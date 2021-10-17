Голландия: Эредивизие 2021-2022
НЕК Неймеген
0:1
Конец матча
Стадион: Гоффертштадион
Витесс
0:1
16' ГолФредериксен Николай
39' Желтая карточкаМаркес Иван
44' Желтая карточкаВан Рой Барт
53' Желтая карточкаБаррето Эдгар
58' Желтая карточкаИкома Луис
59' Желтая карточкаТронстад Сондре
66' Желтая карточкаВиттек Максимилиан
68' Желтая карточкаБазур Рихедли
26
Одентал
Кас
28
Ван
Рой
Барт
20
Шоне
Лассе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
-
28 Ван Рой БартПолузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Руфс РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Вет ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
-
23 Бекман ТомасНападающий
-
17 Ромени ОлеНападающий
-
-
19 Pedro Ruiz
-
Главный тренер: Rogier Meijer
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Гбоо ЯннПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Вратарь
-
16 Ороз АлоисЗащитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
-
27 Япи РомарикНападающий
-
40 Уйсман ДанНападающий
-
17 Гонг ХилариНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
16'
39'
44'
53'
58'
59'
68'
74'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 6
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
История личных встреч
НЕК Неймеген
Витесс
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
66.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 4 победы
19 матчей
36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
15.8%
47.4%
36.8%
3 победы 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окита Жонатан
|3
|0.33
|Ali Akman
|2
|0.22
|Брюин Джорди
|1
|0.11
|Вердонк Калвин
|1
|0.11
|Маттссон Магнус
|1
|0.11
|Тавшан Элаис
|1
|0.11
|Одентал Кас
|1
|0.11
|Дуэлунд Миккель
|0
|0
|Вет Хавьер
|0
|0
|Ван Рой Барт
|0
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фредериксен Николай
|3
|0.33
|Икома Луис
|2
|0.22
|Гбоо Янн
|2
|0.22
|Дарфалу Усама
|1
|0.11
|Духи Данило
|1
|0.11
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|Расмуссен Якоб
|0
|0
|Базур Рихедли
|0
|0
|Манхуф Миллион
|0
|0
Карточки
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Иван
|3
|0
|Баррето Эдгар
|2
|0
|Окита Жонатан
|2
|0
|Ван Рой Барт
|2
|0
|Мейер Роджер
|1
|0
|Шоне Лассе
|1
|0
|Брандерхорст Маттейс
|1
|0
|Дуэлунд Миккель
|1
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Ali Akman
|1
|0
|Тавшан Элаис
|1
|0
|Одентал Кас
|1
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|1
|0
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беро Матуш
|5
|1
|Базур Рихедли
|4
|0
|Виттек Максимилиан
|3
|0
|Духи Данило
|1
|1
|Бёйтинк Томас
|1
|1
|Расмуссен Якоб
|2
|0
|Таннан Уссама
|2
|0
|Ороз Алоис
|2
|0
|Шуберт Маркус
|1
|0
|Тронстад Сондре
|1
|0
|Икома Луис
|1
|0
|Уйсман Дан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
6
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 4
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
9
4
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
11%
1
25%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
2
50%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
9
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
3
27%
2
22%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
1
11%
76-90
Забито
11
10
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
2
18%
2
20%
1-15
3
27%
2
20%
16-30
3
27%
1
10%
31-45
2
18%
4
40%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
15
14
10 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
4
27%
3
21%
1-15
3
20%
3
21%
16-30
3
20%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
4
27%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Бохум - НЕК Неймеген 5:4 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3
Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0 Аякс - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - ОФИ 2:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:0 Амстердамсхе - НЕК Неймеген 2:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 4:1 НЕК Неймеген (аматоры) - НЕК Неймеген 1:13 НАК Бреда - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Рода 3:0 Алмере Сити - НЕК Неймеген 0:4 НЕК Неймеген - Дордрехт 2:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:1
Витесс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2 Витесс - Салитас 1:5 Витесс - Фейеноорд 2:1 Витесс - Ренн 1:2
ЮСФА - Витесс 3:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Гронинген - Витесс 0:1 Витесс - Твенте 1:4 Мура - Витесс 0:2 Ваалвейк - Витесс 1:2 Аякс - Витесс 5:0 Витесс - Андерлехт 2:1 Витесс - Виллем II 0:3 Андерлехт - Витесс 3:3 ПЕК Зволле - Витесс 0:1 Дандолк - Витесс 1:2 Витесс - Дандолк 2:2 Бохум - Витесс 1:2 Витесс - Ломмель 0:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|9
|7
|1
|1
|32 - 2
|22
|2.
