камбюр выполняет удар от ворот.

90' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Матч возобновлен

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Робертс Улдрикис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Матч возобновлен

82' Пинту Иву на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Камбюр выполняет удар от ворот.

80' Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе

79' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Схаутен Эрик нанес удар головой, но Яник ван Ош спокойно отбил мяч.

78' Худемакерс Меес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Сёнтьенс Матс пробует нанести удар издали, но Сонни Стивенс держит все под контролем

77' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Головой пробил Флемминг Зиан , но голкипер отбил его в поле!

72' Камбюр выполняет удар от ворот.

71' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Флемминг Зиан получил желтую карточку от судьи

66' Киш Тамаш из команды Камбюр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

66' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Матч возобновлен

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Судье надоело, что Кокс Джордж тянет время и он наказал его горчичником

64' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Теки Тесфальдет из команды Фортуна Ситтард направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

62' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Камбюр выполняет удар от ворот.

58' Анга-Лётшер Мартин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Отличные скиллы показывает Дуарте Дерой , обводя своих соперников

57' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Брей Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Флемминг Зиан пробил со штрафного прямо в стенку

53' Тирпан Микаэль получил желтую карточку от судьи

53' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Сёнтьенс Матс нанес удар, мяч был парирован, но Сонни Стивенс не удержал его в руках.

52' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Удар от ворот произведет Камбюр

47' Анга-Лётшер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Якобс Ями и попал в каркас ворот!

47' Худемакерс Меес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара