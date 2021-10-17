Голландия: Эредивизие 2021-2022
АЗ Алкмаар
5:1
Конец матча
Стадион: АФАС
Утрехт
1:0
6' ГолПавлидис Вангелис
2:0
12' ГолКарлссон Йеспер
3:0
39' ГолДе Вит Дани
4:0
56' ГолДе Вит Дани
5:0
86' ПенальтиГудмундссон Альберт
5:1
90' ГолТимбер Квинтен
10
Де
Вит
Дани
20
Класи
Йорди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
-
20 Класи ЙордиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Реус БоВратарь
- Защитник
-
22 Летсерт ТимоЗащитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
-
25 Остинг ТейсПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Дёйн ЙеллеНападающий
-
Главный тренер: Pascal Jansen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Махи МимаунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Загре АртурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Силла МуссаПолузащитник
- Нападающий
-
30 Remco Balk
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
6'
12'
2:0
39'
56'
86'
90'
5:1
Статистика матча
-
5 Голы 1
-
1 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 3
-
2 Угловые 3
-
4 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
История личных встреч
АЗ Алкмаар
Утрехт
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
93.3%
13.3%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 10 побед
30 матчей
43.3%
16.7%
40%
13 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
46.7%
23.3%
30%
14 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
10 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Вит Дани
|5
|0.63
|Карлссон Йеспер III
|4 (1)
|0.5
|Павлидис Вангелис
|2
|0.25
|Рейндерс Тиджани
|2
|0.25
|Гудмундссон Альберт
|2 (1)
|0.25
|Вайндал Оуэн
|1
|0.13
|Класи Йорди
|1
|0.13
|Витри Аслак Фонн
|1
|0.13
|Абухлал Закария
|1
|0.13
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|Сугавара Юкинари
|0
|0
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дувикас Анастасиос
|4 (2)
|0.44
|Рамселар Барт
|3 (1)
|0.33
|Густафссон Симон
|3 (2)
|0.33
|Силла Мусса
|2
|0.22
|Янссен Виллем
|2
|0.22
|Тимбер Квинтен
|1
|0.11
|Махи Мимаун
|1
|0.11
|Ван дер Марел Марк
|1
|0.11
|Махер Адам
|1
|0.11
|Вормердам Дьянго
|1
|0.11
|Ван дер Хорн Майк
|0
|0
|Бауссайд Отман
|0
|0
|Тер Авест Хидде
|0
|0
|Моконо Сильян
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гудмундссон Альберт
|3
|0
|Мидтше Фредрик
|2
|0
|Хацидиакос Пантелис
|2
|0
|Де Вит Дани
|2
|0
|Класи Йорди
|0
|1
|Инди Мартинс
|1
|0
|Летсерт Тимо
|1
|0
|Павлидис Вангелис
|1
|0
|Вайндал Оуэн
|1
|0
|Абухлал Закария
|1
|0
|Сугавара Юкинари
|1
|0
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Виллем
|3
|0
|Ван дер Марел Марк
|3
|0
|Махер Адам
|3
|0
|Тимбер Квинтен
|2
|0
|Тер Авест Хидде
|1
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Вормердам Дьянго
|1
|0
|Пас Мартен
|1
|0
|Силла Мусса
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
5
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
3
30%
1
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
40%
3
60%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
33%
76-90
Забито
9
14
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
11%
3
21%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
2
22%
4
29%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
22%
2
14%
76-90
Пропущено
9
4
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
2
22%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
19
19
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
4
21%
4
21%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
1
5%
31-45
3
16%
4
21%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
6
32%
5
26%
76-90
Пропущено
13
10
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
3
23%
2
20%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
2
15%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
23%
1
10%
61-75
4
31%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Яблонец 1:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1
Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2 Раннерс - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:3 Херенвен - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Селтик 2:1 Селтик - АЗ Алкмаар 2:0 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - Торино 2:1 АЗ Алкмаар - Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар - ОФИ 2:0 АЗ Алкмаар - Панатинаикос 3:0 РБ Лейпциг - АЗ Алкмаар 1:0 Генк - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Осс 3:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 4:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 5:0
Утрехт
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 Аякс - Утрехт 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3
Утрехт - Ваалвейк 2:2 Твенте - Утрехт 1:0 Утрехт - Серкль Брюгге 3:1 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Гронинген - Утрехт 0:0 Утрехт - Спарта Роттердам 4:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 7:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 2:3 Утрехт - Венеция 2:3 Бохум - Утрехт 0:2 Байер Л - Утрехт 1:5 Утрехт - Волос 6:2 Зульте-Варегем - Утрехт 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Утрехт 1:2 Брюгге - Утрехт 2:4 Утрехт - Гент 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|9
|7
|1
|1
|32 - 2
|22
|2.
