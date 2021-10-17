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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
НЕК Неймеген
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Витесс
0' 14'
1
Брандерхорст
Маттейс
8
Баррето
Эдгар
4
Маркес
Иван
26
Одентал
Кас
28
Ван
Рой
Барт
20
Шоне
Лассе
6
Брюин
Джорди
16
Эль-Каруани
Суфьян
10
Окита
Жонатан
7
Тавшан
Элаис
14
Дуэлунд
Миккель
1
Шуберт
Маркус
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
2
Даса
Элазар
8
Тронстад
Сондре
20
Гбоо
Янн
32
Виттек
Максимилиан
11
Фредериксен
Николай
9
Дарфалу
Усама
7
Икома
Луис
НЕК Неймеген
3-4-3
Витесс
3-4-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

История личных встреч

НЕК Неймеген
Витесс

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
66.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 4 победы

19 матчей

36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

15.8%
47.4%
36.8%
3 победы 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

Э
2:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:3
Э
2:1
Э
4:1
Э
2:0
Э
3:2
Э
0:1
Э
0:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 3 0.38
Ali Akman 2 0.25
Брюин Джорди 1 0.13
Вердонк Калвин 1 0.13
Маттссон Магнус 1 0.13
Тавшан Элаис 1 0.13
Одентал Кас 1 0.13
Дуэлунд Миккель 0 0
Вет Хавьер 0 0
Ван Рой Барт 0 0
Эль-Каруани Суфьян 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икома Луис 2 0.25
Фредериксен Николай 2 0.25
Гбоо Янн 2 0.25
Дарфалу Усама 1 0.13
Духи Данило 1 0.13
Виттек Максимилиан 0 0
Расмуссен Якоб 0 0
Базур Рихедли 0 0
Манхуф Миллион 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Окита Жонатан 2 0
Маркес Иван 2 0
Баррето Эдгар 1 0
Мейер Роджер 1 0
Шоне Лассе 1 0
Брандерхорст Маттейс 1 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Брюин Джорди 1 0
Ван Рой Барт 1 0
Ali Akman 1 0
Тавшан Элаис 1 0
Одентал Кас 1 0
Эль-Каруани Суфьян 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беро Матуш 5 1
Базур Рихедли 3 0
Духи Данило 1 1
Бёйтинк Томас 1 1
Расмуссен Якоб 2 0
Таннан Уссама 2 0
Виттек Максимилиан 2 0
Ороз Алоис 2 0
Шуберт Маркус 1 0
Уйсман Дан 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

9
4
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
11%
1
25%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
2
50%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
9
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
3
27%
2
22%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
1
11%
76-90

Забито

11
9
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
2
18%
2
22%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
2
18%
4
44%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

