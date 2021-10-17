Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

94' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Хейлен Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Томаш Суслов из команды Гронинген подал угловой справа.

93' Вриндс Барт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

93' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Гронинген

90' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Мейнанс Свен из команды Спарта Роттердам пробил штрафной и попал в стенку. Мяч срикошетил по хитрой траектории, но Петер Леувенбург отбил, а мяч снова в игре.'

88' Безумный фол. Томаш Суслов грубо играет против соперника. Пострадал Мейнанс Свен

88' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Томаш Суслов совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

86' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

85' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Паулос Абрахам из команды Гронинген в офсайде

85' Даммерс Вессель из команды Гронинген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

84' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

83' Паулос Абрахам наказан за толчок Хейлен Майкл

81' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Паулос Абрахам из команды Гронинген в офсайде

80' Абелс Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Абелс Дирк получил желтую карточку от судьи

78' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Данкерлёй Дамил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Игрок из команды Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

76' Матч возобновлен

75' Нгонж Сириль получил травму и заменен. Паулос Абрахам выходит на поле.

74' Нгонж Сириль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Томаш Суслов не смог попасть в створ ударом издали

73' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Удар от ворот произведет Гронинген

68' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Абелс Дирк нанес удар, мяч был парирован, но Петер Леувенбург не удержал его в руках.

65' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

63' Сметс Бриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' Удар от ворот произведет Гронинген

60' Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Томаш Суслов пробует нанести удар издали, но Мадука Окойe держит все под контролем

56' Хейлен Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

56' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Хорошую попытку сделал Тай Леннарт . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Удар от ворот произведет Гронинген

55' Как он промахнулся? Мейнанс Свен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

54' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Вриндс Барт имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

53' Матч возобновлен

53' Эль-Ханкури Мохамед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

51' Томаш Суслов навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Дуарте Ларос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.