Первый тайм

44' Удар от ворот произведет Раннерс

44' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Плохо сыграл Трандарсон Арон-Элис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

40' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Матч возобновлен

40' Ох, нехорошо это выглядит. Клюснер Тобиас получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Клюснер Тобиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Раннерс выполняет удар от ворот.

35' Как он промахнулся? Фенгер Макс имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

35' Отличные скиллы показывает Мадс Фрокьяер-Йенсен , обводя своих соперников

34' Удар от ворот произведет Оденсе

33' Удар от ворот произведет Оденсе

32' Рефери не любит споров - именно за это Кадри Башким сейчас получил желтую

31' После проверки VAR судья не изменил решения - Раннерс пробьет пенальти!

31' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

30' Микельсон Николас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Удар от ворот произведет Оденсе

28' Кехинде Тосин из команды Раннерс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

25' Отличные скиллы показывает Мадс Фрокьяер-Йенсен , обводя своих соперников

25' Анкерсен Якоб пробует нанести удар издали, но Ханс Кристиан Бернат ловит мяч

25' Бернат Ханс Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Андерсен Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Андерсен Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Опондо Мозес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Опондо Мозес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Томасен Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Шельвик Йорген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Фенгер Макс из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

22' Кадри Башким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

21' Андерсен Александр навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

17' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Раннерс

14' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Раннерс выполняет удар от ворот.

11' Матч возобновлен

10' Ох, нехорошо это выглядит. Гравес Симон получил травму и медбригада забирает его с поля.

9' Гравес Симон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Томасен Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Оливер Бундгар Кристенсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Удар от ворот произведет Оденсе

4' Трандарсон Арон-Элис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Трандарсон Арон-Элис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Отличные скиллы показывает Клюснер Тобиас , обводя своих соперников

2' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Раннерс начинает с центра поля