14
14
9 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
4
29%
3
21%
1-15
2
14%
3
21%
16-30
3
21%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
4
29%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Бохум - НЕК Неймеген 5:4 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3
Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0 Аякс - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - ОФИ 2:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:0 Амстердамсхе - НЕК Неймеген 2:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 4:1 НЕК Неймеген (аматоры) - НЕК Неймеген 1:13 НАК Бреда - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Рода 3:0 Алмере Сити - НЕК Неймеген 0:4 НЕК Неймеген - Дордрехт 2:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:1
Витесс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2 Витесс - Салитас 1:5 Витесс - Фейеноорд 2:1 Витесс - Ренн 1:2
ЮСФА - Витесс 3:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Гронинген - Витесс 0:1 Витесс - Твенте 1:4 Мура - Витесс 0:2 Ваалвейк - Витесс 1:2 Аякс - Витесс 5:0 Витесс - Андерлехт 2:1 Витесс - Виллем II 0:3 Андерлехт - Витесс 3:3 ПЕК Зволле - Витесс 0:1 Дандолк - Витесс 1:2 Витесс - Дандолк 2:2 Бохум - Витесс 1:2 Витесс - Ломмель 0:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 9 7 1 1 32 - 2 22
2. ПСВ 9 7 0 2 22 - 12 21
3. Утрехт 9 5 2 2 19 - 10 17
4. Фейеноорд 8 5 1 2 22 - 11 16
5. Виллем II 8 5 1 2 12 - 10 16
6. Твенте 8 4 2 2 14 - 10 14
7. Витесс 0:0 9 4 2 3 8 - 15 14
8. Херенвен 9 4 1 4 11 - 14 13
9. АЗ Алкмаар 8 4 0 4 19 - 13 12
10. Камбюр 9 4 0 5 16 - 22 12
11. НЕК Неймеген 0:0 9 3 3 3 10 - 15 12
12. Гоу Эхед Иглс 9 3 1 5 11 - 18 10
13. Хераклес 8 3 1 4 11 - 14 10
14. Фортуна Ситтард 8 2 2 4 8 - 16 8
15. Ваалвейк 9 1 4 4 12 - 15 7
16. Гронинген 0:0 9 1 4 4 7 - 14 7
17. Спарта Роттердам 0:0 9 1 4 4 7 - 16 7
18. ПЕК Зволле 9 0 1 8 3 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 5 4 0 1 22 - 1 12
2. ПСВ 5 4 0 1 14 - 9 12
3. Утрехт 4 3 1 0 14 - 4 10
4. Фейеноорд 4 3 1 0 12 - 6 10
5. Виллем II 4 3 0 1 5 - 6 9
6. Камбюр 5 3 0 2 11 - 8 9
7. Гоу Эхед Иглс 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Хераклес 5 3 0 2 7 - 7 9
9. Фортуна Ситтард 5 2 1 2 6 - 11 7
10. Твенте 3 2 1 0 5 - 2 7
11. АЗ Алкмаар 3 2 0 1 10 - 4 6
12. Херенвен 5 2 0 3 7 - 10 6
13. Спарта Роттердам 0:0 5 1 3 1 5 - 7 6
14. НЕК Неймеген 0:0 4 1 2 1 2 - 3 5
15. Витесс 0:0 4 1 1 2 4 - 9 4
16. Ваалвейк 4 1 1 2 4 - 5 4
17. Гронинген 0:0 4 0 3 1 2 - 3 3
18. ПЕК Зволле 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 4 3 1 0 10 - 1 10
2. Витесс 0:0 5 3 1 1 4 - 6 10
3. ПСВ 4 3 0 1 8 - 3 9
4. Виллем II 4 2 1 1 7 - 4 7
5. Твенте 5 2 1 2 9 - 8 7
6. Херенвен 4 2 1 1 4 - 4 7
7. Утрехт 5 2 1 2 5 - 6 7
8. НЕК Неймеген 0:0 5 2 1 2 8 - 12 7
9. Фейеноорд 4 2 0 2 10 - 5 6
10. АЗ Алкмаар 5 2 0 3 9 - 9 6
11. Гронинген 0:0 5 1 1 3 5 - 11 4
12. Камбюр 4 1 0 3 5 - 14 3
13. Ваалвейк 5 0 3 2 8 - 10 3
14. Хераклес 3 0 1 2 4 - 7 1
15. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Гоу Эхед Иглс 4 0 1 3 3 - 13 1
17. Спарта Роттердам 0:0 4 0 1 3 2 - 9 1
18. ПЕК Зволле 5 0 0 5 2 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Фейеноорд Тиль Гус 7 0 0
2. Аякс Алле Себастьян 6 0 2
3. Фейеноорд Линссен Брайан 5 0 2
4. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 5 1 1
5. АЗ Алкмаар Де Вит Дани 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Витесс Беро Матуш 5 1
2. Гронинген Те Вирик Мик 1 2
3. Ваалвейк Крамер Михил 4 0
4. Хераклес Фадига Ноа 4 0
5. Гоу Эхед Иглс Лидберг Исак 2 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion De Goffert. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
НЕК Неймеген
Ничья
Витесс
3.00
3.60
2.52
Все Коэффициенты
Где смотреть матч НЕК Неймеген 0:0 Витесс онлайн




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