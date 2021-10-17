Второй тайм

92' АЗ Алкмаар заслуженно побеждает в отличном матче

92' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Фантастический гол, где все сам сделал Тимбер Квинтен

90' Г О О О О Л - Тимбер Квинтен забивает с правой ноги!

90' Отличные скиллы показывает Тимбер Квинтен , обводя своих соперников

90' Бёкема Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Махер Адам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

89' Матч возобновлен

88' Тер Авест Хидде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Рейндерс Тиджани на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Г О О О О О Л - Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Маартен Паес прыгнул не в ту сторону.

86' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

86' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

85' Тактическая замена. Карлссон Йеспер III уходит с поля и его заменяет Пеер Копмейнерс

82' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Гудмундссон Альберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

79' Ремко Балк из команды Утрехт делает пас партнеру.

78' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Тактическая замена. Дувикас Анастасиос уходит с поля и его заменяет Ремко Балк

77' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

76' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

75' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Матч возобновлен

73' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Вормердам Дьянго из команды Утрехт сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

68' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Бауссайд Отман из команды Утрехт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

66' Виндаль-Йенсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Вратарь парирует удар, который нанес Карлссон Йеспер III , и мяч снова в игре

64' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Утрехт выполняет удар от ворот.

63' Какой промах! Де Вит Дани имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

61' Дувикас Анастасиос из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

60' Инди Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Команда АЗ Алкмаар забила мяч, хотя лучше играли соперники

56' Г О О О О Л - Де Вит Дани забивает с правой ноги!

56' Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Гудмундссон Альберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Махер Адам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Гости сейчас реально начинают давить соперника

51' [team] вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Де Вит Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Силла Мусса из команды Утрехт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

50' Пас Мартен взял и забрал мяч на выходе

49' Махер Адам из команды Утрехт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

49' Плохо сыграл Хацидиакос Пантелис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

49' Игрок из команды Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

49' Дувикас Анастасиос имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

49' Рамселар Барт разрезает оборону соперника отличным пасом

48' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Пас Мартен взял и забрал мяч на выходе