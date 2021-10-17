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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Спарта Роттердам
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Гронинген
0'
5' Желтая карточка
Оассар Адиль
15'
1
Окойе
Мадука
2
Абелс
Дирк
3
Вриндс
Барт
4
Хейлен
Майкл
5
Жанс
Лоран
8
Mo
Osman3
6
Оассар
Адиль
7
Мейнанс
Свен
10
Сметс
Бриан
11
Ван
Крой
Вито
9
Тай
Леннарт
1
Леувенбург
Петер
2
Данкерлёй
Дамил
4
Даммерс
Вессель
21
Касанвирджо
Нерайшо
11
Эль-Ханкури
Мохамед
7
Суслов
Томаш
6
Дуарте
Ларос
3
Ван
Хинтум
Барт
27
Нгонж
Сириль
8
Де
Леув
Михаэль
9
Ларсен
Йорген
Спарта Роттердам
4-2-3-1
Гронинген
3-4-2-1

Ход матча

5'
Оассар Адиль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

История личных встреч

Спарта Роттердам
Гронинген

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

15 матчей

20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

Э
1:2
Э
2:3
Э
1:2
Э
2:0
Э
4:0
Э
2:1
Э
2:2
Э
1:1
ТМК
3:3
ТМК
0:1
Э
3:1
Э
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тай Леннарт 2 0.25
Мейнанс Свен 1 0.13
Сметс Бриан 1 0.13
Вриндс Барт 1 0.13
Ван Крой Вито 1 0.13
Эмега Эмануэль 1 0.13
Мейерс Арон 0 0
Энгельс Марио 0 0
Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 4 0.5
Суслов Томаш 1 0.13
Эль-Мессауди Ахмед 1 0.13
Ларсен Йорген 1 0.13

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Крой Вито 3 0
Абелс Дирк 3 0
Пинту Мика 1 1
Окойе Мадука 2 0
Мейерс Арон 0 1
Оассар Адиль 1 0
Сметс Бриан 1 0
Бёгелсдейк Том 1 0
Вриндс Барт 1 0
Хейлен Майкл 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Те Вирик Мик 1 2
Ван Хинтум Барт 2 0
Нгонж Сириль 2 0
Суслов Томаш 2 0
Ван Кам Даниэль 0 1
Дуарте Ларос 1 0
Эль-Ханкури Мохамед 1 0
Матусива Азор 1 0
Касанвирджо Нерайшо 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
2
33%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

9
3
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

7
8
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
14%
2
25%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Пропущено

