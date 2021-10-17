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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
АЗ Алкмаар
5:1
Конец матча

Стадион:
Утрехт
0'
1:0
6' Гол
Павлидис Вангелис
2:0
12' Гол
Карлссон Йеспер
3:0
39' Гол
Де Вит Дани
4:0
56' Гол
Де Вит Дани
5:0
86' Пенальти
Гудмундссон Альберт
5:1
90' Гол
Тимбер Квинтен
90'+2
1
Виндаль-Йенсен
Петер
2
Сугавара
Юкинари
3
Хацидиакос
Пантелис
4
Инди
Мартинс
5
Вайндал
Оуэн
6
Мидтше
Фредрик
10
Де
Вит
Дани
20
Класи
Йорди
28
Гудмундссон
Альберт
9
Павлидис
Вангелис
11
Карлссон
Йеспер
III
1
Пас
Мартен
2
Ван
дер
Марел
Марк
33
Ван
дер
Хорн
Майк
14
Янссен
Виллем
21
Вормердам
Дьянго
6
Махер
Адам
8
Ван
Оверем
Йорис
11
Махи
Мимаун
22
Ван
де
Стрек
Сандер
23
Рамселар
Барт
18
Дувикас
Анастасиос
АЗ Алкмаар
4-3-3
Утрехт
4-2-3-1

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Утрехт

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

93.3%
13.3%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 10 побед

30 матчей

43.3%
16.7%
40%
13 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

46.7%
23.3%
30%
14 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
10 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

Э
0:1
Э
2:2
ТМС
1:0
Э
0:3
Э
3:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
3:0
ЛЕ
3:0
ЛЕ
3:0
Э
2:3
Э
1:2
Э
1:3
Э
2:2
Э
6:2
Э
0:3
Э
1:1
Э
2:0
Э
6:0
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:0
Э
5:1
Э
1:0
Э
2:0
Э
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Вит Дани 5 0.63
Карлссон Йеспер III 4 (1) 0.5
Павлидис Вангелис 2 0.25
Рейндерс Тиджани 2 0.25
Гудмундссон Альберт 2 (1) 0.25
Вайндал Оуэн 1 0.13
Класи Йорди 1 0.13
Витри Аслак Фонн 1 0.13
Абухлал Закария 1 0.13
Мидтше Фредрик 0 0
Сугавара Юкинари 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дувикас Анастасиос 4 (2) 0.44
Рамселар Барт 3 (1) 0.33
Густафссон Симон 3 (2) 0.33
Силла Мусса 2 0.22
Янссен Виллем 2 0.22
Тимбер Квинтен 1 0.11
Махи Мимаун 1 0.11
Ван дер Марел Марк 1 0.11
Махер Адам 1 0.11
Вормердам Дьянго 1 0.11
Ван дер Хорн Майк 0 0
Бауссайд Отман 0 0
Тер Авест Хидде 0 0
Моконо Сильян 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудмундссон Альберт 3 0
Мидтше Фредрик 2 0
Хацидиакос Пантелис 2 0
Де Вит Дани 2 0
Класи Йорди 0 1
Инди Мартинс 1 0
Летсерт Тимо 1 0
Павлидис Вангелис 1 0
Вайндал Оуэн 1 0
Абухлал Закария 1 0
Сугавара Юкинари 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Виллем 3 0
Ван дер Марел Марк 3 0
Махер Адам 3 0
Тимбер Квинтен 2 0
Тер Авест Хидде 1 0
Керк Джирано 1 0
Вормердам Дьянго 1 0
Пас Мартен 1 0
Силла Мусса 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
5
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
3
30%
1
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
40%
3
60%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
33%
76-90

Забито

9
14
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
11%
3
21%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
2
22%
4
29%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
22%
2
14%
76-90

Пропущено

9
4
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
2
22%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

19
19
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
4
21%
4
21%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
1
5%
31-45
3
16%
4
21%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
6
32%
5
26%
76-90

