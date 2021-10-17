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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Спарта Роттердам
1:1
Конец матча

Стадион:
Гронинген
0'
5' Желтая карточка
Оассар Адиль
0:1
28' Гол
Нгонж Сириль
1:1
33' Гол
Сметс Бриан
36' Желтая карточка
Сметс Бриан
36' Желтая карточка
Окойе Мадука
36' Желтая карточка
Нгонж Сириль
79' Желтая карточка
Абелс Дирк
89' Желтая карточка
Суслов Томаш
90'+5
1
Окойе
Мадука
2
Абелс
Дирк
3
Вриндс
Барт
4
Хейлен
Майкл
5
Жанс
Лоран
8
Mo
Osman3
6
Оассар
Адиль
7
Мейнанс
Свен
10
Сметс
Бриан
11
Ван
Крой
Вито
9
Тай
Леннарт
1
Леувенбург
Петер
2
Данкерлёй
Дамил
4
Даммерс
Вессель
21
Касанвирджо
Нерайшо
3
Ван
Хинтум
Барт
7
Суслов
Томаш
6
Дуарте
Ларос
11
Эль-Ханкури
Мохамед
27
Нгонж
Сириль
9
Ларсен
Йорген
8
Де
Леув
Михаэль
Спарта Роттердам
4-2-3-1
Гронинген
4-3-3

Ход матча

5'
Оассар Адиль
 
28'
0:1
Нгонж Сириль
(Эль-Ханкури Мохамед)
33'
Сметс Бриан
1:1
36'
Сметс Бриан
 
36'
Окойе Мадука
 
36'
 
Нгонж Сириль
59'
Бёгелсдейк Том
Mo Osman3
 
65'
 
Ирандуст Далехо
Де Леув Михаэль
71'
Эмега Эмануэль
Тай Леннарт
 
75'
 
Paulos Abraham
Нгонж Сириль
79'
Абелс Дирк
 
87'
 
Ван Кам Даниэль
Дуарте Ларос
88'
Энгельс Марио
Ван Крой Вито
 
88'
 
Постема Романо
Ларсен Йорген
89'
 
Суслов Томаш

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 3 Офсайды 6
  • 9 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

История личных встреч

Спарта Роттердам
Гронинген

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

15 матчей

20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

Э
1:2
Э
2:3
Э
1:2
Э
2:0
Э
4:0
Э
2:1
Э
2:2
Э
1:1
ТМК
3:3
ТМК
0:1
Э
3:1
Э
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сметс Бриан 2 0.22
Тай Леннарт 2 0.22
Мейнанс Свен 1 0.11
Вриндс Барт 1 0.11
Ван Крой Вито 1 0.11
Эмега Эмануэль 1 0.11
Мейерс Арон 0 0
Энгельс Марио 0 0
Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 5 0.56
Суслов Томаш 1 0.11
Эль-Мессауди Ахмед 1 0.11
Ларсен Йорген 1 0.11
Эль-Ханкури Мохамед 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абелс Дирк 4 0
Ван Крой Вито 3 0
Окойе Мадука 3 0
Пинту Мика 1 1
Оассар Адиль 2 0
Сметс Бриан 2 0
Мейерс Арон 0 1
Бёгелсдейк Том 1 0
Вриндс Барт 1 0
Хейлен Майкл 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Те Вирик Мик 1 2
Нгонж Сириль 3 0
Суслов Томаш 3 0
Ван Хинтум Барт 2 0
Ван Кам Даниэль 0 1
Дуарте Ларос 1 0
Эль-Ханкури Мохамед 1 0
Матусива Азор 1 0
Касанвирджо Нерайшо 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
2
33%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

9
3
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

7
8
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
14%
2
25%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Пропущено

