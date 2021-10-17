Дания: Суперлига Дании 2021-2022
Оденсе
1:0
Первый тайм: 44'
Стадион: Nature Energy Park
Раннерс
1:0
18' ГолМадс Фрокьяер-Йенсен
32' Желтая карточкаКадри Башким
1:0
32' Не забитый пенальтиХаммерсхёй-Мистрати Вито
14
Томасен
Йенс
25
Опондо
Мозес
15
Фенгер
Макс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Опондо МозесПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Фенгер МаксПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
- Защитник
-
24 Эстрём РобинЗащитник
-
20 Окосун АйоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Одей СтивенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Марксен ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
18'
32'
32'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
История личных встреч
Оденсе
Раннерс
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.2%
50%
15 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
50%
14 побед 11 ничьих 0 побед
23 матча
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 11 побед
45 матчей
40%
26.7%
33.3%
18 побед 12 ничьих 15 побед
Первый тайм
33.3%
42.2%
24.5%
15 побед 19 ничьих 11 побед
Второй тайм
31.1%
44.4%
24.5%
14 побед 20 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|4
|0.33
|Шельвик Йорген
|2
|0.17
|Сабби Эммануэль
|2
|0.17
|Лидер Март
|2
|0.17
|Томасен Йенс
|2
|0.17
|Кадри Башким
|1
|0.08
|Андерсен Александр
|1
|0.08
|Джейбали Иссам
|1
|0.08
|Клеве Троэльс
|1
|0.08
|Опондо Мозес
|1
|0.08
|Фенгер Макс
|1
|0.08
|Jakob Martinsen
|1
|0.08
|Трандарсон Арон-Элис
|0
|0
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|4 (1)
|0.33
|Камара Аль-Хаджи
|3
|0.25
|Одей Стивен
|3
|0.25
|Греве Матиас
|1
|0.08
|Каллесеэ Миккель
|1
|0.08
|Кехинде Тосин
|1
|0.08
|Эгхо Марвин
|1
|0.08
|Тибблинг Симон
|0
|0
|Марксен Эрик
|0
|0
|Писингер Симон
|0
|0
|Гравес Симон
|0
|0
|Йонсен Лассер Берг
|0
|0
|Клюснер Тобиас
|0
|0
Карточки
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабби Эммануэль
|4
|0
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|3
|0
|Ларсен Каспер
|2
|0
|Джейбали Иссам
|2
|0
|Трандарсон Арон-Элис
|2
|0
|Томасен Йенс
|2
|0
|Кадри Башким
|1
|0
|Андерсен Александр
|1
|0
|Тверсков Йеппе
|1
|0
|Клеве Троэльс
|1
|0
|Бернат Ханс Кристиан
|1
|0
|Окосун Айо
|1
|0
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тибблинг Симон
|4
|0
|Каллесеэ Миккель
|2
|0
|Камара Аль-Хаджи
|2
|0
|Лауэнборг Фредерик
|2
|0
|Йонсен Лассер Берг
|2
|0
|Кехинде Тосин
|2
|0
|Марксен Эрик
|1
|0
|Копплин Бьорн
|1
|0
|Лауридсен Йеспер
|1
|0
|Брок-Мадсен Николай
|1
|0
|Карлгрен Патрик
|1
|0
|Писингер Симон
|1
|0
|Греве Матиас
|1
|0
|Гравес Симон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
7
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
3
43%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
3
43%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
30%
3
50%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
18
15
9 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
6
33%
3
20%
1-15
2
11%
5
33%
16-30
1
6%
5
33%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
28%
0
0%
76-90
Пропущено
16
11
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
5
31%
3
27%
1-15
1
6%
3
27%
16-30
3
19%
2
18%
31-45
2
13%
3
27%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Оденсе
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Оденсе - Вайле 6:0 Виборг - Оденсе 1:1 Хельсингёр - Оденсе 0:3 Ольборг - Оденсе 2:0
