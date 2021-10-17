Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Раннерс вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Удар от ворот произведет Раннерс

94' Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Удар от ворот произведет Раннерс

92' Удар от ворот произведет Оденсе

92' Окосун Айо из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

92' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Должен был быть гол! Одей Стивен имел отличный шанс, но Ханс Кристиан Бернат не дал голу состоятся!

91' Бернат Ханс Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Матч возобновлен

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Сегодняшная посещаемость составляет 8367 болельщиков

83' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Шельвик Йорген выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Трандарсон Арон-Элис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

81' Шельвик Йорген пробует нанести удар издали, но Патрик Карлгрен держит все под контролем

80' Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Клеве Троэльс имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

78' Трандарсон Арон-Элис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

77' Матч возобновлен

77' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

76' Андерсен Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

75' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Патрик Карлгрен не дал случится голу! Мадс Фрокьяер-Йенсен должен был забивать, но Патрик Карлгрен сделал отличный сейв

70' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

70' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Оденсе пробьет пенальти!

70' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

69' Карлгрен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Томасен Йенс имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

68' Томасен Йенс пробил со штрафного прямо в стенку

67' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет Оденсе

66' Матч возобновлен

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Кехинде Тосин нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

65' Хорошие навыки показал Кехинде Тосин из команды Раннерс , красиво сыграв в пас с одноклубником.

64' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Игрок команды Оденсе совершает фол

63' Удар от ворот произведет Раннерс

63' Тверсков Йеппе из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

63' Томасен Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' Удар от ворот произведет Оденсе

61' Хаммерсхёй-Мистрати Вито из команды Раннерс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

59' Оденсе выполняет удар от ворот.

59' Анкерсен Якоб не смог попасть в створ ударом издали

59' Трандарсон Арон-Элис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

58' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Игрок команды Оденсе совершает фол

56' Г О О О О Л - Одей Стивен забивает ударом с правой ноги!

56' ШАНС! Одей Стивен вышел один на один с голкипером...

56' Удар от ворот произведет Раннерс

56' Кадри Башким навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Брок-Мадсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Плохо сыграл Тверсков Йеппе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

51' Удар от ворот произведет Оденсе

50' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Оденсе

46' Тактическая замена. Оливер Бундгар Кристенсен уходит с поля и его заменяет Копплин Бьорн