16
13
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
19%
2
15%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
1
6%
3
23%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
4
25%
2
15%
61-75
5
31%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 1:4 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1
Катвийк - Спарта Роттердам 5:0 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Гелдерс Венендалсе - Спарта Роттердам 0:3 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Козаккен Бойз 3:1 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Схевенинген - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Рейнбургс Бойс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 2:0 Волендам-2 - Спарта Роттердам 2:6 Спарта Роттердам - Де Трефферс 1:1 Спарта Роттердам - Хераклес 1:1 Утрехт - Спарта Роттердам 4:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 0:3 Спарта Роттердам - НАК Бреда 1:2
Гронинген
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Гронинген - Твенте 1:1 Аякс - Гронинген 3:0 Гронинген - Витесс 0:1 Виллем II - Гронинген 2:1
Гронинген - Херенвен 1:1 ПСВ - Гронинген 5:2 Гронинген - Утрехт 0:0 Камбюр - Гронинген 1:2 Гронинген - Венеция 0:0 Боруссия М - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 0:1 Ферль - Гронинген 3:2 Генк - Гронинген 1:1 Пеликан-С - Гронинген 1:4 Утрехт - Гронинген 1:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:0 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 Эммен - Гронинген 0:4 Гронинген - Спарта Роттердам 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 9 7 1 1 32 - 2 22
2. ПСВ 9 7 0 2 22 - 12 21
3. Утрехт 9 5 2 2 19 - 10 17
4. Виллем II 8 5 1 2 12 - 10 16
5. Витесс 1:0 9 5 1 3 9 - 15 16
6. Фейеноорд 8 5 1 2 22 - 11 16
7. Твенте 8 4 2 2 14 - 10 14
8. Херенвен 9 4 1 4 11 - 14 13
9. АЗ Алкмаар 8 4 0 4 19 - 13 12
10. Камбюр 9 4 0 5 16 - 22 12
11. НЕК Неймеген 0:1 9 3 2 4 10 - 16 11
12. Гоу Эхед Иглс 9 3 1 5 11 - 18 10
13. Хераклес 8 3 1 4 11 - 14 10
14. Фортуна Ситтард 8 2 2 4 8 - 16 8
15. Ваалвейк 9 1 4 4 12 - 15 7
16. Гронинген 9 1 4 4 8 - 15 7
17. Спарта Роттердам 9 1 4 4 8 - 17 7
18. ПЕК Зволле 9 0 1 8 3 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 5 4 0 1 22 - 1 12
2. ПСВ 5 4 0 1 14 - 9 12
3. Утрехт 4 3 1 0 14 - 4 10
4. Фейеноорд 4 3 1 0 12 - 6 10
5. Виллем II 4 3 0 1 5 - 6 9
6. Камбюр 5 3 0 2 11 - 8 9
7. Гоу Эхед Иглс 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Хераклес 5 3 0 2 7 - 7 9
9. Фортуна Ситтард 5 2 1 2 6 - 11 7
10. Твенте 3 2 1 0 5 - 2 7
11. АЗ Алкмаар 3 2 0 1 10 - 4 6
12. Херенвен 5 2 0 3 7 - 10 6
13. Спарта Роттердам 5 1 3 1 6 - 8 6
14. Витесс 1:0 4 1 1 2 4 - 9 4
15. Ваалвейк 4 1 1 2 4 - 5 4
16. НЕК Неймеген 0:1 4 1 1 2 2 - 4 4
17. Гронинген 4 0 3 1 2 - 3 3
18. ПЕК Зволле 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 1:0 5 4 0 1 5 - 6 12
2. Аякс 4 3 1 0 10 - 1 10
3. ПСВ 4 3 0 1 8 - 3 9
4. Виллем II 4 2 1 1 7 - 4 7
5. Твенте 5 2 1 2 9 - 8 7
6. Херенвен 4 2 1 1 4 - 4 7
7. Утрехт 5 2 1 2 5 - 6 7
8. НЕК Неймеген 0:1 5 2 1 2 8 - 12 7
9. Фейеноорд 4 2 0 2 10 - 5 6
10. АЗ Алкмаар 5 2 0 3 9 - 9 6
11. Гронинген 5 1 1 3 6 - 12 4
12. Камбюр 4 1 0 3 5 - 14 3
13. Ваалвейк 5 0 3 2 8 - 10 3
14. Хераклес 3 0 1 2 4 - 7 1
15. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Гоу Эхед Иглс 4 0 1 3 3 - 13 1
17. Спарта Роттердам 4 0 1 3 2 - 9 1
18. ПЕК Зволле 5 0 0 5 2 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Фейеноорд Тиль Гус 7 0 0
2. Аякс Алле Себастьян 6 0 2
3. Фейеноорд Линссен Брайан 5 0 2
4. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 5 1 1
5. АЗ Алкмаар Де Вит Дани 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Витесс Беро Матуш 5 1
2. Гронинген Те Вирик Мик 1 2
3. Ваалвейк Крамер Михил 4 0
4. Витесс Базур Рихедли 4 0
5. Спарта Роттердам Абелс Дирк 4 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Спарта Роттердам 1:1 Гронинген онлайн




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