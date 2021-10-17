  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2021-2022

Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Оденсе
1:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Раннерс
0'
1:0
18' Гол
Мадс Фрокьяер-Йенсен
32' Желтая карточка
Кадри Башким
1:0
32' Не забитый пенальти
Хаммерсхёй-Мистрати Вито
44'
13
Бернат
Ханс
Кристиан
2
Микельсон
Николас
6
Тверсков
Йеппе
3
Андерсен
Александр
16
Шельвик
Йорген
14
Томасен
Йенс
19
Трандарсон
Арон-Элис
25
Опондо
Мозес
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
15
Фенгер
Макс
8
Кадри
Башким
1
Карлгрен
Патрик
7
Каллесеэ
Миккель
8
Писингер
Симон
2
Гравес
Симон
19
Бундгаард
Оливер
18
Клюснер
Тобиас
6
Йонсен
Лассер
Берг
20
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
9
Анкерсен
Якоб
90
Одей
Стивен
10
Кехинде
Тосин
Оденсе
4-2-3-1
Раннерс
4-4-2

Ход матча

18'
Мадс Фрокьяер-Йенсен
(Трандарсон Арон-Элис)
1:0
32'
Кадри Башким
 
32'
1:0
Хаммерсхёй-Мистрати Вито
33'
 
Марксен Эрик
Гравес Симон

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

История личных встреч

Оденсе
Раннерс

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.2%
50%
15 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
50%
14 побед 11 ничьих 0 побед

23 матча

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 11 побед

45 матчей

40%
26.7%
33.3%
18 побед 12 ничьих 15 побед

Первый тайм

33.3%
42.2%
24.5%
15 побед 19 ничьих 11 побед

Второй тайм

31.1%
44.4%
24.5%
14 побед 20 ничьих 11 побед

История матчей

СД
1:1
СД
2:1
ТМК
0:1
СД
2:1
СДЛЕ
2:0
СДЛЕ
2:1
СД
0:0
СД
1:0
СД
1:0
СД
1:0
СД
1:1
СД
3:0
СД
4:1
СД
3:1
СДЛЕ
2:0
СДЛЕ
1:1
СД
4:0
СД
1:0
СД
3:0
СД
3:0
СД
0:1
СД
1:1
СД
2:3
СД
0:2
СД
3:0
СД
0:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
1:1
СД
0:0
СД
3:2
СД
0:1
ТМС
1:0
СЛ
1:2
СЛ
1:0
СЛ
1:1
СЛ
1:3
К
1:2
СЛ
1:1
СЛ
1:0
СЛ
0:0
СЛ
3:1
СЛ
2:1
СЛ
0:2
СЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мадс Фрокьяер-Йенсен 4 0.33
Шельвик Йорген 2 0.17
Сабби Эммануэль 2 0.17
Лидер Март 2 0.17
Томасен Йенс 2 0.17
Кадри Башким 1 0.08
Андерсен Александр 1 0.08
Джейбали Иссам 1 0.08
Клеве Троэльс 1 0.08
Опондо Мозес 1 0.08
Фенгер Макс 1 0.08
Jakob Martinsen 1 0.08
Трандарсон Арон-Элис 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 4 (1) 0.33
Камара Аль-Хаджи 3 0.25
Одей Стивен 3 0.25
Греве Матиас 1 0.08
Каллесеэ Миккель 1 0.08
Кехинде Тосин 1 0.08
Эгхо Марвин 1 0.08
Тибблинг Симон 0 0
Марксен Эрик 0 0
Писингер Симон 0 0
Гравес Симон 0 0
Йонсен Лассер Берг 0 0
Клюснер Тобиас 0 0

Карточки

Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабби Эммануэль 4 0
Мадс Фрокьяер-Йенсен 3 0
Ларсен Каспер 2 0
Джейбали Иссам 2 0
Трандарсон Арон-Элис 2 0
Томасен Йенс 2 0
Кадри Башким 1 0
Андерсен Александр 1 0
Тверсков Йеппе 1 0
Клеве Троэльс 1 0
Бернат Ханс Кристиан 1 0
Окосун Айо 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тибблинг Симон 4 0
Каллесеэ Миккель 2 0
Камара Аль-Хаджи 2 0
Лауэнборг Фредерик 2 0
Йонсен Лассер Берг 2 0
Кехинде Тосин 2 0
Марксен Эрик 1 0
Копплин Бьорн 1 0
Лауридсен Йеспер 1 0
Брок-Мадсен Николай 1 0
Карлгрен Патрик 1 0
Писингер Симон 1 0
Греве Матиас 1 0
Гравес Симон 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
7
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
3
43%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
3
43%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
30%
3
50%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

18
15
9 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
6
33%
3
20%
1-15
2
11%
5
33%
16-30
1
6%
5
33%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
28%
0
0%
76-90