Оденсе - Сённерйюск 2:1 Роскильде КФУМ - Оденсе 1:2 Орхус - Оденсе 2:2 Оденсе - Брондбю 2:2 Оденсе - Силькеборг 1:1 Нордшелланн - Оденсе 3:1 Оденсе - Копенгаген 0:2 Раннерс - Оденсе 1:1 Митьюлланд - Оденсе 1:2 Санкт-Паули - Оденсе 2:2 Оденсе - Брондбю 1:1 Оденсе - Фремад Амагер 7:0 Несбю - Оденсе 1:3 Оденсе - Хорсенс 4:0 Люнгбю - Оденсе 1:2 Вайле - Оденсе 2:2
Раннерс
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Раннерс - Брондбю 1:1 ЧФР Клуж - Раннерс 1:1 Митьюлланд - Раннерс 1:0 Фремад Амагер - Раннерс 2:3
Раннерс - Нордшелланн 3:2 Раннерс - АЗ Алкмаар 2:2 Раннерс - Копенгаген 0:2 Силькеборг - Раннерс 2:1 Галатасарай - Раннерс 2:1 Раннерс - Ольборг 1:1 Раннерс - Галатасарай 1:1 Виборг - Раннерс 1:2 Раннерс - Сённерйюск 1:0 Орхус - Раннерс 1:2 Раннерс - Оденсе 1:1 Вайле - Раннерс 0:2 Виборг - Раннерс 4:4 Альтона - Раннерс 1:2 Хольштайн Киль - Раннерс 1:2 Хорсенс - Раннерс 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|2:2
|12
|9
|1
|2
|23 - 7
|28
|2.
|Копенгаген
|11
|7
|3
|1
|25 - 8
|24
|3.
|Ольборг
|11
|6
|3
|2
|18 - 9
|21
|4.
|Силькеборг
|12
|4
|6
|2
|17 - 13
|18
|5.
|Раннерс
|0:1
|12
|5
|3
|4
|14 - 13
|18
|6.
|Оденсе
|1:0
|12
|4
|5
|3
|19 - 16
|17
|7.
|Нордшелланн
|2:2
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|8.
|Виборг
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|9.
|Брондбю
|11
|2
|6
|3
|14 - 15
|12
|10.
|Орхус
|11
|3
|3
|5
|9 - 16
|12
|11.
|Сённерйюск
|11
|2
|2
|7
|5 - 16
|8
|12.
|Вайле
|11
|0
|2
|9
|7 - 29
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|2:2
|6
|5
|0
|1
|15 - 3
|15
|2.
|Ольборг
|5
|4
|0
|1
|10 - 2
|12
|3.
|Силькеборг
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|4.
|Оденсе
|1:0
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|5.
|Копенгаген
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|6.
|Раннерс
|0:1
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|7.
|Орхус
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|8.
|Нордшелланн
|2:2
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|9.
|Брондбю
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|10.
|Сённерйюск
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|11.
|Виборг
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|12.
|Вайле
|6
|0
|2
|4
|5 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|5
|5
|0
|0
|16 - 2
|15
|2.
|Митьюлланд
|2:2
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|3.
|Ольборг
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|4.
|Раннерс
|0:1
|6
|3
|0
|3
|7 - 6
|9
|5.
|Силькеборг
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|6.
|Виборг
|6
|1
|4
|1
|8 - 10
|7
|7.
|Нордшелланн
|2:2
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|8.
|Оденсе
|1:0
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|9.
|Брондбю
|6
|0
|4
|2
|8 - 11
|4
|10.
|Орхус
|5
|1
|1
|3
|2 - 8
|4
|11.
|Сённерйюск
|6
|0
|1
|5
|1 - 10
|1
|12.
|Вайле
|5
|0
|0
|5
|2 - 15
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Митьюлланд
|Брумадо Жуниор
|7
|1
|1
|2.
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|6
|0
|2
|3.
|Брондбю
|Уре Микаэль
|6
|0
|0
|4.
|Ольборг
|Фоссум Ивер
|5
|0
|4
|5.
|Силькеборг
|Sebastian Joergensen
|5
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Орхус
|Поульсен Николай
|5
|0
|2.
|Вайле
|Колингер Денис
|5
|0
|3.
|Копенгаген
|Хочолава Давид
|5
|0
|4.
|Орхус
|Торстейнссон Йон
|5
|0
|5.
|Нордшелланн
|Диоманде Мохаммед
|5
|0