|ПСВ
|9
|7
|0
|2
|22 - 12
|21
|3.
|Утрехт
|9
|5
|2
|2
|19 - 10
|17
|4.
|Фейеноорд
|8
|5
|1
|2
|22 - 11
|16
|5.
|Виллем II
|8
|5
|1
|2
|12 - 10
|16
|6.
|Твенте
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|7.
|Витесс
|0:0
|9
|4
|2
|3
|8 - 15
|14
|8.
|Херенвен
|9
|4
|1
|4
|11 - 14
|13
|9.
|АЗ Алкмаар
|8
|4
|0
|4
|19 - 13
|12
|10.
|Камбюр
|9
|4
|0
|5
|16 - 22
|12
|11.
|НЕК Неймеген
|0:0
|9
|3
|3
|3
|10 - 15
|12
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|9
|3
|1
|5
|11 - 18
|10
|13.
|Хераклес
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|14.
|Фортуна Ситтард
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|15.
|Ваалвейк
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|16.
|Гронинген
|0:0
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|0:0
|9
|1
|4
|4
|7 - 16
|7
|18.
|ПЕК Зволле
|9
|0
|1
|8
|3 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|5
|4
|0
|1
|22 - 1
|12
|2.
|ПСВ
|5
|4
|0
|1
|14 - 9
|12
|3.
|Утрехт
|4
|3
|1
|0
|14 - 4
|10
|4.
|Фейеноорд
|4
|3
|1
|0
|12 - 6
|10
|5.
|Виллем II
|4
|3
|0
|1
|5 - 6
|9
|6.
|Камбюр
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|7.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|8.
|Хераклес
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Фортуна Ситтард
|5
|2
|1
|2
|6 - 11
|7
|10.
|Твенте
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|11.
|АЗ Алкмаар
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|12.
|Херенвен
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|13.
|Спарта Роттердам
|0:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|14.
|НЕК Неймеген
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|15.
|Витесс
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|16.
|Ваалвейк
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|17.
|Гронинген
|0:0
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|18.
|ПЕК Зволле
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|2.
|Витесс
|0:0
|5
|3
|1
|1
|4 - 6
|10
|3.
|ПСВ
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|4.
|Виллем II
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Твенте
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|6.
|Херенвен
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|7.
|Утрехт
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|8.
|НЕК Неймеген
|0:0
|5
|2
|1
|2
|8 - 12
|7
|9.
|Фейеноорд
|4
|2
|0
|2
|10 - 5
|6
|10.
|АЗ Алкмаар
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|11.
|Гронинген
|0:0
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|12.
|Камбюр
|4
|1
|0
|3
|5 - 14
|3
|13.
|Ваалвейк
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|14.
|Хераклес
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|15.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|0
|1
|3
|3 - 13
|1
|17.
|Спарта Роттердам
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|7
|0
|0
|2.
|Аякс
|Алле Себастьян
|6
|0
|2
|3.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|5
|0
|2
|4.
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|5
|1
|1
|5.
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Витесс
|Беро Матуш
|5
|1
|2.
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1
|2
|3.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|4
|0
|4.
|Хераклес
|Фадига Ноа
|4
|0
|5.
|Гоу Эхед Иглс
|Лидберг Исак
|2
|1