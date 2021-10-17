Голландия: Эредивизие 2021-2022
Спарта Роттердам
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Спарта
Гронинген
5' Желтая карточкаОассар Адиль
10
Сметс
Бриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сметс БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Кореманс ТимВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Jafar Bynoe
-
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Нгонж СирильПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Хукстра ЯнВратарь
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Полузащитник
-
15 Каллей ЯхьяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Bjorn Meijer
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
5'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
История личных встреч
Спарта Роттердам
Гронинген
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
15 матчей
20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тай Леннарт
|2
|0.25
|Мейнанс Свен
|1
|0.13
|Сметс Бриан
|1
|0.13
|Вриндс Барт
|1
|0.13
|Ван Крой Вито
|1
|0.13
|Эмега Эмануэль
|1
|0.13
|Мейерс Арон
|0
|0
|Энгельс Марио
|0
|0
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгонж Сириль
|4
|0.5
|Суслов Томаш
|1
|0.13
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0.13
|Ларсен Йорген
|1
|0.13
Карточки
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Крой Вито
|3
|0
|Абелс Дирк
|3
|0
|Пинту Мика
|1
|1
|Окойе Мадука
|2
|0
|Мейерс Арон
|0
|1
|Оассар Адиль
|1
|0
|Сметс Бриан
|1
|0
|Бёгелсдейк Том
|1
|0
|Вриндс Барт
|1
|0
|Хейлен Майкл
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
|Гаудмейн Кензо
|1
|0
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Те Вирик Мик
|1
|2
|Ван Хинтум Барт
|2
|0
|Нгонж Сириль
|2
|0
|Суслов Томаш
|2
|0
|Ван Кам Даниэль
|0
|1
|Дуарте Ларос
|1
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
6
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
2
33%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
7
10
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
2
29%
2
20%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
9
3
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
7
8
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
14%
2
25%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
Пропущено
16
13
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
19%
2
15%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
1
6%
3
23%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
4
25%
2
15%
61-75
5
31%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Роттердам
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 1:4 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1
Катвийк - Спарта Роттердам 5:0 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Гелдерс Венендалсе - Спарта Роттердам 0:3 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Козаккен Бойз 3:1 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Схевенинген - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Рейнбургс Бойс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 2:0 Волендам-2 - Спарта Роттердам 2:6 Спарта Роттердам - Де Трефферс 1:1 Спарта Роттердам - Хераклес 1:1 Утрехт - Спарта Роттердам 4:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 0:3 Спарта Роттердам - НАК Бреда 1:2
Гронинген
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Гронинген - Твенте 1:1 Аякс - Гронинген 3:0 Гронинген - Витесс 0:1 Виллем II - Гронинген 2:1
Гронинген - Херенвен 1:1 ПСВ - Гронинген 5:2 Гронинген - Утрехт 0:0 Камбюр - Гронинген 1:2 Гронинген - Венеция 0:0 Боруссия М - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 0:1 Ферль - Гронинген 3:2 Генк - Гронинген 1:1 Пеликан-С - Гронинген 1:4 Утрехт - Гронинген 1:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:0 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 Эммен - Гронинген 0:4 Гронинген - Спарта Роттердам 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|9
|7
|1
|1
|32 - 2
|22
|2.
|ПСВ
|9
|7
|0
|2
|22 - 12
|21
|3.
|Утрехт
|9
|5
|2
|2
|19 - 10
|17
|4.
|Фейеноорд
|8
|5
|1
|2
|22 - 11
|16
|5.
|Виллем II
|8
|5
|1
|2
|12 - 10
|16
|6.
|Твенте
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|7.
|Витесс
|0:0
|9
|4
|2
|3
|8 - 15
|14
|8.
|Херенвен
|9
|4
|1
|4
|11 - 14
|13
|9.
|АЗ Алкмаар
|8
|4
|0
|4
|19 - 13
|12
|10.
|Камбюр
|9
|4
|0
|5
|16 - 22
|12
|11.
|НЕК Неймеген
|0:0
|9
|3
|3
|3
|10 - 15
|12
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|9
|3
|1
|5
|11 - 18
|10
|13.
|Хераклес
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|14.
|Фортуна Ситтард
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|15.
|Ваалвейк
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|16.
|Гронинген
|0:0
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|0:0
|9
|1
|4
|4
|7 - 16
|7
|18.
|ПЕК Зволле
|9
|0
|1
|8
|3 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|5
|4
|0
|1
|22 - 1
|12
|2.
|ПСВ
|5
|4
|0
|1
|14 - 9
|12
|3.
|Утрехт
|4
|3
|1
|0
|14 - 4
|10
|4.
|Фейеноорд
|4
|3
|1
|0
|12 - 6
|10
|5.
|Виллем II
|4
|3
|0
|1
|5 - 6
|9
|6.
|Камбюр
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|7.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|8.
|Хераклес
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Фортуна Ситтард
|5
|2
|1
|2
|6 - 11
|7
|10.
|Твенте
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|11.
|АЗ Алкмаар
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|12.
|Херенвен
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|13.
|Спарта Роттердам
|0:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|14.
|НЕК Неймеген
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|15.
|Витесс
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|16.
|Ваалвейк
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|17.
|Гронинген
|0:0
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|18.
|ПЕК Зволле
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|2.
|Витесс
|0:0
|5
|3
|1
|1
|4 - 6
|10
|3.
|ПСВ
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|4.
|Виллем II
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Твенте
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|6.
|Херенвен
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|7.
|Утрехт
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|8.
|НЕК Неймеген
|0:0
|5
|2
|1
|2
|8 - 12
|7
|9.
|Фейеноорд
|4
|2
|0
|2
|10 - 5
|6
|10.
|АЗ Алкмаар
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|11.
|Гронинген
|0:0
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|12.
|Камбюр
|4
|1
|0
|3
|5 - 14
|3
|13.
|Ваалвейк
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|14.
|Хераклес
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|15.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|0
|1
|3
|3 - 13
|1
|17.
|Спарта Роттердам
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|7
|0
|0
|2.
|Аякс
|Алле Себастьян
|6
|0
|2
|3.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|5
|0
|2
|4.
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|5
|1
|1
|5.
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Витесс
|Беро Матуш
|5
|1
|2.
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1
|2
|3.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|4
|0
|4.
|Хераклес
|Фадига Ноа
|4
|0
|5.
|Гоу Эхед Иглс
|Лидберг Исак
|2
|1