|ПСВ
|9
|7
|0
|2
|22 - 12
|21
|3.
|Утрехт
|9
|5
|2
|2
|19 - 10
|17
|4.
|Виллем II
|1:1
|9
|5
|2
|2
|13 - 11
|17
|5.
|Витесс
|9
|5
|1
|3
|9 - 15
|16
|6.
|Фейеноорд
|8
|5
|1
|2
|22 - 11
|16
|7.
|Твенте
|1:1
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|8.
|Херенвен
|9
|4
|1
|4
|11 - 14
|13
|9.
|АЗ Алкмаар
|8
|4
|0
|4
|19 - 13
|12
|10.
|Камбюр
|9
|4
|0
|5
|16 - 22
|12
|11.
|НЕК Неймеген
|9
|3
|2
|4
|10 - 16
|11
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|9
|3
|1
|5
|11 - 18
|10
|13.
|Хераклес
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|14.
|Фортуна Ситтард
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|15.
|Ваалвейк
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|16.
|Гронинген
|9
|1
|4
|4
|8 - 15
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|9
|1
|4
|4
|8 - 17
|7
|18.
|ПЕК Зволле
|9
|0
|1
|8
|3 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|5
|4
|0
|1
|22 - 1
|12
|2.
|ПСВ
|5
|4
|0
|1
|14 - 9
|12
|3.
|Утрехт
|4
|3
|1
|0
|14 - 4
|10
|4.
|Фейеноорд
|4
|3
|1
|0
|12 - 6
|10
|5.
|Виллем II
|1:1
|4
|3
|0
|1
|5 - 6
|9
|6.
|Камбюр
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|7.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|8.
|Хераклес
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Твенте
|1:1
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|10.
|Фортуна Ситтард
|5
|2
|1
|2
|6 - 11
|7
|11.
|АЗ Алкмаар
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|12.
|Херенвен
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|13.
|Спарта Роттердам
|5
|1
|3
|1
|6 - 8
|6
|14.
|Витесс
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|15.
|Ваалвейк
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|16.
|НЕК Неймеген
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|17.
|Гронинген
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|18.
|ПЕК Зволле
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|5
|4
|0
|1
|5 - 6
|12
|2.
|Аякс
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|3.
|ПСВ
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|4.
|Виллем II
|1:1
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|5.
|Твенте
|1:1
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|6.
|Херенвен
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|7.
|Утрехт
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|8.
|НЕК Неймеген
|5
|2
|1
|2
|8 - 12
|7
|9.
|Фейеноорд
|4
|2
|0
|2
|10 - 5
|6
|10.
|АЗ Алкмаар
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|11.
|Гронинген
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|12.
|Камбюр
|4
|1
|0
|3
|5 - 14
|3
|13.
|Ваалвейк
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|14.
|Хераклес
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|15.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|0
|1
|3
|3 - 13
|1
|17.
|Спарта Роттердам
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|7
|0
|0
|2.
|Аякс
|Алле Себастьян
|6
|0
|2
|3.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|5
|0
|2
|4.
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|5
|1
|1
|5.
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Витесс
|Беро Матуш
|5
|1
|2.
|Твенте
|Зерруки Рамиз
|3
|1
|3.
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1
|2
|4.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|4
|0
|5.
|Витесс
|Базур Рихедли
|4
|0