Пропущено

13
10
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
3
23%
2
20%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
2
15%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
23%
1
10%
61-75
4
31%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Яблонец 1:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1
Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2 Раннерс - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:3 Херенвен - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Селтик 2:1 Селтик - АЗ Алкмаар 2:0 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - Торино 2:1 АЗ Алкмаар - Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар - ОФИ 2:0 АЗ Алкмаар - Панатинаикос 3:0 РБ Лейпциг - АЗ Алкмаар 1:0 Генк - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Осс 3:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 4:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 5:0
Утрехт
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 Аякс - Утрехт 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3
Утрехт - Ваалвейк 2:2 Твенте - Утрехт 1:0 Утрехт - Серкль Брюгге 3:1 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Гронинген - Утрехт 0:0 Утрехт - Спарта Роттердам 4:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 7:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 2:3 Утрехт - Венеция 2:3 Бохум - Утрехт 0:2 Байер Л - Утрехт 1:5 Утрехт - Волос 6:2 Зульте-Варегем - Утрехт 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Утрехт 1:2 Брюгге - Утрехт 2:4 Утрехт - Гент 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 9 7 1 1 32 - 2 22
2. ПСВ 9 7 0 2 22 - 12 21
3. Утрехт 9 5 2 2 19 - 10 17
4. Фейеноорд 8 5 1 2 22 - 11 16
5. Виллем II 8 5 1 2 12 - 10 16
6. Твенте 8 4 2 2 14 - 10 14
7. Витесс 0:0 9 4 2 3 8 - 15 14
8. Херенвен 9 4 1 4 11 - 14 13
9. АЗ Алкмаар 8 4 0 4 19 - 13 12
10. Камбюр 9 4 0 5 16 - 22 12
11. НЕК Неймеген 0:0 9 3 3 3 10 - 15 12
12. Гоу Эхед Иглс 9 3 1 5 11 - 18 10
13. Хераклес 8 3 1 4 11 - 14 10
14. Фортуна Ситтард 8 2 2 4 8 - 16 8
15. Ваалвейк 9 1 4 4 12 - 15 7
16. Гронинген 0:0 9 1 4 4 7 - 14 7
17. Спарта Роттердам 0:0 9 1 4 4 7 - 16 7
18. ПЕК Зволле 9 0 1 8 3 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 5 4 0 1 22 - 1 12
2. ПСВ 5 4 0 1 14 - 9 12
3. Утрехт 4 3 1 0 14 - 4 10
4. Фейеноорд 4 3 1 0 12 - 6 10
5. Виллем II 4 3 0 1 5 - 6 9
6. Камбюр 5 3 0 2 11 - 8 9
7. Гоу Эхед Иглс 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Хераклес 5 3 0 2 7 - 7 9
9. Фортуна Ситтард 5 2 1 2 6 - 11 7
10. Твенте 3 2 1 0 5 - 2 7
11. АЗ Алкмаар 3 2 0 1 10 - 4 6
12. Херенвен 5 2 0 3 7 - 10 6
13. Спарта Роттердам 0:0 5 1 3 1 5 - 7 6
14. НЕК Неймеген 0:0 4 1 2 1 2 - 3 5
15. Витесс 0:0 4 1 1 2 4 - 9 4
16. Ваалвейк 4 1 1 2 4 - 5 4
17. Гронинген 0:0 4 0 3 1 2 - 3 3
18. ПЕК Зволле 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 4 3 1 0 10 - 1 10
2. Витесс 0:0 5 3 1 1 4 - 6 10
3. ПСВ 4 3 0 1 8 - 3 9
4. Виллем II 4 2 1 1 7 - 4 7
5. Твенте 5 2 1 2 9 - 8 7
6. Херенвен 4 2 1 1 4 - 4 7
7. Утрехт 5 2 1 2 5 - 6 7
8. НЕК Неймеген 0:0 5 2 1 2 8 - 12 7
9. Фейеноорд 4 2 0 2 10 - 5 6
10. АЗ Алкмаар 5 2 0 3 9 - 9 6
11. Гронинген 0:0 5 1 1 3 5 - 11 4
12. Камбюр 4 1 0 3 5 - 14 3
13. Ваалвейк 5 0 3 2 8 - 10 3
14. Хераклес 3 0 1 2 4 - 7 1
15. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Гоу Эхед Иглс 4 0 1 3 3 - 13 1
17. Спарта Роттердам 0:0 4 0 1 3 2 - 9 1
18. ПЕК Зволле 5 0 0 5 2 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Фейеноорд Тиль Гус 7 0 0
2. Аякс Алле Себастьян 6 0 2
3. Фейеноорд Линссен Брайан 5 0 2
4. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 5 1 1
5. АЗ Алкмаар Де Вит Дани 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Витесс Беро Матуш 5 1
2. Гронинген Те Вирик Мик 1 2
3. Ваалвейк Крамер Михил 4 0
4. Хераклес Фадига Ноа 4 0
5. Гоу Эхед Иглс Лидберг Исак 2 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч АЗ Алкмаар 5:1 Утрехт онлайн




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