Пропущено

16
11
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
5
31%
3
27%
1-15
1
6%
3
27%
16-30
3
19%
2
18%
31-45
2
13%
3
27%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Оденсе - Вайле 6:0 Виборг - Оденсе 1:1 Хельсингёр - Оденсе 0:3 Ольборг - Оденсе 2:0
Оденсе - Сённерйюск 2:1 Роскильде КФУМ - Оденсе 1:2 Орхус - Оденсе 2:2 Оденсе - Брондбю 2:2 Оденсе - Силькеборг 1:1 Нордшелланн - Оденсе 3:1 Оденсе - Копенгаген 0:2 Раннерс - Оденсе 1:1 Митьюлланд - Оденсе 1:2 Санкт-Паули - Оденсе 2:2 Оденсе - Брондбю 1:1 Оденсе - Фремад Амагер 7:0 Несбю - Оденсе 1:3 Оденсе - Хорсенс 4:0 Люнгбю - Оденсе 1:2 Вайле - Оденсе 2:2
Раннерс
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Раннерс - Брондбю 1:1 ЧФР Клуж - Раннерс 1:1 Митьюлланд - Раннерс 1:0 Фремад Амагер - Раннерс 2:3
Раннерс - Нордшелланн 3:2 Раннерс - АЗ Алкмаар 2:2 Раннерс - Копенгаген 0:2 Силькеборг - Раннерс 2:1 Галатасарай - Раннерс 2:1 Раннерс - Ольборг 1:1 Раннерс - Галатасарай 1:1 Виборг - Раннерс 1:2 Раннерс - Сённерйюск 1:0 Орхус - Раннерс 1:2 Раннерс - Оденсе 1:1 Вайле - Раннерс 0:2 Виборг - Раннерс 4:4 Альтона - Раннерс 1:2 Хольштайн Киль - Раннерс 1:2 Хорсенс - Раннерс 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 2:2 12 9 1 2 23 - 7 28
2. Копенгаген 11 7 3 1 25 - 8 24
3. Ольборг 11 6 3 2 18 - 9 21
4. Силькеборг 12 4 6 2 17 - 13 18
5. Раннерс 0:1 12 5 3 4 14 - 13 18
6. Оденсе 1:0 12 4 5 3 19 - 16 17
7. Нордшелланн 2:2 12 4 2 6 17 - 22 14
8. Виборг 12 2 6 4 15 - 19 12
9. Брондбю 11 2 6 3 14 - 15 12
10. Орхус 11 3 3 5 9 - 16 12
11. Сённерйюск 11 2 2 7 5 - 16 8
12. Вайле 11 0 2 9 7 - 29 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 2:2 6 5 0 1 15 - 3 15
2. Ольборг 5 4 0 1 10 - 2 12
3. Силькеборг 6 3 2 1 10 - 5 11
4. Оденсе 1:0 6 3 2 1 12 - 6 11
5. Копенгаген 6 2 3 1 9 - 6 9
6. Раннерс 0:1 6 2 3 1 7 - 7 9
7. Орхус 6 2 2 2 7 - 8 8
8. Нордшелланн 2:2 6 2 2 2 10 - 11 8
9. Брондбю 5 2 2 1 6 - 4 8
10. Сённерйюск 5 2 1 2 4 - 6 7
11. Виборг 6 1 2 3 7 - 9 5
12. Вайле 6 0 2 4 5 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 5 5 0 0 16 - 2 15
2. Митьюлланд 2:2 6 4 1 1 8 - 4 13
3. Ольборг 6 2 3 1 8 - 7 9
4. Раннерс 0:1 6 3 0 3 7 - 6 9
5. Силькеборг 6 1 4 1 7 - 8 7
6. Виборг 6 1 4 1 8 - 10 7
7. Нордшелланн 2:2 6 2 0 4 7 - 11 6
8. Оденсе 1:0 6 1 3 2 7 - 10 6
9. Брондбю 6 0 4 2 8 - 11 4
10. Орхус 5 1 1 3 2 - 8 4
11. Сённерйюск 6 0 1 5 1 - 10 1
12. Вайле 5 0 0 5 2 - 15 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Митьюлланд Брумадо Жуниор 7 1 1
2. Копенгаген Биэл Пеп 6 0 2
3. Брондбю Уре Микаэль 6 0 0
4. Ольборг Фоссум Ивер 5 0 4
5. Силькеборг Sebastian Joergensen 5 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Орхус Поульсен Николай 5 0
2. Вайле Колингер Денис 5 0
3. Копенгаген Хочолава Давид 5 0
4. Орхус Торстейнссон Йон 5 0
5. Нордшелланн Диоманде Мохаммед 5 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Оденсе
Ничья
Раннерс
2.55
4.42
6.13
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Оденсе 1:0 Раннерс онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
30 000 рублей бонусы!
Фрибет для тебя!
1000 рублей для ставок АПЛ
1500 рублей для новых игроков!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 