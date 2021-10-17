Второй тайм

99' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

99' Шуберт Маркус взял и забрал мяч на выходе

99' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

98' Фон Моос Юлиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

97' Шуберт Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

97' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

96' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

95' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

95' Удар от ворот произведет Витесс

94' Тавшан Элаис не смог попасть в створ ударом издали

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

88' Дарфалу Усама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Игрок из команды НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

83' Шуберт Маркус взял и забрал мяч на выходе

80' Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Одентал Кас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Матч возобновлен

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Маркес Иван нанес удар головой, но Маркус Шуберт перевел мяч на угловой!

75' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Педро Руис наказан за толчок Базур Рихедли

72' Матч возобновлен

72' Ох, нехорошо это выглядит. Виттек Максимилиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Виттек Максимилиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Али Акман из команды НЕК Неймеген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

69' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Тронстад Сондре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Базур Рихедли совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

67' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Виттек Максимилиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

66' Баррето Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Тактическая замена. Фредериксен Николай уходит с поля и его заменяет Даан Хейсман

64' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Удар от ворот произведет Витесс

63' Брюин Джорди не смог попасть в створ ударом издали

62' Шуберт Маркус взял и забрал мяч на выходе

61' Хорошую попытку сделал Икома Луис . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Удар от ворот произведет Витесс

61' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Тактическая замена. Дуэлунд Миккель уходит с поля и его заменяет Педро Руис

59' Тронстад Сондре совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

58' Икома Луис получает желтую карточку за толчок соперника.

57' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Баррето Эдгар совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

52' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Головой пробил Дарфалу Усама , но голкипер отбил его в поле!

51' Маркес Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Окита Жонатан нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

49' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Виттек Максимилиан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля