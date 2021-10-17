Голландия: Эредивизие 2021-2022
НЕК Неймеген
0:0
Первый тайм: 14'
Стадион: Гоффертштадион
Витесс
26
Одентал
Кас
28
Ван
Рой
Барт
20
Шоне
Лассе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
-
28 Ван Рой БартПолузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Руфс РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Вет ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
-
23 Бекман ТомасНападающий
-
17 Ромени ОлеНападающий
-
-
19 Pedro Ruiz
-
Главный тренер: Rogier Meijer
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Гбоо ЯннПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Вратарь
-
16 Ороз АлоисЗащитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
-
27 Япи РомарикНападающий
-
40 Уйсман ДанНападающий
-
17 Гонг ХилариНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
История личных встреч
НЕК Неймеген
Витесс
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
66.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 4 победы
19 матчей
36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
15.8%
47.4%
36.8%
3 победы 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окита Жонатан
|3
|0.38
|Ali Akman
|2
|0.25
|Брюин Джорди
|1
|0.13
|Вердонк Калвин
|1
|0.13
|Маттссон Магнус
|1
|0.13
|Тавшан Элаис
|1
|0.13
|Одентал Кас
|1
|0.13
|Дуэлунд Миккель
|0
|0
|Вет Хавьер
|0
|0
|Ван Рой Барт
|0
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икома Луис
|2
|0.25
|Фредериксен Николай
|2
|0.25
|Гбоо Янн
|2
|0.25
|Дарфалу Усама
|1
|0.13
|Духи Данило
|1
|0.13
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|Расмуссен Якоб
|0
|0
|Базур Рихедли
|0
|0
|Манхуф Миллион
|0
|0
Карточки
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Окита Жонатан
|2
|0
|Маркес Иван
|2
|0
|Баррето Эдгар
|1
|0
|Мейер Роджер
|1
|0
|Шоне Лассе
|1
|0
|Брандерхорст Маттейс
|1
|0
|Дуэлунд Миккель
|1
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Ван Рой Барт
|1
|0
|Ali Akman
|1
|0
|Тавшан Элаис
|1
|0
|Одентал Кас
|1
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|1
|0
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беро Матуш
|5
|1
|Базур Рихедли
|3
|0
|Духи Данило
|1
|1
|Бёйтинк Томас
|1
|1
|Расмуссен Якоб
|2
|0
|Таннан Уссама
|2
|0
|Виттек Максимилиан
|2
|0
|Ороз Алоис
|2
|0
|Шуберт Маркус
|1
|0
|Уйсман Дан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
9
4
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
11%
1
25%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
2
50%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
9
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
3
27%
2
22%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
1
11%
76-90
Забито
11
9
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
2
18%
2
22%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
2
18%
4
44%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
14
14
9 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
4
29%
3
21%
1-15
2
14%
3
21%
16-30
3
21%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
4
29%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Бохум - НЕК Неймеген 5:4 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3
Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0 Аякс - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - ОФИ 2:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:0 Амстердамсхе - НЕК Неймеген 2:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 4:1 НЕК Неймеген (аматоры) - НЕК Неймеген 1:13 НАК Бреда - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Рода 3:0 Алмере Сити - НЕК Неймеген 0:4 НЕК Неймеген - Дордрехт 2:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:1
Витесс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2 Витесс - Салитас 1:5 Витесс - Фейеноорд 2:1 Витесс - Ренн 1:2
ЮСФА - Витесс 3:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Гронинген - Витесс 0:1 Витесс - Твенте 1:4 Мура - Витесс 0:2 Ваалвейк - Витесс 1:2 Аякс - Витесс 5:0 Витесс - Андерлехт 2:1 Витесс - Виллем II 0:3 Андерлехт - Витесс 3:3 ПЕК Зволле - Витесс 0:1 Дандолк - Витесс 1:2 Витесс - Дандолк 2:2 Бохум - Витесс 1:2 Витесс - Ломмель 0:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|9
|7
|1
|1
|32 - 2
|22
|2.
|ПСВ
|9
|7
|0
|2
|22 - 12
|21
|3.
|Утрехт
|9
|5
|2
|2
|19 - 10
|17
|4.
|Фейеноорд
|8
|5
|1
|2
|22 - 11
|16
|5.
|Виллем II
|8
|5
|1
|2
|12 - 10
|16
|6.
|Твенте
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|7.
|Витесс
|0:0
|9
|4
|2
|3
|8 - 15
|14
|8.
|Херенвен
|9
|4
|1
|4
|11 - 14
|13
|9.
|АЗ Алкмаар
|8
|4
|0
|4
|19 - 13
|12
|10.
|Камбюр
|9
|4
|0
|5
|16 - 22
|12
|11.
|НЕК Неймеген
|0:0
|9
|3
|3
|3
|10 - 15
|12
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|9
|3
|1
|5
|11 - 18
|10
|13.
|Хераклес
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|14.
|Фортуна Ситтард
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|15.
|Ваалвейк
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|16.
|Гронинген
|0:0
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|0:0
|9
|1
|4
|4
|7 - 16
|7
|18.
|ПЕК Зволле
|9
|0
|1
|8
|3 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|5
|4
|0
|1
|22 - 1
|12
|2.
|ПСВ
|5
|4
|0
|1
|14 - 9
|12
|3.
|Утрехт
|4
|3
|1
|0
|14 - 4
|10
|4.
|Фейеноорд
|4
|3
|1
|0
|12 - 6
|10
|5.
|Виллем II
|4
|3
|0
|1
|5 - 6
|9
|6.
|Камбюр
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|7.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|8.
|Хераклес
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Фортуна Ситтард
|5
|2
|1
|2
|6 - 11
|7
|10.
|Твенте
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|11.
|АЗ Алкмаар
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|12.
|Херенвен
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|13.
|Спарта Роттердам
|0:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|14.
|НЕК Неймеген
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|15.
|Витесс
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|16.
|Ваалвейк
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|17.
|Гронинген
|0:0
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|18.
|ПЕК Зволле
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|2.
|Витесс
|0:0
|5
|3
|1
|1
|4 - 6
|10
|3.
|ПСВ
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|4.
|Виллем II
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Твенте
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|6.
|Херенвен
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|7.
|Утрехт
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|8.
|НЕК Неймеген
|0:0
|5
|2
|1
|2
|8 - 12
|7
|9.
|Фейеноорд
|4
|2
|0
|2
|10 - 5
|6
|10.
|АЗ Алкмаар
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|11.
|Гронинген
|0:0
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|12.
|Камбюр
|4
|1
|0
|3
|5 - 14
|3
|13.
|Ваалвейк
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|14.
|Хераклес
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|15.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|0
|1
|3
|3 - 13
|1
|17.
|Спарта Роттердам
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|7
|0
|0
|2.
|Аякс
|Алле Себастьян
|6
|0
|2
|3.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|5
|0
|2
|4.
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|5
|1
|1
|5.
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Витесс
|Беро Матуш
|5
|1
|2.
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1
|2
|3.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|4
|0
|4.
|Хераклес
|Фадига Ноа
|4
|0
|5.
|Гоу Эхед Иглс
|Лидберг Исак
|2
|1