16
13
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
19%
2
15%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
1
6%
3
23%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
4
25%
2
15%
61-75
5
31%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 1:4 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1
Катвийк - Спарта Роттердам 5:0 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Гелдерс Венендалсе - Спарта Роттердам 0:3 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Козаккен Бойз 3:1 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Схевенинген - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Рейнбургс Бойс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 2:0 Волендам-2 - Спарта Роттердам 2:6 Спарта Роттердам - Де Трефферс 1:1 Спарта Роттердам - Хераклес 1:1 Утрехт - Спарта Роттердам 4:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 0:3 Спарта Роттердам - НАК Бреда 1:2
Гронинген
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Гронинген - Твенте 1:1 Аякс - Гронинген 3:0 Гронинген - Витесс 0:1 Виллем II - Гронинген 2:1
Гронинген - Херенвен 1:1 ПСВ - Гронинген 5:2 Гронинген - Утрехт 0:0 Камбюр - Гронинген 1:2 Гронинген - Венеция 0:0 Боруссия М - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 0:1 Ферль - Гронинген 3:2 Генк - Гронинген 1:1 Пеликан-С - Гронинген 1:4 Утрехт - Гронинген 1:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:0 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 Эммен - Гронинген 0:4 Гронинген - Спарта Роттердам 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 9 7 1 1 32 - 2 22
2. ПСВ 9 7 0 2 22 - 12 21
3. Утрехт 9 5 2 2 19 - 10 17
4. Фейеноорд 8 5 1 2 22 - 11 16
5. Виллем II 8 5 1 2 12 - 10 16
6. Твенте 8 4 2 2 14 - 10 14
7. Витесс 0:0 9 4 2 3 8 - 15 14
8. Херенвен 9 4 1 4 11 - 14 13
9. АЗ Алкмаар 8 4 0 4 19 - 13 12
10. Камбюр 9 4 0 5 16 - 22 12
11. НЕК Неймеген 0:0 9 3 3 3 10 - 15 12
12. Гоу Эхед Иглс 9 3 1 5 11 - 18 10
13. Хераклес 8 3 1 4 11 - 14 10
14. Фортуна Ситтард 8 2 2 4 8 - 16 8
15. Ваалвейк 9 1 4 4 12 - 15 7
16. Гронинген 0:0 9 1 4 4 7 - 14 7
17. Спарта Роттердам 0:0 9 1 4 4 7 - 16 7
18. ПЕК Зволле 9 0 1 8 3 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 5 4 0 1 22 - 1 12
2. ПСВ 5 4 0 1 14 - 9 12
3. Утрехт 4 3 1 0 14 - 4 10
4. Фейеноорд 4 3 1 0 12 - 6 10
5. Виллем II 4 3 0 1 5 - 6 9
6. Камбюр 5 3 0 2 11 - 8 9
7. Гоу Эхед Иглс 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Хераклес 5 3 0 2 7 - 7 9
9. Фортуна Ситтард 5 2 1 2 6 - 11 7
10. Твенте 3 2 1 0 5 - 2 7
11. АЗ Алкмаар 3 2 0 1 10 - 4 6
12. Херенвен 5 2 0 3 7 - 10 6
13. Спарта Роттердам 0:0 5 1 3 1 5 - 7 6
14. НЕК Неймеген 0:0 4 1 2 1 2 - 3 5
15. Витесс 0:0 4 1 1 2 4 - 9 4
16. Ваалвейк 4 1 1 2 4 - 5 4
17. Гронинген 0:0 4 0 3 1 2 - 3 3
18. ПЕК Зволле 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 4 3 1 0 10 - 1 10
2. Витесс 0:0 5 3 1 1 4 - 6 10
3. ПСВ 4 3 0 1 8 - 3 9
4. Виллем II 4 2 1 1 7 - 4 7
5. Твенте 5 2 1 2 9 - 8 7
6. Херенвен 4 2 1 1 4 - 4 7
7. Утрехт 5 2 1 2 5 - 6 7
8. НЕК Неймеген 0:0 5 2 1 2 8 - 12 7
9. Фейеноорд 4 2 0 2 10 - 5 6
10. АЗ Алкмаар 5 2 0 3 9 - 9 6
11. Гронинген 0:0 5 1 1 3 5 - 11 4
12. Камбюр 4 1 0 3 5 - 14 3
13. Ваалвейк 5 0 3 2 8 - 10 3
14. Хераклес 3 0 1 2 4 - 7 1
15. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Гоу Эхед Иглс 4 0 1 3 3 - 13 1
17. Спарта Роттердам 0:0 4 0 1 3 2 - 9 1
18. ПЕК Зволле 5 0 0 5 2 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Фейеноорд Тиль Гус 7 0 0
2. Аякс Алле Себастьян 6 0 2
3. Фейеноорд Линссен Брайан 5 0 2
4. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 5 1 1
5. АЗ Алкмаар Де Вит Дани 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Витесс Беро Матуш 5 1
2. Гронинген Те Вирик Мик 1 2
3. Ваалвейк Крамер Михил 4 0
4. Хераклес Фадига Ноа 4 0
5. Гоу Эхед Иглс Лидберг Исак 2 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Спарта Роттердам
Ничья
Гронинген
2.50
3.32
3.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Спарта Роттердам 0:0 Гронинген онлайн




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